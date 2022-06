Wichtig: Der wohl gefährlichste Schritt bei den mRNA-Impfstoffen

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Am Mittwochmorgen veröffentlichte Moderna vermeintlich positive Daten aus einer Studie über die Omikron-spezifische mRNA-Verstärkungsimpfung.

Lassen Sie sich NICHT von der Darstellung der Daten durch das Unternehmen täuschen – eine Behauptung, der leichtgläubige Reporter gerne nachgeben.

In Wirklichkeit zeigte die Studie, dass Omikron-spezifische Booster nicht sehr gut gegen die Omikron-Varianten wirken. Selbst nach der Verabreichung eines gegen Omikron gerichteten Boosters bildeten die Menschen weitaus weniger neutralisierende Antikörper gegen Omikron als gegen das ursprüngliche Coronavirus – das natürlich keine Gefahr mehr darstellt.

Wie konnte Moderna dann sagen, dass die Studie erfolgreich war? Weil der Omikron-Booster etwas mehr neutralisierende Antikörper gegen Omikron erzeugte als der ursprüngliche Moderna-Booster.

Das Problem bei diesem Vergleich ist, dass der ursprüngliche Booster im Grunde genommen nach ein paar Wochen nicht mehr gegen Omikron wirkt. Tatsächlich gibt es immer mehr Belege dafür, dass geimpfte Personen mit größerer Wahrscheinlichkeit mit Omikron infiziert werden als ungeimpfte.

Der Omikron-Booster wirkt also geringfügig besser gegen Omikron als der ursprüngliche Booster – der sehr schnell überhaupt nicht mehr wirkt.

Willkommen bei der neuen Definition des Erfolgs von mRNA-Impfungen.

Außerdem lassen mRNA-generierte Antikörper fast sofort nach. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der geringfügige Anstieg der Antikörper, den die Omikron-spezifische Spritze bietet, in der Praxis lange Zeit einen Unterschied macht. Die Impfung könnte allenfalls zwei bis vier Wochen zusätzlichen Schutz bieten.

Mit anderen Worten: Die variantenspezifische Auffrischungsimpfung ändert nichts an dem grundlegenden Problem der mRNA-Impfung, dass die von ihr erzeugten überdurchschnittlich hohen Antikörperspiegel fast sofort abklingen, während sie eine breitere Immunreaktion behindern.

–

Der dritte Absatz des Artikels in der New York Times, in dem die Ergebnisse der Studie beschrieben werden, ist jedoch der erschreckende Teil:

Obwohl diese Ergebnisse auf den ersten Blick ermutigend erscheinen, machen sich viele Experten Sorgen, dass sich das Virus so schnell weiterentwickelt, dass es die Fähigkeit, Impfstoffe zu modifizieren, übersteigt – zumindest so lange die Nation auf klinische Studien am Menschen angewiesen ist, um Ergebnisse zu erzielen.

Das Schlüsselwort dabei ist „abhängig von klinischen Versuchen am Menschen“.

Willkommen beim bisher zynischsten – und gefährlichsten – Versuch von Gesundheitsbürokraten, Impfstoffherstellern und den Medien, das Scheitern der mRNA-Impfstoffe zu vertuschen.

Klinische Studien am Menschen (man beachte die vorsichtige Verwendung des Wortes „Mensch“) sind der einzige Weg, um zu beweisen, dass ein Medikament oder ein Impfstoff bei, nun ja, Menschen wirkt.

Leider wissen wir jetzt, dass die mRNA-Impfstoffe die Infektion mit dem Coronavirus nicht länger als ein paar Monate aufhalten können. Und trotz der Beteuerungen der Gesundheitsbehörden wissen wir nicht einmal, ob sie die Zahl der schweren Erkrankungen oder Todesfälle durch Covid noch lange nach Beendigung der Infektion verringern.

Ja, die Zahl der Todesfälle durch Coronaviren ist im Jahr 2022 im Vergleich zu den Covid-Infektionen zurückgegangen. Dieser Rückgang könnte mit einer Restimmunität gegen den Impfstoff zusammenhängen, wie die Befürworter der Impfung behaupten.

Aber andere mögliche Erklärungen sind ebenso plausibel, wenn nicht sogar noch plausibler. Der Rückgang der Todesfälle könnte darauf zurückzuführen sein, dass Omicron weniger gefährlich ist als frühere Stämme und Paxlovid bei richtiger Dosierung einigermaßen wirksam ist. Möglicherweise liegt es sogar daran, dass Sars-Cov-2, nachdem es zwei Jahre lang im Umlauf war, bereits die anfälligsten Menschen in den Vereinigten Staaten und Europa erwischt hat.

Um eine wirkliche Antwort auf die Art und Weise zu finden, wie diese Variablen zusammenwirken, wäre eine ernsthafte, unvoreingenommene wissenschaftliche Forschung erforderlich, an deren Durchführung die Impfstoffbefürworter in den Centers for Disease Control und anderswo kein Interesse haben. (Unterbrechen Sie mich, wenn Sie das schon einmal gehört haben.)

–

Was kann ein Impfstoffbefürworter oder ein Impfstoffunternehmen also tun, wenn ein Impfstoff nicht funktioniert?

Nun, sie könnten jederzeit ihr Versagen zugeben. (Hören Sie auf zu lachen!)

Tatsächlich haben Impfstoffbefürworter mit der Erwähnung von Impfstoffen der „zweiten Generation“, die in nicht allzu ferner Zukunft in einer Apotheke in Ihrer Nähe erhältlich sein werden, zaghafte Schritte in diese Richtung unternommen. (Erinnern Sie sich daran, dass irgendjemand etwas darüber gesagt hat, dass diese mRNA-Impfungen „der ersten Generation“ angehören, als sie im Dezember 2020 auf den Markt kamen? Ja, ich auch nicht.)

Aber wenn man bedenkt, dass bereits mehr als eine Milliarde Menschen geimpft wurden, wird es für die Gesundheitsbehörden schwer sein, ehrlich zu sein – und für die Unternehmen, für die ein Jahresumsatz von mehreren Milliarden Dollar auf dem Spiel steht, nahezu unmöglich.

Das führt zu der anderen Möglichkeit, die den Unternehmen und Befürwortern anscheinend lieber ist: die Impfstoffe nicht mehr in diesen lästigen klinischen Studien am Menschen zu testen.

Denn wenn wir die mRNA-Impfungen nicht testen, haben wir keine eindeutigen Daten darüber, ob sie Covid-Infektionen reduzieren, geschweige denn Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle. Dann müssen wir anhand von Daten aus der Praxis einfach raten. Diese realen Daten werden hoffnungslos zugunsten der Impfstoffe verzerrt sein, und zwar aufgrund des so genannten „healthy vaccine user bias“, d. h. der Tatsache, dass Menschen, die geimpft sind, tendenziell gesundheitsbewusster und besser in Form sind als diejenigen, die nicht geimpft sind.

Und das ist der entscheidende Punkt: Für die Befürworter von Impfstoffen ist der Mangel an guten Daten ein Vorteil, kein Nachteil.

Stattdessen werden die Impfstoffhersteller und die Unternehmen das richtige Spike-Protein nach bestem Wissen und Gewissen auswählen. Anstatt dann zu beweisen, dass die mRNA-Impfungen tatsächlich einen klinischen Nutzen haben – d. h., dass sie tatsächlich Krankheiten oder Todesfälle reduzieren -, werden sie einfach zeigen, dass die Impfungen Menschen (vielleicht nicht einmal Menschen, vielleicht nur Tiere!) dazu bringen, Antikörper zu produzieren.

Dann werden sie die Impfungen pünktlich zur Wintersaison auf den Markt bringen – unterstützt von milliardenschweren Werbe- und Marketingkampagnen und nichtssagenden Geschichten. Ob die Impfungen tatsächlich wirken, wird keine Rolle spielen.

Und das nicht nur im Herbst und Winter 2022. Dieses Spiel wird sich bis ins Unendliche fortsetzen, es sei denn, die Nebenwirkungen der Impfungen werden so überwältigend, dass die Impfgegner gezwungen sind, damit aufzuhören.

–

Woher ich das weiß?

Weil dies GENAU die Strategie ist, die sie mit den Grippeimpfstoffen verfolgt haben – die auch nicht auf einer bevölkerungsweiten Basis funktionieren. (Wenn dies der Fall wäre, hätte die Erhöhung der Zahl der jährlichen Grippeimpfungen in den Vereinigten Staaten von 20 Millionen auf 200 Millionen in den letzten 40 Jahren zu einem messbaren Rückgang der Zahl der Grippeinfektionen und Todesfälle geführt – und nicht zu einem Anstieg).

Der Unterschied besteht darin, dass Grippeimpfungen, obwohl sie auf einer bevölkerungsweiten Basis im Wesentlichen nutzlos zu sein scheinen, auch im Wesentlichen harmlos sind. Die mRNA-Impfungen sind es nicht. Bestenfalls verursachen sie bei vielen Menschen, die sie erhalten, kurzfristig unangenehme Nebenwirkungen – Nebenwirkungen, die oft schlimmer sind als das Coronavirus selbst, insbesondere bei jüngeren Menschen.

Und im schlimmsten Fall? Das können wir noch nicht mit Sicherheit sagen. Aber viele Länder, die die Impfungen im letzten Jahr und die Auffrischungsimpfungen in diesem Winter aggressiv vorangetrieben haben, erleben derzeit eine Welle von Todesfällen, die niemand zu diskutieren, geschweige denn zu erklären bereit scheint.

Die Strategie, die Auffrischungsimpfungen in diesem Herbst ohne groß angelegte klinische Studien voranzutreiben, wäre daher der bisher zynischste und gefährlichste Schritt der Gesundheitsbehörden.

Und das ist – im Gegensatz zu den Daten aus der heute von Moderna veröffentlichten Studie – eine sehr hohe Hürde, die es zu nehmen gilt.