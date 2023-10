WHO: „Fleischversorgung“ wird „nächste Pandemie“ verursachen

Die globalistische Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt jetzt, dass die „Fleischversorgung“ die „nächste Pandemie“ auslösen wird, indem sie tödliche Pathogene von Tieren auf Menschen überträgt.

Diese beunruhigende neue Erzählung kommt inmitten eines bereits eskalierenden Krieges gegen die Landwirtschaft und Viehzucht aufgrund von Behauptungen, dass die Produktion von Fleisch und Milchprodukten zur sogenannten „Klimakrise“ beiträgt.

Nun zielt die WHO der Vereinten Nationen mit der neuesten bewährten Angsttaktik auf die Fleischindustrie ab – das angebliche Risiko einer weiteren freiheitsberaubenden Pandemie.

Diese neue Angststrategie wird jetzt unter „One Health“ wie nie zuvor vorangetrieben.

One Health ist eine globale Agenda, die unelected Bürokraten bei der WHO weitreichende Befugnisse einräumt.

Der Plan ermöglicht es der WHO, Entscheidungen in Bezug auf Ernährung, Landwirtschaft und Viehzucht, Umweltverschmutzung, Bevölkerungsbewegungen, Gesundheitsversorgung und vieles mehr für die gesamte Welt zu zentralisieren, wodurch die Rechte der Bürger und die Gesetze souveräner Nationen überstimmt werden.

In diesem Sinne prognostiziert ein Bericht des Brooks McCormick Jr. Animal Law & Policy Program der Harvard Law School und des Center for Environmental & Animal Protection der New York University nun, dass die nächste Pandemie wahrscheinlich aus der US-Fleischversorgung hervorgehen wird.

Darüber hinaus warnen sie, dass der Pelzhandel, Streichelzoos und Haustiere alle ähnliche Risiken schaffen.

Es werden im Grunde genommen alle verschiedenen Lebens- und Handelsbereiche überprüft, die Tier- und Menschenkontakt, sei es noch so kurz oder selten, und die daraus resultierenden hypothetischen zoonotischen Übertragungsketten beinhalten.

Unüberraschend wird in diesem Bericht wiederholt auf One Health-Dokumente verwiesen.

Insgesamt verurteilt die One Health-Agenda im Wesentlichen die Fleisch- und Milchindustrie und den Verzehr von Nahrungsmitteln aus Tieren.

Der Plan fordert, bestimmte Tier-Mensch-Kontakte zu minimieren oder zu eliminieren, Bereiche, in denen Tiere gehalten oder geschlachtet werden, zu sterilisieren und/oder den Einsatz von Antibiotika und Impfstoffen bei Tieren allgemein zu erhöhen.

Außerdem fordert er eine massiv erhöhte Biosurveillance und Testung.

Die One Health-Agenda legt effektiv nahe, dass der Kontakt mit Tieren und Fleischprodukten ein hohes Risiko darstellt.

Im Gegensatz dazu konzentriert sich der in Frage stehende Bericht hauptsächlich auf gesetzgeberische und regulatorische Maßnahmen zur Eindämmung zoonotischer Krankheiten.

Die Vorschläge beinhalten das mögliche Verbot bestimmter Tierpraktiken, die „ein großes Risiko, aber relativ wenig Wert, wirtschaftlich oder anderweitig, darstellen“.

Die Warnungen in dem Bericht klingen so, als wären sie vorbereitet worden, um den Übergang zu synthetischem, im Labor gezüchtetem „Fleisch“, das von Bill Gates und dem World Economic Forum (WEF) beworben wird, zu rechtfertigen.

In den vergangenen Jahren hat die Industrie für im Labor gezüchtetes „Fleisch“ die Erzählung vorangetrieben, dass ihre zellbasierten Laborzubereitungen die Antwort auf die heutigen Umweltprobleme sind, und dazu gehört auch die Bedrohung durch zoonotische Krankheitsübertragung, da im Labor gezüchtetes „Fleisch“ unter angeblich höchst hygienischen und sterilen Bedingungen gezüchtet wird.

Das Hauptverkaufsargument für die aufkommende Industrie für im Labor gezüchtetes „Fleisch“ ist, dass sie hilft, den „Klimawandel“ zu bekämpfen, indem sie die „Emissionen“ aus der traditionellen Landwirtschaft reduziert.

Allerdings hat, wie Slay News zuvor berichtete, eine kürzlich durchgeführte Studie herausgefunden, dass im Labor gezüchtetes „Fleisch“ tatsächlich 25-mal schlimmer für die Umwelt ist als die traditionelle Rinderproduktion.

Dennoch ist die Erzählung von One Health, dass die natürliche Umwelt unzählige Risiken für die menschliche Gesundheit darstellt und daher kontrolliert werden muss.

Währenddessen sind es die Bemühungen des Menschen, die Natur in erster Linie zu kontrollieren und zu ersetzen, die die meisten Probleme verursachen.

Obwohl die One Health-Erzählung besagt, dass Pandemien von Tieren verursacht werden, besteht kaum ein Zweifel daran, dass die nächste Pandemie aus einem Labor kommen wird, genau wie die meisten früheren Pandemien, einschließlich COVID-19.

In den letzten Monaten sind immer mehr Beweise dafür aufgetaucht, dass die Wissenschaftler, die „The proximal origin of SARS-CoV-2“ geschrieben haben, die Öffentlichkeit absichtlich in die Irre geführt haben.

„Proximal Origin“, das zum meistzitierten Papier wurde (ein Leserbrief, der überall als ernsthafte wissenschaftliche Überprüfung fehlcharakterisiert wurde), behauptete, dass SARS-CoV-2 durch natürliche Evolution entstanden ist und sich über einen Frischmarkt in Wuhan, China, verbreitet hat.

Das Papier behauptete, dass es keine Hinweise auf genetisches Engineering oder einen Laborursprung gebe.

Private Kommunikationen zeigen jedoch, dass sie vermuteten, dass das Virus aus dem Wuhan Institute of Virology ausgelaufen war und genetisch so verändert wurde, dass es Menschen infiziert.

Es gibt auch immer mehr Hinweise darauf, dass diese Vertuschung von damals dem Direktor des National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, dem damaligen Direktor des National Institutes of Health, Francis Collins, M.D., Ph.D., und dem damaligen Leiter des Wellcome Trust, Sir Jeremy Farrar, geleitet wurde.

Wie in einem Artikel vom 20. Juli auf Public Substack von den unabhängigen Journalisten Alex Gutentag, Leighton Woodhouse und Michael Shellenberger festgestellt:

„Die Dokumente … zeigen [Kristian] Andersen und seine Mitautoren, Andrew Rambaut, Edward C. Holmes und Robert F. Garry, wie sie verschwören – wobei wir meinen, dass sie geheime Pläne machten, um sich in täuschendem und unethischem Verhalten zu engagieren und Desinformation zu verbreiten.

Ihre Verschwörung beinhaltete die Koordination mit ihren ‚Vorgesetzten‘ in den US- und UK-Regierungen, um Journalisten zu täuschen …

Wir … veröffentlichen heute … den vollständigen Bestand an Slack-Nachrichten und E-Mails, die die Diskussionen zwischen Andersen et al. abdecken, als sie ihr einflussreiches ‚Proximal Origin‘-Papier schrieben, das Anthony Fauci und andere in der US-Regierung benutzten, um die Laborleck-Hypothese abzutun.“

In der Zwischenzeit wurde die Fleisch- und Milchindustrie von Befürwortern der grünen Agenda immer stärker angegriffen.

Wie Slay News kürzlich berichtete, hat sich die USA zwölf anderen Nationen aus aller Welt angeschlossen, um sich im Kampf gegen die Landwirtschaft für die Bekämpfung der „globalen Erwärmung“ einzusetzen.

Internationale Regierungen haben zugestimmt, einen Pakt zu unterzeichnen, der sich zum Ziel setzt, die Lebensmittelproduktion einzuschränken, indem landwirtschaftliche Betriebe geschlossen werden, um „Methanemissionen“ zu reduzieren.

Die dreizehn Länder, die das Global Methane Pledge unterzeichnen, sind:

Argentinien

Australien

Brasilien

Burkina Faso

Chile

Tschechische Republik

Ecuador

Deutschland

Panama

Peru

Spanien

Die Vereinigten Staaten

Uruguay

Das Ziel ist es, die Fleisch- und Milchversorgung weltweit drastisch zu reduzieren, um angeblich den Planeten vor dem „Klimawandel“ zu „retten“.

Die USA, Australien, Brasilien und Argentinien, Länder, die den Pakt unterzeichnen, gehören zu den weltweit größten Fleischproduzenten.

Im Namen der Vereinigten Staaten hat der „Sonderbeauftragte für das Klima“ von Demokrat Präsident Joe Biden, John Kerry, bereits versprochen, den Pakt zu unterzeichnen.

Kerry besteht angeblich darauf, dass die Landwirte die Lebensmittelproduktion kürzen müssen, um die „Net Zero“-Ziele der globalistischen grünen Agenda zu erreichen.

Pläne zum Verbot von Fleisch und Milchprodukten haben bereits in mehreren großen US-Städten begonnen.

Slay News hat kürzlich enthüllt, dass 14 amerikanische Städte ein „Ziel“ gesetzt haben, um die Ziele der grünen Agenda des World Economic Forum (WEF) zu erfüllen, indem sie Fleisch, Milchprodukte und den Besitz von Privatfahrzeugen bis 2030 verbieten.

Die US-Städte haben sich zu einer Koalition zusammengeschlossen, die als „C40 Cities Climate Leadership Group“ (C40) bekannt ist.

Die C40 hat ein „ambitioniertes Ziel“ aufgestellt, um die Ziele des WEF bis zum Jahr 2030 zu erreichen.

Um das „Ziel“ zu erfüllen, haben sich die C40-Städte verpflichtet, dass ihre Bewohner die folgende Liste von verbindlichen Regeln einhalten:

„0 kg Fleischverbrauch“

„0 kg Milchverbrauch“

„3 neue Kleidungsstücke pro Person und Jahr“

„0 Privatfahrzeuge“ im Besitz

„1 Kurzstrecken-Hin- und Rückflug (weniger als 1500 km) alle 3 Jahre pro Person“

Die dystopischen Ziele der C40-Städte finden sich in ihrem Bericht „The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World“.

Die amerikanischen Stadtmitglieder von C40 sind:

Austin

Boston

Chicago

Houston

Los Angeles

Miami

New Orleans

New York City

Philadelphia

Phoenix

Portland

San Francisco

Washington, D.C.

Seattle

Die demokratische Bürgermeisterin von Phoenix, Arizona, Kate Gallego, hat die Initiative ergriffen und hat bereits Schritte unternommen, um die globalistische Agenda durchzusetzen.