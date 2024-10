Ist die WHO verzweifelt, weil sie die Todesfälle durch Affenpocken nicht dokumentieren kann die MPOX zur nächsten Pandemie macht? Oder probiert Billie Boy nur sein neuestes Spielzeug aus?

Meryl Nass: meine Kommentare in Klammern, Hervorhebung durch Nass.

Die WHO schreibt:

WHO und Partner aktivieren erstmals Global Health Emergency Corps als Reaktion auf Mpox-Ausbruch

Genf, Schweiz–Im Oktober 2024 haben die WHO und ihre Partner in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten das Global Health Emergency Corps (GHEC zum ersten Mal aktiviert, um Länder zu unterstützen, die mit Mpox-Ausbrüchen konfrontiert sind.

GHEC ist ein Zusammenschluss von Fachleuten (???-Nass) mit dem Ziel der Stärkung (???) der Reaktion auf gesundheitliche Notfälle und eine Kooperationsplattform (???) für Länder und Netzwerke für gesundheitliche Notfälle. Es unterstützt die Länder bei der Bereitstellung von Fachkräften für gesundheitliche Notfälle, der Entsendung von Experten und der Vernetzung von Fachleuten (???). Das GHEC wurde 2023 von der WHO gegründet, nachdem die Reaktion auf die COVID-19-Pandemie gezeigt hatte, dass die Bemühungen der bestehenden Netzwerke gebündelt werden müssen, um eine besser koordinierte Unterstützung der Länder zu gewährleisten.

„Die WHO und ihre Partner unterstützen die Regierung der Demokratischen Republik Kongo und andere Länder bei der Umsetzung eines integrierten Ansatzes (???) zur Erkennung von Fällen, zur Ermittlung von Kontaktpersonen, zur gezielten Impfung, zur klinischen und häuslichen Versorgung, zur Infektionsprävention und -bekämpfung, zur Einbindung und Mobilisierung der Bevölkerung und zur spezialisierten logistischen Unterstützung“, sagte Dr. Mike Ryan, Exekutivdirektor des WHO-Programms für Gesundheitsnotfälle.Das GHEC stärkt die Fähigkeit der vielen wirksamen Helfer auf nationaler und regionaler Ebene, zusammenzuarbeiten und den Erfolg vor Ort bei der Unterbrechung der Übertragung und der Verringerung des Leidens zu gewährleisten.

Die erste Aktivierung dieses neuen Unterstützungsmechanismus erfolgte, nachdem WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus am 14. August 2024 Mpox zu einem internationalen Gesundheitsnotfall erklärt hat. Achtzehn afrikanische Länder haben in diesem Jahr Mpox-Fälle gemeldet, und die rasche Ausbreitung von Mpox der Klade 1b in mindestens zwei weitere Regionen hat die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung geschürt.

In Zusammenarbeit mit der International Association of National Public Health Institutes bewertet das GHEC die Kapazitäten des Notfallpersonals in acht vom Mpox-Ausbruch betroffenen Ländern, darunter die Demokratische Republik Kongo und Burundi, die beiden am stärksten betroffenen Länder. Bei der Bewertung wurden bisher 22 Bereiche ermittelt, die gestärkt werden müssen, darunter Epidemiologie und Überwachung, Laborkapazitäten, Infektionsprävention und -kontrolle, Risikokommunikation und Einbeziehung der Bevölkerung. In der Demokratischen Republik Kongo haben sich die Partner des Gesundheitsclusters an der Stärkung der Koordinierung beteiligt, die vom Gesundheitsministerium unter der Leitung des Notfallzentrums für öffentliche Gesundheit eingerichtet wurde.

Seit dem 17. Oktober hat die WHO die Entsendung von 56 Experten in die betroffenen Länder organisiert. Dazu gehören WHO-Mitarbeiter sowie Experten, die über das Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) und das African Volunteers Health Corps (AVoHC-SURGE) mobilisiert wurden. Bei den AVoHC-SURGE-Einsatzkräften, die vom WHO-Regionalbüro für Afrika und den afrikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention koordiniert werden, handelt es sich um eine wachsende Gruppe von Fachleuten mit verschiedenen Fähigkeiten (was verbirgt die WHO mit ihrer zweideutigen Terminologie, wenn sie versucht, die in die Region entsandten Personen zu beschreiben?-Nass), die in der Region eingesetzt werden können.

„Durch die Mobilisierung von ausgebildeten Fachleuten aus dem Inneren des Kontinents, stellen wir sicher, dass die Reaktionen nicht nur rechtzeitig erfolgen, sondern auch kontextbezogen sind,„, sagte Dr. Abdou Salam Gueye, Regionaler Notfalldirektor des WHO-Regionalbüros für Afrika. „Das Engagement und die Fachkenntnisse dieser Helfer sind unerlässlich, um Leben zu retten und widerstandsfähige Gesundheitssysteme aufzubauen, die auch künftigen Bedrohungen standhalten können.“

Außerdem ist GOARN federführend bei den Bemühungen, die von den Partnern auf bilateraler Basis geleistete Unterstützung für die betroffenen Länder und die regionale Koordinierungsstruktur zu erfassen. Dazu gehören die Bereitstellung von Experten, Hilfsgütern, finanzieller Unterstützung, der Ausbau von Kapazitäten und andere Aktivitäten.

Als Teil der GHEC-Aktivierung trafen sich am 22. Oktober technische Führungskräfte aus betroffenen Ländern und Führungskräfte aus anderen Ländern, einschließlich solcher, die bereits frühere Mpox-Ausbrüche erlebt haben, um die wirksamsten Kontrollmaßnahmen zu erörtern, bewährte Verfahren auszutauschen und ihre Bemühungen zur Eindämmung des Ausbruchs zu koordinieren.