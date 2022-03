Wie der Ukraine-Krieg Sie von der Regierung abhängig machen wird

Wir werden mit einer Krise nach der anderen konfrontiert, aber diese Krisen haben nichts „Organisches“ oder Natürliches an sich. Sie scheinen fabriziert und absichtlich herbeigeführt, weil sie alle den technokratischen Plan für einen Großen Reset stärken, unterstützen und fördern

Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, hat ihre Richtlinien für Hassreden in bestimmten Ländern gelockert – aber nur, solange der Hass gegen Russen gerichtet ist. Während Hass gegen einen Angreifer normal ist, könnten Sie eines Tages das Ziel für „gerechtfertigten Hass“ sein

Wir können die Idee des „gerechtfertigten Hasses“ – dass es in Ordnung ist, eine Gruppe zu hassen und zu Gewalt aufzurufen – nicht länger akzeptieren, denn die Zielgruppe des Tages wird von Mächten bestimmt, die uns letztlich alle vernichten wollen

Der Weltkrieg ist Phase 2 des Plans „The Great Reset“, der die Zerstörung der Versorgungsketten, des Energiesektors, der Nahrungsmittelversorgung und der Arbeitskräfte beinhaltet, um eine Abhängigkeit von der Regierung zu schaffen, die wiederum durch den Zusammenbruch der Weltwirtschaft von privaten Interessen und den Zentralbanken übernommen werden wird

Pandemische Abriegelungen haben die Vierte Industrielle Revolution beschleunigt – den transhumanistischen Traum von der Verschmelzung von Mensch und Maschine, der es der technokratischen Elite ermöglichen wird, die gesamte Menschheit zu kontrollieren – und kriegsbedingte Unterbrechungen werden sie noch weiter beschleunigen

Wie der Historiker und schottische Fernsehmoderator Neil Oliver im obigen Video feststellt, haben viele das Gefühl, in einem „existenziellen Kampf zwischen Gut und Böse“ gefangen zu sein. Vielleicht spüren auch Sie diese „schleichende Bösartigkeit“, die Oliver beschreibt. Wir werden von einer Krise nach der anderen heimgesucht, aber diese Krisen haben nichts „Organisches“ oder Natürliches an sich.

Sie wirken künstlich und absichtlich herbeigeführt. Die Frage, die sich jeder stellt, ist „Warum?“. Warum sollte jemand absichtlich Angst, Zerstörung, Hass, Elend und Kummer erzeugen? Für die meisten Menschen ist solch ein Übel unvorstellbar, und deshalb wollen sie nicht glauben, dass so etwas geschieht. Und doch sind wir hier – am Rande eines Weltkriegs.

Die Saat des Hasses wird absichtlich gesät

Während es in der Geschichte der Menschheit nur wenige Tage des Friedens auf Erden gegeben hat, erleben wir jetzt eine Eskalation des Hasses, und Aufrufe zu Gewalt und Mord werden aktiv gefördert. Oliver weist darauf hin, dass Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, ihre Richtlinien für Hassreden in bestimmten Ländern gelockert hat – allerdings nur, solange sich der Hass gegen Russen richtet.

Während der Hass gegen einen Angreifer normal ist, könnten Sie eines Tages das Ziel für „gerechtfertigten Hass“ sein. Eines Tages könnte Meta beschließen, dass es in Ordnung ist, zum Tod aller Christen aufzurufen. Oder aller Juden. Oder aller Weißen (das haben sie tatsächlich schon getan). Oder alle ungeimpften Menschen (das haben sie auch getan). Sie verstehen das Wesentliche.

Die Frage ist also, ob wir weiterhin die Idee des „gerechtfertigten Hasses“ akzeptieren – dass es in Ordnung ist, eine bestimmte Gruppe zu hassen und zu Gewalt aufzurufen? Vor allem, wenn wir wissen, dass die Zielgruppe von Mächten bestimmt wird, die uns letztlich alle vernichten wollen?

Wie Oliver bemerkte: „Wir werden manipuliert wie nie zuvor in der Geschichte“. Sich zu weigern, anzuerkennen, dass man manipuliert wird, bringt einen in eine sehr gefährliche Lage, denn das Anerkennen der Manipulation ist der erste Schritt, um Widerstand dagegen zu entwickeln.

Im Moment schüren Medien, Regierung und Wirtschaftsführer den Hass gegen russische Bürger und sogar gegen Menschen mit russisch klingenden Namen, die nichts mit Putins Entscheidung zu tun haben, in die Ukraine einzumarschieren, und auch wenn es sich „gerechtfertigt“ anfühlt, ist es extrem gefährlich.

Erst vor weniger als einem Jahr haben wir die gleiche Art von wütenden Hassbekundungen gegen Ungeimpfte erlebt. All dieser Hass spielt der technokratischen Elite in die Hände, die Chaos und Unruhe braucht, um uns ihren Willen aufzuzwingen. Wir müssen einfach lernen, diesen pawlowschen Reaktionen zu widerstehen.

Phase 2 des Great Reset

Auch wenn Oliver diese Verbindung nicht herstellt, scheint es mir klar zu sein, dass die Kriegstrommeln ein wesentlicher Bestandteil des Plans von The Great Reset sind. Die Pandemie-Gegenmaßnahmen und ihre verheerenden Auswirkungen auf die Weltwirtschaft waren Teil 1. Der Krieg ist Teil 2. Ein anonymer Korrespondent schrieb kürzlich darüber auf WinterOak.org:

Willkommen zur zweiten Phase des Great Reset: Krieg. Während die Pandemie die Welt an Lockdowns gewöhnte, die Akzeptanz experimenteller Medikamente normalisierte, durch die Dezimierung von KMU [kleine und mittlere Unternehmen] den größten Vermögenstransfer an Unternehmen herbeiführte und das Muskelgedächtnis der Arbeitsabläufe in Vorbereitung auf eine kybernetische Zukunft anpasste, ein zusätzlicher Vektor war erforderlich, um den wirtschaftlichen Zusammenbruch zu beschleunigen, bevor die Nationen es „Build Back Better, (besser wieder aufbauen)“ können

Der Artikel zeigt „verschiedene Möglichkeiten auf, wie der aktuelle Konflikt zwischen Russland und der Ukraine der nächste Katalysator für die Great Reset-Agenda des Weltwirtschaftsforums ist, die durch ein zusammenhängendes Netz globaler Akteure und ein diffuses Netzwerk öffentlich-privater Partnerschaften erleichtert wird“.

Veränderungen in den Lieferketten und bei den globalen Arbeitskräften

Zunächst einmal werden Lieferketten aller Art durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine in einem noch nie dagewesenen Ausmaß und Tempo unterbrochen. Auch die Treibstoffknappheit und die Inflation nehmen zu. Der anonyme Autor sagt voraus, dass angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen zwischen dem NATO-Bündnis und der Achse China-Russland „eine zweite Kontraktion die Wirtschaft in eine Stagflation stürzen könnte“.

Stagflation ist eine wirtschaftliche Situation, in der die Inflations- und Arbeitslosenraten hoch sind, während sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt. Für die Wirtschaftspolitik ist dies ein prekäres Dilemma, denn Strategien, die zur Senkung der Inflation beitragen, können auch die Arbeitslosigkeit verschlimmern. Mehr darüber erfahren Sie im Conversation-Artikel vom 10. März 2022: „Why Stagflation Is an Economic Nightmare“.

Das allgemeine Grundeinkommen ist eine geplante Strategie, die Abhängigkeit schaffen wird. Es wird auch sicherstellen, dass wir alle gleich arm sind und nicht in der Lage, ihr Monopol auf Macht und Reichtum zu bedrohen. Das ist es, was sie meinen, wenn sie davon sprechen, die Welt „fair und gerecht“ zu machen.

„Eine weitere Rezession wird den globalen Ressourcendurst verstärken, den Spielraum für die Selbstversorgung einschränken und die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen deutlich erhöhen“, so der anonyme Autor von Winter Oak. In der Tat ist die Abhängigkeit von der Regierung ein klares Ziel der globalen Kabale, die auf den Großen Reset drängt. Wie sonst können sie die Menschen dazu bringen, die Souveränität über ihren eigenen Körper und ihr Leben aufzugeben?

Das allgemeine Grundeinkommen ist eine geplante Strategie, die Abhängigkeit schaffen wird. Es wird auch sicherstellen, dass wir alle gleich arm sind und nicht in der Lage, ihr Monopol auf Macht und Reichtum zu bedrohen. Das ist es, was sie meinen, wenn sie davon sprechen, die Welt „fair und gerecht“ zu machen.

Die vierte industrielle Revolution

Wie im Artikel über Winter Oak erwähnt, ist ein wiederkehrendes Thema in Klaus Schwabs vierter industrieller Revolution die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Technologien und wissenschaftliche Innovationen werden zu Erweiterungen unseres eigenen Körpers und Verstandes. Augmentierte und mit der Cloud verbundene Menschen stehen im Mittelpunkt der nächsten Generation von Arbeitskräften.

Diejenigen, die den Großen Reset anführen, versuchen, geopolitische Risiken zu bewältigen, indem sie neue Märkte schaffen, die sich um digitale Innovationen, E-Strategien, Telepräsenzarbeit, künstliche Intelligenz, Robotik, Nanotechnologie, das Internet der Dinge und das Internet der Körper drehen, schreibt der anonyme Autor. Die halsbrecherische Geschwindigkeit, mit der KI-Technologien eingesetzt werden, lässt vermuten, dass die Optimierung dieser Technologien zunächst traditionelle Branchen und Berufe betreffen wird, die ein Sicherheitsnetz für Hunderte von Millionen Arbeitnehmern bieten, wie etwa die Landwirtschaft, den Einzelhandel, die Gastronomie, das verarbeitende Gewerbe und die Kurierdienste.

Beispiele für Arbeitsplätze, die durch KI ersetzt werden oder werden sollen, sind Fabrikarbeiter, Telefonverkäufer, Buchhalter, Anzeigenverkäufer, Kundenbetreuer, Empfangsdamen, Einzelhandelsverkäufer, Kassierer, bestimmte Positionen in der Medienbranche, Kuriere und Zusteller, Sicherheitskräfte, Fast-Food-Beschäftigte, Taxifahrer, Landwirte und bestimmte medizinische Berufe wie Chirurgen und Labortechniker.

Während schon seit langem erwartet wurde, dass der verstärkte Einsatz von Technologie in der Privatwirtschaft zu massiven Arbeitsplatzverlusten führen würde, werden Pandemien und die bevorstehenden kriegsbedingten Störungen diesen Prozess beschleunigen, und vielen Unternehmen wird keine andere Wahl bleiben, als Mitarbeiter zu entlassen und sie durch kreative technologische Lösungen zu ersetzen, nur um das Überleben ihrer Unternehmen zu sichern“so der anonyme Verfasser.

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt

Der Ukraine-Krieg verringert auch die Abhängigkeit Europas von russischer Energie und unterstreicht damit die Dringlichkeit der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, ein Plan, der für den Great Reset absolut zentral ist. Im Gleichschritt mit dem Great Reset nutzen politische Entscheidungsträger auf der ganzen Welt die Sanktionen gegen den russischen Energiesektor, um den Übergang zu „grüner“ Energie zu beschleunigen.

Nebenbei bemerkt: 2011 veröffentlichte die HuffPost einen Artikel, in dem diskutiert wurde, ob ein Atomkrieg hilfreich sein könnte, um die globale Erwärmung umzukehren. Und nun schreiben wir das Jahr 2022, in dem der Krieg dazu genutzt wird, die „grüne“ Agenda voranzutreiben. Ist das ein Zufall? Oder war der Krieg schon immer Teil des Plans?

Laut HuffPost haben NASA-Wissenschaftler die Auswirkungen eines Krieges mit 100 Bomben der Hiroshima-Klasse modelliert, was 0,03 % des weltweiten Atomwaffenarsenals entspricht. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass in einem solchen Fall „5 Millionen Tonnen schwarzer Kohlenstoff in den untersten Teil der Atmosphäre aufgewirbelt würden“, was zu einer globalen Abkühlung führen würde.

Ein „kleiner Krieg“ könnte die globale Temperatur zwei bis drei Jahre lang um durchschnittlich 2,25 Grad Celsius senken. In tropischen Gebieten könnte die Temperatur um 5,4 bis 7,2 Grad Celsius sinken.

Der Grüne New Deal mag zwar verlockend klingen (wer wünscht sich nicht eine Welt ohne Umweltverschmutzung?), aber letztlich geht es darum, ein Kontrollsystem zu schaffen, in dem die Ressourcen der Welt den Reichsten der Reichen gehören, während der Rest der Bevölkerung durch die Zuteilung dieser Ressourcen, einschließlich Energie, kontrolliert werden kann. Wie in dem Artikel von Winter Oak erläutert:

Im Rahmen eines solchen wirtschaftlichen Konstrukts können Vermögenskonglomerate den Fluss des globalen Kapitals umleiten, indem sie ihre Investitionen an den SDGs der Vereinten Nationen ausrichten und sie als umwelt-, sozial- und corporate-governance-konform (ESG) konfigurieren, sodass neue internationale Märkte auf der Katastrophe und dem Elend von potenziell Hunderten von Millionen von Menschen aufgebaut werden können, die unter dem durch den Krieg verursachten wirtschaftlichen Zusammenbruch leiden. Daher bietet der Krieg den Regierungen, die den Reset vorantreiben, einen enormen Ansporn, aktiv nach Energieunabhängigkeit zu streben, die Märkte in Richtung „grünes und integratives Wachstum“ zu gestalten und schließlich die Bevölkerung in Richtung eines Cap-and-Trade-Systems zu bewegen, das auch als Kohlenstoffkredit-Wirtschaft bekannt ist.

Dies wird die Macht in den Händen von Interessengruppen-Kapitalisten zentralisieren, unter dem wohlwollenden Deckmantel, den Kapitalismus durch fairere und grünere Mittel neu zu erfinden, wobei trügerische Slogans wie ‚Build Back Better‘ verwendet werden, ohne den ewigen Wachstumsimperativ des Kapitalismus zu opfern.

Nahrungsmittelknappheit ist ein Segen für die synthetische Nahrungsmittelindustrie

Der Krieg in der Ukraine und die Entscheidung Russlands, den Export von Düngemitteln und Nahrungsmitteln zu blockieren, werden ebenfalls zu einer Verknappung von Nahrungsmitteln führen, und auch das passt genau in den Plan des Great Reset. In den letzten Jahren wurden wir von Great Reset-Frontsängern wie Bill Gates dazu gedrängt, kein echtes Fleisch mehr zu essen und stattdessen auf synthetisches, im Labor gezüchtetes Fleisch umzusteigen. Natürlich ist Gates in diese Technologien für künstliche Lebensmittel investiert.

Die Abhängigkeit der Menschen von patentierten synthetischen Lebensmitteln wird den Globalisten in mehrfacher Hinsicht zugutekommen. Die Menschen werden kränker und sind daher mehr auf staatliche Hilfe angewiesen. Sie werden von Lebensmitteln abhängig sein, die von Monopolen produziert werden und daher leichter zu kontrollieren sind. Und mit der Zeit, wenn die Menschen vergessen, wie man Lebensmittel anbaut und aufzieht, wird die Fähigkeit zur Kontrolle der Weltbevölkerung zunehmen.

Sanktionen gegen Russland können das Kontrollnetz beschleunigen

Winter Oak prognostiziert außerdem, dass:

Russlands Ausschluss aus SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ist ein Vorbote für einen wirtschaftlichen Reset, der genau die Art von Rückschlag erzeugen wird, die notwendig ist, um große Teile der Weltbevölkerung in ein technokratisches Kontrollnetz einzubinden. Wie mehrere Wirtschaftswissenschaftler meinen, wird die Bewaffnung von SWIFT, CHIPS (The Clearing House Interbank Payments System) und des US-Dollars gegen Russland geopolitische Rivalen wie China nur dazu anspornen, den Prozess der Entdollarisierung zu beschleunigen.

Der Hauptnutznießer der Wirtschaftssanktionen gegen Russland scheint China zu sein, das den eurasischen Markt umgestalten kann, indem es die Mitgliedstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) und der BRICS dazu ermutigt, das SWIFT-Ökosystem zu umgehen und grenzüberschreitende internationale Zahlungen in digitalen Yuan abzuwickeln. Während die Nachfrage nach Kryptowährungen massiv ansteigen wird, dürfte dies viele Regierungen dazu veranlassen, den Sektor zunehmend durch öffentliche Blockchains zu regulieren und ein multilaterales Verbot von dezentralen Kryptowährungen durchzusetzen.

Die Umstellung auf Kryptowährungen könnte die Generalprobe dafür sein, die Pläne für programmierbares Geld, das von einer staatlichen Regulierungsbehörde beaufsichtigt wird, voranzutreiben, was zu einer größeren Machtanhäufung in den Händen einer mächtigen globalen Technokratie führen und damit unsere Versklavung durch die Finanzinstitute besiegeln würde. Ich glaube, dass dieser Krieg die Währungen zur Parität bringen und damit einen neuen Bretton-Woods-Moment einläuten wird, der verspricht, die Funktionsweise des internationalen Bankwesens und die makroökonomische Zusammenarbeit durch die künftige Einführung von digitalen Zentralbankwährungen zu verändern.

Wie aufs Stichwort erließ das Weiße Haus am 9. März 2022 eine Durchführungsverordnung zur „Sicherstellung einer verantwortungsvollen Entwicklung digitaler Vermögenswerte“. Laut dieser Verordnung haben technologische Fortschritte bei digitalen Vermögenswerten „tiefgreifende Auswirkungen auf den Schutz von Verbrauchern, Investoren und Unternehmen, einschließlich Datenschutz und -sicherheit, Finanzstabilität und Systemrisiken, Kriminalität, nationale Sicherheit, die Fähigkeit zur Ausübung von Menschenrechten, finanzielle Inklusion und Gerechtigkeit sowie Energiebedarf und Klimawandel.“

„Inkonsistente Kontrollen“ zur Abwehr von Risiken – die von Systemintegrität und Verbrechensbekämpfung über finanzielle Inklusion und Gerechtigkeit bis hin zur Bekämpfung des Klimawandels und der Umweltverschmutzung reichen – „erfordern nun eine Weiterentwicklung und Anpassung des Ansatzes der US-Regierung für digitale Vermögenswerte.“

Es besteht auch die Möglichkeit eines Cyberangriffs auf kritische Bankinfrastrukturen, was zu einer weltweiten Nachfrage nach erhöhter Cybersicherheit führen würde. Das wiederum ist genau das, was die technokratische Elite will und braucht, denn es würde die Einführung der digitalen Identität und des damit verbundenen Überwachungsnetzes erleichtern.

Der Aufstieg der globalen Technokratie

Nach Ansicht des Autors von Winter Oak könnten die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges so katastrophal sein, dass sie die finanzielle Lücke mit einer Injektion von Privatkapital schließen müssen, was „die traditionelle Gewaltenteilung zwischen Zentralbanken und Regierungen effektiv obsolet machen wird.“

Die Zentralbanken wären dann in der Lage, die Wirtschaft ganzer Nationen in unverhältnismäßiger Weise zu beeinflussen und damit die nationale Souveränität zu untergraben. Kurz gesagt, diese Situation würde es einer globalen Technokratie ermöglichen, die Macht zu übernehmen und den globalen Entscheidungsprozess zu monopolisieren.

Angst ist das Werkzeug der Tyrannen

Wie die Enthüllungsjournalistin Whitney Webb in ihrem Artikel „Die Ukraine und die neue Al Qaida“ vom 2. März 2022 feststellte, scheint der Krieg in der Ukraine die Manifestation einer CIA-„Prophezeiung“ zu sein, die in den letzten zwei Jahren vorangetrieben wurde und die vorhersagte, dass „ein ‚transnationales weißes suprematistisches Netzwerk‘ mit angeblichen Verbindungen zum Ukraine-Konflikt die nächste globale Katastrophe sein wird, die die Welt heimsuchen wird, während die Bedrohung durch COVID-19 zurückgeht.“

Kurz gesagt, der Ukraine-Russland-Konflikt könnte „der Eröffnungsakt für die neueste Iteration des scheinbar endlosen ‚Kriegs gegen den Terror‘ sein“, schreibt Webb. Dies ist wiederum auf das Bedürfnis der Technokraten zurückzuführen, Rechtfertigungen für die Durchführung eines Great Reset zu finden.

Sie brauchen uns, um in Angst zu leben, denn ein verängstigtes Volk wird bereitwillig den Führern Notstandsbefugnisse erteilen, die wiederum den Menschen „zu ihrer eigenen Sicherheit“ ihre Rechte wegnehmen werden. In den letzten zwei Jahren wurde uns sogar das Recht genommen, unsere Meinung zu äußern, und Menschen, die der offiziellen Darstellung widersprechen, wurden als „Terroristenbedrohung Nr. 1 im Inland“ bezeichnet.

Unsere Regierungen haben Nachbarn gegen Nachbarn, Eltern gegen Kinder und Freunde gegen Freunde ausgespielt. Jedes Mal, wenn wir nachgeben und ihre hasserfüllte Rhetorik zu unserer eigenen machen, gewinnen sie und wir verlieren. Sie gewinnen, indem sie uns gegeneinander aufhetzen, denn wenn wir uns gegenseitig hassen und bekämpfen, werden wir sie nicht hassen und bekämpfen – und das wissen sie.

Phase 2 des „Great Reset“: Krieg