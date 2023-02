WHO ernennt verrückten Wissenschaftler zum Chef der globalen Gesundheit

Am 13. Dezember 2022 ernannte die WHO Dr. Jeremy Farrar zu ihrem neuen Chefwissenschaftler für globale Gesundheit. Was bedeutet das für den Rest von uns?

Farrar war als Direktor des Wellcome Trust an der Vertuschung der Herkunft von SARS-CoV-2 beteiligt

Der Wellcome Trust, den Farrar von 2013 bis Februar 2023 leitete, ist Teil des technokratischen globalistischen Netzwerks und der modernen Eugenikbewegung

Farrar war einer der Vorreiter bei der Entwicklung von Impfstoffen, so dass die experimentelle Gentherapie heute zur Vorbeugung von Virusinfektionen eingesetzt wird. Als COVID ausbrach, gründete Farrar die Firma Wellcome Leap, die im Grunde die DARPA der globalen öffentlichen Gesundheit ist. Sie konzentriert sich ganz auf die transhumanistische Forschung, um die vierte industrielle Revolution einzuleiten

Farrar und der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sind Teil eines kleinen, engmaschigen, aber globalen Netzwerks, das hinter den Kulissen arbeitet, um Einfluss auf die globale Gesundheit, die Finanzen und die Regierungsführung zu nehmen

Am 13. Dezember 2022 ernannte die Weltgesundheitsorganisation Dr. Jeremy Farrar zu ihrem neuen Chefwissenschaftler für globale Gesundheit. Als Chefwissenschaftler wird Farrar die wissenschaftliche Abteilung der WHO leiten, um weltweit qualitativ hochwertige Gesundheitsdienste zu entwickeln und bereitzustellen“.

Wie in „The Dam of Lies Surrounding COVID Lab Leak Is Breaking“ vom 1. Februar 2020 beschrieben, berief Farrar eine Telefonkonferenz mit Dr. Anthony Fauci, Dr. Francis Collins und mehreren Wissenschaftlern ein, um die verräterischen Anzeichen dafür zu erörtern, dass SARS-CoV-2 gentechnisch hergestellt wurde, was bedeutete, dass die Pandemie das Ergebnis eines Laborlecks war.

Damals schrieb Farrar: „Auf einem Spektrum, bei dem Null die Natur und 100 die Freisetzung ist, liege ich ehrlich gesagt bei 50!“ Doch anstatt transparent zu sein, machte sich Farrar mitschuldig an Faucis und Collins‘ Vertuschung des Ursprungs von SARS-CoV-2. Aber das ist bei weitem nicht der einzige Grund, der über Farrars neue Rolle besorgniserregend ist.

Farrars Verbindungen zur globalistischen Kabale

Farrar war von 2013 bis Februar 2023 Direktor des Wellcome Trust, und wie der Enthüllungsjournalist Whitney Webb im obigen Video erklärt, ist der Wellcome Trust Teil des technokratischen globalistischen Netzwerks und der modernen Eugenikbewegung.

Der Wellcome Trust ist nicht nur der Archivar der Eugenics Society, die heute als Galton Institute bekannt ist, sondern verfügt auch über ein eigenes, von der Eugenik geleitetes Zentrum. Das Centre for Human Genetics des Wellcome Trust untersucht die Rassengenetik und die Anfälligkeit für Krankheiten und Unfruchtbarkeit und finanziert gemeinsam mit der Bill & Melinda Gates Foundation die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Verhütungsmethoden.

Der Vorstand von Wellcome besteht aus gegenwärtigen oder ehemaligen Bankern, Versicherungsmanagern und Mitgliedern des Investitionsausschusses. Der Gründer, Sir Henry Wellcome, gründete noch zu Lebzeiten das Unternehmen, aus dem später GlaxoSmithKline hervorging, so dass der Wellcome Trust im Wesentlichen der „philanthropische Arm“ von GSK ist. Der Wellcome Trust ist auch einer der Investoren hinter Vaccitech, einem privaten Unternehmen, das die Patente und Lizenzgebühren für den COVID-Impfstoff von AstraZeneca hält.

In Anbetracht des Plans der WHO, weltweit die Kontrolle über Entscheidungen im Gesundheitswesen zu übernehmen, angefangen bei der Bekämpfung von Pandemien – ein Schritt, der die WHO im Wesentlichen in einen Brutkasten für eine Eine-Welt-Regierung oder eine Neue Weltordnung (NWO) verwandeln wird – macht die Wahl von Farrar Sinn. Er ist Teil der Technokratie und bereits ein Insider der Eugenik.

Ein Rezept für Katastrophen

Wenn der Pandemievertrag der WHO in diesem Jahr unterzeichnet wird (und es gibt allen Grund zu der Annahme, dass dies der Fall sein wird), dann wird Farrar eine nie dagewesene Macht und einen nie dagewesenen Einfluss ausüben, da die Mitgliedsstaaten keine andere Wahl haben werden, als sich an seine medizinischen Empfehlungen zu halten. Was daran so besorgniserregend ist, ist seine Bereitschaft, sich auf rücksichtslose Wissenschaft und transhumanistische Wunschvorstellungen einzulassen.

Wie Webb feststellte, hat Farrar die Entwicklung von Impfstoffen maßgeblich vorangetrieben, so dass die experimentelle Gentherapie jetzt zur Vorbeugung von Virusinfektionen eingesetzt wird. Als COVID ausbrach, gründete Farrar Wellcome Leap, eine Organisation, die „kühne, unkonventionelle Programme aufbaut“, die „darauf abzielen, … scheinbar unmögliche Ergebnisse in scheinbar unmöglichen Zeiträumen zu liefern“.

Die Geschäftsführerin von Wellcome Leap, Regina Dugan, arbeitete von 1996 bis 2012 bei der U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Zwischen 2009 und 2012 war sie die erste weibliche Direktorin der Behörde. Im Jahr 2012 verließ Dugan die DARPA, um für Google ein DARPA-Äquivalent namens Advanced Technology and Projects (ATAP) zu gründen. Später übernahm sie ein ähnliches Projekt bei Facebook, das Building 8 heißt.

Die DARPA investiert natürlich stark in transhumanistische Technologien für den Einsatz bei Soldaten, einschließlich Gehirn-Maschine-Schnittstellen und andere noch extremere Ideen. Wellcome Leap ist im Grunde die DARPA des globalen Gesundheitswesens, mit all den transhumanistischen Konnotationen, die das mit sich bringt, und das ist die Art von Denkweise, die Farrar in seine Position als leitender Wissenschaftler bei der WHO einbringt. Was könnte schiefgehen?

„Ich würde behaupten, dass Farrar ein Rezept für eine Katastrophe ist, wenn es darum geht, der Bevölkerung während einer Krise der öffentlichen Gesundheit experimentelle medizinische Technologien aufzuzwingen“, sagt Webb. „Er ist ein Mann, der sich sehr für diese Dinge eingesetzt hat … Was die von ihm unterstützten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung angeht, so sind es Abriegelungen, Masken – im Grunde all diese Dinge. Und er war der Architekt von vielem davon, insbesondere für die WHO während COVID-19. Er hat durchweg Maßnahmen unterstützt, die letztlich wenig mit der öffentlichen Gesundheit zu tun haben.“

Farrar wird den Transhumanismus weltweit einführen

Wie Webb in ihrem Interview mit Kim Iversen näher erläutert, erleben wir gerade die Verschmelzung der medizinischen Industrie mit Big Tech und dem militärisch-intelligenten Komplex. Es gibt seit langem Pläne zur Einführung der Bioüberwachung, und dies geschieht in erster Linie über den Gesundheitssektor.

Überwachungstechnologien werden im Grunde als Technologien eingeführt und verkauft, die Ihnen helfen, Ihre Gesundheit besser zu managen, aber letztlich geht es nicht darum, die Gesundheit zu fördern, sondern darum, immer invasivere Überwachungsmechanismen zu implementieren, ohne dass die Alarmglocken läuten.

Laut dem Historiker und WEF-Transhumanisten-Guru“ Yuval Harari werden tragbare und/oder implantierte Überwachungstechnologien letztlich eingesetzt, um Andersdenkende auszulöschen, denn selbst wenn man nach außen hin so tut, als sei man mit der Führung einverstanden und unterstütze bestimmte Agenden und politische Maßnahmen, obwohl man das innerlich nicht ist, wird die Regierung das merken.“

Wie Webb anmerkte: „Das ist seine Interpretation dieser Dinge, und sie ist einfach völlig verrückt.“ Was Farrars Wellcome Leap betrifft, so besteht kein Zweifel, dass der Schwerpunkt wie bei der DARPA auf transhumanistischer Forschung liegt. Ein Projekt umfasst beispielsweise die Kartierung der Gehirnentwicklung von Säuglingen, um ein „perfektes Kindergehirnmodell“ zu erstellen, das dann als Grundlage für KI-basierte Interventionen bei Säuglingen und Kleinkindern dienen soll, mit dem Ziel, sie „kognitiv homogen“ zu machen. Wie von Webb angemerkt:

„Das hört sich nach verrückten Wissenschaftlern an, und Wellcome Leap, eine Organisation mit großem Einfluss, hofft, dass bis 2030 80 % der Kinder diesem Programm unterzogen werden. Wenn also Jeremy Farrar als leitender Wissenschaftler der WHO bereit ist, ein solches Programm mit solchen verrückten Ambitionen zu unterschreiben … Ich meine, das ist wie etwas aus Aldous Huxleys ‚Schöne neue Welt‘.“

Farrar ist Teil eines kleinen, aber globalen Netzwerks

Andere Ermittler haben Farrar als Teil eines kleinen, aber globalen Netzwerks identifiziert, das hinter den Kulissen arbeitet, um Einfluss auf die globale Gesundheit, Finanzen und Regierungsführung zu nehmen. Im September 2021 veröffentlichte der deutsche Journalist und Filmemacher Markus Langemann das obige Video, in dem er einige der Highlights aus einem 170-seitigen Dokument präsentiert, das mehr als 7.200 Verbindungen zwischen 6.500 Einrichtungen und Objekten aufzeigt, einschließlich Zahlungsströme und Investitionen im Zusammenhang mit dem COVID-Betrug.

Der Ton ist auf Deutsch, aber es gibt eine Übersetzung mit Untertiteln am Ende des Videos. Sie können das Dokument hier einsehen und herunterladen. Dieses Dokument wurde mit einer Software erstellt, die Ermittlern und Detektiven hilft, versteckte Verbindungen zwischen potenziellen Verdächtigen auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Daten zu erkennen.

Rote Pfeile werden im gesamten Dokument verwendet, um Geldflüsse wie Zuschüsse, Spenden und andere Zahlungen zu kennzeichnen. Ein Beispiel: Wie auf Seite 3 dargestellt, werden mindestens 21 US-Universitäten von und durch nur drei wichtige Organisationen finanziert: die Bill & Melinda Gates Foundation, das Open Philanthropy Project (eine Forschungs- und Förderstiftung, die mit dem Weltwirtschaftsforum verbunden ist) und der Wellcome Trust.

„Farrar und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sind Teil eines kleinen und engmaschigen, aber globalen Netzwerks, das hinter den Kulissen arbeitet, um Einfluss auf die globale Gesundheit, die Finanzen und die Regierungsführung zu nehmen.“

Nach Angaben des anonymen IT-Spezialisten, der das Dokument verfasst hat, besteht der Kern dieses „kriminellen COVID-Netzwerks“, um das sich alles dreht, aus nicht mehr als 20 oder 30 Personen. Mehrere von ihnen tauchen auf Seite 36 auf, und unter ihnen befindet sich nicht nur Farrar, sondern auch der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Diese enge Gruppe von Menschen traf sich am 8. Mai 2019 bei einer CDU/CSU-Veranstaltung, bei der sie darüber diskutierten, wie die globale Gesundheit gestärkt und die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen umgesetzt werden können. Die CDU/CSU ist ein politisches Bündnis aus zwei deutschen Parteien, der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) und der Christlich Sozialen Union in Bayern (CSU).

Ab diesem Treffen im Mai 2019 finden sich diese Personen immer wieder in sich überschneidenden Arbeitsgruppen. Man findet sie auch in der Vergangenheit wieder.

Eine Veranstaltung, an der Farrar teilnahm, scheint relevant zu sein: die Tabletop-Übung vom 14. Februar 2019 zur internationalen Reaktion auf vorsätzliche biologische Ereignisse (siehe Seite 124). Anwesend waren auch Vertreter des chinesischen CDC und der Gates Foundation.

Im Jahr 2018 wurde Farrar Mitglied des International Advisory Board on Global Health. Außerdem ist er Mitglied des Global Preparedness Monitoring Board, einer gemeinsamen Einrichtung der WHO und der Weltbank, die im Mai 2018 offiziell gegründet wurde. Dr. Anthony Fauci ist ebenfalls Mitglied dieses Gremiums.

Schlüsselorganisationen

Aufgrund der Komplexität der Netzverbindungen gibt es keine einfache Möglichkeit, sie hier zusammenzufassen. Sie müssen das Dokument einfach Seite für Seite durchgehen. Zu den wichtigsten Organisationen, deren Netzwerkverbindungen detailliert aufgeführt sind, gehören jedoch:

Der Wellcome Trust

Die Bill & Melinda Gates Stiftung

Die Weltgesundheitsorganisation

Die Rockefeller-Stiftung

Die Weltbankgruppe

Das Weltwirtschaftsforum (WEF)

GAVI, die Impfstoffallianz, gegründet von der Gates Foundation

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), gegründet von den Regierungen von Norwegen und Indien, der Gates Foundation, dem Wellcome Trust und dem WEF

Der Globale Fonds

Forum of Young Global Leaders, gegründet vom WEF im Jahr 2004

FIND, die globale Allianz für Diagnostik, will den gleichberechtigten Zugang zu zuverlässigen Diagnosen auf der ganzen Welt sicherstellen

Große Pharmaunternehmen

Johns Hopkins Universität

Charité, Universitätsmedizin Berlin

Das Robert-Koch-Institut

Die Europäische Kommission

Die Europäische Arzneimittel- und Medizinprodukteaufsichtsbehörde (MHRA)

Das Schweizerische Heilmittelinstitut

Der deutsche Global Health Hub

Von diesen scheint die Bill & Melinda Gates Foundation an der Spitze oder im Zentrum dieses kriminellen Netzwerks zu stehen, je nachdem, wie man es sich vorstellt. Gates ist auch ein wichtiger Geldgeber der WHO, und wie Webb anmerkt, sind es wahrscheinlich Milliardäre wie Gates und seine Verbündeten aus Big Pharma und Big Tech, die als Puppenspieler die Fäden der WHO ziehen.

Letztlich sind sie diejenigen, die versuchen, die Kontrolle über die globale Gesundheit zu erlangen, da die Medizin das Vehikel ist, mit dem sie ihre technokratische, transhumanistische Dystopie einführen werden.

Wie die WHO frühere Pandemie-Instrumente eingesetzt hat

Um uns eine Vorstellung davon zu geben, wie die WHO die Befugnisse, die sie durch ihren Pandemievertrag erhalten würde, missbrauchen könnte, können wir einen Blick auf die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) werfen, denen die USA 2005 beigetreten sind.

Die IHR ermächtigen die WHO, einen internationalen Gesundheitsnotstand (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) auszurufen. Dabei handelt es sich um eine besondere rechtliche Kategorie, die es der WHO erlaubt, bestimmte Verträge und Verfahren einzuleiten, darunter auch Verträge über Medikamente und Impfstoffe.

Die IHR erlauben es dem nicht gewählten Generaldirektor der WHO, einen PHEIC auszurufen, und plötzlich müssen alle Mitgliedsstaaten nach seiner Pfeife tanzen. Damit erhält die WHO im Grunde diktatorische Befugnisse über die Gesundheitspolitik.

Zu den PHEICs gehörten die gefälschte H1N1-Schweinegrippe-Pandemie im Jahr 2009, der folgenlose Zika-Ausbruch im Jahr 2016, der übertriebene Ebola-Ausbruch im Jahr 2019 und natürlich die massiv übertriebene COVID-Pandemie im Jahr 2020. Alle diese PHEICs wurden schlecht gehandhabt, und die WHO wurde als unfähig und korrupt

kritisiert.

Durch die IHR wurde die WHO also bereits in erheblichem Maße ermächtigt, die globale Gesundheitspolitik im Hinblick auf Pandemien zu diktieren, und sie nutzte diese Macht, um die Nationen der Welt dazu zu bringen, Milliarden von Dollar für Gegenmaßnahmen auszugeben, insbesondere für Medikamente und Impfstoffe, die nicht sehr gut funktionierten.

In diesem Sinne ist die WHO in Wirklichkeit nur ein weiteres Instrument des Vermögenstransfers. Die großen Pharmakonzerne, die mit der WHO zusammenarbeiten, verdienen Milliarden auf Kosten der Steuerzahler, während die Menschen in der Welt die Folgen der schnell herbeigeführten Impfungen ausbaden müssen.

Insbesondere der Umgang der WHO mit der COVID-Pandemie war beispiellos schlecht, da sie hinter der Zurückhaltung einer frühzeitigen Behandlung mit sicheren Medikamenten weltweit stand. Warum sollte also jemand erwarten, dass die WHO weniger korrupt wird, wenn sie noch mehr Macht und Kontrolle erhält, wie es der Pandemievertrag vorsieht?

WHO verlängert COVID-Notstand

Ein weiterer Beweis dafür, dass die WHO korrupt und unfähig ist, ist die Tatsache, dass sie Ende Januar 2023 den Gesundheitsnotstand über COVID um weitere drei Monate verlängert hat. Obwohl also Regierungsvertreter auf der ganzen Welt öffentlich erklärt haben, dass die Pandemie vorbei ist, ist die WHO nicht bereit, ihre Notstandsbefugnisse aufzugeben.

Selbst wenn die WHO den PHEIC schließlich aufgibt, hat sie einen Plan, um alle auf Trab zu halten. Wie von STAT News berichtet:

„Um sich auf die eventuelle Beendigung der PHEIC vorzubereiten, empfahl das Notfallkomitee der WHO, andere Möglichkeiten zu entwickeln, um die Aufmerksamkeit auf COVID aufrechtzuerhalten, einschließlich der beschleunigten Integration der Überwachung von COVID in das seit langem bestehende Programm zur Überwachung der Influenzaübertragung und der Virusentwicklung rund um den Globus.“

Mit anderen Worten: Sie werden weiterhin Angst schüren und auf die Einführung von Bioüberwachung und Impfpässen bzw. digitalen IDs drängen. In ähnlicher Weise forderte der ehemalige britische Premierminister Tony Blair während des WEF-Treffens im Januar 2023 in Davos eine „digitale Infrastruktur“, um den Impfstatus aller Menschen zu überwachen, nicht nur für COVID, sondern auch für alle anderen „Impfstoffe, die noch kommen werden“.

Überall, wo man hinschaut, singen die Bauern der globalistischen Kabale die gleiche Melodie. Sie wollen mehr Überwachung und Kontrolle über die Bevölkerung, was sich in weniger persönlicher Freiheit und körperlicher Autonomie niederschlägt.

USA verlängern COVID-Notstand

Auch Präsident Biden hält an seinen Notstandsbefugnissen fest, obwohl kein Notstand besteht. Im September 2022 erklärte er, die Pandemie sei vorbei. Dann, am 11. Januar 2023, verlängerte er den Gesundheitsnotstand bis April angeblich wegen des Auftretens von XBB.1.5.

Diese Variante breitet sich zwar schnell aus, verursacht aber nur leichte Erkältungssymptome. Im Grunde genommen nimmt die Regierung also jetzt die Notstandsbefugnisse wegen der Erkältungssymptome in Anspruch. Was kommt als Nächstes? Alles deutet darauf hin, dass COVID ein „permanenter Notfall“ sein soll, und je länger er sich hinzieht, desto mehr Menschen finden sich mit dieser Tatsache ab.

Abgesehen von der Erleichterung verfassungswidriger Übergriffe gibt es auch andere Gründe für die Beibehaltung des Notstandsstatus im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Vor allem ermöglicht er die Zuweisung von medizinischen Ressourcen und Finanzmitteln, die Big Pharma und der medizinischen Industrie zugute kommen. Die Aufhebung des Notstands würde beispielsweise die Zahl der Personen einschränken, die die COVID-Impfung verabreichen dürfen, wie z. B. Apotheker – und das zu einer Zeit, in der Big Pharma darauf drängt, dass sich mehr Menschen impfen lassen.

Was können Sie tun?

Auch wenn es äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein wird, das Inkrafttreten des WHO-Pandemievertrags zu verhindern, da „normale Menschen“ kein Mitspracherecht haben, können Sie dennoch einiges tun, um Ihre Freiheit zu schützen. Wichtig ist, dass Sie sich nicht für einen Impfpass, eine digitale ID oder eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) registrieren lassen.

Diese werden als Wunder der Bequemlichkeit verkauft, aber lassen Sie sich nicht täuschen. Sie sind das Tor zu einem Gefängnisstaat, aus dem Sie sich nicht mehr befreien können. Unsere beste Hoffnung, den Plan für eine Eine-Welt-Regierung zu vereiteln, besteht darin, dass wir uns weigern, diese zentralen Überwachungstechnologien massenhaft einzuführen. Sobald eine Nation komplett bargeldlos wird, ist die gesamte Bevölkerung gefangen.

Stattdessen müssen wir parallele Volkswirtschaften und Industrien auf- und ausbauen, die nicht auf diese Technologien angewiesen sind. Fangen Sie klein und lokal an, und entwickeln Sie starke Gemeinschaften zur gegenseitigen Unterstützung und zum Austausch. Auf diese Weise wird man widerstandsfähiger gegen Zwang.

Darüber hinaus müssen Sie Ihre eigene Situation bewerten und herausfinden, wie Sie unabhängiger und widerstandsfähiger gegen Bedrohungen wie Finanzkrisen und Nahrungsmittelknappheit werden können. Die Antworten werden für jede Person anders ausfallen. Tipps für den Anfang finden Sie unter „Wie Sie Ihre Wasserversorgung für Notfälle sichern„, „Wie schlimm wird die Lebensmittelknappheit?“ und „Wie man den Spieß gegen Tyrannen, die einen Wirtschaftskrieg führen, umdreht„.

