Kanada: Weiterer Fall von Sterbehilfe – für dauerhaft Geschädigte durch COVID-19-Impfmaßnahmen

Wir berichteten über ein besonders düsteres, tragisches Ergebnis, das einige Personen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie erwartet, insbesondere unter den gefährdeten Personen mit chronischen Verletzungen im Zusammenhang mit den Impfstoffen, die sich in großer finanzieller Not befinden, chronische, lähmende Schmerzen haben und keinen Ort haben, an den sie sich wenden können. Ein Anstieg der Euthanasie wird zur Endstation für extrem tragische Fälle. TrialSite hat über eine deutliche Zunahme von Menschen berichtet, die sich in Kanada für die Selbsttötung entscheiden, und gleichzeitig über einen Vorfall in der Schweiz berichtet. In den Vereinigten Staaten haben diese Medien mehrere Personen interviewt, die am Rande der Euthanasie standen.

Medienberichten und Berichten in den sozialen Medien zufolge treffen zwei beängstigende Trends aufeinander: Erstens wird in Kanada und Europa der assistierte Suizid zum „Mainstream“, d. h. viele Menschen, die unter psychischen Depressionen leiden, entscheiden sich dafür, ihr Leben mit der vollen Unterstützung des „Gesundheitssystems“ zu beenden. Dieser erste Trend ist beängstigend, denn eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die suizidgefährdet sind, erholen sich schließlich. Zwar ist jeder Mensch von Natur aus in der Lage, sich selbst zu töten, aber dieser Autor ist nicht überzeugt, dass die Regierung oder medizinische Einrichtungen sich einmischen sollten, wenn die Gründe so vage wie „Depression“ sein können.

Der zweite Trend ist, dass anscheinend Millionen von Menschen durch die COVID-19-Gegenmaßnahmen einen Impfschaden erlitten haben. Diese Menschen wurden wiederholt von einem medizinischen Establishment „vertröstet“, das weder die Prävalenz von COVID-19-Impfschäden anerkennen noch Wege suchen oder anbieten will, um diesen leidenden Menschen zu helfen, sich besser zu fühlen. Die Tragik dieser beiden Trends besteht darin, dass nun klar ist, dass einige Menschen aufgrund des Post-Impfstoff-Syndroms eingeschläfert wurden, und dies ein regelmäßiges Phänomen werden könnte. Wie wir vor Monaten in Kanada berichteten, ist die Zahl der medizinisch unterstützten Todesfälle seit dem Einsatz von COVID-19-Gegenmaßnahmen sprunghaft angestiegen.

Sharon Kirkey berichtet in der National Post, dass ein Mann Ende 40 aus Ontario, Kanada, der an einer Vorgeschichte von Geisteskrankheiten litt, durch Euthanasie starb, nachdem seine Sterbehelfer den körperlichen Verfall als vermutliches „Impfsyndrom“ nach einer COVID-19-Impfung einschätzten.

Doch was war die Ursache für diese jüngste Tragödie? Laut Kirkeys Artikel umfasst das derzeitige kanadische Meldesystem für unerwünschte Ereignisse nicht das „Post-Impf-Syndrom“. Der Journalist der National Post berichtete, dass vor dem Tod der Person mehrere Spezialisten konsultiert wurden, die sich jedoch nicht auf eine Diagnose einigen konnten. Dem Reporter zufolge könnte dieser fehlende Konsens sogar Fragen über die Rechtmäßigkeit der Maßnahme aufwerfen, da ein solch drastischer letzter Schritt eine „unheilbare“ Situation voraussetzt, d. h. einen hoffnungslosen, unheilbaren Zustand.

In Kanada muss die Person, die ihr Leben beenden möchte, einen schweren und unheilbaren körperlichen Zustand nachweisen, um das Sterbehilfegesetz zu befolgen.

In diesem Fall, so berichtet Sharon Kirkey, äußerten psychiatrische Experten Bedenken, ob die psychischen Erkrankungen dieser Person ihn von der Teilnahme am MAID-Programm ausschließen würden oder sollten.

Ein beunruhigendes Ergebnis ist, dass TrialSite in Zusammenarbeit mit der Gruppe für Impfschäden React19 berichtet hat, dass Personen, die durch die COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden, keine Hilfe erhalten und sich nirgendwo hinwenden können, in Kanada Selbstmordhilfe in Erwägung gezogen haben.

Wie Steven O’Connor berichtete, wurden in Kanada seit der Einführung der Gesetzgebung im Jahr 2016 44.958 Todesfälle im Rahmen der medizinischen Sterbehilfe (MAID) gemeldet. Im Jahr 2022 wurden in Kanada 13.241 Sterbehilfen gemeldet, was 4,1 % aller Todesfälle in Kanada entspricht. Dies entspricht einer Wachstumsrate von 31,2 % gegenüber 2021.

Was wirklich beunruhigend ist, ist der erhebliche Anstieg von MAID in Kanada seit der Massenimpfungswelle gegen COVID-19, die im Dezember 2020 begann, bis 2021. Wie die kanadische Regierung berichtet, stieg die Zahl der MAID-Todesfälle im Jahr 2021, dem Jahr der Einführung der Gegenmaßnahme COVID-19, erheblich an.

Medizinisch unterstützte Sterbefälle in Kanada:

Jahr MAID-Todesfälle in Kanada 2016 1,018 2017 2,838 2018 4,480 2019 5,661 2020 7,603 2021* 10,064 2022 13,241

*erstes vollständiges Jahr des Einsatzes der Gegenmaßnahme COVID-19

51 % der gesamten MAID-Todesfälle ereigneten sich in nur zwei vollen Jahren seit der Massenimpfkampagne in Kanada. Natürlich können wir nicht sicher sein, dass auf der Grundlage dieser oberflächlichen Überprüfung überhaupt ein Zusammenhang besteht, aber die schiere Zahl der begünstigten Selbstmorde seit der Einführung der Massengegenmaßnahmen in Kanada ist auffällig.

Aufruf zum Handeln: Folgen Sie dem Link, um den National Post Artikel zu lesen. Personen, die durch die Impfstoffe geschädigt wurden oder vielleicht sogar an einer langwierigen COVID leiden, ohne dass ihnen geholfen wurde, können sich an React19 wenden, da die Gruppe ihren Hilfsfonds aufstockt, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen. React19 für Impfschäden und Long COVID Foundation für lange COVID-Erkrankungen.