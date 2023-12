Wie das Westjordanland in die Gleichung passt

Seymour Hersh

Israelische Siedlergewalt erschwert Israels Krieg in Gaza

Tausende Hamas-Kämpfer stehen vor einem tödlichen Feuergefecht mit der israelischen Armee, während der katastrophale Krieg, den ihre Führer angezettelt haben, in seine zehnte Woche geht. Die Männer, die jetzt aus ihren Tunneln herausgekommen sind, versuchen, mit der zunehmenden Winterkälte und den heftigen Regenfällen zurechtzukommen. Weder für sie noch für die wenigen überlebenden Bewohner des Gazastreifens gibt es Schutz vor den Elementen und vor israelischen Kugeln und Bomben.

Auch für die israelischen Truppen ist der Krieg die Hölle, denn sie sind auf der Jagd nach Hamas-Kämpfern, die jetzt von Haus zu Haus und von Trümmerhaufen zu Trümmerhaufen ziehen und sich im Süden des Gazastreifens viel bereitwilliger auf Schießereien einlassen als in den früheren Tagen der Massenbombardements in Gaza-Stadt. Spätere Historiker werden das erstaunliche Verhältnis zwischen den palästinensischen Toten in Gaza und den israelischen Gefallenen beurteilen. Die israelische Militärführung geht heute davon aus, dass bis Ende Januar die meisten Hamas-Kämpfer tot, gefangen oder desertiert sein werden. Aber was dann? Ob die religiösen Eiferer, die jetzt die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dominieren, einen Plan für die Zeit danach haben, ist nicht bekannt. Was bedeutet das Ende der Kämpfe für die überlebenden Bürger von Gaza?

Sicher ist nur, dass die erstaunliche Zahl unschuldiger Zivilisten in Gaza, die durch israelische Bomben getötet oder verstümmelt wurden, einen nicht zu übersehenden Fleck auf Israels internationalem Ansehen hinterlassen hat. Ein ehemaliger israelischer Militäroffizier sagte mir diese Woche: „Die Israelis müssen darüber nachdenken. Ich unterstütze den Krieg“, fügte der Offizier hinzu, „aber das Gleichgewicht stimmt nicht.

In einer Reihe von Interviews habe ich diese Woche mehr über das aktuelle Szenario erfahren. Die größte Überraschung war die Zahl der Hamas-Kämpfer im Süden, die sich den israelischen Truppen ergeben haben. Ein amerikanischer Beamter, der Zugang zu sensiblen Informationen hat, sagte, dass in der vergangenen Woche bis zu siebenhundert Hamas-Soldaten, von denen man annimmt, dass sie sowohl durch religiösen Fanatismus als auch durch antikolonialen Widerstand motiviert sind, es vorgezogen haben, sich zu ergeben, anstatt erschossen zu werden. „Das war nicht zu erwarten“, sagte der Offizier. „Israel hatte erwartet, dass die Hamas bis zum Ende kämpfen würde, so wie die Amerikaner dachten, dass die Japaner es im Zweiten Weltkrieg tun würden.“

Unter ihnen war auch ein hochrangiger Berater von Yahya Sinjar, der als einer der Drahtzieher des grenzüberschreitenden Hamas-Angriffs auf Israel am 7. Oktober gilt, bei dem 1200 israelische Bürger und Soldaten getötet und 240 Geiseln genommen wurden, viele von ihnen im aktiven Dienst der israelischen Verteidigungsstreitkräfte. Sinjars Assistent, dessen Namen ich nicht erfahren konnte, soll für die Kommunikation der Hamas verantwortlich gewesen sein.

Sinjar, der mehr als zwei Jahrzehnte in einem israelischen Gefängnis verbracht hat, hält sich vermutlich im Süden des Gazastreifens versteckt und zählt dort zu den hochrangigen israelischen Zielpersonen. Der Beamte sagte mir, es gebe sensible Geheimdienstinformationen, die darauf hindeuteten, dass Beamte im Iran und bei der Hisbollah, der Miliz im Libanon, Sinjar beschuldigten, bei dem Angriff am 7. Oktober „zu weit gegangen“ zu sein. Statt ein paar israelische Soldaten als Faustpfand für künftige Geiselbefreiungen gefangen zu nehmen, habe Sinjar einen Großangriff befohlen, der sowohl in Bezug auf die Gewalt als auch auf die Zahl der gefangenen Geiseln weitaus erfolgreicher gewesen sei als erwartet. Weder der Iran noch die Hisbollah haben seit Beginn des Krieges offensichtliche Schritte zur direkten Unterstützung der Hamas unternommen.

Eine weitere Überraschung der vergangenen Woche waren die erneuten Kontakte zwischen Israel und der politischen Führung der Hamas im Exil über einen möglichen Austausch israelischer Geiseln gegen die Freilassung von Palästinensern, die derzeit in israelischen Gefängnissen im Westjordanland inhaftiert sind. Wie ich erfahren habe, befinden sich derzeit 137 Israelis in der Gewalt der Hamas, von denen angenommen wird, dass sie noch am Leben sind. Alle wurden am 7. Oktober als Geiseln genommen, und man geht davon aus, dass 36 von ihnen aktive Mitglieder der IDF sind, Männer und Frauen im Alter von 18 bis 31 Jahren. Acht zivile Frauen und zwei Kinder werden noch festgehalten.

Der Beamte sagte, die Hamas habe ihr Interesse an einem „Austausch von zehn Geiseln im Austausch für die Freilassung von bis zu vierzig Gefangenen, die sich derzeit in israelischer Haft befinden, und für eine 48-stündige Waffenruhe“ bekundet. Unter den freizulassenden Geiseln könnten auch „gefangene Männer“ im Alter von 22 Jahren und älter sein. Mir war zuvor gesagt worden, dass die Hamas in früheren Gesprächen über die Freilassung von Geiseln darauf bestanden habe, dass die gefangenen israelischen Männer im Alter zwischen 18 und 50 Jahren entweder in der IDF oder in der aktiven Reserve seien und nicht freigelassen würden.

Der israelische Geheimdienst, so der Beamte, „weiß viel mehr über die Geiseln, als er die Öffentlichkeit wissen lässt. Einige ältere Männer und Frauen, die entführt und ohne ihre Medikamente nach Gaza gebracht wurden, starben in Gefangenschaft, weil sie keine medizinische Behandlung erhielten. Eine ältere Frau, die vierundvierzig Tage ohne ihre Herzmedikamente in Gefangenschaft verbrachte, liegt jetzt in einem israelischen Krankenhaus im Sterben, weil ihr Zustand während der Gefangenschaft unheilbar wurde, ohne dass sie von der Hamas behandelt wurde“.

Das werde sich rächen, sagte der Beamte: „In der Minute, in der die letzte Geisel israelischen Boden betritt, wird die gesamte [Hamas-]Führung – politisch, religiös und militärisch – in den Ländern, in denen sie lebt, getötet werden. Der Mossad ist bereits hinter ihnen her, aber es ist riskant, sie zu töten, bevor die Geiseln frei sind.

Das „große Problem“ zwischen der Regierung Biden und der Regierung Netanjahu sei heute nicht der Krieg gegen die Hamas, sondern Netanjahus Auseinandersetzung mit der Palästinensischen Autonomiebehörde, der stark geschwächten Behörde, die nominell immer noch für das Westjordanland zuständig ist. Die ständig zunehmende Gewalt gegen die palästinensische Bevölkerung durch israelische Siedler, die von der IDF und den Extremisten, die heute die israelische Politik dominieren, offen unterstützt werden, hat in Washington Alarm ausgelöst. Der Beamte sagte mir, dass „Bibis andauernde Kampagne“ im Westjordanland „Israels Bemühungen erschwert, eine vorteilhafte Regelung im Gazastreifen nach dem Ende des Krieges zu erreichen“ und die Gewalt zu einem „großen Hindernis“ für die Biden-Administration geworden sei.

Das direkteste Zeichen für Washingtons Alarm kam am Dienstag während Bidens Bemerkungen bei einem routinemäßigen Wahlkampfempfang für jüdische Spender. Der Präsident verteidigte Netanjahus Entscheidung, gegen die Hamas in den Krieg zu ziehen. „Es gibt keinen Zweifel daran“, sagte Biden. „Keinen. Null. Sie haben jedes Recht dazu.“ Aber er fuhr fort, die Hardliner anzugreifen, die jetzt die israelische Regierung dominieren, und nannte insbesondere Itamar Ben Gvir, den israelischen Minister für nationale Sicherheit, der von Netanyahu erweiterte Befugnisse über die israelische Polizei und die Sicherheitskräfte im Westjordanland erhalten hat. Ben Gvirs Unterstützung in der israelischen Knesset ermöglichte Netanyahu eine fünfte Amtszeit als Premierminister, obwohl er mit schweren Korruptionsvorwürfen konfrontiert war, die immer noch anhängig sind.

Ben Gvir ist ein Fanatiker, der Dutzende Male verhaftet und mindestens acht Mal wegen Anstiftung zum Rassismus gegen Araber und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt wurde. Als er Anfang dieses Jahres von einem Reporter der Washington Post auf die zunehmende Gewalt von Siedlern im Westjordanland angesprochen wurde, sagte er, amerikanische Reporter sollten „aufhören, die Dinge in der falschen Reihenfolge zu sehen“. Es gibt einzelne Fälle von Gewalt durch jüdische Siedler gegen Araber, und ich bin mir dessen bewusst, aber es gibt Tausende Fälle, in denen Araber Gewalt gegen Juden ausüben“.

Biden äußerte sich untypisch bissig über Gvir. „Das ist eine andere Gruppe“, sagte er zu seinen jüdischen Anhängern. „Sie wollen nichts, was auch nur in die Nähe einer Zweistaatenlösung kommt . . . Sie wollen nichts, was mit den Palästinensern zu tun hat. . . . Wir müssen dafür sorgen, dass Bibi versteht, dass er etwas tun muss, um die PA zu stärken. . . . Man kann nicht sagen, dass es in Zukunft überhaupt keinen palästinensischen Staat geben wird.

Der Präsident fügte hinzu, dass er und Netanjahu „viel miteinander reden. Ich kenne ihn seit fünfzig Jahren … . . Er ist ein enger Freund, aber er muss sich ändern. . . . Diese Regierung in Israel macht es ihm kompliziert, sich zu bewegen“.

Der amerikanische Beamte sagte mir, dass die Israelis, die heute die Regierung führen, „wütend auf Biden sind und denken, er hätte sagen sollen: ‚Wir stehen voll hinter Ihnen. Ihr müsst [in der Westbank] tun, was ihr tun müsst“.

Die entscheidende Frage, mit der sich die Analysten der US-Geheimdienste jetzt konfrontiert sehen, ist, „ob es zu einem regionalen Krieg im Nahen Osten kommen wird“, wenn die Regierung Netanjahu die wachsende Krise im Westjordanland weiterhin ignoriert. Diese Frage sei „in der Schwebe“ angesichts der anhaltenden rechtlichen Schwierigkeiten des Premierministers und der Unterstützung, die er von Ben Gvir und seiner Clique benötige.

„Hinter den Kulissen wird viel geredet“, fügte er hinzu.

