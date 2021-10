BIG-Data immer größer. Biometrie-Anbieter positionieren sich auf dem Markt, Regierungen bauen das Überwachungsnetz aus

Die wichtigsten Biometrienachrichten der Woche wurde von biometricupdate.com zusammengestellt und zeigt klar auf, dass BIG-Data täglich wächst und ein umfassendes Netz an Überwachung, Verfolgung installiert wird.

Die Interoperabilität von digitalen Geldbörsen und Gesundheitspässen, die Biometrie in intelligenten Städten, wirklich integrative nationale digitale ID-Systeme und der Kampf gegen den Kinderhandel gehörten zu den Schwerpunkten der meistgelesenen Artikel auf Biometric Update in der vergangenen Woche.

Zu den Höhepunkten gehörten die Markteinführung der Gesichtserkennung von Paravision, Fortschritte bei biometrischen Zahlungskarten von Idex Biometrics, Zwipe und Linxens, millionenschwere Regierungsaufträge für Trust Stamp und NEC sowie eine erfolgreiche Woche für Fingerprint Cards mit einem Durchbruch in der Kartenauthentifizierungstechnologie und einem PC-Geschäft.

Die wichtigsten Biometrienachrichten der Woche

Paravision hat unter dem Namen Converge 2021″ eine ganze Reihe neuer Computer-Vision-Funktionen und -Werkzeuge für den Einsatz in der Biometrie vorgestellt. Die neuen Funktionen erweitern die Gesichtsbiometrie von Paravision auf Mobiltelefone, vereinfachen Edge-Implementierungen mit neuen Hardware-Referenzdesigns, führen One-to-many-Such- und Personenerkennungs-Tools ein und verbessern die Cloud-Technologie für Videostreams. Joey Pritikin, CPO des Unternehmens, und Benji Hutchison, COO, erläuterten in einem Interview mit Biometric Update die Bedeutung dieses Schrittes und wie Paravision dazu gekommen ist.

Fingerprint Cards und Infineon haben sich zusammengetan, um eine Möglichkeit zu entwickeln, die biometrische Authentifizierung innerhalb des Sicherheitselements einer fingerabdruckfähigen Zahlungskarte durchzuführen. Dies könnte sowohl das Kartendesign einfacher und flexibler machen als auch die Produktionskosten senken. Inzwischen haben FPC und Next Biometrics Vereinbarungen über die Integration ihrer Fingerabdrucktechnologien in Desktop-PCs bzw. Notebooks unterzeichnet.

Die Technologie von Idex Biometrics wurde für biometrische „Cold Wallet“-Zahlungskarten für Chinas digitale Währung ausgewählt, die gemeinsam mit sechs Banken entwickelt wird. Zwipe hat einen weiteren Zahlungspartner für seine biometrische Kartenplattform gewonnen, und auf der Londoner Identity Week gab Franck Germain, VP of Marketing der Linxens Group, Prognosen ab, die das rasche Wachstum dieses Produktbereichs widerspiegeln.

Digitale Geldbörsen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Interoperabilität und Datensicherheit des vorgeschlagenen regionalen digitalen ID-Systems in Europa, schreibt Lars Rensing, CEO von Protokol, in einem Gastbeitrag für Biometric Update. Wenn alle EU-Mitgliedsstaaten ihre digitalen Geldbörsen individuell entwickeln, wie es im Rahmen des vorgeschlagenen Rahmens geschehen könnte, warnt Rensing, dass sie dabei gemeinsame Ressourcen wie die Referenzbibliothek der European Blockchain Services Infrastructure nutzen sollten.

Emirates ist nach eigenen Angaben führend beim Einsatz des IATA-Reisepasses sowie bei der Erhöhung der Kapazität für Reisende mit Biometrie- und Selbstbedienungstechnologien, und Brasilien unternimmt eine Initiative, um ähnliche Änderungen in Richtung der Verwendung von biometrischen Einzel-Token an seinen Flughäfen vorzunehmen. Auf einer Podiumsdiskussion auf der NEC Visionary Week 2021 wurde unterdessen die Bedeutung der Aufhebung der Quarantäneanforderungen für geimpfte Reisende für die Erholung des Luftfahrtsektors betont.

Der Schwarzmarkt für gefälschte COVID-Impfnachweise heizt sich auf, und Sarah Amundsson, Customer Success Manager bei Shufti Pro, erklärt in einem Gastbeitrag das Problem und was dagegen getan werden kann. Gefälschte digitale Gesundheitsausweise sind bereits in 29 Ländern eine regelrechte Industrie, so dass eine automatisierte Überprüfung eine praktische Notwendigkeit ist.

Auf beiden Seiten des Atlantiks wurden zwei Verträge zur Gesichtserkennung unterzeichnet, an denen Strafverfolgungsbehörden beteiligt sind, die in der Vergangenheit kontroverse biometrische Verfahren eingesetzt haben. Trust Stamp hat einen Vertrag im Wert von 3,9 Millionen Dollar mit dem U.S. Department of Immigrations and Customs Enforcement (ICE) über den Einsatz seiner Gesichtserkennung in Haftanstalten für Migranten für sechs Monate oder 10.000 Personen (zu einem impliziten Preis von 390 Dollar pro Person) abgeschlossen, je nachdem, was zuerst eintritt. NEC hat einen Gesichtserkennungsvertrag mit der Londoner Metropolitan Police im Wert von rund 4,2 Millionen Dollar abgeschlossen, um historische (oder forensische) Abgleiche mit CCTV-Aufnahmen durchzuführen.

Ein neuer Plan für die Einführung von Smart-City-Technologien, einschließlich Biometrie, ist Teil des Updates der Emerging Technology Charter des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan. Die jüngste Aktualisierung soll der Stadt helfen, sich durch die Nutzung von Daten wirtschaftlich von der Pandemie zu erholen, und enthält Pläne für einen Rahmen für die Nutzung von Gesichtserkennung.

Eine MIT Technology Review befasst sich mit der Verwendung von Gesichtserkennung in staatlichen Programmen zur Verhinderung von Betrug bei der Pandemie-Arbeitslosenunterstützung und stellt fest, dass die Menschen gleich aussehen müssen, damit diese Methode funktioniert. Anne L. Washington, Assistenzprofessorin für Datenpolitik an der New York University, weist jedoch im weiteren Verlauf des Artikels darauf hin, dass „das Problem darin besteht, dass Regierungen eine Technologie bekommen, die in 95 Prozent der Fälle funktioniert – sie denken, das Problem sei gelöst.“

ID4Africa hielt seine zweite Livecast-Veranstaltung in dieser Saison ab, und die 20. seit ihrem Beginn, und untersuchte den Stellenwert von digitalen öffentlichen Gütern und Open-Source-Technologien in staatlichen ID-Systemen. Es folgten Länderberichte aus Kenia, wo die Huduma-Namba-Gesetzgebung noch aussteht, und aus Südafrika, wo das Nationale Identifikationssystem weiter ausgebaut wird.

Forscher des südafrikanischen Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) haben eine Kombination aus Ohrform, Iris und Fingerabdruck empfohlen, um die Identität von Kleinkindern zu überprüfen, da das Land weiterhin sowohl den Kinderhandel als auch den Sozialhilfebetrug bekämpft.

Garry Harrison ist der neue CEO von Oaro und wird dessen Blockchain-basierte IAM-Strategie für Unternehmen leiten. Neue Führungskräfte wurden auch von Socure eingestellt: Scott Slipsy wird als CPO das Wachstum des Teams leiten, während das Unternehmen seinen Kundenstamm für Identitätsüberprüfung und Betrugsprävention vergrößert. Secret Double Octopus begrüßt Horacio Zambrano als CMO, der die Markteinführungsbemühungen für seine passwortlose Multi-Faktor-Authentifizierung leiten wird.