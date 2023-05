14-jähriges japanisches Mädchen stirbt nach dritter Dosis des Pfizer-Impfstoffs

Seit Beginn der Bemühungen, die Welt gegen Covid-19 zu impfen, gab es immer wieder Fragen zu den Impfstoffen. Eine der Impfungen, die immer wieder unter die Lupe genommen wurde, war der Impfstoff von Pfizer-BioNTech Comirnaty, auch bekannt als. BNT1262b2 mRNA COVID-19-Impfstoff. Es gab Fragen zu den Auswirkungen des Impfstoffs von Pfizer auf männliche Jugendliche. Diese Bedenken wurden in Israel von einem Arzt geäußert und von Pfizer monatelang ignoriert. Die Israelis waren vorwiegend wegen der Herzmuskelentzündung bei männlichen Jugendlichen besorgt. Nach der Einführung des Pfizer-Impfstoffs in dem Mittelmeerland erschien ein junger Mann in der Praxis von Dr. Dror Mevorach mit Myokarditis, einer Entzündung des Herzmuskels, buchstäblich einen Tag nach der Pfizer-Impfung. Mevorach stellte dann in seinem Krankenhaus zwei weitere Fälle der Herzerkrankung bei frisch Geimpften fest. Der Arzt informierte das israelische Gesundheitsministerium, das Mevorach aufforderte, eine Untersuchung einzuleiten. Innerhalb von zwei Monaten fanden und protokollierten Mevorach und ein Ärzteteam „über hundert Fälle“. In Kanada starb ein junger Mann 33 Tage nach der Covid-Impfung von Pfizer, und das Ableben des Jungen wurde auf „ein vergrößertes Herz“ zurückgeführt. Es scheint nun, dass die Auswirkungen des Impfstoffs von Pfizer auf die Herzen von Jugendlichen nicht auf junge Männer beschränkt sind.

14-jähriges japanisches Mädchen stirbt

In Japan ist ein 14-jähriges Mädchen nur 45 Stunden nach ihrer dritten Dosis des Pfizer-Impfstoffs an einer Entzündung mehrerer Organe gestorben. Einem Bericht von Forschern der Tokushima University Graduate School in Japan zufolge erhielt das Mädchen die Impfung am 10. August 2022 und starb kurz darauf. Die Studie ergab, dass das Mädchen von Natur aus gesund“ war und in der Sportmannschaft ihrer Mittelschule aktiv war.

Tod aufgrund von Organentzündungen

In dem Bericht heißt es: „Die Entzündung des Herzens wurde hauptsächlich in den beidseitigen Vorhöfen festgestellt. Todesfälle aufgrund von Myoperikarditis werden häufig durch Herzversagen verursacht, das auf eine umfassende Schädigung des Herzmuskels, einschließlich der Herzkammern, zurückzuführen ist. In der Vergangenheit wurde über drei Todesfälle aufgrund von Myokarditis allein in den Vorhöfen berichtet, die alle als Todesfälle aufgrund von Arrhythmien angesehen wurden, die durch die Ausdehnung der Entzündung auf das Reizleitungssystem verursacht wurden und zu Herzversagen führten.“

Die Forscher führten den Tod des Mädchens auf eine atriale Myokarditis und Perikarditis zurück. Die Autoren sagten: „Die Patientin hatte einen Herz-Lungen-Stillstand, als die Rettungswagenbesatzung an ihrem Haus ankam, und die Versuche, erweiterte lebenserhaltende Maßnahmen durchzuführen, waren erfolglos.“ Die offizielle Todesdiagnose lautete „impfstoffbedingte Entzündung mehrerer Organe“, da „keine bakterielle oder virale Infektion vorlag, es keine Vorgeschichte gab, die auf eine Autoimmunerkrankung hindeutet, keine allergische Reaktion auftrat und keine Medikamenteneinwirkung außer dem Impfstoff vorlag.“

Der Fall ist ungewöhnlich

Der Tod dieses Mädchens war schon deshalb ungewöhnlich, weil eine Vergrößerung des Herzens nach einer Covid-Impfung vorwiegend bei Jungen im Teenageralter auftritt. In dem Bericht heißt es: „Der Mechanismus, durch den der COVID-19-Impfstoff Myokarditis und Perikarditis verursacht, ist unklar; es wurden jedoch mehrere Hypothesen vorgeschlagen.

Der mRNA-Impfstoff führt zu Modifikationen des Nukleosids, um seine Antigenität zu verringern. Bei einigen Personen wird die mRNA als Antigen erkannt, was zur Aktivierung der Entzündungskaskaden und Immunwege führt; in solchen Fällen tritt die Myokarditis als Teil einer systemischen Entzündungsreaktion auf. Einige Forscher haben auch die Hypothese aufgestellt, dass bei einigen Patienten das Spike-Protein des COVID-19-Virus und ein unbekanntes Protein im Myokard molekulare Mimikrys sind und dass der Impfstoff Antikörper auslöst, die das Myokard schädigen. Andere haben die Hypothese aufgestellt, dass der Angiotensin-Converting-Enzyme-2-Rezeptor der Myozyten an das Glykoprotein der mRNA-Impfstoffe bindet und eine Überempfindlichkeit der Myozyten verursacht“.

Eine frühere Studie in Japan wies auf eine „extrem hohe Myokarditis-Todeswahrscheinlichkeit“ hin.