Wie die großen Medien meinen COVID-Journalismus unterdrückten

Der COVID-19-Notstand ist endlich zu Ende, da selbst die restriktivsten Länder – zuletzt die Vereinigten Staaten – die drakonischen COVID-Mandate aufgehoben haben. Die Freiheit ist wiederhergestellt, aber die Pandemie hat in den grundlegenden Institutionen unserer Gesellschaft unauslöschliche Spuren hinterlassen. Die Korruption der FDA, der CDC, des Weißen Hauses und von Big Pharma ist unbestreitbar aufgedeckt worden – ein Thema, über das ich seit über einem Jahr ausführlich berichtet habe.

Vor allem der Journalismus – der Filter, durch den gewöhnliche Menschen, die ein geschäftiges Leben führen, das komplexe Geflecht aus Macht, Geld und Einfluss verstehen – wurde auch wegen seiner bizarren Unterwürfigkeit gegenüber den Verordnungen des öffentlichen Gesundheitswesens und den Pharmaunternehmen bloßgestellt. Da ich seit 2020 für die bekanntesten journalistischen Organisationen schreibe, habe ich den Verfall von innen gesehen. Obwohl ich gezögert habe, meine Erfahrungen mit der inneren Maschinerie der Medien mitzuteilen – aus Gründen der Sicherheit meines Rufs und meiner Finanzen -, fühle ich mich jetzt, nachdem ich diesen neuen Substack mit Dr. Jay Bhattacharya begonnen habe, dazu ermutigt, sie auf den Tisch zu legen.

Einer der Gründe, warum ich mich unerwartet in der Journalismusbranche wiederfand, war die reale Möglichkeit, der Macht die Wahrheit zu sagen, radikal neue Perspektiven zu präsentieren und institutionelle Orthodoxie in Frage zu stellen.

Meine ersten größeren Ausflüge in die Branche betrafen Themen wie die Frage, wie meine Erfahrungen mit Rassismus in der Kindheit meinen Blick auf die Beziehungen zwischen den Rassen prägen, wie weiße Schuldgefühle und Identitätspolitik unseren Diskurs korrumpieren und wie die Black-Lives-Matter-Unruhen von 2020 in armen Minderheitengemeinden Verwüstung anrichteten.

Die Artikel, auf die ich vielleicht am meisten stolz bin, sind die Explosion der innerstädtischen Gewalt in Minneapolis nach George Floyd und das neue Phänomen, dass asiatische Frauen mehr verdienen als weiße Männer in den Vereinigten Staaten.

Meine Heterodoxie und mein unerschütterliches Engagement für die Wahrheit – ob mich das nun als rechts, links oder einfach nur als künstlerischen Spinner erscheinen ließ – brachten mir zwar keine wöchentliche Kolumne in der New York Times ein, aber ich konnte in einer Reihe von führenden liberalen und konservativen Medien wie der New York Post, dem Globe and Mail, dem Foreign Policy Magazine, den Grammys (ja, den Musikpreisen – ihrer Online-Vertikale) und anderen einen Platz finden.

Bis sie es nicht mehr taten.

Da ich in den Bereichen Rasse, Geschlecht und Polizeiarbeit eine ketzerische Haltung eingenommen hatte, dachte ich, ich sei gegen redaktionelle Zensur immunisiert. Aber als die Pandemie 2021 und 2022 mit der Einführung von Impfstoffen und öffentlichen Auflagen zunehmend politisiert wurde, schien unsere Gesellschaft in eine weitere kollektive Psychose zu stürzen, wie der spirituelle Lehrer Eckhart Tolle treffend beobachtet hat.

In den ersten anderthalb Jahren der Pandemie habe ich mich nicht öffentlich zu diesem komplexen epidemiologischen Thema geäußert, dessen Bewältigung ein fundiertes Fachwissen erfordert. Außerdem schrieb ich im Sommer 2020 regelmäßig über Rasse, BLM und Polizeiarbeit. Dann, im Sommer 2021, kündigten Justin Trudeau und die Führer der Provinzen landesweite Impfvorschriften an. Plötzlich war der Besuch des Fitnessstudios, von Restaurants und großen Versammlungen von der Einnahme eines neuartigen mRNA-Impfstoffs gegen ein Virus abhängig, das für Menschen in meinem Alter ein Sterberisiko von weniger als 0,003 Prozent aufwies.

Ich begann zu prüfen, ob dies die richtige medizinische Entscheidung für meine Gesundheit war. Nach eingehender Prüfung der besten verfügbaren Daten kam ich zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall war. Ich glaubte nicht, dass der COVID-Impfstoff ein sofortiges Todesurteil für mich bedeuten würde, aber ich sah auch keine eindeutigen Beweise für einen Nutzen für gesunde Menschen in ihren 20ern. Außerdem gehörte ich zufällig genau zu der Bevölkerungsgruppe, die am meisten gefährdet war, eine schwere Nebenwirkung des Impfstoffs zu entwickeln – Herzmuskelentzündung (Myokarditis oder Perikarditis). Eine der strengsten und umfassendsten Daten, die wir über Myokarditis durch Impfung haben, stammt von Dr. Katie Sharff, die eine Datenbank von Kaiser Permanente analysierte. Sie fand eine Rate von 1/1.862 Myokarditis nach der zweiten Dosis bei jungen Männern im Alter von 18-24 Jahren. Bei Jungen zwischen 12 und 17 Jahren lag die Rate bei 1/2.650. Die aktive Überwachung in Hongkong zeigt praktisch identische Zahlen.

Verwirrt und auf der Suche nach Klarheit wandte ich mich an Dr. Jay Bhattacharya – der während der Pandemie zu den vernünftigsten Verfechtern der öffentlichen Gesundheitspolitik gehörte – und er bestätigte meine ernsten Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Impfstoffe und der drakonischen öffentlichen Gesundheitspolitik im Allgemeinen.

Frustriert darüber, dass die Regierung mich zu einem medizinischen Eingriff zwang, der nicht in meinem Interesse lag, beschloss ich, über diese Ungerechtigkeit in den verschiedenen Zeitungen zu schreiben, die meine Arbeit zuvor veröffentlicht hatten.

Dabei stieß ich sofort auf enormen Widerstand, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Die Ablehnung, die ich erfuhr, als ich eine Vielzahl von Beiträgen über COVID-Mandate einreichte – berichtet, mit eigener Meinung, auf der Grundlage der Ansichten anerkannter wissenschaftlicher Experten usw. – war beispiellos. Selbst Redakteure, die ich als Verbündete betrachtete – die polarisierende Artikel wie die „Irrtümer des weißen Privilegs“ veröffentlichten oder warum Robin DiAngelos letztes populäres Rassismus-Ratgeberbuch eine „entmenschlichende Form der Herablassung gegenüber rassischen Minderheiten“ fördert – waren meiner Arbeit abgeneigt, die wissenschaftlich zweifelhafte Impfmandatspolitiken mit dem Argument der körperlichen Autonomie und der medizinischen Freiheit infrage stellte.

Viele Redakteure erklärten ausdrücklich, dass ihre Zeitungen „impffreundlich“ seien und nichts veröffentlichen wollten, was auch nur ein Quäntchen „Impfverweigerung“ fördern könnte – selbst bei jungen, gesunden Gruppen, für die wir noch keine Daten über die Verringerung schwerer Krankheiten oder Todesfälle haben. Ein Redakteur reagierte auf meinen Hinweis auf die fehlende epidemiologische Grundlage für Impfvorschriften mit folgendem Satz:

„Diese Zeitung hat die Covid-Impfung für alle befürwortet. Wir wollen nicht ein Zögern bei der Impfung fördern, durch das Menschen schwer erkranken und sterben.

„Journalisten müssen verantwortungsbewusst sein und dürfen kein Misstrauen in die Richtlinien des öffentlichen Gesundheitswesens säen, die für unsere Sicherheit sorgen sollen.“

Ein anderer Redakteur machte nach einer Handvoll erfolgloser Vorstöße schmerzlich deutlich, dass die Publikation als Ganzes nicht daran interessiert war, etwas zu veröffentlichen, das von den allgemeinen Impfempfehlungen der CDC und der FDA abwich (die von Leuten wie Vinay Prasad und Tracy Beth Høeg, M.D., Ph.D., heftig kritisiert wurden):

„Ich werde passen“.

„Wie ich schon oft gesagt habe, sind wir eine Pro-Impf-Zeitung, und ich würde mir wünschen, dass sich jeder impfen lässt. Ich respektiere zwar Ihre Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen (und stimme zu, dass Gefängnisstrafen für diejenigen, die sich nicht impfen lassen, übertrieben sind), aber ich bin nicht scharf auf Meinungsbeiträge, die auch nur den Anschein erwecken, als würden sie gegen die Impfung von Covid oder etwas anderes argumentieren.“

Auf der Suche nach einer Möglichkeit, aus einer heißen Nachricht Kapital zu schlagen – wie es jeder Freiberufler zu tun lernt – begann ich, Vorschläge für virale Geschichten über Sportler zu machen, die aufgrund ihrer persönlichen Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, von Wettkämpfen ausgeschlossen werden. Als Reaktion auf meinen Vorschlag über das Debakel des Tennisstars Novak Djokovic äußerte ein Redakteur seine tiefe Verachtung für Djokovic:

„Ich möchte auf keinen Fall einen Artikel, der Menschen unterstützt, die sich weigern, sich impfen zu lassen. Meiner Meinung nach machen Leute wie Djokovic, die sich weigern, sich impfen zu lassen, ihr eigenes Bett und sollten darin liegen.

„Sie sind keine Helden.“

Auf meinen Beitrag über den NBA-Star Kyrie Irving, der mehrere Spiele für die Brooklyn Nets aussetzen musste, weil er als ungeimpfter Spieler ein undefinierbares Risiko für die Gesellschaft darstellte, machte eine Redakteurin, mit der ich sehr eng befreundet war, ihre tiefe Ablehnung unmissverständlich deutlich:

„Tut mir leid, Rav, aber ich bin in dieser Frage vehement anderer Meinung als Sie. Sie können sich gerne an anderer Stelle äußern“.

„Kyrie Irving hat sich geweigert, der Öffentlichkeit zu helfen, aus der Pandemie herauszukommen, und jetzt muss er die Konsequenzen tragen. Es liegt an ihm.“

Bei mehreren Gelegenheiten habe ich versucht, über die ständig eskalierende Joe Rogan COVID-Kontroverse zu berichten. In meinen verschiedenen Beiträgen wies ich unter anderem darauf hin, dass viele anerkannte wissenschaftliche Experten – wie Bhattacharya, Makary, Prasad und andere – mehr mit Rogans Anti-Mandat-Ansichten übereinstimmten als die Regierung und die Gesundheitsbehörden. Hier sind zwei Antworten von Redakteuren, die ich erhielt, als ich eine Geschichte über die bizarre Kontroverse um Rogans Äußerungen, dass junge Menschen in ihren 20ern den COVID-Impfstoff nicht benötigen, schrieb (Mai 2021):

„Rav, wir sind nicht daran interessiert, Geschichten wie diese zu bringen“.

„Ich denke, dass Rogan mit seiner Anti-Impf-Propaganda aktiv das Leben von Kindern und jungen Erwachsenen gefährdet – und Sie müssen als Journalist verantwortungsbewusster in Ihrer Berichterstattung sein“.

„Ich bin an der Rogan-Geschichte nicht interessiert. Sie könnte zu leicht als Anti-Impfung ausgelegt werden, und davon wollen wir uns fernhalten“.

„Ich möchte keine Unklarheiten in dieser Angelegenheit“.

Top in Form

Eine Publikation, die es sich von Anfang an zur Aufgabe gemacht hat, die institutionelle Orthodoxie zu entlarven und zu demontieren, übernahm unkritisch die Mainstream-Sichtweise auf Impfempfehlungen als Evangelium. Dieser Redakteur, der meine Arbeit, in der ich die häufige Rechtfertigung von Polizeierschießungen auf hochgradig gewalttätige, bedrohliche Verdächtige erläuterte – was wiederum ihrer Anti-Mainstream-Meinung entsprach -, als „Plattform“ genutzt hatte, lehnte jede kritische Meinung zu Impfstoffempfehlungen ab. Auf einen meiner Vorträge über das heruntergespielte Risiko einer durch Impfung ausgelösten Myokarditis bei jungen Männern antwortete er:

„Rav, es tut mir leid, aber wir werden keine Anti-Impf-Beiträge bringen“.

„Ich denke, das Risiko wird völlig übertrieben und von rechten Experten, die sich nicht um die öffentliche Gesundheit kümmern, aufgebauscht. Dies sind die sichersten Impfstoffe, die wir je hatten, und praktisch jeder versucht, davon zu profitieren“.

Nichts von alledem basierte auf einer strengen wissenschaftlichen Analyse, sondern auf einem naiven Vertrauen in die Gesundheitsbehörden und Pharmaunternehmen.

Wie sich herausstellte, sind die mRNA-Impfstoffe nach allen derzeitigen Erkenntnissen die gefährlichsten staatlich geförderten pharmazeutischen Produkte der Geschichte. Die unabhängige Analyse der Sicherheitsdaten von Pfizer und Moderna durch Fraiman und Kollegen in der medizinischen Fachzeitschrift Vaccine zeigt, dass mRNA-COVID-Impfstoffe mit einer Nebenwirkungsrate von 1:800 in Verbindung gebracht werden – wesentlich höher als bei anderen auf dem Markt befindlichen Impfstoffen (die Nebenwirkungsrate liegt in der Regel im Bereich von 1:1 Million).

Aufgrund der zunehmenden Zensur, mit der ich mich konfrontiert sah, habe ich meine Impfstoff-Myokarditis-Recherchen schließlich im Selbstverlag veröffentlicht, einschließlich einer Geschichte über einen 38-jährigen Angehörigen der Strafverfolgungsbehörden in meiner Gegend, der fast an einer akuten, durch den Impfstoff ausgelösten Myokarditis gestorben wäre, nachdem er gegen seinen Willen zu einer Doppelimpfung gezwungen worden war.

In einer Zeit, in der Regierungsbeamte und Bürokraten des öffentlichen Gesundheitswesens die Öffentlichkeit aktiv in die Irre führen, ist es die entscheidende Aufgabe der Medien, sie zur Verantwortung zu ziehen. Unkontrollierte Macht – wenn sie von den Massen nicht erkannt wird – metastasiert und entwickelt sich zu tyrannischer Kontrolle. So kommt es, dass die FDA die neue „bivalente“ Auffrischungsimpfung für alle Amerikaner – ab einem Alter von 6 Monaten – auf der Grundlage von Labortests an acht Mäusen genehmigt und empfiehlt (wobei das Weiße Haus rücksichtslos Werbung in ihrem Namen macht).

Wenn die Medien versagen, gerät die Zivilisation aus den Fugen. Die Mächtigen kommen mit noch mehr Korruption davon, und die Homogenität der Medien verfestigt sich, erstarrt und wird immer weniger hinterfragbar.

Diese Erfahrung habe ich in den letzten zwei Jahren gemacht.

Eine Branche, die im Zeitalter von Trump und Wokismus bereits kompromittiert war, fiel während einer globalen Pandemie völlig auseinander. Meine Zusammenstöße mit dieser inneren Maschinerie sind nicht nur eine Geschichte der Voreingenommenheit linker Medien (eine Tatsache seit Jahrzehnten), sondern – wie ich bereits mehrfach angedeutet habe – von Menschen, die selbst in alternativen und rechtsgerichteten Medien arbeiten und sich weigern, jede Form der Widerlegung autoritärer öffentlicher Gesundheitsmandate zu verbreiten.

Deshalb sind die traditionellen Links-gegen-Rechts-Paradigmen überholt. Viele „Konservative“ kauften die Propaganda der öffentlichen Gesundheit pauschal ab, während eine Reihe traditionell progressiver Denker – wie Russell Brand, Matt Taibbi, Jimmy Dore und Glenn Greenwald (unabhängig von ihren persönlichen medizinischen Entscheidungen) – die COVID-Mandate auf der Grundlage grundlegender gesellschaftlicher Prinzipien vehement ablehnten.

Ich habe weitgehend darauf verzichtet, meine Gefühle über die demoralisierende Ablehnung (und den finanziellen Verlust) zu teilen, mit der ich zwei Jahre lang als zuvor willkommener Journalist in großen Medien konfrontiert war, aber es genügt zu sagen, dass ich mich unglaublich gefangen, hilflos, verärgert und verloren fühlte. Einige der oben erwähnten Redakteure empfahlen mir, mich auf Geschichten über „Cancel Culture“, „Identitätspolitik“, „Rasse“ und den Rest zu beschränken. All diese Themen sind zwar nach wie vor sehr besorgniserregend, aber die Vorstellung, in ein bestimmtes Thema gesteckt zu werden, während man in einem anderen Bereich, der auf gesellschaftlicher Ebene weitaus bedenklicher ist, zensiert wird („nimm den Schlag, oder verliere deinen Job“), war mir zuwider.

Ich weigere mich, zensiert zu werden.

Ich werde nicht ständig Geschichten über den außer Kontrolle geratenen Wokeism in liberalen Bereichen der Gesellschaft schreiben, um Klicks und einen festen Gehaltsscheck auf konservativen Websites zu erhalten, die ihre Leser nur mit einem Narrativ füttern wollen.

Heute bin ich nicht mehr entrüstet und hoffnungslos und warte darauf, dass mir einer meiner früheren Redakteure wieder eine Chance gibt. Ich habe jetzt mein neues, unabhängiges Projekt auf dieser Plattform gestartet – Die Illusion des Konsenses – und freue mich darauf, meinen Lesern neue, spannende Inhalte zu bieten.

Ich danke denjenigen, die dazu beigetragen haben, die verschiedenen Geschichten, die ich unabhängig auf meinem persönlichen Substack geschrieben habe (mit einem kleinen Publikum und minimalem finanziellen Gewinn), zu teilen und zu verstärken, wie Ben Shapiro, Jordan Peterson, Joe Rogan und Glenn Greenwald.

Ich hoffe, dass Sie meine Arbeit weiterhin unterstützen werden, während ich auf meinem sich ständig weiterentwickelnden journalistischen Weg zur Aufdeckung der Wahrheit voranschreite.