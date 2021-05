Wie das Undenkbare denkbar wurde: Eric Lander, Julian Huxley und das Erwachen der schlafenden Ungeheuer

Werden wir erleben, dass die Biotechnologie den Interessen der Menschheit unter einem multipolaren Paradigma dient, das die nationale Souveränität, das menschliche Leben, die Familie und den Glauben wertschätzt?

So sehr es auch Unmut und sogar Magenverstimmungen hervorrufen mag, wenn man über solche Ideen wie den Einfluss der Eugenik auf unsere gegenwärtig unruhige Zeit nachdenkt, glaube ich, dass das Ignorieren eines solchen Themas auf lange Sicht niemandem einen Gefallen tut.

Das ist besonders schwerwiegend, da führende Lieblinge des Weltwirtschaftsforums wie Yuval Harari mit Konzepten wie „die neue globale nutzlose Klasse“ protzen, die angeblich durch künstliche Intelligenz, Gentechnik, Automatisierung und die vierte industrielle Revolution eingeläutet wird. Andere Davos-Kreaturen wie Klaus Schwab fordern offen eine mit Mikrochips ausgestattete Weltbevölkerung, die in der Lage ist, sich mit einem einzigen Gedanken in ein globales Netz einzuklinken, während Elon Musk und Mark Zuckerberg für „Neuralinks“ werben, um die Menschheit durch die Verschmelzung mit Computern in einer neuen Epoche der Evolutionsbiologie „relevant zu halten“.

Führende darwinistische Genetiker wie Sir James Watson und Sir Richard Dawkins verteidigen offen die Eugenik, während sich eine Technokratie in einer Regierungsstation konsolidiert, die einen „Great Reset“ als Vorwand nutzt, um eine neue post-nationalstaatliche Ära einzuläuten.

Wenn hinter diesen Prozessen etwas grundlegend Böses lauert, das irgendeine Verbindung zum angloamerikanischen Aufstieg des Faschismus und der Eugenik vor fast einem Jahrhundert hat, dann sollten wir wenigstens den Mut haben, diese Möglichkeit zu erforschen. Es war schließlich nur durch den Blick auf diese Hässlichkeit vor 80 Jahren, dass Patrioten in der Lage waren, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine technokratische Diktatur der Banker im Jahr 1933 und erneut während des Zweiten Weltkriegs zu verhindern… also könnte vielleicht eine ähnliche Demonstration von Mut, das Undenkbare zu denken, die Mühe für diejenigen wert sein, die sich heute in einer ähnlichen Situation befinden könnten.

Was ist in Nürnberg nicht passiert?

Vor 76 Jahren, als die Alliierten ihren Sieg über die Nazi-Maschinerie konsolidierten und als die „Nürnberger Tribunale“ schnell arrangiert wurden, wurde eine neue Strategie von denselben Kräften in Gang gesetzt, die enorme Energie, Geld und Ressourcen in den Aufstieg des Faschismus als „Wunderlösung“ des wirtschaftlichen Chaos nach dem Zweiten Weltkrieg gesteckt hatten, das sich in Europa und den USA ausgebreitet hatte.

Es gehört zu den größten Skandalen unserer Zeit, dass die Maschinerie von Wall Street und City of London, die Hitler und Mussolini als Rammböcke für eine neue Weltordnung finanzierten, nie wirklich zur Rechenschaft gezogen wurden. Obwohl Franklin Roosevelt es schaffte, die Wall Street zwischen 1933-1945 an die Leine zu legen und gleichzeitig die Weltbühne für eine schöne Nachkriegsvision der Win-Win-Kooperation zu bereiten, entgingen die dunkleren Kräfte der Finanzoligarchie, die nur ein globales unipolares Regierungssystem etablieren wollten, nicht nur der Bestrafung, sondern verschwendeten keine Zeit, um ihre verlorene Hegemonie zurückzuerobern, bevor der Krieg zu Ende gegangen war.

Die Rolle von Sir Julian Huxley

Einer der konzeptionellen Großstrategen dieses Prozesses war ein Mann namens Julian Sorrel Huxley (1887-1975). Der als Biologe und Sozialreformer gefeierte Julian war ein Leben lang Mitglied der British Eugenics Society und diente neben John Maynard Keynes als Sekretär und später als deren Präsident.

Julian war ein vielbeschäftigter Mann, der zusammen mit seinem Bruder Aldous hart daran arbeitete, die sehr großen Fußstapfen ihres Großvaters Thomas (auch bekannt als Darwins Bulldogge) zu füllen. Während er gleichzeitig die Eugenik-Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg leitete, setzte Julian die moderne Umweltbewegung in Gang – als Gründer der International Union for the Conservation of Nature im Jahr 1948, als Mitbegründer des World Wildlife Fund im Jahr 1961, als Schöpfer des Begriffs „Transhumanismus“ und als Gründer einer immens einflussreichen Organisation der Vereinten Nationen namens UNESCO (abgekürzt für United Nations Education, Science and Cultural Organization) im Jahr 1946, die er von 1946 bis 1948 als Generaldirektor leitete.

Das Mandat für die neue Organisation wurde klar in Huxleys 1946 erschienenem Buch UNESCO: Its Purpose and Its Philosophy:

„Die Moral für die UNESCO ist klar. Die ihr gestellte Aufgabe, Frieden und Sicherheit zu fördern, kann niemals vollständig durch die ihr zugewiesenen Mittel – Bildung, Wissenschaft und Kultur – realisiert werden. Sie muss irgendeine Form von weltpolitischer Einheit ins Auge fassen, sei es durch eine einzige Weltregierung oder auf andere Weise, als einziges sicheres Mittel zur Vermeidung von Kriegen … in ihrem Bildungsprogramm kann sie die ultimative Notwendigkeit einer weltpolitischen Einheit betonen und alle Völker mit den Auswirkungen der Übertragung der vollen Souveränität von einzelnen Nationen auf eine Weltorganisation vertraut machen.“

Auf welches Ziel würde diese „weltpolitische Einheit“ ausgerichtet sein? Einige Seiten später wird Huxleys Vision in all ihren verdrehten Details dargelegt:

„Im Moment ist es wahrscheinlich, dass die indirekte Wirkung der Zivilisation dysgenisch statt eugenisch ist, und in jedem Fall scheint es wahrscheinlich, dass das tote Gewicht der genetischen Dummheit, der körperlichen Schwäche, der geistigen Instabilität und der Krankheitsanfälligkeit, die bereits in der menschlichen Spezies vorhanden sind, sich als eine zu große Last erweisen wird, um wirklichen Fortschritt zu erreichen. Obwohl es also ganz richtig ist, dass jede radikale eugenische Politik für viele Jahre politisch und psychologisch unmöglich sein wird, wird es für die UNESCO wichtig sein, dafür zu sorgen, dass das eugenische Problem mit größter Sorgfalt untersucht wird und dass die Öffentlichkeit über die auf dem Spiel stehenden Fragen informiert wird, damit vieles, was jetzt undenkbar ist, zumindest denkbar wird.“

Nachdem die Welt die Chance bekommen hatte, zu sehen, wie ein Eugenik-Programm unter der vollen Unterstützung eines faschistischen Sozialingenieurs aussah, wäre es keine Übertreibung zu sagen, dass es in den Augen einer Weltbevölkerung, die immer noch sehr stark mit traditionellen kulturellen Institutionen wie dem Christentum, Patriotismus und dem Respekt vor der Heiligkeit des Lebens verbunden ist, ein gutes Stück an Popularität verlor.

Obwohl dreißig US-Bundesstaaten und zwei kanadische Provinzen zwischen 1907 und 1945 eugenische Maßnahmen (einschließlich der Zwangssterilisation von Untauglichen) legalisiert hatten, kamen die statistische Wissenschaft und die politische Anwendung der Eugenik mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zum Stillstand, und wie Huxley in seinem Manifest betonte, musste etwas Neues her.

Ein Wort zu Tavistock

Huxley arbeitete auch sehr eng mit der Londoner Tavistock-Klinik zusammen, die in den 1930er bis 1950er Jahren sowohl von der Rockefeller- als auch von der Macy-Stiftung finanziert wurde. Geleitet von einem Psychiater namens Brigadegeneral John Rawlings Rees, kann Tavistock am besten als der „psychiatrische Zweig des britischen Empire“ verstanden werden, der 1921 gegründet wurde und der innovative psychiatrische Techniken mit einer Mischung aus pawlowschem Behaviorismus und Freudschen Theorien einsetzte, um das Verhalten von Gruppen auf vielfältige Weise zu beeinflussen.

Schon früh untersuchte die Klinik die extremen psychischen Zustände von Opfern von Granatenschocks, die während der Schrecken des Grabenkriegs Fälle psychischer Dekonstruktion erlitten hatten, und erkannte den hohen Grad an Formbarkeit bei diesen Probanden. Wie in einem brillanten EIR-Bericht von L. Wolfe aus dem Jahr 1996 dargelegt, war die Idee hinter Tavistock’s immer von dem Ziel getrieben, herauszufinden, wie das Gehirn „depattern“ und dekonstruiert werden könnte, um mit den Hoffnungen neu wie eine leere Tafel rekonstruiert zu werden, diese Einsicht in Individuen könnte später in breiteren sozialen Gruppen und sogar in ganzen Nationen wiederholt werden. Viele dieser Forschungsarbeiten wurden in Form von MK Ultra in den USA durchgeführt und werden Gegenstand eines künftigen Berichts sein.

G. Brock Chrisholm: Tavistockscher Zar der Weltgesundheit

Ein prominenter Psychiater, der jahrelang mit Rees in Tavistock arbeitete, war ein Kanadier namens G. Brock Chrisolm.

1948 gründete Christolm eine der UNO angegliederte Einrichtung namens Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit dem Ziel, die geistige und körperliche Gesundheit der Welt zu fördern. Ein nobles Unterfangen, das viel Verantwortung und Macht mit sich brachte und eine Führungspersönlichkeit mit außergewöhnlicher Einsicht in die Natur von Krankheit und Gesundheit erforderte. Leider war Chrisholm aufgrund seiner eigenen kranken Ansichten über die Natur des Menschen und der Gesellschaft sicherlich der falsche Mann für diese Aufgabe.

Zu den größten Ursachen für Krieg und Geisteskrankheit zählten für Chrisholm nicht der Imperialismus oder wirtschaftliche Ungerechtigkeit, sondern der Glaube der Gesellschaft an Recht und Unrecht. 1946 schrieb Chrisholm über den Zweck einer „guten“ Psychotherapie und Pädagogik und sagte „Die Umdeutung und schließlich Ausrottung des Konzepts von richtig und falsch, das die Grundlage der Kindererziehung war, die Ersetzung des Glaubens an die Gewissheiten der Alten durch intelligentes und rationales Denken – das sind die verspäteten Ziele praktisch aller wirksamen Psychotherapie“.

Aber es war nicht einfach das „Konzept von richtig und falsch“ oder der „Glaube an die Gewissheiten alter Leute“, die ausgerottet werden mussten, sondern monotheistische Religion, Familie und Patriotismus. In einer Rede acht Jahre später sagte Chrisholm: „Um eine Weltregierung zu erreichen, ist es notwendig, den Individualismus, die Treue zur Familientradition, den nationalen Patriotismus und die religiösen Dogmen aus den Köpfen der Menschen zu entfernen“.

Die Welt wird verrückt

Sobald die UNESCO und die WHO fest etabliert waren, wurde eine dritte Organisation gegründet, um die Finanzierung und die Praxis der globalen psychischen Gesundheit voranzutreiben.

Wie der Historiker Anton Chaitkin beschreibt, wurde 1948 die World Federation of Mental Health (WFMH) gegründet, die hauptsächlich von der Macy Foundation finanziert wurde. Die Macy Foundation selbst wurde 1930 unter der Leitung von General Marlborough Churchill (Cousin von Winston) gegründet, der von 1919-1929 in Form der „Schwarzen Kammer“ für den verdeckten militärischen Nachrichtendienst verantwortlich war. Seine neue Stiftung war ein Teil der Rockefeller-Maschine und wurde als Kanal benutzt, um Geld in die „Gesundheitswissenschaften“ mit dem Schwerpunkt Eugenik zu stecken.

Die technische Koordinatorin der USA für die Konferenz, die die WFMH gründete, machte die Ursprünge der neuen Organisation deutlich bekannt. Nina Ridnour schrieb: „Die World Federation for Mental Health … war auf Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen und der UNESCO gegründet worden, weil sie eine nichtstaatliche Organisation für psychische Gesundheit brauchten, mit der sie zusammenarbeiten konnten.“

Und wer sollte der erste Generaldirektor der WFMH werden?

Noch als Leiter der Londoner Tavistock-Klinik wurde Brigadegeneral John Rawlings Rees von keinem Geringeren als dem Erzrassisten Montagu Norman (Chef der Bank of England) mit der Leitung des neuen Gremiums betraut, das aus seiner National Association for Mental Health hervorgegangen war, die von seinem Londoner Haus Thorpe Lodge aus geleitet wurde.

Indem er diesen strategischen Schlachtplan zur Reformierung der Gesellschaft beschrieb, sagte Rees:

„Wenn wir uns darauf vorbereiten, in die Öffentlichkeit zu gehen und die sozialen und nationalen Probleme unserer Zeit anzugreifen, dann brauchen wir die Schocktruppen, und diese können nicht von der Psychiatrie gestellt werden, die ausschließlich in Institutionen angesiedelt ist. Wir müssen mobile Teams von Psychiatern haben, die sich frei bewegen und Kontakte mit der lokalen Umgebung herstellen können.“

Die Idee mobiler Teams psychiatrischer Schocktruppen war eine Idee des führenden Großstrategen Lord Bertrand Russell, der 1952 in seinem Buch „Impact of Science on Society“ geschrieben hatte:

„Ich denke, das Thema, das politisch am wichtigsten sein wird, ist die Massenpsychologie…. Seine Bedeutung hat sich durch das Wachstum der modernen Propagandamethoden enorm erhöht. Von diesen ist die einflussreichste das, was „Erziehung“ genannt wird. Die Religion spielt eine Rolle, wenn auch eine abnehmende; die Presse, das Kino und das Radio spielen eine zunehmende Rolle…. Es ist zu hoffen, dass mit der Zeit jeder jeden von irgendetwas überzeugen kann, wenn er die geduldige Jugend erwischt und vom Staat mit Geld und Ausrüstung versorgt wird.“

Der bipolare Kalte Krieg und ein neues globales Paradigma

In den folgenden Jahren arbeiteten UNESCO, WHO und WFMH zusammen, um Hunderte von einflussreichen Unterorganisationen, Universitäten, Forschungslabors und verdeckte Wissenschaft, einschließlich MK Ultra der CIA, zu koordinieren, um die gewünschte „geistig gesunde“ Gesellschaft herbeizuführen, die von ihren Verbindungen zum Christentum, dem Glauben an Wahrhaftigkeit, nationalem Patriotismus oder der Familie gereinigt wurde.

Um 1971 war die Welt reif für eine große Veränderung.

Die Baby-Boomer-Zielpersonen dieses riesigen Social-Engineering-Experiments wurden mit einem riesigen Arsenal an kultureller Kriegsführung auf jeder Ebene überschwemmt. Während LSD über die Universitäten Amerikas verbreitet wurde und Attentate auf westliche Führer, die sich dem neuen Zeitalter der Kriege in Südwestasien widersetzten, zur Norm wurden, sahen die Babyboomer zu, wie ihre Lieben in Leichensäcken aus Vietnam zurückkehrten. „Traue niemandem über 30“ wurde zur neuen Weisheit, als die Vaterlandsliebe unter der unnatürlichen Ausbreitung des anglo-amerikanischen Imperialismus im Ausland und den COINTEL PRO-Operationen im Inland erstickt wurde.

Als der CFR und die Trilaterale Kommission den US-Dollar von der Goldreserve abkoppelten, wurde ein neues Zeitalter der Deregulierung, des Konsumismus und des radikalen Materialismus eingeläutet, was dazu führte, dass sich die Babyboomer-Generation schnell in die hyper-materialistische „Ich“-Generation der 1980er Jahre verwandelte.

Auf ökologischer Ebene begann sich eine neue Ethik des „Konservativismus“ von den Rändern in den Mainstream zu bewegen und ersetzte die frühere pro-industrielle Ethik der Produzenten-Schöpfer-Gesellschaft, die historisch gesehen das Beste der westlichen Zivilisation beherrscht hatte.

Der Hauptvertreter dieser neuen Naturschutzethik, die die Idee des „Schutzes der Menschheit vor dem Imperium“ durch den „Schutz der Natur vor der Menschheit“ ersetzte, war kein anderer als Julian Huxley selbst. Im selben Jahr, in dem er die World Wildlife Foundation mitbegründete, verfasste Huxley das Morges-Manifest (1961) als organisierendes Manifest für die moderne Ökologiebewegung, das die menschliche Zivilisation in krassem Gegensatz zum vermeintlich geschlossenen, mathematischen Gleichgewicht der Natur setzte. Huxley gründete den WWF zusammen mit den Erz-Malthusianern Prinz Philip „Ich möchte als tödlicher Virus reinkarniert werden“ Mountbatten und Prinz Bernhard der Niederlande.

Holdrens Planetarisches Regime

Mitte der 1970er Jahre betreute Paul Ehrlich, einer der führenden Neo-Malthusianer dieser Ära, einen jungen Schützling namens John Holdren, und gemeinsam verfassten sie 1977 ein magenverätzendes Handbuch namens Ecoscience, in dem die beiden schrieben:

„Vielleicht könnten diese Agenturen, kombiniert mit UNEP und den Bevölkerungsagenturen der Vereinten Nationen, schließlich zu einem Planetarischen Regime entwickelt werden – eine Art internationale Superagentur für Bevölkerung, Ressourcen und Umwelt. Solch ein umfassendes Planetarisches Regime könnte die Entwicklung, Verwaltung, Erhaltung und Verteilung aller natürlichen Ressourcen, ob erneuerbar oder nicht, kontrollieren, zumindest insoweit, als internationale Auswirkungen bestehen. So könnte das Regime die Macht haben, die Verschmutzung nicht nur in der Atmosphäre und in den Ozeanen zu kontrollieren, sondern auch in solchen Süßwasserkörpern wie Flüssen und Seen, die internationale Grenzen überschreiten oder in die Ozeane münden. Das Regime könnte auch eine logische zentrale Agentur für die Regulierung des gesamten internationalen Handels sein, vielleicht einschließlich der Hilfe von DCs an LDCs und einschließlich aller Lebensmittel auf dem internationalen Markt. Dem Planetarischen Regime könnte die Verantwortung für die Bestimmung der optimalen Bevölkerungszahl für die Welt und für jede Region und für die Festlegung der Anteile der verschiedenen Länder innerhalb ihrer regionalen Grenzen übertragen werden. Die Kontrolle der Bevölkerungsgröße könnte in der Verantwortung der einzelnen Regierungen verbleiben, aber das Regime würde eine gewisse Macht haben, die vereinbarten Grenzen durchzusetzen.“

Wenn man bedenkt, dass diese Worte nur drei Jahre nach Henry Kissingers NSSM-200-Bericht geschrieben wurden, der die außenpolitische Doktrin der USA von der Befürwortung der Entwicklung zur Befürwortung der Bevölkerungsreduktion veränderte, sollten Holdrens Worte von 1977 nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Das Humangenomprojekt erweckt schlafende Ungeheuer

In den folgenden Jahrzehnten schloss Holdren enge Freundschaft mit einem in Harvard lebenden Rhodes-Stipendiaten und Mathematiker namens Eric Lander, der von 1995-2002 das Human Genome Project leitete. Lander verkündete den Erfolg der Enthüllung des vollständig sequenzierten menschlichen Genoms im Jahr 2003 mit den Worten: „Das Humangenomprojekt stellt eine der bemerkenswertesten Leistungen in der Geschichte der Wissenschaft dar. Seine Vollendung in diesem Monat signalisiert den Beginn einer neuen Ära in der biomedizinischen Forschung. Die Biologie verwandelt sich in eine Informationswissenschaft“.

Sir Richard Dawkins schrieb 2006 über das Potenzial zur Steuerung der menschlichen Evolution, das durch das Humangenomprojekt von Lander und die neuen Entwicklungen in der mRNA-CRISPR-Technologie, die sich damals abzeichneten, möglich wurde:

„In den 1920er und 1930er Jahren hätten Wissenschaftler sowohl von der politischen Linken als auch von der Rechten die Idee von Designer-Babys nicht für besonders gefährlich gehalten – obwohl sie diesen Ausdruck natürlich nicht verwendet hätten. Heute vermute ich, dass die Idee zu gefährlich für eine angenehme Diskussion ist, und meine Vermutung ist, dass Adolf Hitler für den Wandel verantwortlich ist… Ich frage mich, ob wir uns 60 Jahre nach Hitlers Tod zumindest die Frage erlauben können, was der moralische Unterschied zwischen der Züchtung auf musikalische Fähigkeiten und dem Zwang, ein Kind zum Musikunterricht zu schicken, ist. Oder warum es akzeptabel ist, schnelle Läufer und Hochspringer zu trainieren, aber nicht, sie zu züchten. Mir fallen einige Antworten ein, und es sind gute, die mich wahrscheinlich am Ende auch überzeugen würden. Aber ist nicht der Zeitpunkt gekommen, an dem wir aufhören sollten, Angst zu haben, die Frage überhaupt zu stellen?“

Es dauerte nicht lange, bis Holdren als Wissenschaftszar und Architekt von Obamas „evidenzbasiertem“ Regierungsprogramm, das die Maximierung der Finanzierung von grüner Technologie zur Dekarbonisierung der Menschheit unter neuen globalen Regierungssystemen vorsah, mehr Macht genoss, als er sich jemals vorgestellt hatte. Lander arbeitete eng mit Holdren als Co-Vorsitzender von Obamas Wissenschaftsrat zusammen und auch mit dem Präsidenten des Whitehead Institute, David Baltimore, bei der Gründung des Broad Institute von MIT und Harvard.

Gemeinsam leiteten Lander und Baltimore 2015 eine große Konferenz über die „neue Ära der biomedizinischen Forschung“, auf der eine neue Technologie zur Genveränderung, bekannt als CRISPR, vorgestellt wurde, bei der Enzyme und RNA, die in Ecoli vorkommen, eingesetzt werden, um DNA-Sequenzen gezielt zu verändern und verschiedene Mutationen zu induzieren. Während es offensichtlich ist, dass diese mächtige Technologie der Menschheit potenziell Gutes bietet, um Erbkrankheiten beim Menschen und bei Nutzpflanzen zu beseitigen, kann die unglaubliche Macht von CRISPR, die menschliche DNA für immer grundlegend zu verändern, unvorstellbaren Schaden anrichten, wenn sie in die falschen Hände gerät.

Auf dem „historischen“ internationalen Gipfeltreffen zum Thema Gen-Editing beim Menschen im Dezember 2015 erinnerte der Konferenzvorsitzende David Baltimore in seiner Grundsatzrede an die gruseligen Worte von Julian Huxley: „Im Laufe der Jahre ist das Undenkbare denkbar geworden. Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära der Menschheitsgeschichte.“

Im Januar 2021 gratulierte John Holdren Erik Lander zur Ernennung zum Science Czar (Direktor der Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses) von Joe Biden – die Position, die zuvor Holdren innehatte. In dieser Position hat Lander die Reaktivierung jeder Wissenschaftspolitik der Obama-Ära als Teil einer technokratischen Überholung der US-Regierung in Übereinstimmung mit der Great Reset-Agenda des Weltwirtschaftsforums beaufsichtigt. Unter Verwendung der enormen Macht des Emergency Authorization Act, um die FDA zu umgehen und Dampfwalze Gentherapie-Technologien, die sich als „Impfstoffe“, ein neues soziales Experiment hat begonnen. Die CRISPR-Technologie wird bereits als Schlüssel zur Lösung der neuen mutierenden Stämme von COVID-19 gepriesen und wird als „Impfstoff“ für bestimmte Tropenkrankheiten verwendet, während dieser Artikel geschrieben wird. Die offensichtliche Verbindung zwischen Eugenik-Organisationen von gestern und dem Aufstieg der modernen mRNA-Operationen im Zusammenhang mit GAVI und Oxfords Astra Zeneca, die von der Enthüllungsjournalistin Whitney Webb Anfang des Jahres aufgedeckt wurde, sollte im Auge behalten werden.

Wird diese Technologie von den modernen Erben der Nazi-Eugeniker benutzt werden, um dort weiterzumachen, wo Dr. Mengele aufgehört hat, oder werden wir sehen, dass diese Biotechnologie den Interessen der Menschheit unter einem multipolaren Paradigma dient, das nationale Souveränität, menschliches Leben, Familie und Glauben wertschätzt?

Zukünftige Folgen dieser Serie werden die eugenischen Wurzeln des Transhumanismus, der künstlichen Intelligenz und des Great Reset erforschen. Wir werden uns auch mit der Frankfurter Schule, dem Aufstieg der Wiener Kybernetik und dem von Bertrand Russell und David Hilbert im Jahr 1900 skizzierten Programm, das gesamte Universum in einen stagnierenden toten Käfig zu stopfen, auseinandersetzen.