Wie Bellingcat die Argumente des nationalen Sicherheitsstaates in die Presse schwemmt

Alan Macleod mintpressnews.com

Für einen selbsternannten Bürgerjournalismus kommt eine alarmierende Anzahl von Bellingcats Mitarbeitern und Mitwirkenden aus höchst verdächtigen Verhältnissen, einschließlich hochrangiger Positionen in Militär und Geheimdiensten.

AMSTERDAM – Die investigative Website Bellingcat ist der Renner in der Boulevardpresse. Allein im letzten Monat wurde sie als „ein Nachrichtendienst für das Volk“ (ABC Australia), ein „transparentes“ und „innovatives“ (New Yorker) „unabhängiges Nachrichtenkollektiv“, „transformierender investigativer Journalismus“ (Big Think) und eine eindeutige „Kraft für das Gute“ (South China Morning Post) beschrieben. In der Tat, außerhalb einiger alternativer Nachrichtenseiten ist es sehr schwer, ein negatives Wort gegen Bellingcat zu hören, so überschwänglich ist das Lob für das 2014 gegründete Outlet.

Das ist beunruhigend, denn die in dieser Untersuchung zusammengetragenen Beweise deuten darauf hin, dass Bellingcat weit davon entfernt ist, unabhängig und neutral zu sein, da es von westlichen Regierungen finanziert wird, mit ehemaligen Militärs und staatlichen Geheimdienstmitarbeitern besetzt ist, offizielle Narrative gegen feindliche Staaten wiederholt und als Schlüsselrolle in dem fungiert, was man als „Spionage-Pipeline von Bellingcat zu den Konzernmedien“ bezeichnen könnte, wobei westliche Regierungsnarrative als unabhängige Forschung präsentiert werden.

Bürgerjournalismus, besetzt mit Spionen und Soldaten

Eine alarmierende Anzahl von Bellingcats Mitarbeitern und Mitwirkenden kommt aus höchst verdächtigen Verhältnissen. Der leitende Ermittler Nick Waters zum Beispiel verbrachte drei Jahre als Offizier in der britischen Armee, einschließlich einer Tour in Afghanistan, wo er die Ziele des britischen Staates in der Region förderte. Kurz nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst wurde er von Bellingcat angeheuert, um vermeintlich unvoreingenommene Recherchen über den Nahen Osten anzustellen.

Die Vergangenheit des ehemaligen Mitarbeiters Cameron Colquhoun ist sogar noch verdächtiger. Colquhoun verbrachte ein Jahrzehnt in einer leitenden Position im GCHQ (Großbritanniens Version der NSA), wo er Cyber- und Terroroperationen im Nahen Osten leitete. Der Schotte hat sich auf die Sicherheit im Nahen Osten spezialisiert und besitzt auch eine Qualifikation des US-Außenministeriums. Nichts davon wird jedoch von Bellingcat offengelegt, das ihn lediglich als Geschäftsführer eines privaten Nachrichtendienstes beschreibt, der „ethische Untersuchungen“ für Kunden auf der ganzen Welt durchführt – und damit den Lesern wichtige Informationen vorenthält, die sie benötigen, um sich ein fundiertes Urteil über das zu bilden, was sie lesen.

Bellingcat versäumt es, seine Leser selbst über die eklatantesten Interessenkonflikte zu informieren

Es gibt auch viele ehemalige amerikanische Spione auf Bellingcats Dienstplan. Der ehemalige Mitarbeiter Chris Biggers, der zwischen 2014 und 2017 mehr als 60 Artikel für die Seite verfasst hat, arbeitete zuvor für die National Geospatial-Intelligence Agency – eine Kampfunterstützungseinheit, die dem Verteidigungsministerium und der breiteren Intelligence Community unterstellt ist. Biggers ist jetzt der Direktor eines Geheimdienstunternehmens mit Sitz in Virginia, am Rande von Washington (in der Nähe anderer halbprivater Auftragnehmergruppen wie Booz Allen Hamilton), das sich damit rühmt, Generäle der Army und Air Force im Ruhestand in seinem Vorstand zu haben. Wiederum wird nichts davon von Bellingcat offengelegt, wo Biggers‘ Biografie nur besagt, dass er ein „Berater für den öffentlichen und privaten Sektor mit Sitz in Washington, D.C.“ ist.

Sechs Jahre lang war Dan Kaszeta Agent des US-Geheimdienstes, spezialisiert auf chemische, biologische und nukleare Waffen, und sechs weitere Jahre arbeitete er als Programmmanager für das Militärbüro des Weißen Hauses. Bei Bellingcat, würde er einige der intellektuellen Munition für westliche Anschuldigungen über den Einsatz von chemischen Waffen in Syrien und Russlands angebliche Vergiftung von Sergej Skripal bieten.

Kaszeta ist auch ein Fellow am Royal United Services Institute, einer Denkfabrik, die von einer Reihe westlicher Regierungen sowie von Waffenlieferanten wie Airbus, Lockheed Martin und Raytheon finanziert wird. Ihr Präsident ist ein britischer Feldmarschall (der höchste erreichbare militärische Rang) und ihr Senior-Vizepräsident ist der pensionierte amerikanische General David Petraeus. Der Vorsitzende ist Lord Hague, der zwischen 2010 und 2015 britischer Außenminister war.

Ein Bellingcat-Artikel über die angebliche Vergiftung von Sergej Skripal, eine Geschichte, die von der Organisation stark abgedeckt wurde. Alexander Zemlianichenko | AP

All dies spielt eine Rolle, wenn eine Gruppe sich als unabhängig präsentiert, während ihre Ansichten in Wirklichkeit fast perfekt mit den Regierungen übereinstimmen, die sie finanzieren. Aber wieder einmal versäumt es Bellingcat, der journalistischen Ethik zu folgen und die Leser über diesen eklatanten Interessenkonflikt zu informieren, indem sie Kaszeta lediglich als Geschäftsführer einer Sicherheitsfirma und als jemanden mit 27 Jahren Erfahrung im Sicherheits- und Antiterrorismusbereich beschreiben. Das bedeutet, dass die Leser, sofern sie nicht bereit sind, ein Rechercheprojekt durchzuführen, nicht schlauer sein werden.

Andere Bellingcat-Mitarbeiter haben ähnliche Vergangenheiten. Nour Bakr arbeitete früher für das Foreign and Commonwealth Office der britischen Regierung, während Karl Morand stolz darauf ist, zwei verschiedene Touren im Irak mit der U.S. 82nd Airborne Division gedient zu haben.

Regierungs- und Geheimdienstmitarbeiter sind das Gegenteil von Journalisten. Erstere existieren, um die Interessen der Macht zu fördern (oft gegen die der Öffentlichkeit), während letztere die Mächtigen im Namen des Volkes zur Rechenschaft ziehen sollen. Deshalb ist es so unpassend, dass Bellingcat so viele ehemalige Spione in ihren Büchern hat. Man könnte sagen, dass Ex-Beamte, die sich von ihrer Vergangenheit losgesagt oder sie ausgeplaudert haben, wie Daniel Ellsberg oder John Kiriakou, als Journalisten von Nutzen sind. Aber diejenigen, die einfach ohne Positionswechsel in die Medien gewechselt sind, dienen meist nur den Mächtigen.

Wer zahlt die Zeche?

Genauso verblüffend wie die gespenstischen Mitarbeiter ist die Finanzierungsquelle von Bellingcat. Im Jahr 2016 wies der Gründer Eliot Higgins die Idee, dass seine Organisation Geld von der National Endowment for Democracy (NED) der US-Regierung erhält, als lächerliche Verschwörungstheorie zurück. Doch schon im nächsten Jahr gab er offen zu, dass das, worüber er so lange gelacht hatte, tatsächlich wahr ist (der letzte verfügbare Finanzbericht von Bellingcat bestätigt, dass sie weiterhin finanzielle Unterstützung von der NED erhalten). Wie viele MintPress-Leser wissen, wurde die NED von der Reagan-Administration explizit als Fassade für die Regime-Change-Operationen der CIA eingerichtet. „Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren verdeckt von der CIA durchgeführt“, sagte der Mitbegründer der Organisation, Allen Weinstein, stolz.

Higgins selbst war von 2016 bis 2019 Senior Fellow beim Atlantic Council, der quasi-offiziellen Denkfabrik der NATO. Der Vorstand des Atlantic Council ist ein Who is Who der Staatsmacht, von Kriegsplanern wie Henry Kissinger, Condoleezza Rice und Colin Powell bis hin zu Generälen im Ruhestand wie James „Mad Dog“ Mattis und H.R. McMaster. Es sind auch nicht weniger als sieben ehemalige CIA-Direktoren vertreten. Wie Higgins könnte möglicherweise sehen, eine bezahlte Position bei einer Organisation wie diese zu nehmen, während er noch das Gesicht eines angeblich offenen und unabhängigen Intelligenz Kollektiv als überhaupt konsequent war, ist unklar.

Bana Alabed, eine ausgesprochene Anti-Assad-Kinderaktivistin, wirbt bei einer Veranstaltung des Atlantic Council für Bellingcat. Foto | Twitter

Andere fragwürdige Einkommensquellen sind die Human Rights Foundation, eine internationale Organisation, die vom venezolanischen Aktivisten Thor Halvorssen Mendoza gegründet wurde. Halvorssen ist der Sohn eines ehemaligen Regierungsbeamten, der beschuldigt wird, in den 1980er Jahren ein CIA-Informant und Waffenschmuggler für die schmutzigen Kriege der Agency in Zentralamerika gewesen zu sein, und der Cousin des verurteilten Terroristen Leopoldo Lopez. Lopez wiederum war ein Anführer bei einem von den USA unterstützten Putsch im Jahr 2002 und einer Welle von politischem Terror im Jahr 2014, die mindestens 43 Menschen tötete und einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 15 Milliarden Dollar verursachte. Lopez, eine wichtige Figur auf dem rechten Flügel der venezolanischen Politik, sagte Journalisten, dass er möchte, dass die Vereinigten Staaten das Land formell regieren, sobald Präsident Nicolas Maduro gestürzt ist. Mit Hilfe der spanischen Regierung konnte Lopez letztes Jahr aus dem Gefängnis ausbrechen und nach Spanien fliehen.

Stellen Sie sich für eine Sekunde das gegenteilige Szenario vor: eine „unabhängige“ russische investigative Website, die teilweise mit ehemaligen KGB-Mitarbeitern besetzt ist, die vom Kreml finanziert werden und deren Recherchen sich hauptsächlich auf die schändlichen Taten der USA, Großbritanniens und der NATO konzentrieren. Würde das jemand ernst nehmen? Und doch wird Bellingcat in den Konzernmedien durchweg als eine befreiende Organisation dargestellt; das Geschenk des Informationszeitalters an die Menschen.

Die Pipeline von Bellingcat zum Journalismus

Die Konzernpresse selbst hat bereits eine beunruhigend enge Beziehung zum nationalen Sicherheitsstaat, ebenso wie die sozialen Medien. Im Jahr 2019 wurde ein leitender Angestellter von Twitter als aktiver Offizier der Einheit für psychologische Online-Operationen der britischen Armee enttarnt. Zu einer Zeit, in der ausländische Einmischung in Politik und Gesellschaft das Hauptthema in der US-Politik war, wurde die Geschichte erstaunlicherweise in der Mainstream-Presse fast vollständig ignoriert. Nur ein einziges nennenswertes US-Blatt griff sie auf, und dieser Journalist wurde Wochen später aus dem Beruf gedrängt.

Es scheint, dass Bellingcat zunehmend als Trainingsfeld für diejenigen dient, die einen Job in den angesehensten Medien des Westens suchen. So kündigte die ehemalige Bellingcat-Mitarbeiterin Brenna Smith – die kürzlich Gegenstand eines Mediensturms war, nachdem sie erfolgreich Druck auf eine Reihe von Online-Zahlungsunternehmen ausgeübt hatte, das Crowdfunding der Capitol Building-Aufständischen nicht mehr zuzulassen – letzten Monat an, dass sie USA Today verlassen und zur New York Times wechseln würde. Dort wird sie sich mit dem ehemaligen Bellingcat-Chefermittler Christiaan Triebert treffen, der 2019 dem visuellen Ermittlerteam der Times beitritt.

Die Times, die gemeinhin als das einflussreichste Medienorgan der USA gilt, hat auch schon früher mit Bellingcat-Autoren für einzelne Stücke zusammengearbeitet. Im Jahr 2018 beauftragte sie Giancarlo Fiorella und Aliaume Leroy mit der Veröffentlichung eines Op-Editors, in dem sie stark unterstellten, dass der venezolanische Staat Oscar Perez ermordet hat. Nachdem er einen Militärhubschrauber gestohlen und damit Regierungsgebäude in der Innenstadt von Caracas bombardiert hatte, während er versuchte, einen Bürgerkrieg zu entfachen, wurde Perez zum Liebling der westlichen Presse und wurde als „Patriot“ (The Guardian), „Rebell“ (Miami Herald), „Action Hero“ (The Times of London) und „Befreier“ (Task and Purpose) beschrieben.

Bis 2020 betrieb Fiorella einen oppositionellen Blog namens „In Venezuela“, obwohl er in Kanada lebt. Leroy ist jetzt ein Vollzeit-Produzent und Ermittler für das britische Regierungsnetzwerk BBC.

Schlechte Nachrichten von Bellingcat

Was wir hier aufdecken, ist ein Netzwerk aus Militär, Staat, Think-Tank und Medieneinheiten, die alle zusammenarbeiten, von denen Bellingcat ein zentraler Bestandteil ist. Das wäre schon schlimm genug, aber ein Großteil der eigenen Recherchen ist extrem schlecht. Es drängte stark die jetzt zunehmend diskreditiert Idee eines Chemiewaffenangriffs in Douma, Syrien, Angriff auf die Mitglieder der OPCW, die vorwärtskam, um die Vertuschung zu entlarven und einige bizarre Behauptungen auf dem Weg machen. Jahrelang signalisierten Higgins und andere Mitglieder des Bellingcat-Teams auch einen Twitter-Account, der vorgab, ein ISIS-Offizieller zu sein, nur um bei einer Untersuchung herauszufinden, dass der Account einem jungen indischen Troll in Bangalore gehört. Ein durchgesickertes Dokument des britischen Außenministeriums beklagte, dass „Bellingcat etwas diskreditiert wurde, sowohl durch die Verbreitung von Desinformation selbst, als auch durch die Bereitschaft, Berichte für jeden zu produzieren, der bereit ist, dafür zu bezahlen.“

Letztlich bietet die Organisation jedoch immer noch einen Nutzen als Kampfhund für den Westen, indem sie Recherchen veröffentlicht, die die Medien zitieren können, angeblich als „unabhängig“, anstatt sich direkt auf Geheimdienstmitarbeiter zu verlassen, deren Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit automatisch weitaus geringer ist.

Oliver Boyd-Barrett, emeritierter Professor an der Bowling Green State University und Experte für die Verbindungen zwischen dem tiefen Staat und der vierten Gewalt, sagte gegenüber MintPress, dass „die Rolle von Bellingcat darin besteht, den Vorwänden der USA/NATO für Krieg und Konflikte eine falsche Legitimität zu verleihen.“ In weitaus positiveren Worten scheint ihm die CIA sogar zuzustimmen.

„Ich will nicht zu dramatisch sein, aber wir lieben [Bellingcat]“, sagte Marc Polymeropoulos, der ehemalige stellvertretende Einsatzleiter der Agentur für Europa und Eurasien. „Wann immer wir mit unseren Verbindungspartnern darüber sprechen mussten, anstatt zu versuchen, Dinge zu klären oder sich um Klassifizierungsfragen zu kümmern, konnte man einfach auf [Bellingcats] Arbeit verweisen.“ Polymeropoulos versuchte kürzlich, seine Kopfschmerzprobleme auf eine bis dahin unbekannte russische Mikrowellenwaffe zu schieben, eine Behauptung, die bemerkenswerterweise zu einem internationalen Skandal wurde. „Der größte Wert von Bellingcat ist, dass wir dann zu den Russen gehen und sagen können ‚da habt ihr’s‘ [wenn sie nach Beweisen fragen],“ fügte der ehemalige CIA-Stationschef Daniel Hoffman hinzu.

Bellingcat scheint den Verbrechen der offiziellen Feinde besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Wie der Enthüllungsjournalist Matt Kennard feststellte, hat es nur fünf Geschichten über das Vereinigte Königreich veröffentlicht, 17 über Saudi-Arabien, 19 über die USA (von denen die meisten über ausländische Einmischung in die amerikanische Gesellschaft oder rechtsextreme/QAnon-Kulte handeln). Doch er hat 144 über Russland und 244 unter seinem Syrien-Tag.

In seinem neuen Buch „Wir sind Bellingcat: An Intelligence Agency for the People“ schreibt der Chef der Seite, Higgins: „Wir haben keine Agenda, aber wir haben ein Credo: Es gibt Beweise und es gibt Unwahrheiten, und die Leute interessieren sich immer noch für den Unterschied.“ Doch wenn man sich die Hintergründe der Journalisten und die Finanzierungsquellen ansieht, wird schnell klar, dass es sich um ein schlecht gemachtes Stück PR handelt.

Bellingcat sieht eher aus wie ein Haufen Spione, die sich als Bürgerjournalisten ausgeben, als eine auf die Menschen ausgerichtete Organisation, die sich mit Macht und Lügen auseinandersetzt, wo immer man sie sieht. Unglücklicherweise sind viele ihrer Schützlinge durch die Pipeline in einflussreiche Medien gegangen, und es scheint, dass sich einige von ihnen auch als Reporter ausgeben könnten.