Israelische Soldaten verletzen 5-jähriges palästinensisches Mädchen und entführen 24 Palästinenser im Westjordanland

Einen Tag nach der Entführung von 22 Palästinensern im Westjordanland stürmen Dutzende von israelischen Soldaten weitere Häuser und entführen 2 weitere.

Israelische Soldaten drangen am Sonntagabend in das palästinensische Dorf at-Tiwana, südlich der Stadt Hebron im südlichen Westjordanland, ein, stürmten und plünderten Häuser und griffen die Familien an, verletzten ein Kind und entführten einen Vater und seinen Sohn.

Rateb Jabour, der Koordinator der Nationalen Komitees gegen die Annexionsmauer und die Kolonien östlich von Yatta und Süd-Hebron, sagte, dass Dutzende von Soldaten in das Dorf at-Tiwana in der Gegend von Masafer Yatta eindrangen, bevor sie palästinensische Häuser stürmten und gewaltsam durchsuchten.

Jabour fügte hinzu, dass die Soldaten Familien angriffen, während sie ihre Häuser gewaltsam durchsuchten, und ein Kind, identifiziert als Dima Mohammad Rib’ey, 5 Jahre alt, sie verletzten das Kind, das Prellungen im Gesicht, besonders um die Augen, erlitt.

Die Soldaten entführten auch Fadel Ahmad Rib’ey, 55, und seinen Sohn Bilal, 33, bevor sie sie zu einem Stützpunkt in der illegalen Ma’on-Kolonie brachten, die auf gestohlenem palästinensischem Land in der Gegend gebaut wurde.

In Salfit, im zentralen Westjordanland, installierten die Soldaten ein Eisentor an der Hauptstraße, die zu mehreren Dörfern und Städten führt, westlich der Stadt.

Das Tor wurde an der Straße installiert, die nach Qarawat Bani Hassan, Sarta, Bidya, Masha, az-Zawiya, Rafat und Deir Ballout führt.

Es ist erwähnenswert, dass israelische Soldaten in der Nacht und am Sonntag im Morgengrauen zweiundzwanzig Palästinenser aus ihren Häusern in verschiedenen Teilen des besetzten Westjordanlandes entführt haben, darunter sechs, die gefangen genommen wurden, nachdem illegale kolonialistische Siedler und Soldaten in die Innenhöfe der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Jerusalem eingedrungen waren.

Darüber hinaus griff eine Gruppe israelischer kolonialistischer Siedler, die illegal palästinensisches Land besetzen, viele Palästinenser im Wadi Qana Naturreservat nordöstlich von Salfit im zentralen Westjordanland an und verletzte sieben.