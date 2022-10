Die „Pressefreiheit“, von der sie sprechen, gilt nur für Organisationen, die ihr eigenes Narrativ wiederholen.

Die Entwicklung des Internets und damit der Kommunikationstechnologien führte zu einer Ausweitung des Umfangs der „Informationskriegsführung“ und zu großen Vorteilen.

Riesige Medien, zahllose Nachrichtenportale und Social-Media-Plattformen… All dies hat den Zugang der Menschen zu Informationen erheblich beschleunigt und diversifiziert. Jetzt kann jeder Mensch mit Internetzugang mit einem einzigen Klick verfolgen, was überall auf der Welt passiert.

Diese „Freiheit“ wird weitgehend als das Medium der Freiheit des neuen Zeitalters dargestellt. Natürlich gilt diese Freiheit, solange sie innerhalb der Grenzen bleibt, die von den USA und den Eliten gezogen werden, die die Medien für ihre Interessen kontrollieren.

Einfacher ausgedrückt: Der Imperialismus unternimmt besondere Anstrengungen, um sein Monopol im Medien- und Informationsbereich wie in allen anderen Bereichen alternativlos aufrechtzuerhalten. Wenn außerhalb der von ihm beherrschten Länder eine Alternative auftaucht, greift er schnell an. Die größte Waffe, die er bei diesem Angriff einsetzt, ist natürlich „Demokratie und Freiheit“.

Einer der wichtigsten Vertreter dieser Hegemonie ist Rupert Murdoch. Sagen wir zu Beginn, was wir am Ende sagen werden: Wenn die Organisation, die Sie heute lesen, mit Murdoch in Verbindung steht, bedeutet das, dass die Nachrichten direkt oder indirekt nach den Interessen von Murdoch und der von ihm vertretenen Klasse erstellt wurden.

Beispiel Rupert Murdoch

Rupert Murdoch ist ein australischer Medienboss und Aktionär der News Corporation mit Sitz in New York, Vereinigte Staaten.

Murdoch, der seine Karriere mit Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehen in seinem Heimatland Australien begann, weitete sein Unternehmen auf britische und amerikanische Medien aus und wurde zu einem der wichtigsten und reichsten Medienbesitzer der Welt.

Murdoch und sein Medienimperium führen eine Kampagne gegen China und nutzen die Medien als politische Waffe. Murdoch, dem mehrere große Medien wie The Wall Street Journal, The Sun, The Australian und Fox News gehören, setzt seine Medienmacht als Waffe gegen China ein. Dabei wird China als „freiheitsfeindliches“ und „unterdrückerisches“ Land dargestellt.

Dies wiederum führt zu einer Reihe von diplomatischen Spannungen, insbesondere in den Beziehungen zwischen Australien und China. Im Gegensatz zum Medienklima des „unterdrückerischen“ China befinden sich 70 Prozent der „freien“ Printmedien in Australien in den Händen dieses kapitalistischen Medienmoguls.

Das bedeutet, dass in Organisationen wie Sky News Australia, Australian News. Net und The Australian, die von Murdoch kontrolliert werden, die Nachrichten über China nicht von Fakten, sondern von politischen Motiven geprägt sind, die aus Murdochs Besitz stammen. Ferner wiederholt sich diese Fälschung nicht nur in Australien, sondern auch in den meisten Sendern, in die Murdoch eingedrungen ist. Ist das nicht ein Widerspruch für westliche Länder, die das Konzept der „Pressefreiheit“ nicht aufgeben? Nein. Die „Pressefreiheit“, von der sie sprechen, gilt nur für Organisationen, die ihr eigenes Narrativ wiederholen. Dafür haben sie sich von Anfang an offen eingesetzt.

Mit anderen Worten, es ist kein Geheimnis mehr, dass jeder Schritt, den China als souveränes Land unternommen hat, vom politischen System Chinas bis zum Konzept des Sozialismus selbst, von Chinas Uiguren-Politik bis zu seinen technologischen Fortschritten, diese Schritte manipuliert und die Massen zugunsten des westlichen Imperialismus in die Irre geführt worden sind. Die Murdoch-Medien verbreiten eine Unzahl von Fehlinformationen über China. Die Behauptung, das Coronavirus stamme aus Wuhan, die Behauptung, China habe sich in die Wahlen in Australien eingemischt, die angebliche Zwangsarbeit für die Uiguren und natürlich die Anschuldigungen des „Technologiediebstahls“… Wenn man die Quelle all dieser Nachrichten, sogar die Quelle ihrer Quellen, untersucht, führen die Spuren zu einer Sendeanstalt, deren Chef Murdoch ist.

Dies ist eine derartige Manipulation, dass die antichinesischen Lügen, die unter der Führung eines rechtskonservativen Medienmoguls wie Murdoch produziert werden, zu den wichtigsten Argumenten von Einzelpersonen und Organisationen werden, die sich selbst als „libertär“ und manchmal sogar „links“ definieren. Dies ist eigentlich ein großer Widerspruch, aber dieser Widerspruch ist eines der Hauptmerkmale der westlichen Heuchelei.

Abgesehen von solchen politischen Beweggründen in Bezug auf China im Westen, werden diejenigen, die sich sachlich informieren wollen, es sicherlich schwer haben. Denn in den westlichen Medien, einschließlich Murdoch, ist die Darstellung Chinas vollständig von politischen Motiven umgeben. Der Westen versucht, die Monophonie, die er durch Figuren wie Murdoch geschaffen hat, als „chinesische Politik“ darzustellen. Gleichzeitig sind westliche Social-Media-Giganten damit beschäftigt, chinesische Medien zu „etikettieren“. Während „staatlich kontrollierte Medien“ zu einer negativen Konnotation geworden ist, ist das Schreiben für die Interessen rechtskapitalistischer Medienbosse wie Murdoch zu „freien Medien“ geworden.