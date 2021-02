WHO-Untersuchung zur Herkunft von COVID-19 ist eklatant korrupt

Am 9. Februar 2021 gab die Untersuchungskommission der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die mit der Identifizierung des Ursprungs von SARS-CoV-2 beauftragt ist, bekannt, dass das Wuhan Institute of Virology und zwei weitere Labore der Biosicherheitsstufe 4 in Wuhan, China, nichts mit dem COVID-19-Ausbruch zu tun hatten und dass die Theorie der Laborflucht nicht länger Teil der Untersuchung des Teams sein würde

Nach Ansicht des WHO-Teams und seiner chinesischen Kollegen könnte SARS-CoV-2 huckepack mit Tiefkühlkost aus anderen Gebieten Chinas, in denen sich Coronavirus-tragende Fledermäuse aufhalten, oder aus einem anderen Land auf den Markt in Wuhan gelangt sein.

Die WHO hat ihre Untersuchung in China für abgeschlossen erklärt und erwägt eine Ausweitung der Untersuchung auf andere Länder als mögliche Quelle des Virus

China durfte sich die Mitglieder des WHO-Untersuchungsteams selbst aussuchen, zu dem auch Dr. Peter Daszak gehört, der enge berufliche Verbindungen zur WIV hat und die Theorie des Labor-Ursprungs als „reinen Blödsinn“ abgetan hat. Er war auch der Vordenker hinter der Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Erklärung, die solche Untersuchungen als „Verschwörungstheorie“ verurteilt

In der Zwischenzeit behauptet eine Bayes’sche Analysestudie, „jenseits eines begründeten Zweifels zu zeigen, dass SARS-CoV-2 keine natürliche Zoonose ist, sondern aus dem Labor stammt.“ Laut dem Autor, „Es ist eine 99,8%ige Wahrscheinlichkeit, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor stammt und nur eine 0,2%ige Wahrscheinlichkeit, dass es aus der Natur stammt“

Was passiert, wenn eine Untersuchung von Personen geleitet wird, die finanziell und beruflich an dem Ergebnis beteiligt sind? Nichts. Und das ist der Punkt, an dem wir uns mit dem Untersuchungsteam der Weltgesundheitsorganisation befinden, das damit beauftragt wurde, der Herkunft von SARS-CoV-2 auf den Grund zu gehen.

Der Untersuchungskommission der WHO gehört Dr. Peter Daszak an, der Präsident der EcoHealth Alliance, einer Non-Profit-Organisation, die eng mit dem Wuhan Institute of Virology (WIV) zusammenarbeitet, da sie mehrere Gain-of-Function-Forschungsprojekte an dieses Institut vergeben hat. Als SARS-CoV-2 zum ersten Mal in Wuhan, China, auftauchte, finanzierte die EcoHealth Alliance das WIV, um neue Fledermaus-Coronaviren zu sammeln und zu untersuchen.

Daszak hat nicht nur öffentlich die Möglichkeit zurückgewiesen, dass die Pandemie das Ergebnis einer undichten Stelle im Labor war, er nannte die Idee „verrückt“, „absurd“ und „reiner Blödsinn „, er war auch der Kopf hinter der Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Erklärung, die in The Lancet veröffentlicht und von weiteren Wissenschaftlern unterschrieben wurde, die solche Untersuchungen als „Verschwörungstheorie“ verurteilte.

Dieser fabrizierte „wissenschaftliche Konsens“ wurde dann von den Medien herangezogen, um Theorien und Beweise zu „entlarven“, die zeigten, dass das Pandemievirus höchstwahrscheinlich aus einem Labor stammte.

Das Untersuchungsteam der WHO verwirft die Theorie des Laborursprungs

In Anbetracht Daszaks persönlicher Verstrickung in die Gain-of-Function-Forschung im Allgemeinen und in die Forschungsbemühungen der WIV im Besonderen, ist er sehr motiviert, dafür zu sorgen, dass die Schuld an der COVID-19-Pandemie nicht Forschern wie ihm selbst, insbesondere denen der WIV, in die Schuhe geschoben wird.

Daher war es keine Überraschung, als die WHO am 9. Februar 2021 bekannt gab, dass ihre Ermittler zu dem Schluss gekommen waren, dass das WIV und zwei weitere Labore der Biosicherheitsstufe 4 in Wuhan nichts mit dem COVID-19-Ausbruch zu tun hatten und dass die Laborflucht-Theorie nicht länger Teil der Untersuchung des Teams sein würde.

Interessanterweise weist Alina Chan, Molekularbiologin am Broad Institute von Harvard und MIT, darauf hin, dass Arbeiten im Zusammenhang mit SARS auch in BSL2- und BSL3-Laboren durchgeführt wurden, die von der Untersuchung ausgeschlossen waren. Das Team war auch nicht dafür ausgerüstet oder ausgelegt, eine forensische Untersuchung der Laborpraktiken durchzuführen. Vielmehr verließ es sich auf Informationen, die es direkt vom chinesischen Team erhielt.

Laut dem Leiter des WHO-Teams, dem dänischen Wissenschaftler für Lebensmittelsicherheit und Zoonosen, Ben Embarek, sind die Beamten der WIV „am besten geeignet, die Behauptungen zurückzuweisen und Antworten zu geben“, was die Möglichkeit eines Laborlecks angeht. Allerdings besteht diese Argumentationslinie kaum den Geruchstest.

Wie von GM Watch angemerkt, „widerspricht es dem gesunden Menschenverstand: Verdächtige in einer Untersuchung sollten eindeutig nicht als ‚die Besten‘ behandelt werden, um mögliche Anschuldigungen gegen sie zurückzuweisen. Embarek bestand weiter darauf, dass Laborunfälle „extrem selten“ sind, daher ist es „sehr unwahrscheinlich, dass etwas aus einem solchen Ort entweichen könnte. Doch dies ist ein weiteres völlig nicht überzeugendes Argument.

Nach Angaben der Cambridge Working Group aus dem Jahr 2014 ereigneten sich allein in den USA „Biosicherheitsvorfälle mit regulierten Krankheitserregern im Durchschnitt mehr als zweimal pro Woche„, und in einem Pekinger Virologielabor wurde bei nicht weniger als vier verschiedenen Gelegenheiten versehentlich das ursprüngliche SARS-Virus freigesetzt. Drei dieser vier Fälle führten zu Ausbrüchen.

Experten verurteilen konfliktbehaftete WHO-Untersuchung

Viele Experten verurteilen jetzt die Untersuchung der WHO als eine Täuschung und einen politischen Trick, um die chinesische Regierung zu entlasten. Und an der Spitze dieser Scheinuntersuchung steht Daszak selbst, der von den chinesischen Behörden ausgewählt wurde, um überhaupt im Untersuchungsteam der WHO zu sein. Wie von GM Watch berichtet:

„Der Aufwand, den China betreibt, um die Darstellung der WHO zu kontrollieren, wurde in John Sudworths Bericht über die Pressekonferenz für die BBC hervorgehoben. Er zeigte, wie chinesische Beamte ihn daran hinderten, ein WHO-Teammitglied nach der Pressekonferenz zu interviewen.

Niemand versuchte jedoch, ihn daran zu hindern, Peter Daszak zu interviewen. In der Tat hat Daszak während der Zeit des WHO-Teams in China so viele Medieninterviews gegeben, dass er sich, in den Worten eines Kommentators, als ‚die öffentliche Stimme des WHO-Teams‘ etabliert hat.“

Unherd berichtete auch über die umstrittene WHO-Untersuchung:

„Die Experten waren unerbittlich: Es gibt keinen Bedarf für weitere Untersuchungen dieses Konzepts, da es ‚extrem unwahrscheinlich‘ ist, dass es die Ursache für diese globale Katastrophe ist. Es war keine Überraschung, solche Aussagen von Liang Wannian, dem chinesischen Professor auf dem Podium, zu hören.

Immerhin ist er Leiter des Covid-19-Gremiums der nationalen Gesundheitskommission, die Pekings Reaktion auf die Krise leitete. Er hat das „entschlossene“ Vorgehen seiner Regierung verteidigt, trotz des Stillschweigens von Ärzten, die versuchten, ihre Mitbürger zu warnen, der Leugnung der menschlichen Übertragung, der Löschung von Schlüsseldaten und des Widerwillens, genetische Sequenzierungen zu teile….

Doch wie beschämend ist es, zu sehen, wie sich die WHO … wieder selbst erniedrigt, indem sie vor Chinas diktatorischem Regime in solch feigem Stil katzbuckelt. Peking leistete monatelang erbitterten Widerstand gegen diese Mission und verhängte sogar Sanktionen gegen Australien, nachdem es eine solche Untersuchung gefordert hatte.

Es stimmte nach beträchtlichem Feilschen zu und erhielt im Gegenzug das Recht, das Team von Wissenschaftlern zu überprüfen. Und siehe da, zu den Auserwählten gehörte … Daszak, der seit Jahren mit den Wuhan-Wissenschaftlern bei ihren umstrittenen Experimenten zusammenarbeitet und die Bemühungen anführte, Behauptungen über ein Leck im Labor als „unbegründet“ zurückzuweisen. Jetzt ist dies plötzlich eine ‚WHO-China Joint Study‘ – und es scheint, dass die ausgewählten Experten ihre Aufgabe darin sehen, Chinas Geschichte an den Planeten zu verkaufen.“

Tatsächlich scheint China absichtlich viele der wissenschaftlichen Daten zu verbergen, die die Welt braucht, wenn wir jemals auf den Grund kommen wollen, woher SARS-CoV-2 kam, was das Catering der WHO an China umso verdächtiger macht.

Wie von OpIndia und anderen berichtet, wurde eine kritische Datenbank in China, die die genetischen Sequenzen von mehr als 22.000 Proben enthält, darunter mehr als 100 unveröffentlichte Sequenzen von Fledermaus-Coronaviren und alle Fledermaus-Coronavirus-Gain-of-Function-Forschungsdaten der WIV, im September 2019 offline gestellt. Auch die WIV-zugehörige Datenbank des National Virus Resource Center wurde für die Außenwelt unzugänglich gemacht.

Laut OpIndia hat der ehemalige Außenminister Mike Pompeo erklärt, dass es „Grund zu der Annahme“ gibt, dass WIV-Forscher im Herbst 2019 erkrankt sind, was, wenn es stimmt, mit der Abschaltung dieser wichtigen Datenbanken zusammenfallen würde. Im Folgenden werde ich auch zusätzliche Beweise prüfen, die darauf hindeuten, dass WIV-Mitarbeiter bereits im August 2017 erkrankt sein könnten.

WHO hält an Theorie des natürlichen Ursprungs fest

Nach Angaben des WHO-Teams und seiner chinesischen Kollegen ist eine Theorie, die immer noch im Rennen ist, dass SARS-CoV-2 huckepack mit Tiefkühlkost aus anderen Gebieten Chinas, in denen sich bekanntermaßen Coronavirus-tragende Fledermäuse aufhalten, oder sogar aus anderen Ländern auf den Markt in Wuhan gelangt ist. Australisches Rindfleisch wurde offenbar als eine mögliche Quelle aus Übersee angeboten.

In einem Interview mit CNN bezeichnete Daszak das Auffinden von SARS-CoV-2 auf tiefgefrorenen tierischen Lebensmitteln als „ein auffälliges Beweisstück“, da das fragliche Tierfleisch, einschließlich Frettchendachs, als potenzieller Zwischenwirt identifiziert worden sei.

Und das bringt uns zu einer weiteren propagierten Theorie, die besagt, dass das Virus mutiert ist und auf natürliche Weise die Spezies gewechselt hat, von Fledermäusen zu einem Zwischenwirt wie Schuppentier, Katze oder Nerz, bevor es zu einem Virus mutierte, das einen menschlichen Wirt infizieren kann.

Eine dritte Theorie besagt, dass ein infiziertes Individuum das Virus auf den Markt in Wuhan gebracht hat, obwohl keine Details darüber vorgelegt wurden, wer das gewesen sein könnte oder wo er sich die Infektion zugezogen haben könnte.

Die WHO hat ihre Untersuchung in China inzwischen für abgeschlossen erklärt und erwägt, den Blick auf andere Länder als mögliche Quelle des Virus zu richten. Wenig überraschend berichten chinesische Staatsmedien, dass Wuhan „von der Schuld freigesprochen“ wurde und nicht mehr als vermuteter Ursprung der Pandemie gilt. Das chinesische Außenministerium fordert auch eine Untersuchung der in Amerika ansässigen Labore.

Neue Beweise für die Herkunft aus dem Labor tauchen auf

In der Zwischenzeit, nur zwei Wochen bevor die WHO die Theorie des Laborlecks offiziell verwarf und für zukünftige Untersuchungen vom Tisch nahm, wurde eine neue Studie von Dr. Steven Quay – einem hoch angesehenen und einem der meistzitierten Wissenschaftler der Welt – veröffentlicht, die behauptet, „ohne begründeten Zweifel zu zeigen, dass SARS-CoV-2 keine natürliche Zoonose ist, sondern aus dem Labor stammt“.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,8 % stammt SARS-CoV-2 aus einem Labor und nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2 % aus der Natur. ~ Dr. Steven Quay

In dem kurzen Video oben fasst Quay die Ergebnisse seiner Bayes’schen Analyse zusammen. Sein 193-seitiges Papier geht in die vollen Details und kann von zenodo.org heruntergeladen werden, für diejenigen, die in die Feinheiten dieser statistischen Analyse eintauchen wollen.

Die Bayes’sche Analyse, oder Bayes’sche Inferenz, ist ein statistisches Werkzeug, das verwendet wird, um Fragen über unbekannte Parameter zu beantworten, indem man Wahrscheinlichkeitsverteilungen für beobachtbare Daten verwendet. Wie von PR Newswire berichtet:

„Ausgehend von einer Wahrscheinlichkeit von 98,2 %, dass es sich um einen zoonotischen Sprung aus der Natur handelte, mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 1,2 %, dass es ein Laborausbruch war, wurden 26 verschiedene, unabhängige Fakten und Beweise systematisch untersucht. Die endgültige Schlussfolgerung ist, dass SARS-CoV-2 mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,8 % aus einem Labor stammt und nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2 % aus der Natur.

Wie viele andere bin ich besorgt über die offenbar erheblichen Interessenkonflikte zwischen Mitgliedern des WHO-Teams und Wissenschaftlern und Ärzten in China und darüber, wie sehr dies eine unvoreingenommene Untersuchung des Ursprungs von SARS-CoV-2 behindern wird“, sagte Dr. Quay.

Indem ich nur öffentlich verfügbare, wissenschaftliche Beweise über SARS-CoV-2 heranziehe und sehr konservative Schätzungen in meiner Analyse verwende, komme ich dennoch zu dem Schluss, dass es jenseits eines begründeten Zweifels ist, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor entwichen ist.

Der zusätzliche Nachweis von genetischen Sequenzen, bei denen es sich anscheinend um Adenovirus-Impfstoffe handelt, in Proben von fünf Patienten aus dem Dezember 2019, die vom Wuhan Institute of Virology sequenziert wurden, erfordert eine Erklärung. Diese Art von Daten würde man z. B. bei einer Impfstoff-Challenge-Studie sehen. Hoffentlich kann das WHO-Team Antworten auf diese Fragen erhalten.“

Nun, wir wissen jetzt, dass das WHO-Team keine solchen Antworten erhalten hat und zu weniger fruchtbaren Untersuchungsfeldern übergegangen ist. Ironischerweise stützte Quay die Ausgangswahrscheinlichkeiten, die er für seine Analyse verwendete, unter anderem auf die Arbeit von Daszak selbst.

Verdächtige Aktivität bei WIV im Herbst 2019

Gleichzeitig sind weitere Hinweise auf „verdächtige Aktivitäten“ an der WIV kurz vor der offiziellen Bekanntgabe des COVID-19-Ausbruchs aufgetaucht. Wie bereits erwähnt, gibt es den Verdacht, dass Mitarbeiter des WIV-Labors bereits im August 2019 erkrankt sein könnten. Laut einem Bericht der australischen Sky News vom 24. Januar 2021, heißt es in einem vom US-Außenministerium am 16. Januar 2021 veröffentlichten Informationsblatt:

„Die US-Regierung hat Grund zu der Annahme, dass mehrere Forscher innerhalb der WIV im Herbst 2019, vor dem ersten identifizierten Fall des Ausbruchs, mit Symptomen erkrankt sind, die sowohl mit COVID-19 als auch mit gewöhnlichen saisonalen Krankheiten übereinstimmen.“

Das Faktenblatt wirft der Kommunistischen Partei Chinas weiterhin vor, „systematisch“ eine „transparente und gründliche Untersuchung des Ursprungs der Pandemie zu verhindern und stattdessen enorme Ressourcen für Täuschung und Desinformation aufzuwenden“, und betont, dass die US-Regierung immer noch nicht weiß, wo, wann oder wie SARS-CoV-2 ursprünglich Menschen infiziert hat.

Sie schließen jedoch einen Laborunfall nicht aus. Das Merkblatt wies auch darauf hin, dass China ein biologisches Waffenprogramm hat, und dass die WIV mit dem chinesischen Militär an „geheimen Projekten“ zusammengearbeitet hat.

Wissenschaftliche Hybris ist eine ernsthafte Bedrohung für uns alle

Am 18. Dezember 2020 veröffentlichte Colin David Butler, Ph.D., von der Australian National University, einen Leitartikel im Journal of Human Security, in dem er die Geschichte der Pandemien von der Antike bis COVID-19 Revue passieren lässt, zusammen mit Beweisen, die die Theorien des natürlichen Ursprungs bzw. der Laborflucht unterstützen. Wie von Butler angemerkt:

„Wenn die erste Theorie richtig ist, dann ist es eine mächtige Warnung, von der Natur, dass unsere Spezies einem großen Risiko ausgesetzt ist. Wenn die zweite Theorie bewiesen ist, dann sollte sie als ein ebenso starkes, ja beängstigendes Signal betrachtet werden, dass wir in Gefahr sind, sowohl aus Hybris als auch aus Unwissenheit.“

In der Tat könnte wissenschaftliche Hybris durchaus der Kern unseres aktuellen Problems sein. Warum sträuben sich bestimmte Wissenschaftler so dagegen, zuzugeben, dass es Beweise für menschliche Eingriffe gibt? Warum versuchen sie, die Diskussion zu unterbinden? Könnte es daran liegen, dass sie versuchen, die Fortsetzung der gain-of-function-Forschung zu sichern, trotz der Risiken?

Es wird uns oft gesagt, dass diese Art von Forschung „notwendig“ ist, um der natürlichen Evolution der Viren voraus zu sein, und dass die Risiken, die mit dieser Forschung verbunden sind, aufgrund strenger Sicherheitsprotokolle minimal sind.

Doch die Beweise zeigen ein ganz anderes Bild. In den letzten zehn Jahren wurden in der wissenschaftlichen Gemeinschaft immer wieder Alarmglocken geschlagen, da sich Verstöße gegen die Biosicherheit in biologischen Hochsicherheitslaboren in den USA und auf der ganzen Welt mit überraschender Häufigkeit ereignet haben.

Erst 2019 wurde das BSL-4-Labor in Fort Detrick vorübergehend geschlossen, nachdem mehrere Protokollverletzungen festgestellt wurden. Die Asia Times listet mehrere weitere Beispiele für Sicherheitsverstöße in BSL3- und BSL4-Laboren auf, ebenso wie ein Artikel vom 28. Mai 2015 in USA Today, ein Artikel vom 11. April 2014 im Slate-Magazin und ein Artikel vom 16. November 2020 in Medium.

Ist Gain-of-Function-Forschung vertretbar?

Es ist klar, dass es entscheidend ist, dem Ursprung von SARS-CoV-2 auf den Grund zu gehen, wenn wir den Ausbruch einer ähnlichen Pandemie in der Zukunft verhindern wollen. Wenn tatsächlich Gain-of-Function-Forschung im Spiel war, müssen wir das wissen, damit entweder Schritte unternommen werden können, um ein weiteres Leck zu verhindern (was wahrscheinlich nicht möglich ist), oder um solche Forschung zum Wohle der Allgemeinheit ganz abzubauen und zu verbieten.

Solange wir das Risiko schaffen, wird der Nutzen zweitrangig sein. Jeder wissenschaftliche oder medizinische Gewinn aus dieser Art von Forschung verblasst im Vergleich zu den unglaublichen Risiken, die entstehen, wenn waffenfähige Krankheitserreger freigesetzt werden, und dabei spielt es keine Rolle, ob es aus Versehen oder mit Absicht geschieht. Diese Meinung wurde auch von anderen in einer Vielzahl von wissenschaftlichen Publikationen geäußert.

In Anbetracht des Potentials für eine massiv tödliche Pandemie, glaube ich, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass BSL 3 und 4 Labore eine sehr reale und ernsthafte existenzielle Bedrohung für die Menschheit darstellen.

Historische Fakten zeigen uns, dass versehentliche Expositionen und Freisetzungen bereits stattgefunden haben, und wir können nur unseren Glückssternen danken, dass sich keine davon in eine Pandemie verwandelt hat, die das Leben von zehn Millionen Menschen gefordert hat, wie es zu Beginn der COVID-19-Pandemie vorhergesagt wurde.

Angesichts der Tatsache, dass Wissenschaftler bereits einen Weg gefunden haben, SARS-CoV-2 so zu mutieren, dass es sich menschlichen Antikörpern entzieht, wie in „Lab Just Made a More Dangerous COVID Virus“ beschrieben, ist eine offene Diskussion über die wissenschaftlichen Vorzüge dieser Art von Arbeit wichtiger als je zuvor, und wir sollten nicht zulassen, dass die Ablehnung der Theorie des Laborursprungs durch die WHO uns von einer solchen Diskussion abhält.

