Bevölkerungsreduktion: WEF-Mitglieder sehen darin Schlüssel zu globalen Problemlösungen.

Ein Mitglied des World Economic Forum (WEF) hat seinen globalistischen Kollegen mitgeteilt, dass all ihre „Probleme“ gelöst wären, wenn die Erdbevölkerung heute 90 Prozent kleiner wäre als sie ist.

Die englische Primatologin und Anthropologin Jane Goodall, die das WEF als einen ihrer „Agenda-Beiträger“ auflistet, äußerte sich während einer Podiumsdiskussion auf dem jährlichen Gipfel der Organisation in Davos, Schweiz.

Goodalls Kommentare sind erneut in den Fokus gerückt, nachdem ein Clip ihrer Aussage auf dem Gipfel kürzlich auf Twitter/X geteilt wurde.

Während der Podiumsdiskussion diskutierten die Teilnehmer über die Hürden, die sie bei der Einführung der WEF-Agenda für eine nicht konforme Öffentlichkeit sehen.

Sie beklagten sich über den Widerstand gegen unpopuläre Maßnahmen zur Bekämpfung des „Klimawandels“ und zur Beendigung des Kapitalismus.

Goodall beklagte dann die Größe der Weltbevölkerung und deutete an, dass die Erde besser dran wäre, wenn weit weniger Menschen darauf leben würden.

„Wir können nicht vor dem Bevölkerungswachstum der Menschen weglaufen“, sagte sie den frustrierten Eliten.

„Denn es liegt so vieles andere zugrunde“, fuhr sie fort.

„Alle diese Probleme, über die wir sprechen, wären kein Problem, wenn die Bevölkerung so groß wäre wie vor 500 Jahren.“

Im Jahr 2023 wird die Weltbevölkerung auf 8 Milliarden Menschen geschätzt.

Vor 500 Jahren, wie Goodall, eine renommierte Anthropologin, wissen würde, betrug die Bevölkerung der Menschen etwa 435 Millionen.

Jane Goodall thinks the world would be better if the population were reduced by 90%.



Why would she say this? pic.twitter.com/iAMXpDmVgd