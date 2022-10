Wie die durch die COVID-Impfung verursachten Todesfälle durch Krebs verheimlicht werden

Die Tatsache, dass die Tumorgröße seit 2021 dramatisch zugenommen hat, die Patienten jünger sind und Rezidive und Metastasen zunehmen, sollte auf den Titelseiten stehen, aber man hört nichts darüber.

Eine Analyse der Daten des U.S. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) deutet darauf hin, dass die U.S. Centers for Disease Control and Prevention seit April 2021 Krebstodesfälle herausfiltern und in COVID-Todesfälle umbenennen, um das Krebssignal zu eliminieren

Das Signal wird verdeckt, indem die zugrunde liegende Todesursache mit der Haupttodesursache vertauscht wird

Unkontrollierbare Turbo-Krebsarten, die das medizinische Establishment noch nie gesehen hatte, traten erst nach der Einführung der COVID-Impfungen auf.

Bevor sie manipuliert wurden, um das Sicherheitssignal zu eliminieren, zeigten Daten aus der Defense Medical Epidemiology Database (DMED), dass sich die Krebsraten unter Militärangehörigen und ihren Familien nach der Einführung der Impfungen verdreifacht hatten.

Nach der Einführung der COVID-Impfung im Jahr 2021 sind die Krebspatienten jünger geworden, wobei der größte Anstieg bei den 30- bis 50-Jährigen zu verzeichnen ist, die Tumore sind dramatisch größer, mehrere Tumore in verschiedenen Organen treten häufiger auf, und Rückfälle und Metastasen nehmen zu

In einer Reihe von Twitter-Posts hat The Ethical Skeptic – der sich selbst als ehemaliger Geheimdienstoffizier und Stratege bezeichnet – eine Reihe von Diagrammen erstellt, die veranschaulichen, wie Krebstodesfälle fälschlicherweise als COVID-Todesfälle bezeichnet werden.

Der Verdacht liegt nahe, dass dies ein Versuch ist, die Tatsache zu verbergen, dass die COVID-Spritzen zu einem sprunghaften Anstieg der Krebsraten geführt haben. The Ethical Skeptic geht in seinem Artikel „Houston, wir haben ein Problem, Teil 1“ auf TheEthicalSkeptic.com ebenfalls tief in die Daten ein.

Wie er in seinem Artikel feststellt, sind sieben der elf vom Nationalen Zentrum für Gesundheitsstatistik der USA erfassten ICD-Codes (International Classification of Diseases) – darunter auch Krebs – ab der ersten Aprilwoche 2021 stark angestiegen.

„Dieses Datum des Beginns ist kein Zufall, da es auch mit einem wichtigen Wendepunkt in Bezug auf einen bestimmten Eingriff in das Körpersystem des größten Teils der US-Bevölkerung zusammenfällt“, stellt The Ethical Skeptic fest. Mit anderen Worten: April 2021 war der Zeitpunkt, an dem große Teile der amerikanischen Bevölkerung ihre ersten COVID-Impfungen erhielten.

Krebsdiagnosen auf dem Vormarsch

Die folgende Grafik, die auf dem Substack von Dr. Jennifer Brown hervorgehoben ist, veranschaulicht das zyklische Wellenmuster der Krebsdiagnosen zwischen Januar 2015 und dem 1. Oktober 2022. Wie im Textfeld oben rechts vermerkt:

„Wir sollten uns an einem saisonalen Tiefpunkt oder kurz davor befinden. Stattdessen haben wir einen nie dagewesenen CA-[Krebs-]Überschuss, und die Tendenz ist steigend. Man darf nicht vergessen, dass es eine erhebliche Verzögerung bei der Meldung von Krebserkrankungen gibt, so dass dieser Wert die tatsächliche Überschreitung wahrscheinlich nicht korrekt wiedergibt.“

Zu keinem Zeitpunkt in den letzten sieben Jahren gab es eine so hohe Zahl neuer Krebsdiagnosen. Sind die COVID-Impfungen daran schuld? Wahrscheinlich, es sei denn, wir können einen anderen weitverbreiteten Umweltfaktor oder eine Exposition identifizieren, der/die Anfang 2021 massenhaft in die Bevölkerung eingeführt wurde und den es vorher nicht gab.

CDC fälscht Sterbedaten, um Krebssignal zu eliminieren

Laut der Analyse der Daten des U.S. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) durch The Ethical Skeptic haben die U.S. Centers for Disease Control and Prevention seit der 14. Woche 2021 Krebstodesfälle gefiltert und als COVID-Todesfälle umbenannt, um das Krebssignal zu eliminieren.

Die folgenden zwei Diagramme, die am 1. und 2. Oktober 2022 auf Twitter gepostet wurden, veranschaulichen, wie die Krebssterblichkeit künstlich unterdrückt wird. Wie von The Ethical Skeptic erklärt:

„Die Dynamik der Menge ist komplex, aber das Prinzip ist einfach. Wenn auf einer Sterbeurkunde Krebs als UCoD [zugrundeliegende Todesursache] und COVID als MCoD [Haupttodesursache] aufgeführt ist, werden UCoD und MCoD vertauscht, und COVID wird zu 100 % als UCoD aufgeführt (425/wk).

„Dies führt dazu, dass 20 % aller COVID-Todesfälle pro Woche auch Personen sind, die an Krebs sterben – das ist ungeheuerlich mehr, als es sein sollte. Dies ist eine eindeutige Überzuordnung = entspricht genau der Differenz zwischen den Verzögerungskurven für Krebs und alle anderen ICD-10-Codes.“ Das Problem, vor dem die CDC steht, ist … Was macht man, wenn die COVID-Sterblichkeit nicht mehr ausreicht, um die überschüssige Krebssterblichkeit zu verbergen?“

Um es anders auszudrücken: Was der Ethische Skeptiker sagt, ist, dass 20 % der wöchentlichen so genannten COVID-Todesfälle in Wirklichkeit Krebstodesfälle sind, was ziemlich erstaunlich ist. Aber wenn man die zugrunde liegenden und die Haupttodesursachen vertauscht und COVID als Hauptursache angibt, verdeckt man (bis zu einem gewissen Grad) die Tatsache, dass die Zahl der Krebstodesfälle sprunghaft ansteigt.

Seiner Analyse zufolge sterben durch die COVID-Spritze 7.300 Amerikaner pro Woche. COVID hingegen tötet 1.740 Menschen. Was also wird die CDC beschuldigen, wenn COVID verschwindet und sie die Bezeichnungen für die zugrundeliegende und die Haupttodesursache nicht mehr vertauschen kann?

Daten des Verteidigungsministeriums zeigen massiven Krebsanstieg

Unkontrollierbare Turbo-Krebserkrankungen, die das medizinische Establishment nie zuvor gesehen hatte, traten erst nach der Einführung der COVID-Impfungen auf. Daten aus der Defense Medical Epidemiology Database (DMED), die von Rechtsanwalt Tom Renz und Senator Ron Johnson (oben) aufgedeckt wurden, zeigten, dass sich die Krebsraten unter Militärangehörigen und ihren Familien nach der Einführung der Impfungen im Grunde verdreifachten.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, wurde die Datenbank wenige Tage nach der Aufdeckung der DMED-Daten vom Netz genommen, angeblich um ein vermeintliches Datenverfälschungsproblem zu „identifizieren und zu korrigieren“, und als sie zurückkam, waren die Daten verändert worden, um diese eklatant offensichtlichen Sicherheitssignale zu verbergen.

Nach der Einführung von COVID-Impfungen sind ‚Turbo-Krebsarten‘ entstanden

Im obigen Video beschreibt die schwedische Pathologin, Forscherin und Oberärztin an der Universität Lund, Dr. Ute Kruger, die Veränderungen, die sie persönlich nach den COVID-Impfungen beobachtet hat. Sie hat zum Beispiel festgestellt:

Krebspatienten werden immer jünger – Der größte Anstieg ist bei den 30- bis 50-Jährigen zu verzeichnen

Die Tumore sind dramatisch größer geworden – In der Vergangenheit wurden zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose in der Regel 3-Zentimeter-Tumore gefunden. Jetzt sind die Tumore, die sie finden, regelmäßig 4 bis 12 Zentimeter groß, was darauf hindeutet, dass sie viel schneller wachsen als normal

Mehrere Tumore in verschiedenen Organen werden immer häufiger

Rezidive und Metastasen nehmen zu – Kruger weist darauf hin, dass viele der Krebspatienten, die sie behandelt, jahrelang in Remission waren, nur um kurz nach ihrer COVID-Behandlung plötzlich von unkontrollierbarem Krebswachstum und Metastasen heimgesucht zu werden.

Diese „Turbokarzinome“, wie Kruger sie nennt, lassen sich nicht durch verspätete Krebsvorsorgeuntersuchungen aufgrund von Sperrungen und anderen COVID-Beschränkungen erklären, denn diese Zeiten sind längst vorbei. Obwohl die Patienten wie in den vergangenen Jahren Zugang zu medizinischen Vorsorgeuntersuchungen haben, tauchen sie mit stark verschlimmertem Tumorwachstum auf, und sie glaubt, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die Krebsarten durch die mRNA-Impfungen „turbo-geladen“ werden.

Auch Dr. Ryan Cole hat sich mit der Explosion von Krebs befasst (siehe Video unten). Er glaubt, dass die Impfungen in erster Linie bereits bestehende Krebserkrankungen durch eine Dysregulierung des Immunsystems beschleunigen. Er stellte fest, dass Krebserkrankungen, die normalerweise kontrolliert und in Schach gehalten werden konnten und den Patienten mehrere Jahre Lebensqualität bescherten, nach der COVID-Impfung plötzlich außer Kontrolle gerieten und schnell zum Tod führten.

Die Daten sind so verfälscht, werden wir jemals die Wahrheit herausfinden?

Die traurige Realität ist, dass die meisten Datenquellen zum jetzigen Zeitpunkt so korrumpiert sind, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir jemals die ganze Wahrheit erfahren werden. Die CDC begann 2020 mit der Manipulation der Daten und hat damit nicht aufgehört. DMED, das in der Vergangenheit eine der besten und reinsten Datenquellen war, wurde nun verändert. Andere Datenquellen haben das gleiche Schicksal erlitten.

Das ist mehr als ungeheuerlich, und Datenmodellierer wie The Ethical Skeptic zeigen, wie schlimm die Situation ist. Die Vorstellung, dass die CDC Statistiken manipuliert, um eindeutige Gefahrensignale zu verbergen, ist entsetzlich und in höchstem Maße unethisch, aber genau das sehen wir. Die Frage ist, warum sie sich so viel Mühe geben, um ein so tödliches Produkt zu schützen. Ihre Vermutung ist so gut wie meine.

