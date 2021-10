Menschen, die durch den COVID-Impfstoff verletzt wurden, erzählen ihre Horrorgeschichten

Im Juni 2021 hielt Ron Johnson, Senator von Wisconsin, eine Pressekonferenz mit Familien ab, die von den Verletzungen berichteten, die sie infolge der COVID-Impfung erlitten hatten.

Am 10. September 2021 veröffentlichte WXYZ-TV Channel 7 einen Aufruf auf Facebook, in dem Menschen, die einen nicht geimpften Angehörigen durch COVID-19 verloren hatten, gebeten wurden, sich für einen Bericht zu melden. Der Beitrag hat mehr als 241.000 Kommentare erhalten, und die meisten handeln von Menschen, die durch die COVID-Impfung verletzt wurden oder starben, oder die trotz vollständiger Impfung an schwerem COVID-19 erkrankten

Jodi O’Malley, eine examinierte Krankenschwester, die für das US-Gesundheitsministerium arbeitet, klärt über COVID-Impfverletzungen auf. Verdächtige Impfverletzungen werden nicht gemeldet, obwohl dies vorgeschrieben ist. Nur wenige Beschäftigte des Gesundheitswesens sind mit dieser Vorschrift vertraut und wissen nicht, wie und wo sie solche Meldungen machen sollen.

Brandon Schadt, ein regionaler Geschäftsleiter von Johnson & Johnson, wurde auf Tonband aufgenommen, als er sagte, Kinder sollten die COVID-Impfung nicht erhalten, und man könne den Medien nicht vertrauen, dass sie die Wahrheit über die Impfungen sagen.

Justin Durrant, ein Wissenschaftler von Johnson & Johnson, stimmt zu, dass Babys und Kleinkinder die COVID-Impfung nicht brauchen, und rät dem Undercover-Reporter, sich nicht impfen zu lassen.

Ende Juni 2021 hielt der Senator von Wisconsin, Ron Johnson, eine Pressekonferenz mit Familien ab, die von den Verletzungen berichteten, die sie infolge der COVID-Impfung erlitten hatten. Das einstündige Treffen, das weitgehend zensiert und unterdrückt wurde, können Sie oben sehen.

Johnson gibt sich zwar diplomatisch und erklärt, dass die meisten Menschen nach der Impfung keine Probleme haben und dass die Impfung vielen Menschen das Leben gerettet hat, aber es scheint klar zu sein, dass die Nebenwirkungen der COVID-Injektionen viel häufiger sind, als man öffentlich zugeben will.

Ein typisches Beispiel: Am 10. September 2021 veröffentlichte WXYZ-TV Channel 7 einen Aufruf auf Facebook, in dem Menschen, die einen nicht geimpften Angehörigen durch COVID-19 verloren hatten, gebeten wurden, sich für einen Bericht zu melden.

Bis zum 29. September 2021 hatte der Beitrag mehr als 244.000 Kommentare, und die große Mehrheit handelt von Menschen, die durch die COVID-Impfung verletzt wurden oder starben, oder die trotz vollständiger Impfung an schwerem COVID-19 erkrankten. Sie können die Hunderttausende von Kommentaren hier durchsehen. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für die auf der Website veröffentlichten Kommentare

Der Opa eines guten Freundes ist gerade gestorben, weil er die Auffrischungsimpfung erhalten hat. „Wie wäre es mit einer Geschichte über meinen Onkel, dem es gut ging, bis er geimpft wurde. Oder über den Onkel meines Chefs, der gesund und in den 50ern war und eine Woche nach der Impfung plötzlich verstarb.“

„Der Vater meiner Schwägerin starb 48 Stunden nach der Moderna-Impfung an einem Schlaganfall. Er war aktiv und gesund.“ „Was ist mit der Chefin meines Mannes, die nach ihrer zweiten Dosis zwei Schlaganfälle hatte?! Interessiert Sie diese Geschichte nicht?“

„Die Spritze hat meinen Freund drei Wochen nach der Impfung umgebracht.“ „Ich habe einen engen Freund, der nach der Impfung jetzt eine Herzmuskelentzündung hat. Hohe Sterblichkeitsrate innerhalb von 5 Jahren. Vor der Impfung war er völlig gesund.“

„Ich kenne 2 Frauen, die direkt nach der Impfung einen Schlaganfall hatten.“ „Wir haben einen Onkel 2 Tage nach der Impfung an einer Herzentzündung verloren.“

„Ich habe einen sehr lieben Mann nach seiner zweiten Impfdosis verloren, und er sagte, er bereue die Impfung und riet mir, mich nicht impfen zu lassen. Wie wäre es, darüber zu berichten? Er starb an einem Gehirn-Aneurysma und war ein sehr gesunder Mann.“ „Meine wunderbare Mutter ist kürzlich gestorben, 23 Tage nach der ersten AstraZeneca-Impfung (von der ich nicht wusste, dass sie sie bekam). Impfung‘ war die ‚Todesursache‘ auf ihrem Totenschein.“

„Ich kenne jetzt mehr Menschen, die durch den Impfstoff geschädigt wurden, als Menschen, die überhaupt Covid hatten.“ „Nein, aber ich weiß von zwei Menschen, die an Covid gestorben sind, nachdem sie vollständig geimpft waren.“

„Mein Onkel ist 3 Monate nach seiner zweiten Impfung gestorben. Bei ihm wurde Dickdarmkrebs im 4. Stadium diagnostiziert, er wurde operiert, in die Reha entlassen und starb dann an einem Blutgerinnsel. Danke Pfizer.“ „Ich kenne zwei Frauen, die innerhalb von 2 Tagen nach der Einnahme Fehlgeburten hatten.“

Diese Antworten sind das, was man einen großen KLICK nennen würde. Wie ein Kommentator anmerkte: „Klingt nicht so, als würden Sie die Geschichte bekommen, die Sie brauchen, wenn man die große Mehrheit dieser Kommentare über Impfstoffverluste und Nebenwirkungen betrachtet. Da die Reaktionen auf Impfstoffe so überwältigend sind, sollten Sie vielleicht eine Geschichte darüber bringen. Es gibt hier eine Menge Leute, von denen man lernen kann, wie es scheint.

Wir haben jetzt auch medizinische Insider, die bestätigen, dass COVID-Impfungen unglaublich häufig vorkommen und die meisten nie gemeldet werden. In einem kommenden Artikel werde ich die Analyse des Geschäftsmannes Steve Kirsch vorstellen, die stark darauf hindeutet, dass die Berichte im U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) um das 41-fache unterrepräsentiert sind. Dies bedeutet, dass es in Wirklichkeit mehr als 200.000 Todesfälle und bis zu 5 Millionen Verletzungen durch COVID-Impfungen geben könnte.

HHS-Whistleblower: „Das Böse auf höchster Ebene

In einem atemberaubenden Bericht von Project Veritas enthüllt Jodi O’Malley, eine Krankenschwester, die für das US-Gesundheitsministerium arbeitet, dass Gesundheitsbeamte COVID-19-Impfstoffverletzungen ignorieren und vertuschen.

O’Malley sagt, sie habe „Dutzende von Menschen mit unerwünschten Reaktionen“ gesehen, darunter Herzmuskelentzündung, Herzinsuffizienz und Todesfälle, die jedoch nicht gemeldet wurden. Und das, obwohl sowohl die U.S. Food and Drug Administration als auch die U.S. Centers for Disease Control and Prevention vorschreiben, dass jeder Verdacht auf eine Verletzung durch einen Notimpfstoff gemeldet werden muss.

Wenn jeder diese Daten sammeln und melden soll, aber niemand sie meldet, wie soll man dann wissen, ob der Impfstoff wirklich sicher ist? Man weiß es nicht, sagt O’Malley.

Einer der Gründe, warum O’Malley sich entschlossen hat, an die Öffentlichkeit zu gehen, obwohl sie weiß, dass sie deswegen wahrscheinlich ihren Job verlieren wird, ist der Tod eines ihrer Kollegen, der zur Impfung gezwungen wurde. „Niemand sollte sich zwischen seinem Lebensunterhalt oder der Impfung entscheiden müssen“, sagt O’Malley.

Sie weist auch darauf hin, dass es zwar Medikamente wie Ivermectin und Hydroxychloroquin gibt, die sich als sicher und wirksam gegen das Virus erwiesen haben, das Gesundheitsamt aber jeden, der diese Medikamente nimmt, aus dem Verkehr zieht. Wären diese Medikamente zugelassen, wäre die COVID-Impfung nicht einmal für den Notfalleinsatz geeignet. Als O’Malley Gayle Lundberg, eine Apothekerin des DHHS, fragt, ob Ivermectin einem Patienten gegeben werden kann, wenn der Arzt bereit ist, es zu verschreiben, antwortet Lundberg:

Ich stecke fest. Man hat mir gesagt, dass man [Ivermectin] unter keinen Umständen für jemanden mit COVID verwenden darf, es sei denn, man möchte seinen Job nicht verlieren. Ich werde deswegen nicht meinen Job verlieren.

„Das ist das Böse auf höchster Ebene“, sagt O’Malley. „Wir haben die FDA und die CDC, die uns eigentlich schützen sollen, aber sie sind der Regierung unterstellt, und alles, was wir bisher getan haben, ist unwissenschaftlich.“

Eine weitere Whistleblowerin, Deborah Conrad, wurde kürzlich in einem Exklusivbericht von Highwire vorgestellt. Conrad, eine Arzthelferin, enthüllt, dass auch in ihrem Krankenhaus die Verpflichtung zur Meldung von Verletzungen durch COVID-Impfungen völlig missachtet wird. Ich werde das Interview am kommenden Freitag, den 8. Oktober 2021, veröffentlichen.

Johnson & Johnson-Beamte auf Band gefilmt

In Teil 3 seiner COVID-Impfstoff-Untersuchungsserie enthüllt Project Veritas die wahren Ansichten von zwei Johnson & Johnson-Beamten: Brandon Schadt, ein regionaler Geschäftsleiter von Johnson & Johnson, und Justin Durrant, ein Wissenschaftler von Johnson & Johnson.

Im Gespräch mit einem Undercover-Reporter von Project Veritas bei einem Essen gibt Schadt zu, dass er mit dem Drängen auf Impfungen für Kinder nicht einverstanden ist. „Kinder sollten keinen verdammten [COVID] Impfstoff bekommen“, sagt er. „Es ist schrecklich … Es ist ein Kind, das tut man einfach nicht, verstehen Sie? Nicht etwas, von dem man nicht weiß, was es für Folgen haben kann.“

Auf die Frage, ob wir wirklich keine Ahnung von den langfristigen Auswirkungen haben, antwortet er: „Ich meine, wie könnte man? Oder? Es gibt niemanden, der 30 Jahre alt ist und sagt: ‚Hey, ich wurde geimpft und habe keinen dritten Augapfel. Auf die Frage, ob wir den Medien vertrauen können, wenn es um die Berichterstattung über die COVID-Impfung geht, sagt Schadt: „Wir sollten auf keinen Fall irgendetwas vertrauen, was sie sagen.“

Auch Durrant ist nicht der Meinung, dass Babys und Kleinkinder die Impfung benötigen: „Es würde keinen großen Unterschied machen“, wenn Kinder nicht gegen COVID geimpft sind. Dennoch scheint er mit der Unternehmenspolitik einverstanden zu sein, Erwachsenen die Impfung aufzudrängen, unabhängig von der Notwendigkeit oder persönlichen Überzeugung.

Er räumt ein, dass sie den Ungeimpften das Leben so unangenehm machen, dass sie einfach aufgeben und sich impfen lassen. Trotzdem sagt Durrant dem Undercover-Reporter: „Lassen Sie sich nicht von Johnson & Johnson [COVID-Impfstoff] impfen. Das habe ich Ihnen aber nicht gesagt“.

FDA-Warnungen für Janssen, Pfizer und Moderna herausgegeben

Ende April 2021 fügte die US-Arzneimittelbehörde FDA dem COVID-Impfstoff von Janssen einen Warnhinweis hinzu, der auf das Risiko einer potenziell schwerwiegenden Blutgerinnung im Gehirn und an anderen Stellen, einschließlich Bauch und Beinen, in Verbindung mit einer Thrombozytopenie (niedrige Thrombozytenzahl), insbesondere bei Frauen, hinwies. Mitte Juli wurden das Guillain-Barre-Syndrom und eine veränderte Immunkompetenz in die Liste der Warnhinweise aufgenommen.

Im Juni 2021 erhielten Pfizer und Moderna Warnhinweise auf ihren COVID-Spritzen, da die FDA zu dem Schluss kam, dass es einen „wahrscheinlichen Zusammenhang“ zwischen den mRNA-Injektionen und Herzentzündungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt.

Am 24. Juni 2021 berichtete Fierce Pharma, dass „laut dem Vaccine Safety Datalink der CDC bei 12- bis 39-Jährigen eine Herzentzündung mit einer Rate von 12,6 pro Million aufgetreten ist“.

Menstruationsprobleme als weit verbreitete Nebenwirkung

Eine der Nebenwirkungen, die noch nicht auf dem Radar der FDA und der CDC erschienen ist, sind Menstruationsstörungen bei Frauen. Laut einem Leitartikel vom 16. September 2021 in The BMJ wurden bis zum 2. September 2021 mehr als 30.000 Berichte über Menstruationsstörungen und vaginale Blutungen an das Yellow Card Scheme der britischen Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA) übermittelt, das unerwünschte Impfstoffreaktionen sammelt und überwacht.

Der Leitartikel wurde von Victoria Male verfasst, einer Spezialistin für Reproduktionsimmunologie am Imperial College of London. Nach Ansicht von Male ist der Zusammenhang zwischen diesen Blutungsunregelmäßigkeiten und den COVID-Impfungen, unabhängig von der Marke, plausibel und sollte weiter untersucht werden. Sie schreibt:

Menstruationsveränderungen wurden sowohl nach mRNA- als auch nach Adenovirus-vektorisierten Covid-19-Impfstoffen berichtet, was darauf hindeutet, dass, wenn es einen Zusammenhang gibt, dieser wahrscheinlich eher auf die Immunantwort auf die Impfung als auf eine spezifische Impfstoffkomponente zurückzuführen ist. Die Impfung gegen humane Papillomviren (HPV) wurde auch mit Veränderungen der Menstruation in Verbindung gebracht. Tatsächlich kann der Menstruationszyklus durch eine Immunaktivierung als Reaktion auf verschiedene Stimuli, einschließlich Virusinfektionen, beeinträchtigt werden: In einer Studie mit menstruierenden Frauen kam es bei etwa einem Viertel der mit SARS-CoV-2 infizierten Frauen zu einer Störung der Menstruation.

Zu den biologisch plausiblen Mechanismen, die eine Verbindung zwischen Immunstimulation und Menstruationsveränderungen herstellen, gehören immunologische Einflüsse auf die Hormone, die den Menstruationszyklus steuern, oder Effekte, die durch Immunzellen in der Gebärmutterschleimhaut vermittelt werden, die am zyklischen Auf- und Abbau dieses Gewebes beteiligt sind.

Dr. Kathryn Clancy, Assistenzprofessorin an der University of Illinois in Urbana-Champaign, die über akute Immunaktivierung und Reparaturmechanismen der Menstruation forscht, erklärte gegenüber The Defender, sie sei „bestürzt darüber, dass das Forschungsdesign der [COVID]-Impfstoffversuche es zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich macht, diesen Zusammenhang tatsächlich zu erforschen, und sie hofft, dass die Hersteller von Medikamenten und Impfstoffen diese Überlegungen in Zukunft berücksichtigen werden.

US-Berichte über Menstruationsunregelmäßigkeiten

In den USA verzeichnete das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) bis zum 17. September 2021 insgesamt 9.589 Berichte über Menstruationsstörungen nach einer COVID-Injektion. Dr. Lawrence Palevsky, ein Kinderarzt, äußerte sich ebenfalls zu dem BMJ-Artikel und sagte gegenüber The Defender:

Wenn wir der wissenschaftlichen Methode folgen würden, wie sie in den Lehrbüchern gelehrt wurde (wohl wissend, dass es keine Einhaltung der wissenschaftlichen Methode mehr gibt), würden wir diese Beobachtung von Veränderungen des Menstruationszyklus bei Zehntausenden von Frauen sofort als ein Signal sehen, für das notwendige Fragen gestellt werden müssten … Eine echte Einhaltung der wissenschaftlichen Methode würde es ermöglichen, dass Antworten ohne Voreingenommenheit oder Vorurteile für ein gewünschtes Ergebnis der Ergebnisse berichtet werden … Es gibt eine lange Liste von Nebenwirkungen, die die Hersteller der Injektion im Herbst 2020 an die FDA geschickt haben.

Viele der Verletzungen, von denen Menschen nach Erhalt dieser Injektionen berichten, darunter Blutungen, Blutgerinnsel, Autoimmunität, Guillain-Barré-Syndrom und viele andere, sind den Herstellern und der FDA wohlbekannt, aber die Verantwortlichen ignorieren weiterhin die Berichte von Menschen mit diesen Echtzeit-Nebenwirkungen, als ob sie überhaupt nichts mit den Injektionen zu tun hätten. Im Grunde haben sie die Daten in klinischen Studien gesammelt, aber sie haben sie völlig unter Verschluss gehalten.

Palevsky glaubt, dass die Menstruationsunregelmäßigkeiten, über die Frauen berichten, die die COVID-Spritze erhalten haben, mit den Auswirkungen des Spike-Proteins zusammenhängen könnten, das ihr Körper jetzt produziert.

NIH fördert Studie zur Erforschung von Menstruationsunregelmäßigkeiten

Anfang September 2021 gaben das Institute of Child Health and Human Development und das Office of Research on Women’s Health, die beide zu den National Institutes of Health gehören, bekannt, dass sie fünf Forschungseinrichtungen Zuschüsse in Höhe von 1,67 Millionen Dollar gewähren werden, um den Zusammenhang zwischen Menstruationsunregelmäßigkeiten und den COVID-Impfungen zu untersuchen.

Im Laufe des nächsten Jahres werden Forscher der Boston University, der Harvard Medical School, der Johns Hopkins University, der Michigan State University und der Oregon Health and Science University versuchen festzustellen, ob die Menstruationsveränderungen in direktem Zusammenhang mit den COVID-Impfungen stehen, wie lange die Veränderungen anhalten und welcher Mechanismus ihnen zugrunde liegt.

Laut Dr. Diana Bianchi, Direktorin des Instituts für Kindergesundheit und menschliche Entwicklung, sollen an den fünf Studien zwischen 400.000 und 500.000 Personen teilnehmen.

Es gibt auch eine unabhängige Gruppe, die Daten von nicht geimpften Frauen sammelt, bei denen nach engem Kontakt mit einer COVID-geimpften Person abnormale Blutungen auftreten. Palevsky und Dr. Christiane Northrup gehören unter anderem zu dieser Forschungsgruppe. Weitere Informationen über dieses Projekt finden Sie auf MyCycleStory.com.

Die zunehmenden Daten erzählen eine erschreckende Geschichte

Abschließend sei gesagt, dass die Behörden zwar darauf bestehen, dass die COVID-Spritzen „sicher und wirksam“ sind, die zunehmenden Daten jedoch eine andere Geschichte erzählen. Nicht nur, dass die Injektionen innerhalb von Monaten an Wirksamkeit verlieren, wie die israelischen Daten im obigen Video zeigen, VAERS hat auch mehr als 726.960 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach der COVID-Spritze erhalten, darunter 15.386 Todesfälle und 66.642 Krankenhausaufenthalte (Stand: 17. September 2021).

Diese Zahlen sind so erschütternd, dass es wirklich nichts Vergleichbares gibt. In neun Monaten haben diese Impfungen in den Vereinigten Staaten mehr VAERS-Meldungen über Verletzungen und Todesfälle verursacht als alle verfügbaren Impfstoffe in den letzten 30 Jahren. Ähnlich verhält es sich im Vereinigten Königreich, wo 30 305 Menschen innerhalb von 21 Tagen nach ihrer COVID-Impfung gestorben sind. Und das war nur innerhalb der ersten sechs Monate nach Einführung des Impfstoffs.

Im August 2021 setzte das japanische Gesundheitsministerium die Verwendung von 1,63 Millionen Dosen der Moderna-Injektion aus, nachdem in einigen Fläschchen Fremdkörper gefunden wurden, die wie Metallpartikel aussahen. Mitte September wurden dann in einer bestimmten Charge der Injektion von Pfizer ebenfalls mutmaßliche Verunreinigungen entdeckt. Dennoch wird uns gesagt, wir sollten einfach die Ärmel hochkrempeln und keine Fragen stellen. Warum eigentlich?

Wie Schadt, der Johnson & Johnson-Mitarbeiter, der von Project Veritas gefilmt wurde, feststellte, geht es bei der Massenimpfkampagne nicht wirklich um die öffentliche Gesundheit, sondern um Politik und Geld. Darüber hinaus glaube ich, dass es darum geht, den Kontrollmechanismus zu schaffen, der für den Großen Reset benötigt wird. Impfpässe werden es nicht gewählten Technokraten ermöglichen, die ganze Welt nach ihren eigenen Launen zu kontrollieren und zu manipulieren.

Wie erwartet, ist es mit zwei Dosen noch nicht getan. In Israel wird bereits eine vierte Impfung von Pfizer eingeführt, und das Jahr ist noch nicht einmal vorbei. Und all diejenigen, die die ersten beiden Dosen genommen haben, werden nun alle ihre Freiheiten wieder verlieren, bis sie die empfohlenen Auffrischungen nachgeholt haben. Das ist genau das, was wir auch überall sonst in der Welt erwarten können, wo Impfpässe eingeführt werden.

Freiheiten werden daran geknüpft, dass man seine Impfungen auf dem neuesten Stand hält, und sobald COVID-19 verschwindet, wenn überhaupt, wird man einfach etwas anderes herausbringen, das einem injiziert werden muss, wenn man arbeiten, zur Schule gehen, reisen, einkaufen oder ein halbwegs normales Leben führen will.

Darauf ist der neue Staat der Biosicherheit aufgebaut. Die Frage ist: Ist das überhaupt ein Leben? Ist das die Art, wie wir leben wollen? Ist das die Welt, die wir für unsere Kinder und Enkelkinder wollen? Wenn nicht, müssen wir alle unseren Teil dazu beitragen und uns Mandaten, Impfpässen und Einschränkungen aufgrund des Impfstatus widersetzen. Die gute Nachricht ist, dass wir gemeinsam gewinnen können, weil wir viel mehr sind als die anderen.

