Video aufgetaucht, in dem Fauci und andere einen „universellen mRNA-Grippeimpfstoff“ planten – „alljährliche Grippevirus nicht beängstigend genug“

Gestern Abend hat Alex Jones von Infowars.com eine Sondersendung über ein Video vom Oktober 2019 ausgestrahlt, auf das sie gerade aufmerksam geworden waren. Dabei handelte es sich um eine Podiumsdiskussion, die vom Milken Institute veranstaltet wurde und in der die Notwendigkeit einer universellen Grippeimpfung diskutiert wurde.

Der Videoclip, ist 1 Minute und 51 Sekunden langer Dialog zwischen dem Moderator, Michael Specter, einem Journalisten, der für den New Yorker schreibt und auch außerordentlicher Professor für Biotechnik an der Stanford University ist, Anthony Fauci, dem Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, und Rick Bright, dem Direktor der HHS Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA).

In diesem kurzen Ausschnitt aus der einstündigen Podiumsdiskussion erklärt Anthony Fauci, dass es mindestens ein Jahrzehnt dauern würde, bis ein neuer, noch nicht getesteter Impfstoff wie ein mRNA-Impfstoff ordnungsgemäß erprobt und von der FDA zugelassen werden könnte („wenn alles perfekt läuft“).

Er würde es wissen, denn zu diesem Zeitpunkt (Oktober 2019) hatte er bereits seit etwa einem Jahrzehnt versucht, einen mRNA-basierten Impfstoff gegen HIV zu entwickeln.

Aber jetzt ging es um etwas viel Größeres als nur um einen Impfstoff für AIDS-Patienten. Sie sprechen von einem „universellen Grippeimpfstoff“, den jeder nehmen müsste – ein riesiger Markt für Big Pharma!

Rick Bright, der Direktor der HHS Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), ergreift dann das Wort und erklärt, dass „eine aufregende Organisation, die völlig unkonventionell ist und sich nicht an bürokratische Vorgaben und Prozesse hält“, dies ändern könnte.

Neben Fauci, Rick Bright und Michael Specter nahmen an dieser Veranstaltung teil:

Margaret Hamburg, Außenministerin der Nationalen Akademie für Medizin

Bruce Gellin, Präsident, Globale Immunisierung, Sabin Vaccine Institute

Casey Wright, Geschäftsführer, FluLab

Kurz gesagt, ging es bei dieser Podiumsdiskussion um die Notwendigkeit eines universellen Grippeimpfstoffs. Sie räumten jedoch ein, dass die alte Art der Impfstoffherstellung für ihre Zwecke nicht ausreicht und dass sie eine Art globales Ereignis benötigen, bei dem viele Menschen sterben, um einen neuen mRNA-Impfstoff auf den Markt bringen zu können, der an der Öffentlichkeit getestet werden kann.

Sie waren sich einig, dass das alljährliche Grippevirus nicht beängstigend genug war, um ein Ereignis zu schaffen, das die Menschen davon überzeugen würde, sich einen universellen Impfstoff zuzulegen.

Und wie wir heute, etwa zwei Jahre nach diesem Ereignis, wissen, war das „furchterregende Virus“, das eingeführt wurde, das COVID-19 Sars-Virus.

Jetzt wissen wir also, warum die Grippe in der Grippesaison 2020-21 einfach „verschwunden“ ist. Sie wurde einfach durch COVID-19 ersetzt, in einer weltweit clever geplanten „Pandemie“, um den weltweit ersten universellen mRNA-Impfstoff auf den Markt zu bringen.

Dies war immer das Ziel, und frühere Bemühungen um verschiedene Grippeviren, AIDS, Ebola und andere „Viren“ waren allesamt erfolglos, wenn es darum ging, einen universellen Impfstoff zu entwickeln, der der gesamten Weltbevölkerung injiziert werden kann.

Einige interessante Auszüge aus dieser Veranstaltung

Margaret Hamburg erklärte in Bezug auf die Markteinführung eines „Universalimpfstoffs“:

„Es ist an der Zeit, nicht mehr zu reden, sondern zu handeln.“

„Ich denke, das liegt auch daran, dass wir kein Gefühl für die Dringlichkeit hatten.“

Frage von Michael Specter:

„Müssen viele Menschen sterben, damit dieses Gefühl der Dringlichkeit entsteht?“

Hamburg antwortet: „Es sterben schon jetzt jedes Jahr viele Menschen an der Grippe“.

Bruce Gellin stellt fest, dass die Menschen einfach nicht genug Angst vor dem Begriff „Grippe“ haben.

Es gibt so viele Dinge, die in dieser Podiumsdiskussion über die Denkweise von Big Pharma und den staatlichen Gesundheitsbehörden enthüllt werden. Sie beklagen zum Beispiel, dass sie, wenn sie zu gute Arbeit im Bereich der öffentlichen Gesundheit leisten, die Mittel für die Entwicklung von Produkten zur Bekämpfung von Viren verlieren.

Michael Specter erklärt: „Es scheint mir, dass einer der Flüche der Welt des öffentlichen Gesundheitswesens darin besteht, dass, wenn ihr euren Job gut macht, alle gut und gesund zurechtkommen.“

Hamburg: „Und sie kürzen euch die Mittel.“

Rick Bright beklagt, dass die jährliche Verteilung von Grippeimpfstoffen im Hinblick auf die Datenerfassung ineffizient ist, und gibt dabei sogar zu, dass einige Impfstoffe einfach nicht gut funktionieren:

Wir verteilen jedes Jahr 150 Millionen Dosen des saisonalen (Grippe-)Impfstoffs und wissen nicht einmal, wie viele Menschen anhand der an sie abgegebenen Dosen geimpft wurden, welche Dosen sie erhalten haben und wie das tatsächliche Ergebnis war, so dass wir aus dieser Wissensbasis lernen können, wie wir unseren Impfstoff optimieren oder verbessern können. Es gibt also Möglichkeiten, die wir heute haben… Ich denke, wenn wir die am schlechtesten funktionierenden Impfstoffe auf dem Markt aufdecken würden, könnte dies sehr aufschlussreich sein, um uns zu sagen, welche Technologien wir haben, und es uns ermöglichen, diese Technologien genauer zu untersuchen, um festzustellen, warum sie effektiver sind. Es gibt heute zugelassene Impfstoffe, die wirksamer sind. Ich glaube, wir haben einfach Angst, die Wahrheit zuzugeben.

So viel zum öffentlichen Mantra, das von Big Pharma und der Regierung verbreitet wird, dass die „Wissenschaft“ der Impfstoffe „feststeht“ und dass sie absolut „sicher und wirksam“ sind.

Casey Wright wiederholt das Mantra, das vor COVID jedes Jahr darüber verbreitet wurde, wie tödlich das Grippevirus sei: „650.000 Menschen sterben jedes Jahr an der Grippe“.

Wie wir in den letzten zehn Jahren hier bei Health Impact News mehrfach dokumentiert haben, ist dies einfach nicht wahr. Es handelt sich um eine Schätzung, da die Zahl der tatsächlich im Labor bestätigten Grippefälle pro Jahr sehr gering ist, wahrscheinlich weniger als 1000 in den Vereinigten Staaten.

Die meisten grippeähnlichen Symptome werden nie in einem Labor getestet, um festzustellen, was die Symptome verursacht. Sie wurden immer nur als „Grippe“ eingestuft, um die Zahlen in die Höhe zu treiben und die sehr profitable Grippeimpfung jedes Jahr zu rechtfertigen. Einige unserer früheren Berichte zu diesem Thema:

CDC bläht die Grippetodeszahlen auf, um mehr Grippeimpfstoffe zu verkaufen

Sind letztes Jahr wirklich 80.000 Menschen an der Grippe gestorben? Aufblähung der Grippetodeszahlen, um Grippeimpfungen zu verkaufen

So wie sie die COVID-19-Fälle seit letztem Jahr aufgebläht haben, setzen sie einfach ihre Politik fort, die Grippezahlen jedes Jahr aufzublähen, um ihre Impfstoffe zu verkaufen. Letztes Jahr hätten sie beides nicht tun können, denn die Öffentlichkeit hätte schnell erkannt, dass die Rechnung nicht aufgeht.

Und doch haben so viele in der Öffentlichkeit die Lüge geglaubt, dass die COVID-19-Maßnahmen die Grippe beseitigt haben, aber nicht COVID-19.

Letztlich lässt sich diese Podiumsdiskussion auf einen Nenner bringen: Niemand will die Forschung für einen universellen Grippeimpfstoff finanzieren. Wie können wir das also ändern? Indem man eine Pandemie der Angst vor der Grippe auslöst (aber man kann sie nicht „Grippe“ nennen, weil die Menschen keine Angst mehr vor der Grippe haben und die Angst vor „AIDS“ ebenfalls abgeklungen ist).

Fauci sprach dann dieses „Wahrnehmungsproblem“ an.

Wenn die Grippe so ernst ist, wie kommt es dann, dass jedes Jahr Menschen an der Grippe erkranken und sie keine Katastrophe ist?

Wenn man es mit einer Krankheit wie HIV zu tun hat, ist es eine ernste Sache, wenn man HIV bekommt. Egal, ob man jung ist, ob man mittleren Alters ist oder ob man alt ist. Wenn man Krebs bekommt, ist das schlimm. Ob man jung ist, ob man im mittleren Alter ist… wohingegen eine Grippe manche Menschen ihr ganzes Leben lang begleitet und sie überhaupt nicht beeinträchtigt. Es gibt niemanden, der Angst vor der Grippe hat. Gehen Sie mal in eine Fokusgruppe und fragen Sie: Haben Sie Angst, HIV zu bekommen, wenn Sie gefährdet sind? Auf jeden Fall.

Haben Sie Angst, Krebs zu bekommen? Auf jeden Fall. Haben Sie Angst vor der Grippe? Das macht mir nichts aus. Das ist die Realität, wie die Menschen die Grippe wahrnehmen.

Und es wird sehr schwierig sein, das zu ändern, es sei denn, man tut es von innen heraus und sagt: Es ist mir egal, wie ihr die Grippe wahrnehmt, wir werden das Problem angehen, und zwar auf eine disruptive Weise….

Specter fragt dann:

Wenn die Pandemie 2009 viel tödlicher verlaufen wäre, wäre das auf lange Sicht gesehen besser für die Menschheit gewesen?

Alle schweigen, da sie offensichtlich darüber nachgedacht haben, wie sie diese Frage beantworten sollen, und Specter sagt: „Kommt schon, Leute.“

Fauci antwortet schließlich: „Nein“, denn es gab andere Jahre, die schlimmer waren als 2009, und es hat nichts an der Entwicklung eines universellen Impfstoffs geändert.

Hamburg erklärt dann:

Die traurige Wahrheit ist, dass eine große Krise die Aufmerksamkeit auf sich zieht und in der Regel zu einer erheblichen Mobilisierung von Ressourcen führt. Diesmal, Nr. 1, muss es anders sein, und wir müssen uns auch wirklich so organisieren, dass wir für nachhaltige Maßnahmen und nicht nur für Reaktionen verantwortlich sind.

Specter erklärt:

Craig Venter, eine umstrittene, aber für mich interessante Person, hat geschrieben, dass wir seiner Meinung nach einen Impfstoff haben sollten, sodass, wenn Sie in einem Flugzeug aus Hongkong abheben und infiziert sind, bis zur Landung Ihres Flugzeugs in New York ein Impfstoff hergestellt und an Sie geliefert werden sollte. Wie verrückt ist das? Wie weit sind wir davon entfernt? Werden wir jemals so weit kommen?

Bright antwortet:

Ich werde nicht sagen, wie weit wir davon entfernt sind, aber ich denke nicht, dass das zu verrückt ist. Ich denke, wenn wir uns auf die Ära der synthetischen Impfstoffe zubewegen, werden die Abhängigkeiten beseitigt, dass der Impfstoff in etwas anderem gezüchtet werden muss, in einem Ei, einer Zelle oder einer Insektenzelle – in jeder Art von abhängigem Embryo.

Wenn wir zu synthetischen, auf Nukleinsäuren und Boten-RNA basierenden Impfstoffen übergehen, können diese Sequenzen schnell in der ganzen Welt verbreitet werden.

Anschließend spricht er über die Verwendung eines 3D-Druckers zum Ausdrucken eines „Impfpflasters“, mit dem der „Impfstoff“ verabreicht werden kann.

In dieser Podiumsdiskussion erfahren wir auch, warum Anthony Fauci so sehr gegen die natürliche Immunität ist, denn seiner Meinung nach führt die natürliche Immunität bei Influenza zu einer Immunreaktion gegen andere Stämme eines bestimmten Influenzavirus, was das, was mit den Impfstoffen erreicht werden soll, beeinträchtigt.

Aus diesem Grund möchte er, wie er hier erklärt, Säuglingen bereits im Alter von 6 Monaten einen Universalimpfstoff verabreichen, um zu verhindern, dass diese „verwirrte“ natürliche Immunität auftritt, bevor das Kind älter wird.

Die große Frage, mit der sich dieses Gremium befasste, lautete also: Wie setzen sie ihre Strategien um, und was hält sie davon ab?

Zwei Jahre später können wir genau sehen, wie sie das gemacht haben, indem sie die FDA und die CDC kontrollierten, um das Narrativ der „Killer-Virus-Pandemie“ so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, um Notfallmaßnahmen zu rechtfertigen, die die normalen Verfahren für die Markteinführung neuer Medikamente abkürzen.

Das erklärt auch den bösartigen Widerstand gegen bestehende, billige Medikamente, die sehr einfach das „Virus“ der saisonalen Grippe behandeln könnten, was der Einführung eines universellen Impfstoffs im Wege stand.

Casey Wright machte dann eine recht bemerkenswerte Bemerkung über die „Philanthropie“ und ihre Rolle bei diesen Bemühungen:

Wir sind in der Lage, ein wenig mehr Risiko einzugehen (sie lächelt unheimlich, als sie das sagt), offen zu sein für ein wenig mehr Experimente und Methoden, wie wir Dinge tun. Das ist es, was FluLab meiner Meinung nach einzigartig macht und was auch andere Philanthropien einzigartig macht. Ich denke, sie können hier eine wirklich wichtige Rolle spielen und eine Reihe von kühneren, vielleicht früher vielversprechenden Konzepten finanzieren.

Bingo! Denken Sie an die Bill and Melinda Gates Foundation, die Rockefeller Foundation und andere „Philanthropien“, die von regulatorischen Fragen „unbelastet“ sind, da sie ihr Geld so gut wie unkontrolliert und ohne Rechenschaftspflicht ausgeben, alles im Namen der „Wissenschaft“ und des „höheren Wohls“.

Wir haben mit Sicherheit gesehen, wie die Gates-Stiftung dies in Indien getan hat, indem sie arme Menschen zu höchst fragwürdigen ethischen Experimenten mit Impfstoffen gelockt hat, wie z. B. mit dem Gardasil-Impfstoff, über den wir hier bei Health Impact News in den letzten Jahren so oft berichtet haben.

Bruce Gellin spricht dann über einen von seiner Organisation veröffentlichten Bericht, in dem eine „Instanz“ gefordert wird, die diese Entscheidungen trifft und alle zusammenbringt, um gemeinsam diesen universellen Impfstoff zu entwickeln und diejenigen zu eliminieren, die sich dagegen wehren.

Der Bericht wurde 2019 veröffentlicht, und hier ist die Presseerklärung.

Er erklärt:

Sie forderten diese „Einheit“, also die Zusammenarbeit, über die wir gesprochen haben. Sie riefen dazu auf, Innovationen zu fördern und einige dieser Menschen, von denen wir nicht wissen, dass sie Teil des Problems sind, zu finden, damit sie sich an der Sache beteiligen. Und zu versuchen, darüber nachzudenken, wie wir anders darüber reden können, damit Ihre Magen-Darm-Grippe uns nicht von Fortschritten abhält. (alle lachen…)

Ich nehme an, dass es sich bei dieser „Einrichtung“ um Gellins Gruppe handelt, die Sabin-Aspen Vaccine Science & Policy Group.

Heute ist dies die Hauptgruppe, die gegen die „Impfstoff-Zögerlichkeit“ kämpft und versucht, alle abweichenden Stimmen zum Schweigen zu bringen, die ihnen bei der Einführung dieses Universalimpfstoffs in die Quere kommen, von dem wir jetzt natürlich wissen, dass es sich um den COVID-19-Impfstoff handelt.

Das vollständige Video: