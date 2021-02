Wie die Big-Tech-Monopole ihren eigenen Wert verletzen

Politische Kreuzzüge, Zensur und das Schikanieren ihrer kleineren Konkurrenten treiben die Nutzer von den Internet-Giganten weg

off-guardian.org: Die zunehmende Zensur durch die Tech-Monopole ruft zu Recht Proteste derjenigen hervor, die darin einen Angriff auf die Meinungsfreiheit sehen. Was jedoch weniger beachtet wurde, ist, dass die Social-Media-Unternehmen eine der seltsamsten und möglicherweise selbstzerstörerischsten Geschäftsstrategien verfolgen, die je ersonnen wurden.

Sie sagen einem großen Teil ihres Kundenstamms – möglicherweise bis zu 100 Millionen in den USA und zig Millionen anderswo -, dass er verschwinden soll. Das ist eine riesige Chance für neue Marktteilnehmer, und es scheint fast sicher, dass Bürger wie Donald Trump – der ein Geschäftsmann ist und nicht so sehr ein Politiker – sich das genau ansehen wird, wie viele andere auch.

(Davids Vorhersage war tatsächlich genau richtig – dies wurde nur einen Tag, nachdem er seinen Artikel eingereicht hatte, veröffentlicht – Anm. d. Red.]

Es ist üblich, dass Monopole oder Oligopole ihre Kunden mit Geringschätzung behandeln, obwohl sie normalerweise einen Teil ihres Marketingbudgets dafür aufwenden, das Gegenteil zu behaupten. Was jedoch nie passiert, ist, dass Monopole einer großen Anzahl ihrer Kunden sagen, sie sollen verschwinden.

Es ist das Äquivalent zu J.D. Rockefeller, dem Besitzer des berüchtigten Monopols Standard Oil, der sich weigerte, Benzin an jeden zu verkaufen, der für die Demokratische Partei stimmte. Was es bestätigt, ist, dass diese Unternehmen eher zu politischen Einheiten als zu Unternehmen geworden sind, ein Richtungswechsel, der sie unweigerlich schwächen wird.

Das Social-Media-Unternehmen, das am anfälligsten ist, ist auch das aggressivste. Twitter hat Trump entlarvt und entfernte in rasantem Tempo andere Nutzer, die seiner Meinung nach „gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen“ oder „die Gemeinschaftsstandards verletzen“, oder was auch immer. Das Unternehmen wird mit 57 Milliarden US-Dollar bewertet, doch seine Umsätze sinken und es begann erst 2018, Gewinne zu machen, als es einen Gewinn von 191 Millionen US-Dollar verzeichnete.

Im Jahr 2019 war es wieder in den roten Zahlen und im Jahr 2020 kam es zu einem massiven Verlust von 1,4 Mrd. $US. Obwohl sich der Aktienkurs im letzten Jahr fast verdoppelt hat – wie Keynes sagte, können Märkte länger irrational bleiben, als man zahlungsfähig bleiben kann – ist die Anfälligkeit unübersehbar.

Eine solche kontraintuitive Bewegung des Aktienkurses ist nicht ganz ohne Logik. Investoren versuchen typischerweise, den zukünftigen Wert eines Unternehmens zu bewerten, nicht den gegenwärtigen. Unternehmen aus dem Bereich der sozialen Medien erhalten hohe Bewertungen, weil Investoren erwarten, dass sie weiter wachsen werden: ihre Kunden, Umsätze und Gewinne steigern. Das ist sehr viel unwahrscheinlicher, wenn Sie einem großen Teil Ihrer Kunden sagen, dass sie sich woanders umsehen sollen.

Facebook und Google sind weit weniger anfällig als Twitter, aber auch sie haben hohe Bewertungen. Die grundlegende Metrik zur Bewertung von Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von Facebook liegt bei 35 und das von Google bei 30, was für reife Unternehmen sehr hoch ist. Grob gesagt bedeutet das, dass es 35 bzw. 30 Jahre dauern wird, um den Wert der Aktien bei der aktuellen Rentabilität zurückzuzahlen.

Die einzige Möglichkeit, die Sinn macht, ist, dass diese Unternehmen weiter wachsen, was schon schwierig ist. Facebook rühmt sich, über zwei Milliarden Nutzer zu haben und Google über vier Milliarden Nutzer. Sie haben den Markt bereits gesättigt; da gibt es nicht mehr viel Luft nach oben. Wachstum zu erzielen wird noch schwieriger, wenn man bewusst Kunden abweist. In der Tat ist es eine bewusste Entscheidung, zu schrumpfen.

Googles und Facebooks veränderte Einstellung gegenüber Kunden ist ein Lehrstück dafür, was passiert, wenn Unternehmen zu groß werden, und unterstreicht, warum ein wirksames Kartellrecht für die wirtschaftliche und soziale Gesundheit entscheidend ist. Auf dem Weg nach oben waren sie außergewöhnlich innovativ; so effektiv darin, den Werbetreibenden einen besseren Wert zu bieten, dass sie einen Großteil der weltweiten Mainstream-Medienindustrie zerstörten.

Doch jetzt, wo sie in einer Machtposition sind, hat sich der Fokus verschoben. Sie sind zunehmend darauf bedacht, sich mit Politikern und der Regierung zu verbünden, um rechtlichen Schutz für ihre Marktdominanz zu erhalten. Als Mark Zuckerberg bei der jüngsten US-Wahl 400 Millionen US-Dollar spendete, um lokalen Wahlbüros zu „helfen“, war die kommerzielle Logik unübersehbar.

Bisher sind die neuen Konkurrenten relativ klein und einige, wie Parler und Telegram, werden offen mit eklatanten wettbewerbsfeindlichen Taktiken von einem der wohl schlimmsten Kartelle aller Zeiten angegriffen. Aggressiv zu tun, was immer nötig ist, um die Konkurrenz auszuschalten, ist natürlich ein weiteres typisches Verhalten von Monopolen.

Das ist der Punkt, an dem sich Trump und diejenigen, die mit ihm verbunden sind, als bedeutsam erweisen könnten. Die größte Eintrittsbarriere im Bereich der digitalen Medien ist in der Regel nicht die Technologie, sondern das Marketing. Das ist es, was Facebook und Google einst auszeichnete; es war der Schlüssel zu ihrem Erfolg. Marketing ist arbeitsintensiv und kostspielig, was es für potenzielle Wettbewerber schwierig macht, Fuß zu fassen.

Wenn es ein Unternehmen gäbe, das mit Trump verbunden ist, wären die Marketingkosten jedoch viel geringer. Er spricht bereits zig Millionen Anhänger an, denen gesagt wird, dass sie vom Tech-Monopol nicht erwünscht sind. Er vertritt den sogenannten „Populismus“, das heißt, er ist sehr populär.

Das ist es, was die mächtigen politischen und unternehmerischen Eliten und die Social-Media-Firmen – ‚GloboCap‘ – unerträglich finden und in dem angreifen, was treffend als amerikanischer Putsch beschrieben wird. Es ist schwer vorstellbar, dass der potenzielle Marktsog, der mit der Bereitstellung einer Alternative zu dem, was auf einen Angriff auf die Demokratie hinausläuft, verbunden ist, nicht kommerziell ausgenutzt werden wird.

Das soll nicht heißen, dass die Social-Media-Giganten aus dem Geschäft gedrängt werden, obwohl Twitter in echte Schwierigkeiten geraten könnte. Aber es ist erwähnenswert, dass sehr wenige Unternehmen, selbst riesige Monopole, länger als 20 Jahre bestehen. Viele werden aufgekauft, was immer schlecht ausgeht (ein Beispiel ist die Übernahme von Time Warner durch AT&T, die wahrscheinlich zum Verkauf von CNN führen wird).

Der häufigste Grund, warum Unternehmen scheitern, ist, dass sie angesichts neuer Wettbewerbsbedrohungen nicht in der Lage sind, innovativ zu sein, weil sie sich daran gewöhnt haben, das zu wiederholen, was sie in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat.

Das ist genau die Art und Weise, wie Google und Facebook erfolgreich waren. Als sie Werbetreibenden eine kosteneffektivere Option als nur Platz auf einer Seite oder einen Zeitschlitz in einem Programm anboten, war fast kein Zeitungs- oder Fernsehunternehmen in der Lage, mit einer neuen Art der Wertschöpfung für ihre Werbekunden zu reagieren. Sie sind einfach ins Trudeln geraten.

Die Tech-Giganten scheinen heute unangreifbar zu sein; Google und Facebook sind zwei der am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt. Aber kein Unternehmen ist unverwundbar, und was die Social-Media-Giganten ihren Kunden antun, ist aus geschäftlicher Sicht äußerst ungewöhnlich.

Sie bieten den Nutzern nicht mehr nur die Möglichkeit, „mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben, zu entdecken, was in der Welt vor sich geht, und zu teilen und auszudrücken, was ihnen wichtig ist“, um Facebooks „Vision Statement“ zu zitieren. Sie sagen ihnen, was sie sagen können und was nicht. Sie versuchen sogar zu formen, was sie denken.

Es scheint fast sicher zu sein, dass gut kapitalisierte Geschäftsinteressen dies bemerken werden – und sich darauf vorbereiten, ihr Mittagessen zu essen. Das könnte das, was im Moment wie ein Abstieg in eine Informationsdiktatur aussieht, erheblich beeinflussen.