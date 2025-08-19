Wie Bundesbanker praktisch an der Abschaffung des Bargeldes mitwirken

Die Deutsche Bundesbank, oberste Hüterin des Bargeldes als gesetzliches Zahlungsmittel, verteidigt zwar verbal das Bargeld, wirkt aber daran mit, dass seine Verwendungsmöglichkeit immer mehr eingeschränkt wird. So verschwinden z.B. nicht nur immer mehr Bankfilialen und Geldautomaten, sondern auch die Filialen der Deutschen Bundesbank selbst sind gewaltig reduziert worden. Hakon von Holst, einer der besten Kenner der breiten Front des Krieges gegen das Bargeld, ist den Worten und Taten einzelner Bundesbank-Vorstände in dem nachfolgenden Artikel detailliert nachgegangen. (hl)

Wie die Bundesbank das Bargeld vernachlässigt und damit akute Probleme verkennt

Von Hakon von Holst

Deutschlands oberster Bargeldhüter bezahlt am liebsten mit dem Mobiltelefon: Burkhard Balz ist Bundesbank-Vorstand und leitet das Ressort Bargeld seit 2023. Der wahre Wert von Banknoten und Münzen zeigt sich seiner Meinung nach in Krisenfällen, also bei Stromausfällen wie in Spanien am 28. April 2025 oder bei Hackerangriffen.