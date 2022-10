Studie: Die Wirksamkeit des Covidimpfstoffs von Moderna wird innerhalb weniger Monate negativ und zeigt, dass geimpfte Personen eher erkranken

Die Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs von Moderna gegen Infektionen nimmt laut einer neuen Studie, die vom Impfstoffhersteller finanziert wurde, mit der Zeit ab.

Die Wirksamkeit von drei Dosen – einer Primärserie und einer Auffrischungsimpfung – gegen eine Infektion lag nach 150 Tagen immer noch bei über 50 Prozent gegen BA.1, eine Untervariante der Omikron-Virusvariante, so die Forscher.

Gegen neuere Stämme, einschließlich des derzeit dominierenden BA.5, fiel die Wirksamkeit jedoch negativ aus. Gegen BA.2, BA.4 und BA.5 wurde die Wirksamkeit nach 150 Tagen negativ; gegen BA.1.12.1 wurde die Wirksamkeit nach 91 Tagen negativ.

Eine negative Wirksamkeit bedeutet, dass eine geimpfte Person mit größerer Wahrscheinlichkeit an COVID-19, der durch das Virus verursachten Krankheit, erkrankt als eine nicht geimpfte Person.

Forscher von Moderna und Kaiser Permanente, die die Studie durchführten, fanden außerdem heraus, dass Personen, die drei Moderna-Dosen erhalten hatten, im Vergleich zu Personen, die nur zwei Dosen erhalten hatten, eher infiziert wurden.

Die Forscher erklärten, sie hätten versucht, mögliche Verzerrungen durch Maßnahmen wie die Berücksichtigung von Komorbiditäten zu verringern, aber ein gewisses Maß an Verwechslungsgefahr könne bestehen bleiben.

Sie sagten, dass einige der negativen Wirksamkeitsschätzungen „auf ein unterschiedliches Risikoverhalten zwischen geimpften und ungeimpften Personen zurückzuführen sein könnten, wenn der Schutz durch Antikörper minimal wird“.

Hung Fu Tseng, ein Forscher bei Kaiser Permanente Southern California und korrespondierender Autor der Studie, lehnte es ab, Beweise für die Aussage zu liefern oder die negativen Wirksamkeitsschätzungen anderweitig zu kommentieren.

„Das Manuskript wird derzeit von einer Fachzeitschrift geprüft. Ich kann jetzt nicht auf Ihre Fragen eingehen. Ich kann Ihre Fragen jedoch beantworten, wenn es angenommen wird“, so Tseng in einer E-Mail an The Epoch Times.

Die Studie wurde vor der Begutachtung auf medRxiv, einem Preprint-Server, veröffentlicht. Die Forscher kamen zu den Zahlen, nachdem sie Daten von Kaiser Permanente Southern California ausgewertet hatten, das Millionen von Mitgliedern Gesundheitsversorgung und Versicherungen anbietet.

Die Verantwortlichen von Moderna reagierten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Forscher schätzten zwar, dass der Impfstoff nach wie vor vor schweren Erkrankungen schützt, aber sie unterschieden die Wirksamkeitsschätzungen nicht nach der Zeit seit der Impfung.

In einer Reihe anderer Studien und Analysen wurde festgestellt, dass die Wirksamkeit von COVID-19-Impfstoffen im Laufe der Zeit abnimmt. Dazu gehören eine Studie, in der der Schutz für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren nach 18 oder 20 Wochen als negativ eingeschätzt wurde, und eine Analyse von Daten aus einem Testprogramm der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in der geschätzt wurde, dass die Abschirmung nach etwa sechs Monaten abnimmt.

Schwedische Forscher kamen im September zu dem Schluss, dass die Wirksamkeit innerhalb einiger Monate nachlässt.

„Etwas unplausibel beobachteten wir sogar eine negative VE gegen Omikron-Infektionen ab Woche 14, was darauf hindeutet, dass geimpfte Personen ein höheres Infektionsrisiko hatten als ungeimpfte“, schrieben sie in einem Preprint-Paper. „Dies könnte mit einer Verzerrung bei dieser Analyse des ersten Ereignisses eines häufigen Ergebnisses zusammenhängen (da die Infektion mit Omikron in vielen Gebieten inzwischen nahezu allgegenwärtig ist). Mehr ungeimpfte Personen waren bereits infiziert, sodass ein größerer Pool von geimpften Personen für eine spätere Erstinfektion mit Omikron anfällig war.

„Infolgedessen könnte für einen begrenzten Zeitraum ein höheres Risiko bei geimpften Personen zu beobachten sein.“

Die CDC empfiehlt weiterhin die Impfung für praktisch alle Personen ab 6 Monaten.