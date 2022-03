Nicht-nachhaltige Menschheit

Die Weltbevölkerung würde vor absoluter Angst zittern, wenn sie wüsste, wie nahe sie daran ist, alles zu verlieren, was ihr am Herzen liegt. Eingeschleuste Cronies, die insgeheim seit vielen Jahrzehnten auf eine Eine-Welt-Regierung hinarbeiten, haben geduldig auf ihr Stichwort gewartet, um auf die Weltbühne zu stürmen und ihre Muskeln spielen zu lassen. Die vorgetäuschte Pandemie war der erste Akt, mit dem die globalen Eliten ihre globalen Ziele offen darlegen konnten. Der zweite Akt, das russisch-ukrainische Drama, wird schon bald die wahre Stärke hinter diesen wuchtigen Bizepsen offenbaren.

Sie fragen sich vielleicht, wie weit die Globalisierung fortgeschritten ist? Liebe Leserinnen und Leser, sie ist vollendet! Von den 195 Ländern der Welt sind 193 Mitglieder der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und Teilnehmer der Agenda 2030. Dies ist die letzte große Neuordnung aller Nationen unter einer globalen Autorität, und alle bisherigen Regierungen der Welt werden bis zum Jahr 2030 aufgelöst und nicht mehr existieren. Habe ich Ihre Aufmerksamkeit?

Nachhaltige Entwicklung würde, wenn sie in einem ehrlichen Wörterbuch stünde, als „infiltrierter Kommunismus“ definiert werden. Sie wurde von kommunistischen Sympathisanten als Mittel zur „Rettung der Umwelt“ eingeführt, aber das war nur eine Fassade, zusammen mit dem Klimawandel, um die globale Agenda voranzutreiben und die Nationen dazu zu bringen, mitzumachen. Hinter den SDGs verbergen sich die Instrumente, mit denen der neue Kommunismus effektiv in das Herz jeder Nation eingeschleust werden kann. Unter dieser neuen Diktatur wird der alte Kommunismus im Vergleich dazu verblassen.

Die von der kollektivistischen Partisanin Gro Brundtland 1987 eingeführte nachhaltige Entwicklung ist eine Strategie des Massenbetrugs, die von den Vereinten Nationen voll unterstützt und gefördert wird. Brundtland war damals Vizepräsidentin der Sozialistischen Internationale und war auch Direktorin der Weltgesundheitsorganisation. Ironischerweise fiel der Eiserne Vorhang nur wenige Jahre, nachdem sie die nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen hatte, was die Tür für die weltweite Verbreitung und Akzeptanz des neuen kommunistischen Aktionsplans (nachhaltige Entwicklung) öffnete.

Heute wird die nachhaltige Entwicklung in allen Regierungsstellen, politischen Maßnahmen, Universitäten, Unternehmen und Betrieben umgesetzt. Unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit werden Land, Wasser, Mineralien, Pflanzen, Tiere, Bauwesen, Produktion, Informationen, Energie und sogar Menschen einzeln erfasst, rationiert und kontrolliert. Alles, was als nicht nachhaltig erachtet wird, wird ausgeschlossen und aus der Gesellschaft entfernt (der Begriff „unwesentlich“, der während der Lockdowns verwendet wurde, um bestimmte Unternehmen zu eliminieren, ist aus der Philosophie der nachhaltigen Entwicklung hervorgegangen).

Zu den nicht-nachhaltigen Aspekten der neuen Weltregierung gehören der Lebensstil der Mittelklasse (daher wird der Lebensstandard in Amerika in Stücke gerissen), Freiheit, Eigentum an Häusern, Unternehmen und Fahrzeugen, Klimaanlagen, Haushaltsgeräte, private Landwirtschaft, Leben auf dem Land, Verzehr von rotem Fleisch und Überbevölkerung. Die SDGs werden jede Facette unseres Lebens verändern, da Nahrung, Energie, Wohnen, Transport, Bildung, Technologie und Menschlichkeit revolutioniert werden.

Die Globalisten selbst teilen uns mit, dass die Gesetze und Werte der westlichen Gesellschaft unter der neuen globalen Regierung nicht mehr existieren werden. Das bedeutet, dass die nachhaltige Entwicklung speziell auf die kommunistische Ideologie ausgerichtet ist.

Die Vereinten Nationen sind seit ihrer Gründung 1945 das Einfallstor für die neue Weltordnung. Clark Eichelberger, der bis 1964 Exekutivdirektor der Vereinten Nationen und danach Vizepräsident der „United Nations Association of the USA“ war, schrieb 1949 einen Artikel in einer Zeitschrift, in dem er die Absichten der UNO (und der USA) in Bezug auf die Eine-Welt-Solidarität klar darlegte. Er lässt uns wissen, dass sich durch die Vereinten Nationen eine Weltregierung entwickeln wird – und wie Recht er hatte! Die UNO ist derzeit die Hauptorganisatorin der neuen Weltordnung der Agenda 2030.

Ein Auszug aus Eichelbergers Artikel lautet wie folgt:

Die Antwort auf das Thema „Weltregierung durch die Vereinten Nationen“ ist aus meiner Sicht leicht zu geben. Die Weltregierung hat sich entwickelt und wird sich durch die Vereinten Nationen entwickeln, wenn die Menschen bereit sind, sich zu entwickeln. Dieser Prozess hat bereits begonnen.

Die Führer der Vereinigten Staaten haben das amerikanische Volk und seine Freiheiten seit langem untergraben. Der damalige Präsident George Bush sprach oft über die Bildung einer Eine-Welt-Regierung. Am 11. September 1991, gleich nach der „Krise“ am Persischen Golf, hielt Bush eine interessante Rede und sagte dem schlafenden amerikanischen Volk Folgendes:

Aus diesen unruhigen Zeiten kann unser fünftes Ziel – eine neue Weltordnung – hervorgehen: Eine neue Ära – freier von der Bedrohung durch den Terror, stärker im Streben nach Gerechtigkeit und sicherer im Streben nach Frieden. Eine Ära, in der die Nationen der Welt, in Ost und West, Nord und Süd, gedeihen und in Harmonie leben können.

Zufälligerweise wurde zehn Jahre später, am selben Tag und im selben Monat (11.9.), unter der Präsidentschaft seines Sohnes, das World Trade Center angegriffen und zum Einsturz gebracht, wobei fast 3000 Menschen getötet wurden. Diese „Krise“ öffnete die Tür für die neue Politik des Krieges gegen den Terror, die der US-Regierung einen Vorwand bot, die amerikanischen Freiheiten zu untergraben und militärisch in andere Länder einzumarschieren. Bald darauf starteten die USA eine Invasion in Afghanistan, und die NATO ging gegen die Taliban vor, die den großen, furchterregenden Al-Qaida-Terroristen Unterschlupf gewährten. 45 Tage nach dem 11. September wurde der „Patriot Act“ verabschiedet, der den Weg für die neue Weltordnung ebnete und die unkontrollierte Überwachung der Amerikaner ermöglichte. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden amerikanische Bürger als Terrorismusverdächtige beobachtet.

Der Terrorismus war ein weiteres Schreckgespenst, mit dem die USA ständige Angst verbreiten und alle neuen drakonischen Gesetze oder Kriege rechtfertigen konnten, die die Regierung zu verhängen gedachte. Seltsam ist allerdings, wie schnell die terroristische Bedrohung aus den Nachrichtenmedien verschwand, nachdem Covid-19 ins Spiel kam. Vielleicht spielen die Terroristen Golf mit den Pandemieverursachern, die ebenfalls aus den Schlagzeilen verschwanden, nachdem sich der russische Bär auf seine Hinterfüße gestellt hatte.

Die Website der UN lässt die Welt unverhohlen wissen, dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung (die neue Weltordnung) bis 2030 in Kraft sein werden. Das können wir auf ihrer Website nachlesen:

Unsere Welt verändern: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung … mit einer Frist bis 2030, um die Grundlagen für einen blühenden, friedlichen und nachhaltigen Planeten zu schaffen.

Natürlich kann eine globale Regierung niemals florieren und friedlich sein – nicht, wenn die Bürger kein Mitspracherecht bei den ihnen auferlegten Regeln haben.

Eine Frist bis 2030 wäre nicht möglich, wenn die Globalisten nicht zuversichtlich wären, dass die neue Weltordnung einsatzbereit ist. Auf der Website der Vereinten Nationen sind alle 193 Nationen als Mitglieder der SDGs und der Agenda 2030 aufgeführt. Die Vereinigten Staaten, China, Russland und die Ukraine stehen auf der Liste, was bedeutet, dass sie alle zusammenarbeiten, um eine neue Weltordnung zu schaffen.

Denken Sie einmal darüber nach: Warum sollte eine kommunistische Nation, die nie bereit war, Demokratie, Glauben oder Freiheit innerhalb ihrer Grenzen zuzulassen, und die diejenigen verfolgt, die dies tun, plötzlich mit den freien Nationen zusammenarbeiten wollen, die ihre strengen Prinzipien untergraben? Wie kann man Nationen, die frei sind, mit jenen Nationen, die tyrannisch regieren, globalisieren? Wie soll das funktionieren? Wie kann es funktionieren? Und warum sollte der russische Präsident Putin, der Mitglied der UN-Organisation für nachhaltige Entwicklung ist und dessen Bestreben es schon immer war, den Kommunismus in der ganzen Welt zu verbreiten, einen Krieg mit dem ukrainischen Präsidenten Zelenskyy, einem anderen Globalisten, beginnen und damit dieselben angestrebten Ziele untergraben?

Aus meiner eigenen Erfahrung, als ich in der Sowjetunion aufwuchs, kann ich Ihnen sagen, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, Nationen zu globalisieren, wenn die Hälfte von ihnen an der Demokratie festhält. Kollektivistische Führer vertreten eine Ideologie des Okkultismus und des Atheismus, was bedeutet, dass sie niemals Kompromisse eingehen oder diese Überzeugungen aufgeben werden, ebenso wenig wie ein überzeugter Christ Christus verleugnen wird. Sie haben und werden immer alles tun, was nötig ist, um die freien Länder um sie herum zu vergemeinschaften, selbst wenn sie dafür zu Chamäleons werden müssen.

Die kommende globale Ordnung wird die eine oder andere Seite eliminieren müssen, um ein solches Kunststück zu vollbringen. Und glauben Sie mir, das haben sie bereits getan. Sie wissen, dass sich eine demokratische Gesellschaft niemals einer Eine-Welt-Diktatur unterwerfen würde, weil dies gegen alles verstößt, woran sie glauben und wofür sie stehen.

Sehen Sie die manipulative Wendung, mit der die nachhaltige Entwicklung benutzt wird, um die freien Nationen zu täuschen und den Kommunismus als eine akzeptable Regierungsform für die Welt in den Vordergrund zu stellen? Sie wollen, dass wir die Geschichte völlig vergessen, die Erinnerung an Millionen von Menschen auslöschen, die unter kommunistischer Führung ermordet wurden und verarmt sind, und dass wir uns auf die dumme Idee einlassen, dass ein globales autoritäres Regime heldenhaft „den Frieden erhalten“ und „den Planeten retten“ wird.

Diese neue Weltordnung wird nicht wie der derzeitige Kommunismus Chinas oder wie der frühere Kommunismus der UdSSR sein. Eine Eine-Welt-Regierung wird bösartiger sein als je zuvor, denn die Kontrolle über die Menschheit ist absolut – und das ist der Grund, warum die Mächtigen im Laufe der Geschichte nach Globalismus gestrebt haben.

Dieses neue Regime wird keine Gnade zeigen. Der menschliche Wert wird keinen Platz an ihrem Tisch haben. Sie werden fortschrittliche Technologien und Biowaffen einsetzen, um die DNA der gesamten menschlichen Rasse genetisch umzuwandeln. Und das ist keine Science-Fiction-Fantasie meinerseits. Sie planen dies ihren eigenen Worten zufolge. Dank jahrelanger fortgeschrittener Biowaffenforschung sind sie in der Lage, Methoden (vor allem durch Impfungen) einzusetzen, mit denen sie „Kill Switches“ einsetzen, ganze Rassen auslöschen und die sexuelle Identität, die Gedanken und die physische Erscheinung der Menschen verändern können. Eine kollektive Denkweise wird alles unabhängige Denken ersetzen.

Es ist kein Zufall, dass die Hersteller der mRNA-genverändernden Impfstoffe von Covid-19, Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson, offizielle Partner des berüchtigten Weltwirtschaftsforums (WEF) sind. Der Gründer, Klaus Schwab, befürwortet unverhohlen die gentechnische Veränderung der gesamten Menschheit. Seine Bücher „Die vierte industrielle Revolution“ und „Die Zukunft der vierten industriellen Revolution gestalten“ beschreiben ihre Entschlossenheit, eine neue Form der menschlichen Spezies zu schaffen.

In einem Videointerview von 2015 befragte der Nachrichtenjournalist Charlie Rose Klaus Schwab zum Thema Genmanipulation. Rose erklärt Folgendes:

Das Gene-Editing eröffnet der medizinischen Wissenschaft einen völlig neuen Horizont.

Schwab antwortete:

Die vierte industrielle Revolution verändert nicht, was Sie tun – sie verändert Sie, und wenn Sie die genetische Bearbeitung als Beispiel nehmen, sind Sie es natürlich, der sich verändert hat, und das hat einen großen Einfluss auf Ihre Identität.

Rose erwiderte:

Manche Leute befürchten, dass Sie die Bedeutung des Menschseins verändern.

Schwab antwortete:

Das ist das Problem … die neue industrielle Revolution wirft viele Fragen zu ethischen und sogar rechtlichen Implikationen auf …“

Schwab gibt in diesem Interview zu, dass die biologische Kriegsführung gegen die Menschheit ein Plan für die Zukunft ist. Seine vierte industrielle Revolution beinhaltet die vollständige Umwandlung aller Menschen durch die Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Elemente.

Durch die Umsetzung der gefälschten Pandemie wurden Schwabs kaltblütige Pläne zur Realität. Milliarden von Menschen gaben der Angstpropaganda in den Nachrichten nach und setzten, ohne die experimentellen mRNA-Impfstoffe zu erforschen, ihr Leben aufs Spiel und ließen zu, dass Verrückte an der Macht das einzige Schöne, das sie einzigartig und menschlich macht, an sich reißen – ihre DNA. Die waffenfähigen Impfstoffe waren der Startschuss für das kranke Bestreben der globalen Agenda, zu verändern, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, und dieses von Menschenhand geschaffene Material, das in den Kern ihrer Zellen eingeschmolzen wurde (und das ist es mit Sicherheit, denn das ist es, was die mRNA-Technologie tut), ist irreversibel. Nur die Zeit wird zeigen, was die endgültigen Auswirkungen sein werden, und diejenigen, die sich weiterhin immer wieder impfen lassen, werden mit Sicherheit ihre Identität verlieren und die Transhumanisten der Zukunft werden.

Ich finde es alarmierend, dass nur die freien Völker und Militärs der westlichen Nationen die experimentellen genverändernden mRNA-Impfungen erhalten haben. Russland und China haben die mRNA-Technologie nicht für ihr Militär und ihre Bürger eingesetzt.

Schwabs Lakai, Professor Yuval Harari, ein Historiker und prominenter Redner des Weltwirtschaftsforums, unterstützt Schwabs Todesträume von der Menschheit. Einige seiner Zitate wirken, als kämen sie direkt aus einem Horrorfilm. Man beachte, wie er die Globalisten als „Elite“ bezeichnet und sie über die Bürger der Welt erhebt:

Durch das Hacken von Organismen könnten die Eliten die Macht erlangen, die Zukunft des Lebens selbst neu zu gestalten. Denn wenn man etwas hacken kann, kann man es in der Regel auch konstruieren.

Im nächsten Zitat stuft Harari das Weltwirtschaftsforum versehentlich als Tyrannen ein, was meine Ausführungen in diesem Artikel bestätigt:

In der Vergangenheit wollten viele Tyrannen und Regierungen dies tun, aber niemand verstand die Biologie gut genug und niemand hatte genug Rechenleistung und Daten, um Millionen von Menschen zu hacken. Weder die Gestapo noch der KGB konnten das, aber bald werden zumindest einige Unternehmen und Regierungen in der Lage sein, systematisch alle Menschen zu hacken.

Er enthüllt, wie sich die Weltregierung danach sehnt, Gott aus der Schöpfung zu entfernen und sich selbst als „Gott“ über die Menschheit einzusetzen:

Die Wissenschaft ersetzt die Evolution durch natürliche Selektion durch die Evolution durch intelligentes Design. Nicht der intelligente Entwurf eines Gottes über den Wolken. Nicht Evolution durch natürliche Auslese, sondern Evolution durch intelligentes Design.

Mit seiner nächsten Aussage tritt Harari in ein Fettnäpfchen:

Die Menschen sind jetzt hackbare Tiere … also, was auch immer ich bei der Wahl wähle … der freie Wille ist vorbei.

Dieser Mann ist nicht in der Lage, seine dunklen Emotionen im Zaum zu halten, und pfeift Dixie, während er bekennt, dass er die denkenden „Tiere“ der Welt eliminieren, ihnen den freien Willen rauben und ihr Menschsein genetisch zerstören will.

Es sollte uns nicht überraschen, wenn wir herausfinden, dass die mRNA-Covid-19-Impfstoffunternehmen mit dem menschenhassenden Weltwirtschaftsforum zusammenarbeiten. Johnson & Johnson nahm keine Rücksicht auf menschliches Leben, als sie dabei erwischt wurden, das antipsychotische Medikament „Risperdal“ illegal an Kinder und ältere Menschen zu vermarkten.

GlaxoSmithKline wurde in den größten Betrug im Gesundheitswesen in der Geschichte der USA verwickelt und zur Zahlung von 3 Milliarden Dollar an Entschädigungen verurteilt, nachdem es unsichere Antidepressiva an Kinder verkauft hatte. Pfizer erklärte sich bereit, über 60 Millionen Dollar zu zahlen, um die Vorwürfe des Justizministeriums wegen der Bestechung ausländischer Beamter zur Beschleunigung von Arzneimittelzulassungen beizulegen, was zu einem erhöhten Absatz in acht Ländern, darunter Russland und China, führte.

Es geht weiter. Veteranen hatten AstraZeneca, Pfizer, Roche und Johnson & Johnson verklagt und behauptet, die Pharmariesen hätten Bestechungsgelder an Terroristen gezahlt, um lukrative Verträge zu erhalten. Die Spitzenmanager von Moderna wurden von einer Anti-Korruptions-Watchdog-Gruppe wegen Aktienmarktmanipulationen unter die Lupe genommen.

Bei der Bill-Gates-Stiftung und der Weltgesundheitsorganisation, beides bekannte Befürworter der Entvölkerung, wurden Hormone in den Tetanusspritzen gefunden, die sie in den 1990er Jahren in Afrika und auf den Philippinen verabreichten und die zahlreiche Fehlgeburten verursachten. Hinzu kommt, dass ihr DTP-Impfstoff in Afrika mehr Kinder tötete als die Krankheiten, gegen die er eingesetzt wurde.

Warum sollte man diesen Impfstoffkonglomeraten vertrauen, wenn ihr Handeln beweist, dass sie von Geld, Macht und dem Wunsch, unsere Kinder zu töten, motiviert sind? Satte 128.000 Menschen sterben jährlich an verschreibungspflichtigen Medikamenten, die von diesen Unternehmen hergestellt werden. Wir sollten uns naiv gegenüber der Tatsache stellen, dass diese Machthaber, die uns alle impfen lassen wollen, uns als nicht-nachhaltigeTiere betrachten.

Die „Sunday Times“ schrieb am 24. Mai 2009 einen Artikel mit dem Titel „Billionaire Club in Bid to Curb Overpopulation“. Darin wurde enthüllt, dass sich die reichsten Menschen Amerikas getroffen haben, um über Möglichkeiten zu diskutieren, wie man eine katastrophale Bedrohung für die Umwelt, die Gesellschaft und die Industrie abwenden kann. Worin besteht diese Bedrohung? Wir. Wir sind die Bedrohung!

In dem Artikel stand Folgendes:

Einige der führenden amerikanischen Milliardäre haben sich im Geheimen getroffen, um zu überlegen, wie ihr Reichtum genutzt werden könnte, um das Wachstum der Weltbevölkerung zu verlangsamen und Verbesserungen im Gesundheits- und Bildungswesen zu beschleunigen.

Die Zeit der Impfstoffe ist noch lange nicht vorbei, denn die Globalisten haben es noch nicht geschafft, den Prozess unser „Robotisierung“ abzuschließen. Erschaffene Pandemien werden Teil der globalen Zukunft sein, und diejenigen, die am Leben bleiben dürfen, werden durch massive Gen-Editing-Strategien und andere invasive Technologien in gehorsame Hybriden verwandelt. Lassen Sie sich nicht täuschen, dieser große Reset birgt viele dunkle spirituelle Implikationen in sich.

Die Nachrichten beginnen bereits, sich wieder auf die Pandemie zu konzentrieren, um die Bevölkerung auf weitere Impfungen vorzubereiten. „Yahoo News“ veröffentlichte gerade einen Artikel mit der Überschrift „Neue Covid-Welle wird in den USA erwartet, da Omicron-Subvariante und uneinheitliche Impfraten den Anstieg in Europa vorantreiben.“ Die „Washington Post“ veröffentlichte dies am selben Tag: „Eine Covid-Welle in Westeuropa lässt die USA auf eine weitere Welle gefasst sein.“

Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass die Marionetten der globalen Elite keine Loyalität zu den Ländern haben, über die sie herrschen sollen. Ihre Ziele und ihre Hingabe sind von gottlosen Glaubensbekenntnissen geprägt, die darauf abzielen, alle Nationen unter einer Regierung zu beherrschen und die absolute Macht über die gesamte Menschheit zu übernehmen. Sie haben kein Interesse daran, die Geschichte oder die Gesetze der Nationen, über die sie herrschen, zu bewahren oder die Menschen, die sie regieren, zu befrieden. Sie sind an ein Dogma gebunden, das an die Stelle von Reichtum und Selbstbefriedigung tritt. Alles, was sie tun, zielt darauf ab, die totale Herrschaft und Kontrolle über die Menschheit zu erlangen – in jeder erdenklichen Hinsicht – und dazu gehört auch die Umstrukturierung der Welt zu einem einzigen utopischen Höllenloch.

Die meisten Amerikaner wollen glauben, dass ihre Stimme zählt und dass die linken und konservativen Kandidaten, die sich um die Präsidentschaft bewerben, eine Art Schutz für die amerikanischen Werte und die Freiheit bringen könnten, aber das ist eine Fata Morgana, denn die USA sind bereits als Mitglied der nachhaltigen Entwicklung gelistet. Bidens „Build Back Better“-Strategie wird von den Vereinten Nationen übernommen und ist mit den SDGs verknüpft. Sowohl Trump als auch Biden (ebenso wie Clinton und Obama während ihrer Präsidentschaft) haben Abkommen unterzeichnet, die die Agenda 2030 stärken.

Bidens Strategien, die USA zu destabilisieren und den Weg für die Agenda 2030 zu ebnen, sind in seinem Handeln offensichtlich. Letztes Jahr legte er die US-Pipeline still und untergrub damit die Energieautarkie der USA. Sein Handeln sorgte dafür, dass Amerika von Russland abhängig blieb. Und hier liegt der Knackpunkt: Indem er Öl und Gas von Russland kaufte, finanzierte Biden den Krieg Russlands gegen die Ukraine, was wiederum dazu führte, dass die USA weiter geschwächt wurden, nachdem er die Ölversorgung mit Russland unterbrochen hatte. Und da Saudi-Arabien nun in Erwägung zieht, für einen Teil seiner Ölverkäufe den chinesischen Yuan zu akzeptieren und sich vom US-Petrodollar ab- und Asien zuzuwenden, fällt Amerika um einen weiteren Status-Punkt auf seiner Meßlatte zurück.

Alles, was Biden tut, dient der Förderung der SDGs. Sobald die neue globale Ordnung die Welt endgültig im Griff hat, werden nur noch nachhaltige Energiequellen übrig bleiben. Kohle, Gas, Öl und Kernenergie werden schließlich auslaufen, und geplante Energie-„Krisen“ werden genutzt, um sicherzustellen, dass dies geschieht.

Der offene Einmarsch von Boogeyman Putin in die Ukraine ist ein deutliches Zeichen der globalen Ordnung für eine geopolitische Verschiebung und einen Machtwechsel gegenüber dem Westen. Die Welt ist jetzt Lehm in den Händen der Eliten. Je mehr sie drückt, desto drastischer werden die Veränderungen.

Als der Schlamassel in der Ukraine begann, hörten die kontrollierten Medien abrupt auf, die Massen in Sachen Covid-19-Pandemie zu hetzen. Die neu geschaffene „Krise“ sollte der neue Fokus für die globale Agenda werden. Der beängstigende Krieg ersetzte den beängstigenden Virus, und die Elitespieler des Covid-19-Fiktionsdramas verbeugten sich, und der Vorhang ging (für eine Saison) herunter. Doch kaum war der Vorhang der Pandemie gefallen, ging er auch schon wieder auf, und die Marionetten Biden, Putin und Zelenskyy betraten die Bühne und tanzten vor der Welt Walzer, hin und her geworfen von den geheimen Magiern, die die Schlüsselrolle bei der Organisation der neuen Weltordnung spielen.

Russlands plötzlicher Tanz mit der Ukraine macht Sinn, vor allem wenn man weiß, was am 13. Oktober 2021 geschah, als Russland einen Pakt mit dem Weltwirtschaftsforum unterzeichnete, um das erste Zentrum für die vierte industrielle Revolution in Moskau zu eröffnen. In diesem Zentrum geht es darum, die künstliche Intelligenz und den Transhumanismus auf globaler Ebene voranzutreiben. Ich bin nicht überrascht, dass dieses Zentrum in Russland eröffnet wird. Der ehemalige KGB-Mann Putin ist ein Chamäleon. Er legt keinen Wert auf menschliches Leben, was Moskau zu einer klugen Wahl für die Auslöschung menschlicher Seelen macht.

Putins Ziele sind nicht, die Ukraine wieder unter russische Kontrolle zu bringen, sondern das, wovon Russland schon immer geträumt hat, nämlich die Welt unter einem diktatorischen Dach zu vereinen. Alles, was Putin jetzt tut, ist darauf ausgerichtet, die Wahrnehmung der Demokratie zu dämonisieren. Putin hat nicht seine Medikamente abgesetzt und ist zu einem verrückten Irren geworden, wie es die Medien darstellen – seine Tyrannentänze sind einstudiert (wenn auch ein echter Akt des Krieges gegen die Menschheit).

Diese ukrainische Invasion durch Russland ist lediglich der Schwanz des orchestrierten Covid-19-Pandemiedrachens, der von Anfang an dazu gedacht war, die westlichen Nationen bis auf die Knochen zu entblößen und sie an ihren Hälsen aufzuhängen.

Der ukrainische Spitzendiplomat, Außenminister Dmytro Kuleba, ein weitere Marionette, wirft noch mehr Propaganda in die Waagschale. Er liefert ein Drehbuch, in dem er die Vereinten Nationen davor warnt, dass ein groß angelegter Krieg mit Russland das „Ende der Weltordnung, wie wir sie kennen“, bedeuten würde.

Er fährt fort: „Wenn Russland jetzt keine strenge, schnelle und entschlossene Antwort erhält, wird dies den totalen Bankrott des internationalen Sicherheitssystems und der internationalen Institutionen bedeuten, die mit der Aufrechterhaltung der globalen Sicherheitsordnung beauftragt sind.“

Stimmt, der Krieg könnte das Weltwährungssystem zerstören und eine bargeldlose Gesellschaft einführen – genau das, was die Elite wollte, um die Welt neu zu ordnen. Und aus dem Chaos heraus wird der Kollektivismus in den Mittelpunkt rücken und Ordnung in die Nationen bringen und der globale Retter der Welt werden.

Diese Information sollte wie ein Schlag ins Gesicht aufgenommen werden, und zwar hart, denn das bedeutet, ohne Frage oder Zweifel, dass das Eine-Welt-Regierungssystem bereits an unsere Türen klopft. Wenn die Bürger der Welt sich nicht aggressiv gegen diesen weltweiten Coup stellen, werden wir alle zu nicht-nachhaltigen Wesen werden und unser Recht verlieren, zu träumen, uns Ziele zu setzen, Häuser zu kaufen, Unternehmen zu besitzen, Fleisch zu essen, Autos zu fahren, zu reisen – und schlimmer noch, man wird uns das Recht verweigern, ein Mensch zu sein.