US-Bundesstaat mit höchster Durchimpfungsrate hat nun mit einer Rekordzahl von Covid-19-Fällen zu kämpfen

Vermont, der Bundesstaat mit der höchsten Durchimpfungsrate in den Vereinigten Staaten, hat mit einer Rekordzahl von Coronas zu kämpfen. Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen liegt nahe dem Höchststand des letzten Winters. Der September war auch der zweittödlichste Korona-Monat in Vermont.

„Es ist für uns alle sehr frustrierend“, sagte ein Staatsbeamter.

Mehr als 69 Prozent der Einwohner von Vermont sind vollständig gegen Corona geimpft. Das liegt deutlich über dem nationalen Durchschnitt, der bei 56 Prozent liegt. Das Bundesland verzeichnete am 30. September die höchste Zahl von Krankenhausaufenthalten pro 100.000 Einwohner. An diesem Tag wurde der Rekord vom 31. Januar des vergangenen Jahres gebrochen.

Cases in Vermont, already at record levels for the state, just keep on rising, even with the highest vaccination rate in the country — 89% of the 18+ population is at least partially vaccinated, 88% of 12+ & ~100% of seniors



Anyone asked Fauci why he was so wrong about 50%? pic.twitter.com/q5EIfChw2W — IM (@ianmSC) September 29, 2021

Auch andere Staaten

Am 13. September starben in Vermont acht Menschen an Corona, die höchste Zahl seit Beginn des Ausbruchs. Bis Ende August waren vier von zehn Personen, die positiv auf Corona getestet wurden, geimpft worden.

In anderen Staaten mit hoher Durchimpfungsrate steigen die Corona-Raten ebenfalls sprunghaft an. In Massachusetts beispielsweise werden in den regionalen Krankenhäusern fast 20 Mal mehr Corona-Patienten eingeliefert als im Juni. Und am 22. September befand sich eine Rekordzahl von Menschen auf der Intensivstation in Maine.

Wie kann das sein?