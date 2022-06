Lokaler Globalismus: Wie Städte dazu benutzt werden, digitale Sklaven für das kommende Bestiensystem zu schaffen

Das Rutherford Institute, eine in Charlottesville, Virginia, ansässige Bürgerrechtsorganisation, hat einen Brief an die Stadt Houston, Texas, geschickt, in dem sie die Rücknahme einer kürzlich verabschiedeten Verordnung fordert, die private Unternehmen dazu zwingt, Amerikaner auszuspionieren und die Überwachungsaufnahmen der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Überall in Amerika, Kanada, Europa und dem Rest der ehemals freien Welt führen die Städte diese Art von hinterhältigen Manövern durch. Sie machen unwissentlich kleine Schritte in Richtung eines globalisierten Polizeistaats, der sich nahtlos in das vom Weltwirtschaftsforum und seinem Netzwerk aus Politikern, Entertainern, falschen religiösen Führern, Non-Profit-Organisationen und Konzernkumpanen entwickelte Bestiensystem einfügen wird.

Man hört nie etwas über diese unbemerkten Manöver, die auf lokaler Ebene von ahnungslosen Lokalpolitikern durchgeführt werden, die tatsächlich glauben, dass sie im Namen der Verbrechensbekämpfung etwas Gutes tun. Jeder will doch sicherere Städte, oder?

In der Tat ist die Gewaltkriminalität außer Kontrolle geraten. Aber ein Großteil davon wird durch das moralische Chaos gefördert, das in unseren Schulen und in gewalttätigen Videospielen, Filmen usw. gelehrt wird, ganz zu schweigen von den von Soros finanzierten städtischen Staatsanwälten, die sich weigern, einige der schlimmsten Gewalttäter vollständig zu verfolgen. Wenn es ihnen um die Verbrechensbekämpfung ginge, würden sie auch nicht die nationalen Grenzen für jedes Bandenmitglied und jeden Terroristen der Welt offen lassen.

Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Führer uns in einem unehrlichen Versuch, uns vor den Verbrechenswellen zu „schützen“, die sie selbst verursachen, in den Autoritarismus treiben, selbst wenn sie versuchen, uns zu entwaffnen und den zweiten Verfassungszusatz zu delegitimieren. Wenn es ihnen wirklich darum ginge, unsere Straßen und Wohnviertel sicherer zu machen, würden sie nicht versuchen, den Menschen die Mittel zur Selbstverteidigung zu nehmen. Sie wissen, dass die Polizei nicht in der Lage ist, rechtzeitig am Tatort zu sein, um jedes Verbrechen zu verhindern, ganz gleich, wie viele Überwachungskameras die Polizeidienststellen in Echtzeit mit Bildmaterial versorgen.

Was ist also der wahre Grund für die Installation von Kameras, Gesichtserkennungssoftware, Netzhautscannern und anderen digitalen Geräten, die sie als „Werkzeuge“ in ihrem Arsenal zur Verbrechensbekämpfung bezeichnen, rund um die Uhr?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einige Punkte miteinander verbinden und einige schwierige Fragen stellen.

Haben die Städte trotz all dieser neuen „Werkzeuge“, die ihnen zur Verfügung stehen, gesehen, dass die Probleme mit Gewaltverbrechen besser oder schlechter geworden sind?

Wenn die Mainstream-Medien über diese Probleme berichten, geht es nur um eine Stadt, die eine Verordnung wie die von Houston erlässt. Man erfährt nicht, dass alle großen Städte diese Technologie einführen und dass China international führend ist, wenn es darum geht, seine Städte in 24/7-Überwachungsgesellschaften zu verwandeln. Man erfährt auch nicht, dass die elitären Milliardäre mit dem Verkauf dieser Technologie an die Städte viel Geld verdienen und dass dieselben globalistischen Eliten China als die „klügste“, technologisch versierteste Nation anpreisen, wenn es darum geht, dass sich die Bürger sicherer fühlen, obwohl sie immer unfreier und unsicherer werden.

Das ist die klassische Hegelsche Dialektik. Öffnen Sie die Grenzen, verringern Sie die Anstrengungen zur Verfolgung von Gewalttätern und nehmen Sie gesetzestreuen Bürgern die Mittel zur Selbstverteidigung, wodurch sie sich extrem verletzlich und unsicher fühlen. Dann spielen Sie den Retter, indem Sie als Lösung die Installation und den Einsatz von menschlicher Überwachungstechnologie anbieten, angeblich, um Kriminelle zu fangen, bevor sie handeln.

Wenn Sie nicht in einer sehr kleinen Stadt leben, sollten Sie davon ausgehen, dass auch in Ihrer Stadt Überwachungstechnologie installiert wird. Die vierte industrielle Revolution, von der Klaus Schwab so viel spricht, will diese Überwachung auf die nächste Stufe heben, indem sie sich mit dem menschlichen Körper vernetzt und ein Internet der Körper oder IoB schafft.

Wir haben bereits das Internet der Dinge. Die letzte Grenze ist das Internet der Körper. Das Gerede, die 5G- und 6G-Technologie „unter die Haut“ zu bringen, ist bei den globalistischen Raubtieren des Weltwirtschaftsforums in aller Munde.

Sie prahlen auch gerne mit ihrer neu erworbenen Fähigkeit, Menschen zu „hacken“.

Hören Sie sich Yuval Noah Harari, den Chefberater des Weltwirtschaftsforums, in dem folgenden Video an. Es ist 7 Minuten lang, aber wenn Sie sich auch nur die ersten 2 Minuten ansehen, werden Sie sehen, wohin diese invasive Technologie führen wird. Harari sagt, dass die Bereiche Informatik und Biotechnologie bald verschmelzen werden (könnte das der wahre Grund für ihre Besessenheit mit „Impfstoffen“ sein).

Wenn die Welt auf die nächste Stufe der drahtlosen Netzwerke, 6G, umsteigt, werden die Menschen keine Handys mehr benutzen, sagte der CEO von Nokia auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos letzten Monat.

Und warum? Sie werden sie nicht brauchen. Alles, was sie für die digitale Konnektivität rund um die Uhr benötigen, werden sie entweder am Körper tragen oder unter die Haut stecken“, sagte Pekka Lundmark von Nokia.

Er fügte hinzu, dass wir in der 6G-Ära sehr hochwertige Hologramme erwarten können. Ein Hologramm ist eine physikalische Struktur, die Licht in ein Bild bricht, so das Holo Center, das hinzufügt, dass sich der Begriff „Hologramm“ sowohl auf das kodierte Material als auch auf das resultierende Bild beziehen kann.

Im folgenden Video sehen Sie, wie der Nokia-CEO seine kühnen Vorhersagen über das kommende Zeitalter des Transhumanismus macht:

Wie die RAIR Foundation berichtet, sagte Lundmark in seiner Rede in Davos, dass die Netze der sechsten Generation bis 2030 auf dem kommerziellen Markt erscheinen werden. Er stellte auch fest, dass das Smartphone bald nicht mehr das allgegenwärtigste digitale Gerät der Menschheit sein wird.

Der Geschäftsmann sagte, er glaube, dass die Menschen bis 2030 beginnen werden, Mobiltelefone zugunsten von „bequemeren“ Geräten aufzugeben. Er bezog sich dabei auf intelligente Brillen, Goggles, Uhren und andere Geräte, die die Menschen am Körper tragen werden.

So sieht die Unterdrückung der Massen im 21. Jahrhundert aus – die Regierung arbeitet mit den Unternehmen zusammen, um eine Gesellschaft von digitalen Sklaven zu schaffen. Es ist das chinesische Modell der Technokratie, ein System, das manche als „Staatskapitalismus“ bezeichnen, während die Davoser es „Stakeholder-Kapitalismus“ nennen. Ich nenne es das System der Bestie.

Dieses System der Bestie wird schichtweise mithilfe von öffentlich-privaten Partnerschaften oder PPP aufgebaut. Die Menschheit scheint im Moment völlig betört von diesem System der digitalen Überwachung, das sie schließlich versklaven wird, wenn es das nicht schon getan hat. Dies könnte die größte aller endzeitlichen Täuschungen sein. Dasselbe Gerät, das Ihnen das Leben erleichtert, kann Ihnen auch Ihren freien Willen, Ihre Fähigkeit zu kritischem Denken und Ihre Seele rauben.

Seien Sie sich also bewusst. Sie werden auf Orwellsche Weise beobachtet. Und der Trend geht mit jedem neuen „Upgrade“ Ihres Telefons, Ihres Tablets und Ihrer digitalisierten „Gesundheitsfürsorge“ in Richtung mehr Überwachung, nicht weniger. Ihr Ziel ist es, die Macht der künstlichen Intelligenz zu nutzen, um jederzeit zu wissen, wo Sie sind und was Sie gerade tun. Oh, und was Sie gerade denken? Auch das wollen sie unbedingt wissen, und sie arbeiten an einer Technologie, mit der sie diese Daten in ihre schwitzenden kleinen autoritären Hände geben können. Technokraten wissen, dass Information Macht bedeutet, und sie haben einen unstillbaren Durst nach mehr persönlichen Daten.

Microsoft von Bill Gates ist nur eines der Unternehmen, die sich diese Technologie zunutze machen wollen. Microsoft meldete 2019 unter der Patentnummer 060606 ein Patent an, bei dem eine Person digitales Geld für die Erfüllung von Aufgaben erhalten könnte, die von einem Mikrochip überwacht und übertragen werden, der in ein „Gerät“ eingebettet ist, das am Körper getragen werden kann. Es könnte auch einfach unter die Haut eingesetzt werden.

Natürlich wird diese Technologie nie mit dem Hinweis auf ihren invasiven Charakter beworben. Sie wird als Schlüssel zu einer „sichereren, integrativeren, gerechteren, ausgewogeneren und nachhaltigeren Gesellschaft“ angepriesen. Wenn jemand diese Terminologie verwendet, wissen Sie, woher er kommt. Sie sind entweder nützliche Idioten, Bauern oder Betrüger. Trauen Sie ihnen nicht eine Sekunde lang.

„Nachhaltigkeit“ bedeutet für diese globalistischen Kontrollfreaks einen Planeten mit weit weniger Menschen, und die Menschen, die es schaffen, die „Tötungsphase“ des Great Reset zu überleben, werden gezwungen sein, sich einer 24/7-Überwachung ihrer Bewegungen, ihrer Ernährung, ihrer medizinischen Behandlungen, ihrer Aktivitäten und sogar ihrer Gedanken zu unterwerfen. Die meisten Menschen werden sich dem unterwerfen, ohne einen zweiten Gedanken daran zu verschwenden. Viele tun dies bereits, mit all ihren tragbaren iPhone-Uhren, implantierten medizinischen Geräten, die ihre Daten an einen zentralen Computer senden, Alexa, die auf Befehl Aufgaben ausführt, Roboterstaubsaugern und -geräten usw. Der Transhumanismus ist im Anmarsch. Hüte dich vor der Bestie.