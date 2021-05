WHO hält an Impfstoffen fest, während sie bei der indischen COVID-Variante Alarm schlägt und Wissenschaftler warnen, dass Massenimpfungen mehr infektiöse Stämme verursachen können

childrenshealthdefense.org: Die Weltgesundheitsorganisation hat die indische Variante neu klassifiziert und bezeichnet sie als übertragbarer als frühere Stämme, sagt aber, dass nichts darauf hindeutet, dass die Impfungen nicht funktionieren. Inzwischen sagen einige Experten das die Impfstoffe die Dinge schlimmer machen können.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am Montag die indische COVID-Variante B.1.617 von einer „Variante von Interesse“ zu einer „Variante von globaler Bedeutung“ hochgestuft. Die Variante, die zuerst in Indien isoliert wurde, ist vermutlich die treibende Kraft hinter der brutalen zweiten Welle des Landes.

In einer weiteren Erklärung sagte die WHO heute, dass sich die B.1.6.1.7-Variante inzwischen in ganz Indien und in mindestens 44 Ländern in allen sechs WHO-Regionen“ ausgebreitet hat.

Maria Van Kerkhove, die technische Leiterin der WHO für COVID, sagte während der Pressekonferenz am Montag, dass neue Daten, die von Experten geprüft werden, zeigen, dass B.1.617 übertragbarer ist als frühere Stämme des Virus.

Van Kerkhove sagte, dass die Variante in der Lage sein könnte, sich einem Teil des Schutzes durch Impfstoffe zu entziehen, da eine überraschende Anzahl von Patienten, die bereits vollständig geimpft waren, mit dem Stamm infiziert wurde.

„Obwohl einige vorläufige Studien eine erhöhte Übertragbarkeit belegen, benötigen wir in allen Unterlinien viel mehr Informationen über diese Virusvariante in dieser Linie. Daher müssen wir mehr Sequenzierung und gezielte Sequenzierung durchführen“, sagte Van Kerkhove.

Eine Version der Variante, die erstmals Ende 2020 oder Anfang 2021 im Bundesstaat Maharashtra aufgetaucht ist, wurde letzte Woche in Großbritannien zu einer „Variante der Besorgnis“ hochgestuft.

Varianten werden als „besorgniserregende Varianten“ eingestuft, wenn es Hinweise darauf gibt, dass sie sich schneller ausbreiten, schwerere Krankheiten verursachen, sich einer zuvor erworbenen Immunität besser entziehen als zirkulierende Versionen des Virus oder die Wirksamkeit von Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit, Impfstoffen oder Medikamenten verringern.

Van Kerkhove sagte, es gäbe keine Hinweise darauf, dass Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffe nicht funktionieren.

„Bei Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die mit diesem Virus infiziert sind, entstehen jeden Tag neue Mutationen“, sagte Gregg Gonsalves, außerordentlicher Professor für Epidemiologie an der Yale University, im März. „Wenn wir die Welt nicht impfen, lassen wir das Spielfeld offen für immer mehr Mutationen, die Varianten hervorbringen könnten, die sich unseren aktuellen Impfstoffen entziehen und Auffrischungsimpfungen erfordern, um mit ihnen fertig zu werden.“

Quarraisha Abdool Karim, stellvertretende wissenschaftliche Leiterin des Zentrums für das Aids-Forschungsprogramm in Südafrika und Professorin für klinische Epidemiologie an der Columbia University, sagte, dass Wissenschaftler, Befürworter und Entscheidungsträger sicherstellen müssen, dass so viele Menschen auf der ganzen Welt und so schnell wie möglich geimpft werden, damit alle vor COVID sicher sind und auf die nächste Pandemie vorbereitet sind.

Neue Variante entzieht sich dem Pfizer-Impfstoff

Nach der Pressekonferenz der WHO berichtete die Financial Times über eine neue Studie, die zeigt, dass die B.1.617-Variante eine „bescheidene Fähigkeit“ hat, Antikörpern zu entgehen, die durch den COVID-Impfstoff von Pfizer ausgelöst werden, obwohl eine umfangreiche Impfkampagne die Übertragungen wahrscheinlich reduzieren wird.

Untersuchungen von Ravindra Gupta, Virologe an der Universität Cambridge, UK, legen nahe, dass Antikörper gegen diese Variante etwas weniger wirksam sind als gegen andere. Das Team sammelte Blutserum von neun Personen, die eine Dosis des Pfizer-Impfstoffs erhalten hatten, und testete es gegen ein harmloses Trägervirus, das so modifiziert wurde, dass es das SARS-CoV-2-Spike-Protein mit den Mutationen aus B.1.617 enthält.

Guptas Team entdeckte, dass neutralisierende Antikörper, die von geimpften Personen gebildet wurden, etwa 80 % weniger stark gegen einige der Mutationen in B.1.617 waren. Die Forscher fanden auch heraus, dass Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Delhi, die mit dem Oxford-AstraZeneca-Impfstoff geimpft worden waren, hauptsächlich mit der B.1.617-Variante reinfiziert wurden.

Ein deutsches Team testete das Serum von 15 Personen, die zuvor mit SARS-CoV-2 infiziert waren, und stellte fest, dass ihre Antikörper B.1.617 etwa 50 % weniger effektiv neutralisierten als zuvor zirkulierende Stämme. Als sie das Serum von Teilnehmern testeten, die zwei Dosen des Impfstoffs von Pfizer erhalten hatten, stellten sie fest, dass die Antikörper gegen B.1.617 etwa 67 % weniger wirksam waren.

Laut dem Impfstoffexperten Philip Krause, Vorsitzender der WHO-Arbeitsgruppe für COVID-19-Impfstoffe, müssen Impfstoffe möglicherweise aktualisiert werden, wenn impfstoffresistente SARS-CoV-2-Stämme auftauchen. Wenn neue Varianten neben älteren Stämmen zirkulieren, könnten multivalente Impfstoffe, die gegen mehrere Stämme wirksam sind, erforderlich sein.

„Die nicht so gute Nachricht ist, dass die schnelle Evolution dieser Varianten darauf hindeutet, dass, wenn es möglich ist, dass sich das Virus zu einem impfstoffresistenten Phänotyp entwickelt, dies schneller passieren könnte, als uns lieb ist“, so Krause.

Massenimpfung könnte hochinfektiöse Varianten hervorrufen

Geert Vanden Bossche, Ph.D., zertifizierter Experte in Biologie und Virologie und erfahrener Impfstoffentwickler, der mit GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals und der Bill & Melinda Gates Foundation zusammengearbeitet hat, argumentierte in einem Brief an die WHO, dass Masseninfektionsprävention und Massenimpfung mit undichten COVID-19-Impfstoffen inmitten der Pandemie nur hochinfektiöse Varianten hervorbringen werden.

Vanden Bossche befürchtet, dass eine Kombination aus Abriegelung und extremem Selektionsdruck auf das Virus durch das intensive globale Massenimpfprogramm zwar kurzfristig die Zahl der Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verringern könnte, aber letztlich die Entstehung von bedenklicheren Mutanten zur Folge haben könnte.

Der Selektionsdruck wird zu einer größeren Konvergenz von Mutationen führen, die das kritische Spike-Protein des Virus betreffen, das für das Durchbrechen der Schleimhautoberflächen unserer Atemwege verantwortlich ist – der Weg, den das Virus benutzt, um in den menschlichen Körper zu gelangen. Das Virus wird die hochspezifischen, auf Antigenen basierenden Impfstoffe, die verwendet und optimiert werden, überlisten, was in Abhängigkeit von den zirkulierenden Varianten zu einem Anstieg der schweren und potenziell tödlichen Fälle führt – in der Tat eine außer Kontrolle geratene Pandemie.

Dies ist das Ergebnis dessen, was Vanden Bossche als „Immun-Escape“ bezeichnet – die unvollständige Sterilisierung des Virus durch das menschliche Immunsystem oder nach einer Impfung, was dazu führt, dass mehr Menschen, die COVID hatten, anfällig für eine erneute Infektion bleiben.

Immun-Escape veranlasst die Impfstoffhersteller, die Impfstoffe weiter zu verfeinern, was den Selektionsdruck erhöht, anstatt ihn zu verringern, und so immer mehr übertragbare und potenziell tödliche Varianten hervorbringt.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass fortgesetzte Massenimpfkampagnen dazu führen werden, dass neue, infektiösere Virusvarianten immer dominanter werden und letztlich zu einem dramatischen Anstieg der Neuerkrankungen führen, trotz erhöhter Impfquoten“, sagte Vanden Bossche. Er fügte hinzu, dass Massenimpfungen „zu einer vollständigen Resistenz der zirkulierenden Varianten gegen die aktuellen Impfstoffe führen könnten.“