Nicht gewählte ausländische Organisation schreibt souveränen Staaten vor, wie sie sich zur „Verbesserung der Influenza-Pandemievorsorge“ verpflichten müssen.

Jon Fleetwood

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Übersicht über die „Aktivitäten zur Vorsorge und Reaktion auf Influenza-Pandemien“ veröffentlicht, in der sie erneut ihre Erwartung bekräftigt, dass Labore auf der ganzen Welt dem nicht gewählten ausländischen Gremium monatlich 90.000 Influenza- und Coronavirus-PCR-Tests zur Verfügung stellen.

Der beispiellose Umfang kontinuierlicher PCR-Tests an zehntausenden menschlichen Atemwegsproben wirft ernsthafte Datenschutzbedenken auf und stellt die Frage, warum die WHO ihre Abhängigkeit von einer Testmethode ausweitet, deren Zuverlässigkeit seit Langem umstritten ist.

Eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2020 in Clinical Infectious Diseases bestätigt, dass sich aus 97 % der PCR-positiven Proben kein lebendes Virus in Zellkulturen anzüchten lässt – was bedeutet, dass die überwältigende Mehrheit der PCR-„Positiven“ nicht mit einem nachweisbaren, infektiösen Virus übereinstimmt.

Darüber hinaus bestätigt eine genetische BLAST-Analyse, dass die Influenza-PCR-Primer und -Sonden der CDC weit verbreitete partielle Sequenzhomologien mit dem menschlichen Genom aufweisen, was Fragen dazu aufwirft, wie zuverlässig der Test Influenza-Viren von menschlichem genetischem Hintergrundmaterial in Atemwegsproben unterscheidet.

Wird die WHO erneut eine Pandemie auf Grundlage von PCR-Ergebnissen statt bestätigter Infektionen ausrufen?

Dr. Kary Mullis, der verstorbene Erfinder des PCR-Tests, sagte in einem Interview aus dem Jahr 1997 (hier), dass sein Test nicht verwendet werden sollte, um festzustellen, ob eine Person mit einem Virus infiziert ist.

Dies liege daran, dass der Test „fast alles in jedem finden kann“, was die Ergebnisse verfälscht, so der Nobelpreisträger.

„Mit einem PCR-Test kann praktisch jeder auf fast alles positiv getestet werden. Wenn man ihn lange genug laufen lässt … kann man fast alles in jedem finden“, sagte Dr. Mullis. „Er sagt Ihnen nicht, dass Sie krank sind.“

WHO-Übersicht

Die neue WHO-Übersicht legt ihre Erwartungen dar, dass souveräne Staaten Folgendem „nachkommen“ müssen:

Die Mitgliedstaaten und andere Teilnehmer einigten sich auf eine Reihe von Empfehlungen zur Verbesserung und Beschleunigung der Umsetzung der Beiträge zur PIP-Partnerschaft in der Region, mit dem Ziel, die gemeinsame Anstrengung zur Stärkung der Kernkapazitäten für die Vorsorge auf Influenza-Pandemien zu intensivieren.

Im Rahmen des strategischen Ziels „Überwachung, Monitoring und Datennutzung“ der Globalen Influenza-Strategie wurden durch die WHO, die WHO-Kooperationszentren und andere Partner mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, den Schwellenwert der Verarbeitung von mindestens 50 Proben und vorzugsweise 150 Proben pro Woche für die Diagnose von Influenza und SARS-CoV-2 auf nationaler Ebene einzuhalten, wie in der „WHO-End-to-End-Integration der Sentinel-Überwachung von SARS-CoV-2 und Influenza: überarbeitete vorläufige Leitlinien“ empfohlen und kürzlich in Implementing the integrated sentinel surveillance of influenza and other respiratory viruses of epidemic and pandemic potential by the Global Influenza Surveillance and Response System veröffentlicht.

Die Anzahl der verarbeiteten Proben für Influenza- (und SARS-CoV-2-)Tests in den Mitgliedstaaten der Südostasien-Region (SEAR) betrug bis zum Ende der Woche 49 im Jahr 2024 insgesamt 55.357 Proben (Median: 1.174,5). Dies entspricht einem Anstieg von 2,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 (53.975 Proben; Median: 1.194). Die Gesamtzahl der in allen SEAR-Ländern im Jahr 2024 verarbeiteten Proben lag jedoch 32 % unter der erwarteten Anzahl von 80.850 Proben, die über 49 Wochen hinweg auf Grundlage des nationalen Schwellenwerts von 150 Proben pro Nationalem Influenza-Zentrum (NIC) pro Woche verarbeitet werden sollten. Aus Gründen der operativen Umsetzbarkeit empfiehlt die WHO jedoch, dass mindestens 50 Proben pro Woche verarbeitet werden, wie in der „WHO-End-to-End-Integration der Sentinel-Überwachung von SARS-CoV-2 und Influenza: überarbeitete vorläufige Leitlinien“ festgelegt. Wurde diese Empfehlung angewendet, lag die Zahl der für Influenza- (und SARS-CoV-2-)Tests über 49 Wochen verarbeiteten Proben um den Faktor 1,1 über der minimal erwarteten Anzahl von 26.950 Proben für die Region.

Der Trend der für Influenza-Tests (und gleichzeitig für SARS-CoV-2) mit multiplexen Echtzeit-Reverse-Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktions-(rt-PCR-)Tests verarbeiteten Proben für den Zeitraum von 2022 bis 2024 ist in Abbildung 4 dargestellt.

Quotenbestätigung & Garantie

Das zitierte Dokument „WHO End-to-End Integration of SARS-CoV-2 and Influenza Sentinel Surveillance: Revised Interim Guidance“ bestätigt die von jedem NIC-Labor erwartete PCR-Quote.

Kann ein offizielles NIC nicht genügend PCR-Testergebnisse liefern, wird die WHO diese aus anderen Laboren beziehen, um die Quoten zu garantieren:

End-to-End-Integration ist die Einbeziehung von Influenza und SARS-CoV-2 in alle Komponenten oder Phasen des Überwachungsprozesses, von den am Sentinel-Standort durchgeführten Verfahren bis hin zur späteren Weitergabe von Sequenzdaten.

Qualität, Repräsentativität, Nachhaltigkeit und nationale Eigenverantwortung sind die Leitprinzipien für die End-to-End-Integration der Sentinel-Überwachung von SARS-CoV-2 und Influenza.

Die Integration von SARS-CoV-2-Tests und -Sequenzierung sollte erfolgen, ohne die Influenza-Überwachung zu beeinträchtigen.

Die WHO-Falldefinitionen für schwere akute Atemwegsinfektionen (SARI) und Influenza-ähnliche Erkrankungen (ILI) sollten in der integrierten Überwachung verwendet werden.

Mindestens 50 und idealerweise 150 Proben sollten pro Woche vom Nationalen Influenza-Zentrum für Influenza und SARS-CoV-2 mit multiplexen Echtzeit-Reverse-Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktions-(rRT-PCR-)Tests untersucht werden.

Die Überwachung sollte nach Möglichkeit ganzjährig durchgeführt werden.

Ein Mangel an Sentinel-Proben kann durch die Beschaffung aus Nicht-Sentinel-Standorten unter Einhaltung der ILI/ARI/SARI-Falldefinitionskriterien und der Repräsentativität ausgeglichen werden.

Die Ergebnisse sollten getrennt nach Sentinel- oder Nicht-Sentinel-Überwachungsquelle gemeldet werden.

Zeitnahe Uploads genetischer Sequenzdaten von Influenza und SARS-CoV-2 in öffentlich zugängliche Datenbanken wie GISAID werden empfohlen, um die Vollständigkeit der Metadaten sicherzustellen.

Anzahl der Labore & teilnehmenden Länder

Ein weiteres WHO-Dokument bestätigt, dass es 153 dieser NIC-Labore in 131 Ländern gibt, darunter die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC).

Die Trump-Regierung hat trotz der Exekutivanordnung des Präsidenten vom Januar 2025 zum Austritt aus der Organisation weiterhin „aktiv“ an WHO-Seminaren zur Vogelgrippe teilgenommen.

Die 500-Millionen-Dollar-Plattform „Generation Gold Standard“ der Regierung konzentriert sich auf die Entwicklung von Vogelgrippe-Impfstoffen.

Fazit

Die WHO formalisiert ein dauerhaftes, weltweites PCR-Überwachungssystem, das erfordert, dass jeden Monat zehntausende Atemwegsproben getestet werden – unabhängig davon, ob Krankheiten vorliegen oder Ausbrüche stattfinden.

Diese Quoten werden auf Laborebene durchgesetzt und können, falls sie nicht erfüllt werden, durch die Beschaffung von Proben aus anderen Quellen ausgeglichen werden, um das Testvolumen konstant zu halten.

Dieser Ansatz steht im Widerspruch zu langjährigen Belegen, wonach PCR-Positivität häufig nicht mit infektiösem Virus korrespondiert, sowie zu genetischen Analysen, die eine erhebliche Überschneidung zwischen Influenza-PCR-Bestandteilen und menschlicher DNA zeigen.

Zusammen deuten die Dokumente darauf hin, dass zukünftige Pandemieentscheidungen erneut auf Testergebnissen und Zyklusschwellenwerten statt auf bestätigten Infektionen beruhen könnten – was ungelöste Fragen zur wissenschaftlichen Validität, zum Datenschutz und dazu aufwirft, wie viel Autorität ein internationales Gremium über nationale Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ausüben sollte.