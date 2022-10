Orban ist weit davon entfernt, der sogenannte „Faschist“ zu sein, den seine Gegner unermüdlich fürchten, sondern er ist objektiv der letzte verbliebene Vertreter der wahren westlichen Demokratie in der Welt.

Mehr als anderthalb Monate, nachdem „die deutsche Außenministerin das gesamte Konzept der westlichen Demokratie diskreditiert“ hat, indem sie stur erklärte, dass ihre Regierung die Sanktionen gegen Russland trotz der Härten, die dies für das deutsche Volk mit sich bringt, fortsetzen wird, hat Ungarn die Gelegenheit ergriffen, um genau dieses Konzept durch seine bevorstehende nationale Konsultation zu diesem Thema zu retten. Ministerpräsident Orban, ein echter konservativ-multipolarer Visionär, der nach seiner Wiederwahl den politischen Gegnern seines Landes eine unabhängige Außenpolitik versprochen hat, wird sein Volk zu sieben Fragen befragen, die für sein nationales Wohlergehen von Bedeutung sind, und zwar wie folgt

1: Sind Sie mit den Brüsseler Ölsanktionen einverstanden?

2: Sind Sie mit den Sanktionen gegen Erdgaslieferungen einverstanden?

3: Sind Sie mit den Rohstoffsanktionen einverstanden?

4: Sind Sie mit den Sanktionen für Kernbrennstoffe einverstanden?

5: Sind Sie damit einverstanden, dass die Paks-Investitionen von den Sanktionen erfasst werden sollten?

6: Sind Sie mit Sanktionen einverstanden, die eine Einschränkung des Tourismus zur Folge haben?

7: Sind Sie mit den Sanktionen einverstanden, die zu steigenden Lebensmittelpreisen führen?“

Ungarn praktiziert die reinste Form der westlichen Demokratie, indem es jeden Haushalt per Post befragt, um die Einstellung seiner Bürger zu der Frage zu ermitteln, welche Haltung ihre gewählten Vertreter in dieser Frage einnehmen sollten. Es versucht auch klugerweise, die Proteste zu vermeiden, die Anfang September das nahe gelegene Prag erschütterten, die nicht durch „russische Propaganda“ verursacht wurden, wie tschechische Beamte fälschlicherweise behaupteten, sondern durch die kontraproduktive Politik eben dieser Beamten im Zusammenhang mit den antirussischen Sanktionen. Orban ist bei weitem nicht der sogenannte „Faschist“, den seine Gegner unermüdlich fürchten, sondern objektiv der letzte verbliebene Vertreter der wahren westlichen Demokratie in der Welt.

Diese Beobachtung führt zu mehreren „politisch unkorrekten“ Schlussfolgerungen. Erstens ist der vergleichsweise russlandfreundlichste Staat des Blocks auch der demokratischste. Zweitens legt seine Führung bei der Formulierung ihrer Politik gegenüber den antirussischen Sanktionen der EU großen Wert auf das Feedback ihrer Bürger. Drittens: Wenn eine Mehrheit der Bevölkerung die Brüsseler Forderungen ablehnt, wäre es undemokratisch, wenn der Block Ungarn dafür bestrafen würde, dass es sich weigert, sie zu erfüllen. Viertens könnte das Beispiel Budapests andere EU-Gesellschaften dazu inspirieren, sich friedlich für ähnliche Konsultationen zu diesem Thema zu versammeln. Und schließlich könnte Berlin, nach der sturen Haltung des deutschen Außenministers zu urteilen, seine Vasallen ermutigen, gewaltsam gegen diese Demonstrationen vorzugehen.

Die Schlussfolgerung ist, dass die Staaten, die einen radikalen antirussischen Kurs verfolgen, trotz ihrer gegenteiligen Rhetorik auch die am wenigsten demokratischen sind, was dieses Konzept als hohl entlarvt, wann immer es von ihren Vertretern erwähnt wird. Sie gingen davon aus, dass ihr Volk erfolgreich einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und die westliche Demokratie als eine „säkulare Religion“ ansah, deren „politische Priester“ nicht infrage gestellt werden können, doch das und dieser künstlich hergestellte „Glaube“ selbst waren immer nur Illusionen, die erst dann als falsch entlarvt wurden, als die Menschen schließlich zwischen der Aufopferung für dieses „Glaubenssystem“ oder der Erhaltung ihres eigenen sozioökonomischen Wohlergehens wählen mussten.

Anstatt die eigene Bevölkerung demokratisch darüber entscheiden zu lassen, wie ihre gewählten Vertreter die entsprechende Politik gestalten sollen, glaubt die EU-Elite (von der viele nie direkt gewählt wurden), dass „sie es besser weiß“, und scheut sich nicht, allen anderen ihren Willen aufzuzwingen, selbst wenn dieselben Menschen friedlich für ihre eigenen nationalen Konsultationen zusammenkommen. In Anbetracht dessen besteht kein Zweifel daran, dass die westliche Demokratie in der Praxis nirgendwo auf der Welt mehr existiert, abgesehen von Ungarn, da sie sich in eine unipolare, liberale Diktatur verwandelt hat, die heute völlig abgekoppelt ist von den Wünschen der einfachen Menschen, wie Präsident Putin kürzlich feststellte.