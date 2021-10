Wie Beamte die Bücher über COVID-Opfer fälschen

Mercola.com

Laut einer Untersuchung von Full Measure wurden COVID-19-Todesfälle in einigen Fällen um bis zu 500 % zu hoch gemeldet

In Colorado wurden Todesfälle durch Selbstmord als COVID-19-Todesfälle gezählt, weil sie in einer Datenbank von Personen aufgeführt waren, die innerhalb von 28 Tagen vor ihrem Tod positiv auf COVID-19 getestet worden waren.

Jemand, der „mit“ COVID-19 gestorben ist, kann als Todesfall unter den COVID-19-Fällen gezählt werden, auch wenn das Virus nichts mit seinem Tod zu tun hatte

Als in Alameda County, Kalifornien, Todesfälle, die nicht direkt durch COVID-19 verursacht wurden, aus der offiziellen Zählung entfernt wurden, sank die Zahl der „COVID“-Todesfälle um 25%.

Am 1. Mai 2021 stellte die CDC die Überwachung der meisten COVID-19-Infektionen bei geimpften Personen ein.

Das Endergebnis ist, dass es keine Möglichkeit gibt, herauszufinden, wie viele Menschen infiziert wurden, auch nicht unter den Geimpften, und wie sich das Virus ausbreitet; es ist möglich, dass die CDC die Überwachung der meisten COVID-19-Fälle unter den Geimpften eingestellt hat, um zu verschleiern, wie häufig die Impfungen versagen

Wie viele Menschen sind an COVID-19 gestorben? Die Medien berichten über Daten der CDC, wonach die Zahl der Todesfälle in den USA bei etwa 640.000 liegt, aber die Antwort lautet: Niemand weiß es. Gesundheitsexperten wie Dr. Anthony Fauci behaupten, dass es wahrscheinlich weit mehr COVID-19-Todesfälle gibt, als gemeldet wurden, was bedeutet, dass diese Todesfälle unterschätzt werden.

Dafür gibt es jedoch keine Beweise, und viele sind der Meinung, dass das Gegenteil der Fall ist – dass nämlich die Zahl der COVID-19-Todesfälle zu hoch gemeldet wurde, in einigen Fällen um bis zu 500 %. In einer Untersuchung von Full Measure hat die Moderatorin und Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson ihre Erkenntnisse aus den USA offengelegt, wonach „in einigen dokumentierten Fällen die Nachricht, dass COVID die Todesursache war, stark übertrieben wurde.

In der Zwischenzeit haben die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention) erschreckende Änderungen bei der Erfassung von COVID-19-Fällen vorgenommen, die die Daten verwirren und es praktisch unmöglich machen, Infektionen unter denjenigen zu verfolgen, die eine COVID-19-Injektion erhalten haben.

Mord und Selbstmord werden als COVID-Todesfälle gezählt

Grand County im US-Bundesstaat Colorado hat nur 15.717 Einwohner. In dieser ländlichen Gegend kann die Gerichtsmedizinerin Brenda Bock jeden einzelnen Todesfall erfassen, einschließlich der COVID-19-Todesfälle, von denen es nach ihren Angaben im Jahr 2020 keinen einzigen gab. Dennoch wurden in der Region COVID-19-Todesfälle registriert, was die Probleme bei der Zählung solcher Todesfälle deutlich macht. Bock sagte zu Attkisson:

Ich hatte Ende November einen Mord-Suizid, und schon am nächsten Tag tauchte er auf der staatlichen Website als Covid-Todesfälle auf. Und es waren Schusswunden. Ich habe das sofort infrage gestellt, denn ich hatte die Totenscheine noch nicht einmal abgezeichnet, und der Staat hatte sie bereits als Covid-Todesfälle gemeldet.

Der Grund dafür, dass die Todesfälle durch Selbstmord als COVID-19-Tote gezählt wurden, war, dass sie in einer Datenbank von Personen aufgeführt waren, die innerhalb von 28 Tagen vor ihrem Tod positiv auf COVID-19 getestet worden waren. Laut Full Measure:

Da es innerhalb der geografischen Grenzen von Grand County im Jahr 2020 keine Covid-Todesfälle gegeben hatte, war Bock in einer einzigartigen Position, um die Buchführung des Staates anzufechten. In vielen Städten und Bezirken sind die Zahlen zu groß, und die Gerichtsmediziner würden nie von Unstimmigkeiten erfahren.

Es gab auch andere Fälle in Grand County. Bock untersuchte zwei „COVID-19-Todesfälle“, bei denen sich herausstellte, dass es sich um Menschen handelte, die noch am Leben waren. „Sie wurden einfach aus Versehen dort hineingesteckt“, sagte Bock. Attkisson sprach auch mit Dr. James Caruso, dem leitenden Gerichtsmediziner und Leichenbeschauer von Denver, der sagte, er habe auch von Gerichtsmedizinern in ländlichen Bezirken gehört, dass Traumatode als COVID-19-Tote gezählt wurden:

Auf irgendeiner Ebene – vielleicht auf der Ebene des Bundesstaates, vielleicht auf Bundesebene – besteht die Möglichkeit, dass sie Covid-Tests miteinander verglichen haben. Und dass Menschen, die positiv auf Covid getestet wurden, als Covid-bedingte Todesfälle aufgeführt wurden, unabhängig von ihrer tatsächlichen Todesursache. Und ich glaube, dass das sehr fehlerhaft ist und nicht die Art und Weise ist, wie die Statistiken kumuliert werden sollten.

Sterben „an“ COVID oder „mit“ COVID

Die Unterscheidung zwischen Todesfällen „unter“ COVID-19-Fällen und Todesfällen „durch“ COVID-19 bzw. „an“ COVID oder „mit“ COVID ist nicht ganz einfach. Jemand, der an COVID-19 gestorben ist, kann als Todesfall unter den COVID-19-Fällen gezählt werden, auch wenn das Virus nichts mit seinem Tod zu tun hatte.

Wenn ein Todesfall als „aufgrund“ von COVID-19 bezeichnet wird, ist dies gemeint, wenn COVID-19 den Tod verursacht oder wesentlich dazu beigetragen hat. Nach Angaben des Colorado Department of Public Health and Environment:

Die Zahl der Todesfälle, die auf COVID-19 zurückzuführen sind, ist nicht notwendigerweise in der Zahl der Todesfälle bei Menschen mit COVID-19 enthalten. Nach einer Überprüfung auf staatlicher oder nationaler Ebene werden einige Todesfälle möglicherweise nicht als COVID-19-Todesfälle gezählt. Das kommt selten vor, und man geht davon aus, dass die Zahlen am Ende genau übereinstimmen werden.

Nach Ansicht von Bock könnten die überhöhten Zahlen jedoch der Wirtschaft der Region schaden, die weitgehend vom Tourismus abhängig ist:

Es ist absurd, dass sie diese Zahlen überhaupt veröffentlichen. Würden Sie in einen Bezirk reisen wollen, der eine sehr hohe Zahl von Todesfällen aufweist? Würden Sie diesen Bezirk besuchen wollen, weil er ansteckend ist? Sie wissen, dass ich mich anstecken und sterben könnte, wenn in einem Bezirk plötzlich eine hohe Zahl von Todesfällen auftritt. Das haben wir nicht, und wir brauchen diese Zahlen nicht aufgebläht.

Caruso erzählte Attkisson, dass er dem Gesundheitsministerium von Colorado im April 2020 seine Besorgnis über Todesfälle, die fälschlicherweise COVID-19 zugeschrieben werden, mitgeteilt habe. Ein Gerichtsmediziner aus Montezuma County beschwerte sich ebenfalls, nachdem ein Alkoholtod als COVID-Tod eingestuft worden war. Colorado fügte schließlich Kategorien zu den Todesfällen hinzu und gab an, dass eine Person „an“ COVID oder „mit“ COVID gestorben sei, aber die Zählungen stimmten immer noch nicht.

Bocks Mord-Suizid-Fälle zum Beispiel wurden immer noch unter „mit COVID“ gezählt, obwohl sie gar nicht hätten gezählt werden dürfen. Laut Bock:

Und darüber habe ich mich beschwert. Und als ich dann mit dem Gouverneur sprach, sagte er mir, dass er es nicht für richtig halte, aber er würde nicht dafür sorgen, dass sie es aus der Zählung herausnehmen, weil alle anderen Staaten es so machten, also würden wir es auch tun.

Die Untersuchung von Full Measure ergab, dass von den 13.845 COVID-bedingten Todesfällen in Colorado etwa die Hälfte auf Menschen entfiel, die „unter“ oder „mit“ COVID starben. Auch die Medien tragen zu dieser Verwirrung bei. In einem Fall hat die New York Times die Zahl der an COVID-19 in Grand County Verstorbenen um mindestens 500 % aufgebläht.

Dies wirft Fragen zu den landesweit gemeldeten COVID-Todesfällen auf. So gibt es Berichte über tödliche Verkehrsunfälle, Krebserkrankungen und Todesfälle in Pflegeheimen oder Hospizen1, die auf COVID-19 zurückgeführt werden. Und in Alameda County, Kalifornien, ging die Zahl der „COVID“-Todesfälle um 25 % zurück, als man Todesfälle, die nicht direkt durch COVID-19 verursacht wurden, aus der offiziellen Zählung herausnahm. Attkisson sagte:

Die offensichtlichen Auswirkungen sind enorm. Wenn eine so signifikante Anzahl der „Covid-Todesfälle“ in Colorado nicht direkt durch Covid verursacht wurde oder in einigen Fällen sogar gar nicht damit in Verbindung stand, und wenn sich das in anderen Staaten bestätigt, bedeutet das, dass die nationalen Gesamtzahlen, die wir seit Beginn der Pandemie gehört haben, weitgehend irreführend sein könnten.

CDC erfasst die meisten Fälle nicht unter den Geimpften

In den Medienberichten wird die Pandemie immer wieder als Krise der Ungeimpften bezeichnet, was schlichtweg unzutreffend ist, da COVID-19 auch unter den Geimpften auftritt und sich ausbreitet. Der Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) der CDC, der am 30. Juli 2021 online veröffentlicht wurde, beschreibt einen Ausbruch von COVID-19 in Barnstable County, Massachusetts – 74 % der Fälle traten bei vollständig geimpften Personen auf.

Sogenannte „Durchbruchsinfektionen“, die früher als Impfversagen bekannt waren, wurden von der CDC jedoch schon viel früher gemeldet, unter anderem in ihrem MMWR vom 28. Mai, in dem 10.262 Durchbruchsinfektionen in 46 Bundesstaaten zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 23. April 2021 dokumentiert wurden.

Sie glaubten, dies sei „wahrscheinlich eine erhebliche Untererfassung“, aber anstatt die Situation weiter zu bewerten, stellten sie die Überwachung der meisten COVID-19-Infektionen bei geimpften Personen ein:

Ab dem 1. Mai 2021 ist das CDC dazu übergegangen, nicht mehr alle gemeldeten COVID-19-Impfstoff-Durchbruchsinfektionen zu überwachen, sondern nur noch diejenigen zu untersuchen, die bei Patienten auftreten, die ins Krankenhaus eingeliefert werden oder sterben, und sich so auf die Fälle mit der höchsten klinischen und gesundheitspolitischen Bedeutung zu konzentrieren.

ProPublica berichtete ausführlich über den Fall von Meggan Ingram, einer 37-Jährigen, die vollständig geimpft ist, aber positiv auf COVID-19 getestet wurde. Sie erkrankte so stark, dass sie drei Stunden lang in einem Krankenhaus Sauerstoff und intravenöse Steroide benötigte, aber nicht eingewiesen wurde. Ihr Fall wird bei der offiziellen Zählung nicht mitgezählt, ebenso wenig wie die sieben anderen Personen in ihrem Haushalt, die ebenfalls positiv getestet wurden – fünf von ihnen sind vollständig geimpft.

Das Ergebnis ist, dass es keine Möglichkeit gibt, herauszufinden, wie viele Menschen infiziert wurden, auch nicht unter den Geimpften, und wie sich das Virus ausbreitet. Dr. Randall Olsen, medizinischer Leiter der Molekulardiagnostik am Houston Methodist Hospital in Texas, erklärte gegenüber ProPublica: „Ihnen entgeht ein großer Teil der Infizierten“. Wenn man sich auf eine kleine Teilpopulation mit nur Krankenhausaufenthalten und Todesfällen beschränkt, riskiert man eine voreingenommene Sichtweise.

Wirksamkeit der Injektion nimmt ab

Möglicherweise hat die CDC die Erfassung der meisten COVID-19-Fälle unter den Geimpften eingestellt, um zu verschleiern, wie häufig die Impfstoffe versagen. Nach Angaben der CDC ist die Gesamtwirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs von 91,8 % im Mai auf 75 % im Juli gesunken. Bei den Bewohnern von Pflegeheimen versagen die Impfstoffe ebenfalls, und zwar von einer Wirksamkeitsrate von 74,7 % im Zeitraum März-Mai 2021 auf 53,1 % im Juni-Juli.

„Die Geimpften sind nicht so gut geschützt, wie sie glauben. Sie sind immer noch gefährdet“, sagte Dr. Eric Topol, Direktor des Scripps Research Translational Institute, gegenüber ProPublica. Auf die Frage, warum die CDC abrupt aufhörte, die meisten Durchbruchsfälle zu verfolgen, antwortete die Behörde, dass die gezieltere Datenerfassung für „Reaktionsforschung, Entscheidungen und Politik“ nützlicher sei.

Dies hat jedoch zu einem Mangel an Konsistenz und Zugang zu den vollständigen Daten für die Öffentlichkeit in den USA geführt, da jeder Bundesstaat unterschiedlich viele Daten sammelt und sie auch nicht weitergibt. US-Senator Edward Markey (Massachusetts) hat die CDC aufgefordert, Informationen über COVID-19-Durchbruchsfälle zu verfolgen und weiterzugeben. In einem Brief an die Direktorin der CDC, Dr. Rochelle Walensky, sagte er:

Die amerikanische Öffentlichkeit muss über die fortbestehenden Risiken von COVID-19 und Varianten informiert werden, und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und der Medizin sowie Gesundheitsdienstleister müssen über solide Daten und Informationen verfügen, um ihre Entscheidungen über öffentliche Gesundheitsmaßnahmen zu treffen.

Im Juli 2021 forderte er die CDC auf, eine Reihe von Fragen zu beantworten, darunter die Frage, ob die durch den Impfstoff bedingte Immunität angesichts der Durchbruchsfälle abnimmt und welche Maßnahmen sie ergreifen, um Durchbruchsfälle bei Menschen zu überwachen, die nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bis September 2021 hatte er immer noch keine Antwort erhalten, und viele bleiben verwundert über die plötzliche Weigerung der CDC, solch wichtige Gesundheitsdaten zu verfolgen.

„Ich war schockiert“, sagte Dr. Leana Wen, eine Ärztin und Gastprofessorin für Gesundheitspolitik und -management an der George Washington University, gegenüber ProPublica. „Ich habe noch keine schlüssige Erklärung dafür gehört, warum sie aufgehört haben, diese Informationen zu erfassen“.

Quellen: