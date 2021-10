Die Technokratie und der von ihr geschaffene Überwachungsstaat haben einen natürlichen Hauptfeind: die Unberechenbarkeit. Was vorhersehbar ist, lässt sich vermarkten. Was nicht vorhersehbar ist, verdirbt die Vorhersehbarkeit der Herde und damit die marktfähigen Gewinne. Daher ist es absolut sinnvoll, das Unberechenbare, das nicht beeinflussbare, das, was die Erzählung stört usw., aus dem Verkehr zu ziehen.

Widerständler sind nicht nur wegen ihrer politischen Ideologie Zielscheibe, sondern vielmehr, weil sie sich entschieden haben, außerhalb des Technokraten-Narrativs zu agieren, und daher mit anderen Mitteln nicht zu kontrollieren sind. ⁃ TN-Redakteur

„Zweifellos waren die Konzentrationslager ein Mittel, eine Bedrohung, um die Ordnung aufrechtzuerhalten“ – Albert Speer, Nürnberger Prozesse

Es ist nicht mehr die Frage, ob die Regierung Amerikaner einsperren wird, weil sie sich ihren Anordnungen widersetzen, sondern wann.

Wir wissen Folgendes: Die Regierung hat die Mittel, die Muskeln und die Motivation, Personen, die sich ihren Befehlen widersetzen und sich nicht an ihre Anordnungen halten, in einer Vielzahl von Gefängnissen, Haftanstalten und FEMA-Konzentrationslagern festzuhalten, die mit Steuergeldern bezahlt werden.

Es ist nur eine Frage der Zeit.

Es spielt keine Rolle mehr, welches Thema gerade aktuell ist (Impfstoffverordnungen, Einwanderung, Waffenrechte, Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehe, Gesundheitsfürsorge, Kritik an der Regierung, Protest gegen Wahlergebnisse usw.) oder welche Partei ihre Macht wie einen Hammer schwingt.

Der Grundstein ist bereits gelegt.

Nach der Bestimmung des National Defense Authorization Act (NDAA), die eine unbefristete Inhaftierung vorsieht, können der Präsident und das Militär amerikanische Bürger ohne Zugang zu Freunden, Familie oder Gerichten festhalten und inhaftieren, wenn die Regierung sie für einen Terroristen hält.

Es sollte also nicht überraschen, dass man schon als Terrorist eingestuft werden kann, wenn man die Regierung kritisiert oder sich gegen einen COVID-19-Impfstoff ausspricht.

Schließlich braucht es nicht mehr viel, um als Terrorist eingestuft zu werden, zumal die Regierung die Begriffe „regierungsfeindlich“, „extremistisch“ und „terroristisch“ gerne austauschbar verwendet.

So definiert das Ministerium für Heimatschutz Extremisten allgemein als Einzelpersonen, Militärveteranen und Gruppen, „die hauptsächlich gegen die Regierung sind, die die Bundesautorität zugunsten staatlicher oder lokaler Autorität ablehnen oder die die Regierungsautorität vollständig ablehnen“.

Militärveteranen, die aus dem Irak und aus Afghanistan zurückkehren, können von der Regierung ebenfalls als Extremisten und potenzielle inländische terroristische Bedrohung eingestuft werden, da sie „verärgert, desillusioniert sind oder unter den psychologischen Auswirkungen des Krieges leiden“.

Wenn Sie an Ihre verfassungsmäßigen Rechte glauben und diese ausüben (d. h. Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung, freie Religionsausübung, das Recht, sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen, die Ihre politischen Ansichten teilen, die Regierung zu kritisieren, eine Waffe zu besitzen, einen Durchsuchungsbefehl zu verlangen, bevor Sie befragt oder durchsucht werden, oder jede andere Aktivität, die als potenziell regierungsfeindlich, rassistisch, bigott, anarchistisch oder souverän angesehen wird), könnten Sie ganz oben auf der Terrorismus-Beobachtungsliste der Regierung stehen.

Wie ein Leitartikel der New York Times warnt, sind Sie in den Augen der Polizei möglicherweise ein regierungsfeindlicher Extremist (auch bekannt als inländischer Terrorist), wenn Sie befürchten, dass die Regierung Ihre Schusswaffen konfiszieren will, wenn Sie glauben, dass die Wirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch steht und die Regierung bald das Kriegsrecht ausrufen wird, oder wenn Sie ungewöhnlich viele politische und/oder ideologische Autoaufkleber an Ihrem Wagen anbringen.

Nach Angaben des FBI können Sie auch als Bedrohung durch den inländischen Terrorismus eingestuft werden, wenn Sie Verschwörungstheorien vertreten oder es wagen, Ansichten zu vertreten, die im Gegensatz zu denen der Regierung stehen.

Die Regierung verfügt außerdem über eine wachsende Liste von Ideologien, Verhaltensweisen, Zugehörigkeiten und anderen Merkmalen, die jemanden als verdächtig einstufen und dazu führen könnten, dass er als potenzieller Staatsfeind eingestuft wird.

Das passiert, wenn man nicht nur den Behörden, den Gerichten und der Polizei die Befugnis überträgt, zu bestimmen, wer eine potenzielle Gefahr darstellt, sondern diesen Behörden auch die Befugnis gibt, Personen wegen vermeintlichen Fehlverhaltens einzusperren.

Es ist ein System, das geradezu darum bettelt, von machthungrigen Bürokraten missbraucht zu werden, die verzweifelt versuchen, ihre Macht um jeden Preis zu bewahren.

Das ist schon einmal passiert.

Wie die Geschichte zeigt, ist die US-Regierung nicht abgeneigt, ihre eigenen Bürger für ihre eigenen Zwecke einzusperren.

Man muss nur bis in die 1940er Jahre zurückgehen, als die Bundesregierung verkündete, dass japanische Amerikaner, die als potenzielle Dissidenten eingestuft wurden, allein aufgrund ihrer ethnischen Herkunft in Konzentrationslager (auch bekannt als Internierungslager) gesteckt werden könnten, um zu sehen, wie weit die Bundesregierung gehen würde, um die „Ordnung“ im eigenen Land zu erhalten.

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten bestätigte das Internierungsprogramm in der Rechtssache Korematsu gegen die USA (1944) und kam zu dem Schluss, dass die Notwendigkeit der Regierung, die Sicherheit des Landes zu gewährleisten, die persönlichen Freiheiten übertrumpft.

Obwohl die Korematsu-Entscheidung nie formell aufgehoben wurde, erklärte der Oberste Richter Roberts in der Rechtssache Trump gegen Hawaii (2018), dass „die Zwangsumsiedlung von US-Bürgern in Konzentrationslager allein und ausdrücklich auf der Grundlage der Rasse objektiv rechtswidrig ist und außerhalb der Befugnisse des Präsidenten liegt.“

Roberts‘ Aussagen bieten wenig Sicherheit angesichts der Tendenz der Regierung, die Rechtsstaatlichkeit zu umgehen, wenn es ihren Zwecken dient. Mit dem Hinweis darauf, dass solche eklatant illegalen Inhaftierungen – mit dem Segen der Gerichte – wieder vorkommen könnten, warnte Richter Scalia einst: „In Kriegszeiten schweigen die Gesetze“.

In der Tat ist die Einrichtung von Internierungslagern im Inland seit langem Teil des Regierungshaushalts und -betriebs und fällt in die Zuständigkeit der FEMA, der Federal Emergency Management Agency.

Die undurchsichtige Geschichte der FEMA reicht bis in die 1970er Jahre zurück, als Präsident Carter sie durch einen Erlass schuf, der viele der staatlichen Katastrophenschutzbehörden in einer großen Behörde zusammenfasste.

In den 1980er Jahren wurden jedoch Berichte über geheime militärische Übungen bekannt, die von der FEMA und dem Verteidigungsministerium durchgeführt wurden. Unter dem Codenamen Rex-84 wurden 34 Bundesbehörden, darunter die CIA und der Secret Service, im Umgang mit inneren Unruhen geschult.

Die Rolle der FEMA bei der Einrichtung streng geheimer amerikanischer Internierungslager ist gut dokumentiert.

Aber seien Sie vorsichtig, mit wem Sie diese Informationen teilen: Es hat sich herausgestellt, dass die Äußerung von Bedenken über die Existenz von FEMA-Internierungslagern zu der wachsenden Liste von Meinungen und Aktivitäten gehört, die einen Bundesagenten oder Regierungsbeamten dazu veranlassen können, Sie für einen Extremisten (auch bekannt als Terrorist) zu halten oder mit terroristischen Aktivitäten zu sympathisieren, und Sie somit für eine unbefristete Inhaftierung gemäß dem NDAA qualifizieren. Zu den „gefährlichen“ Ansichten gehören auch das Eintreten für die Rechte des Staates, die Überzeugung, dass der Staat überflüssig oder unerwünscht ist, „Verschwörungstheorien“, die Besorgnis über angebliche FEMA-Lager, die Ablehnung von Kriegen, die Organisation für „wirtschaftliche Gerechtigkeit“, die Frustration über „Mainstream-Ideologien“, die Ablehnung von Abtreibungen, die Ablehnung der Globalisierung und das Anlegen von Munitionsbeständen.

Wenn man Internierungslager auf amerikanischem Boden haben will, muss sie jemand bauen.

So wurde 2006 bekannt gegeben, dass Kellogg Brown and Root, eine Tochtergesellschaft von Halliburton, einen 385-Millionen-Dollar-Vertrag zum Bau amerikanischer Internierungslager erhalten hatte. Obwohl die Regierung und Halliburton keine Angaben darüber machten, wo oder wann diese inländischen Haftanstalten gebaut werden sollten, begründeten sie deren Notwendigkeit im Falle eines „dringenden Zustroms von Einwanderern oder zur Unterstützung der schnellen Entwicklung neuer Programme“ im Falle anderer Notfälle wie „Naturkatastrophen“.

Natürlich müssen diese Internierungslager für jeden genutzt werden, der als Bedrohung für die Regierung angesehen wird, und das schließt politische Dissidenten ein.

Es ist also kein Zufall, dass die US-Regierung seit den 1980er Jahren ohne Haftbefehl oder Gerichtsbeschluss eine Datenbank mit Namen und Informationen über Amerikaner, die als Bedrohung für die Nation angesehen werden, erworben und gepflegt hat.

Wie Salon berichtet, soll diese Datenbank mit dem Namen „Main Core“ von der Armee und der FEMA in Zeiten des nationalen Notstands oder des Kriegsrechts genutzt werden, um Amerikaner, die als Bedrohung für die nationale Sicherheit angesehen werden, ausfindig zu machen und zu verhaften. Mindestens 8 Millionen Amerikaner sind in der Main Core-Datenbank gespeichert.

Im Jahr 2009 veröffentlichte das Department of Homeland Security (DHS) zwei Berichte, einen über „Rechtsextremismus“, in dem Rechtsextremisten allgemein als Einzelpersonen und Gruppen definiert werden, „die hauptsächlich gegen die Regierung sind, die Bundesautorität zugunsten staatlicher oder lokaler Autorität ablehnen oder die Regierungsautorität vollständig ablehnen“, und einen über „Linksextremismus“, in dem Umwelt- und Tierrechtsaktivisten als Extremisten bezeichnet werden.

Unglaublicherweise werden in beiden Berichten die Begriffe Terrorist und Extremist austauschbar verwendet.

Im selben Jahr rief das DHS die Operation Vigilant Eagle ins Leben, die zur Überwachung von Militärveteranen aufruft, die aus dem Irak, Afghanistan und anderen weit entfernten Orten zurückkehren, und sie als Extremisten und potenzielle inländische terroristische Bedrohung bezeichnet, weil sie möglicherweise „unzufrieden, desillusioniert sind oder unter den psychologischen Auswirkungen des Krieges leiden“.

Diese Berichte zeigen, dass der so genannte Extremismus für die Regierung keine parteipolitische Angelegenheit ist. Jeder, der als Gegner der Regierung angesehen wird – egal, ob er links, rechts oder irgendwo dazwischen steht – ist ein Ziel. Damit schließt sich der Kreis zu der Frage, ob die Regierung von der ihr angeblich zustehenden Befugnis Gebrauch machen wird, jeden in Gewahrsam zu nehmen, der als Bedrohung empfunden wird, d. h. jeden, der der Regierung kritisch gegenübersteht.

Die kurze Antwort lautet: Ja.

Die längere Antwort ist etwas komplizierter.

Entgegen der Meinung mancher ist die Verfassung keine magische Beschwörungsformel gegen staatliches Fehlverhalten. Sie ist in der Tat nur so wirksam wie diejenigen, die sich an sie halten.

Doch ohne Gerichte, die bereit sind, die Bestimmungen der Verfassung aufrechtzuerhalten, wenn Regierungsbeamte sie missachten, und ohne eine Bürgerschaft, die sachkundig genug ist, um empört zu sein, wenn diese Bestimmungen untergraben werden, bietet sie wenig bis gar keinen Schutz gegen Razzien von SWAT-Teams, Überwachung von Haushalten, Erschießungen unbewaffneter Bürger durch die Polizei, unbefristete Inhaftierungen und dergleichen.

Offen gesagt, haben sich die Gerichte und die Polizei in ihrem Denken so weit angenähert, dass alles erlaubt ist, wenn es im Namen der nationalen Sicherheit, der Verbrechensbekämpfung und des Terrorismus geschieht.

Infolgedessen arbeitet Amerika nicht mehr nach einem Rechtssystem, das sich durch ein ordentliches Verfahren, die Unschuldsvermutung, einen hinreichenden Verdacht und ein klares Verbot staatlicher Übergriffe und polizeilichen Missbrauchs auszeichnet. Stattdessen haben sich unsere Gerichte in Ordnungsgerichte verwandelt, die die Interessen der Regierung vertreten, anstatt sich für die Rechte der Bürger einzusetzen, wie sie in der Verfassung verankert sind.

An vielen Fronten scheint sich der Kreis zu schließen.

Bedenken Sie, dass wir vor zwei Jahrzehnten darüber debattierten, ob Nicht-Staatsbürger – zum Beispiel so genannte feindliche Kämpfer, die in Guantanamo Bay festgehalten werden, und muslimische Amerikaner, die nach dem 11. September 2001 verhaftet wurden – Anspruch auf den Schutz der Verfassung haben, insbesondere im Hinblick auf die unbefristete Inhaftierung. Die Amerikaner waren damals nicht übermäßig besorgt über die Rechte von Nicht-Staatsbürgern, und jetzt sind wir in der wenig beneidenswerten Lage, von unserer eigenen Regierung für eine unbefristete Inhaftierung ins Visier genommen zu werden.

Ebenso waren die meisten Amerikaner nicht übermäßig besorgt, als der Oberste Gerichtshof der USA den Polizeibeamten in Arizona grünes Licht gab, jeden anzuhalten, zu durchsuchen und zu befragen, den sie im Verdacht hatten, ein illegaler Einwanderer zu sein – vorgeblich diejenigen, die einem bestimmten Rassenprofil entsprechen. Ein Jahrzehnt später haben die Polizisten weitgehend freie Hand, jeden anzuhalten, den sie verdächtigen, etwas Illegales zu tun, egal ob es sich um einen Staatsbürger oder einen Nicht-Staatsbürger handelt (im Zeitalter der Überkriminalisierung kann das alles sein, vom Füttern der Vögel bis zur Zucht exotischer Orchideen).

Ebenso gibt es auch heute noch einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung, der sich keine Sorgen über die Bespitzelung der Amerikaner durch die Regierung macht, da er durch eine Gehirnwäsche zu der Überzeugung gelangt ist, dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn man nichts Unrechtes tut.

Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis sie auf die harte Tour lernen, dass es in einem Polizeistaat keine Rolle spielt, wer man ist oder wie rechtschaffen man zu sein behauptet, denn schließlich wird man mit allen anderen in einen Topf geworfen und alles, was man tut, wird als „falsch“ und verdächtig angesehen.

Die Polizei verlässt sich bereits auf Überwachungssoftware wie ShadowDragon, um die Aktivitäten der Menschen in den sozialen Medien und auf anderen Websites zu beobachten, unabhängig davon, ob sie eines Verbrechens verdächtigt werden oder nicht, und diese Informationen bei Bedarf gegen sie zu verwenden.

Es stellt sich heraus, dass wir Soylent Green sind, das von einer Regierung ausgeschlachtet wird, die gierig darauf aus ist, den letzten Tropfen aus uns herauszuquetschen.

Der Film Soylent Green aus dem Jahr 1973 mit Charlton Heston und Edward G. Robinson in den Hauptrollen spielt im Jahr 2022 in einem überbevölkerten, verschmutzten und hungernden New York City, dessen Einwohner zum Überleben auf synthetische Nahrungsmittel angewiesen sind, die von der Soylent Corporation hergestellt werden.

Heston spielt einen Polizisten, der in einem Mordfall ermittelt und die grausame Wahrheit über den Hauptbestandteil der Waffel, Soylent Green, herausfindet, die die Hauptnahrungsquelle für die ausgehungerte Bevölkerung ist. „Es sind die Menschen. Soylent Green wird aus Menschen hergestellt“, erklärt Hestons Figur. „Sie machen unser Essen aus Menschen. Als Nächstes werden sie uns wie Vieh züchten, um uns zu ernähren.“

Oh, wie recht er hatte.

Soylent Green besteht in der Tat aus Menschen, oder in unserem Fall aus unseren eigenen persönlichen Daten, die von Unternehmen und der Regierung beschlagnahmt, neu verpackt und verwendet werden, um uns in Gefängnisse zu sperren, die wir selbst geschaffen haben.

Ohne einen verfassungsmäßigen Schutz, der uns vor Eingriffen in unsere Rechte schützt, wenn Macht, Technologie und militaristisches Regieren zusammenkommen, wird es nicht lange dauern, bis wir uns ähnlich wie Edward G. Robinson in Soylent Green wiederfinden. Robinsons Figur in Soylent Green sehnsüchtig auf die Vergangenheit zurückblicken, auf ein Zeitalter, in dem wir sprechen konnten, mit wem wir wollten, kaufen konnten, was wir wollten, denken konnten, was wir wollten, und gehen konnten, wohin wir wollten, ohne dass diese Gedanken, Worte und Bewegungen von Unternehmensriesen wie Google verfolgt, verarbeitet und gespeichert, an Regierungsbehörden wie die NSA und die CIA verkauft und von der militarisierten Polizei mit ihrer Armee futuristischer Technologien gegen uns eingesetzt wurden.

Wir sind noch nicht ganz so weit, aber wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, rückt dieser Moment der Abrechnung von Minute zu Minute näher.