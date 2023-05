Wie das FBI den ukrainischen Geheimdienst bei der Jagd auf „Desinformation“ in den sozialen Medien unterstützt

In einem Interview definierte ein hoher ukrainischer Beamter „Desinformation“ als jede Nachricht, die der Botschaft seiner Regierung widerspricht.

Laut einem hochrangigen ukrainischen Beamten, der regelmäßig mit dem FBI korrespondiert, setzt das Federal Bureau of Investigation Facebook unter Druck, angebliche russische „Desinformationen“ auf Geheiß des ukrainischen Geheimdienstes zu löschen. Derselbe Beamte sagte, dass die ukrainischen Behörden den Begriff „Desinformation“ sehr weit fassen und viele Konten und Beiträge in den sozialen Medien markieren, die seiner Meinung nach einfach der Darstellung der ukrainischen Regierung widersprechen.

„Sobald wir eine Spur oder Beweise für Desinformationskampagnen über Facebook oder andere Ressourcen aus den USA haben, leiten wir diese Informationen an das FBI weiter und schreiben auch direkt an Facebook“, sagte Ilia Vitiuk, Leiterin der Abteilung für Cyber-Informationssicherheit im Sicherheitsdienst der Ukraine.

„Wir haben das FBI um Unterstützung gebeten, um uns bei Meta und bei anderen Fällen zu helfen, und manchmal erzielen wir damit gute Ergebnisse“, so Vitiuk. „Wir sagen: ‚Okay, das war die Person, die wahrscheinlich von Russland beeinflusst wurde.'“

In einem Interview sagte Vitiuk, er sei ein Befürworter der freien Meinungsäußerung und verstehe die Bedenken hinsichtlich der Zensur in den sozialen Medien. Er räumte aber auch ein, dass er und seine Kollegen eine bewusst weit gefasste Auffassung davon haben, was als „russische Desinformation“ gilt.

„Wenn man mich fragt: ‚Wie unterscheiden Sie, ob es gefälscht oder wahr ist? Das ist in der Tat sehr schwierig bei einer solchen Informationsflut“, sagte Vitiuk. „Ich sage: ‚Alles, was gegen unser Land ist, ist eine Fälschung, auch wenn es nicht stimmt.‘ Gerade jetzt, für unseren Sieg, ist es wichtig, diese Art von Verständnis zu haben und sich nicht täuschen zu lassen.“

In den vergangenen Wochen, so Vitiuk, haben die russischen Streitkräfte verschiedene Formen der Desinformation eingesetzt, um Spannungen zwischen Präsident Wolodymyr Zelenskyy und Valerii Zaluzhnyi, dem Vier-Sterne-General, der als Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte fungiert, vorzutäuschen.

In der Tat konzentrierten sich die jüngsten Berichte auf die Beziehung zwischen den beiden ukrainischen Führern. Die deutsche Bild-Zeitung berichtete, Zelenskyy und Zaluzhnyi hätten sich über die Taktik bei der Schlacht um Bakhmut gestritten. Vitiuk sagte jedoch, dass jeder Hinweis auf einen Konflikt zwischen Zelenskyy und seinem Militärchef falsch sei.

„Sie versuchen, Probleme in der Ukraine zu schaffen und die Saat des Missverständnisses zwischen der Ukraine und unseren Partnern, die uns unterstützen, zu säen“, sagte Vitiuk.

Vitiuk, ein hochrangiger Beamter des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes, sprach diese Woche mit mir auf der RSA Convention in San Francisco, einer jährlichen Zusammenkunft von Cybersicherheitsfirmen, Strafverfolgungsbehörden und Technologiegiganten.

Das FBI ist in letzter Zeit wegen seines Einflusses auf Twitter, Facebook und andere Social-Media-Plattformen in die Kritik geraten. In einer Reihe von Berichten und Anhörungen im Kongress wurde die Rolle der Behörde bei der Gestaltung von Entscheidungen über die Moderation von Inhalten im Kontext der Wahlen 2020 untersucht.

Die Beweise für den Druck des FBI auf Social-Media-Unternehmen kommen zu einer Zeit, in der diese Unternehmen bereits proaktive Schritte unternehmen, um mutmaßliche ausländische Propaganda und gefälschtes Material aufzuspüren. Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 sind Social-Media-Unternehmen auf der Hut vor Hack- und Leak-Operationen, gefälschten Personas und anderen Online-Tricks, die von Moskau zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung im Kontext des Konfliktes eingesetzt werden könnten. Kritiker werfen jedoch vor, dass Facebook und andere Tech-Firmen in ihrem Bestreben, von der russischen Regierung platzierte Inhalte zu kennzeichnen und zu entfernen, unabhängige Berichterstattung und abweichende Meinungen über den Krieg unterdrücken.

In der vergangenen Woche hat Facebook beispielsweise begrenzte Strafen für das Teilen von Inhalten verhängt und Links, die die Substack-Story des Journalisten Seymour Hersh enthielten, in der die Beteiligung der NATO an der Zerstörung der Nord Stream-Pipeline behauptet wurde, als „Falschinformationen“ gekennzeichnet, so Michael Shellenberger, ein Autor, der sich intensiv mit der Zensur in sozialen Medien beschäftigt. Nach dem öffentlichen Aufschrei änderte Facebook die Kennzeichnung in „teilweise falsch“.

Es ist unklar, inwieweit das rigorose Vorgehen der sozialen Medienunternehmen bei der Moderation von Inhalten eine direkte Reaktion auf das Drängen der Regierung ist.

Aber es gibt genügend Anzeichen dafür, dass das FBI und andere nationale Sicherheitsbehörden sich auf Tech-Unternehmen stützen, um zu vermuten, dass diese Tech-Unternehmen präventiv zensorische Praktiken anwenden, um die Missbilligung der Bundesregierung zu vermeiden. Im Oktober berichtete ich auf der Grundlage von durchgesickerten Dokumenten des Ministeriums für Innere Sicherheit über Pläne der Regierung, sich stärker auf Social-Media-Plattformen zu stützen, um „Desinformationen“ über „die Art der US-Unterstützung für die Ukraine“ zu unterbinden.

Die durch die Twitter Files aufgedeckten E-Mails zeigen außerdem, dass eine Reihe von FBI-Agenten in regelmäßigem Schriftverkehr mit Twitter-Führungskräften stehen und auf die Aufdeckung und Entfernung russischer Inhalte drängen. In einem von dem Journalisten Matt Taibbi aufgedeckten Austausch äußerte Elvis Chan, ein der FBI-Außenstelle in San Francisco zugewiesener Special Agent, seine Frustration darüber, dass Twitter-Beamte „in letzter Zeit nicht viel Aktivität von offiziellen Propaganda-Akteuren auf Ihrer Plattform beobachtet“ hätten. Chan war Teil des FBI-Teams, das sich wöchentlich mit Twitter traf, um vor der Wahl 2020 vor russischen Desinformationen zu warnen. Nach wiederholten Warnungen des FBI über eine mögliche russische Einflussnahme verbot Twitter in den Wochen vor der Wahl Links zu einer Geschichte der New York Post über den Inhalt des Laptops von Hunter Biden.

Inwieweit das US-Militär und die Geheimdienste die Gespräche in den sozialen Medien über den Krieg zwischen der Ukraine und Russland beeinflussen, ist noch unklar. In dieser Woche enthüllte der Forscher Jack Poulson eine Präsentation des Cyberkommandos der US-Armee kurz nach Beginn der Invasion, in der Oberstleutnant David Beskow auf die Arbeit zur Verteidigung der „Marke“ der NATO in den sozialen Medien hinwies.

Natürlich reagiert die Ukraine damit zum Teil auf eine reale Bedrohung der nationalen Sicherheit. Die russischen Desinformationskampagnen bestehen seit Jahren und haben viele Formen angenommen, so Vitiuk. Die ukrainische Abteilung für Cyber-Informationssicherheit hat viele Bot-Netzwerke ausgeschaltet, die von russischen Kräften eingesetzt wurden, um Verwirrung und Angst in der ukrainischen Öffentlichkeit zu stiften, sagte er. Russische Hacker haben es auf die Stromerzeugung, Versorgungsunternehmen und einen Großteil der ukrainischen Zivilgesellschaft abgesehen.

Vitiuk sagte, er wisse nichts von der jüngsten Drosselung des Hersh-Artikels durch Facebook. Er nannte jedoch die weithin bekannte Fälschung der sogenannten Discord Leaks, bei der pro-russische Stimmen auf der Plattform Telegram eines der durchgesickerten Militärdokumente manipuliert hatten, um fälschlicherweise höhere ukrainische und niedrigere russische Opferzahlen während des Krieges zu behaupten, als ein bekanntes Beispiel für Desinformation.

Während des RSA-Kongresses sprach Vitiuk auf einer Podiumsdiskussion zusammen mit Bryan Vorndran, dem stellvertretenden Direktor der Cyber-Abteilung des FBI, Alex Kobzanets, einem FBI-Agenten im Büro des FBI in San Francisco, und Laura Galante vom Büro des Direktors der Nationalen Geheimdienste.

Während der Podiumsdiskussion dankte Vitiuk den zahlreichen Verbündeten der ukrainischen Regierung im öffentlichen und privaten Sektor in den Vereinigten Staaten, darunter Mandiant, Cisco, CrowdStrike, Clearview, Google, Amazon und Starlink. Die Cyber-Sicherheitsunterstützung amerikanischer Partner hat dazu beigetragen, russische Cyber-Angriffe auf zivile und militärische Infrastrukturen zu vereiteln und war ein „psychologischer Wendepunkt“, so Vitiuk. Er betonte, dass das FBI der „wichtigste Partner“ seiner Behörde sei.

Laut Kobzanets hat das FBI durch die Kriegsanstrengungen auch neue Lektionen in Sachen öffentlich-private Partnerschaften gelernt. „Ich weiß nicht, wie oft wir die CEOs hier in San Francisco angerufen haben, um an einem Sonntagnachmittag in ihr Büro zu fahren und uns mit unseren ukrainischen Partnern zu unterhalten“, sagte er.

Nach den mitreißenden Schlussworten von Vitiuk standen mehrere FBI-Agenten im Publikum, darunter Elvis Chan, auf und applaudierten.

Chan und Kobzanets lehnten es ab, mit mir zu sprechen und verwiesen mich an die Pressestelle des FBI, die auf meine E-Mail-Anfrage nach einem Kommentar zu Vitiuks Behauptungen nicht reagierte. Auch Facebook reagierte nicht auf meine Bitte um einen Kommentar.