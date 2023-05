Shutdown hin oder her, der Polizeistaat wird weiter florieren

Es gibt keine gefährlichere Bedrohung für die Zivilisation als eine Regierung aus unfähigen, korrupten oder niederträchtigen Menschen.“

Ludwig von Mises

Der Polizeistaat hat wieder einmal seine alten Tricks auf Lager und schürt die Spannungen darüber, ob die Regierung aufgrund eines Zahlungsausfalls bei den Staatsschulden gezwungen ist, den Betrieb einzustellen, und sei es nur teilweise.

Während diese politischen Spielchen die Schlagzeilen beherrschen, den Aktienmarkt in einen Sturzflug versetzen und Bundesbedienstete in die Gefahr bringen, unbezahlt arbeiten zu müssen, scheinen die unmittelbaren und sehr realen Gefahren des amerikanischen Polizeistaats mit seinen Leibesvisitationen, staatlicher Überwachung, biometrischen Datenbanken und der Behandlung von Bürgern wie Terroristen, Haftstrafen für Regierungskritik, nationale Personalausweise, Razzien durch SWAT-Teams, Zensur, erzwungene Blutabnahmen und DNA-Entnahmen, private Gefängnisse, bewaffnete Drohnen, Rotlichtkameras, Taser, aktive Schießübungen, polizeiliches Fehlverhalten und Regierungskorruption unbeachtet zu bleiben.

Der Krieg wird weitergehen, ob er nun ausfällt oder nicht. Drohnenmorde werden weitergehen. Die Überwachung wird weitergehen. Zensur und Verfolgung aller, die die Regierung kritisieren, werden weitergehen. Die Bemühungen der Regierung, Andersdenkende als Extremisten und Terroristen abzustempeln, werden weitergehen.

Schießereien mit der Polizei werden weitergehen. Die von Regierungsbeamten verübten Straßenraubüberfälle werden weitergehen. Die Korruption der Regierung wird weitergehen. Profitorientierte Gefängnisse werden weiter bestehen. Und die Militarisierung der Polizei wird weitergehen.

Werfen Sie einen Blick auf die Programme und Maßnahmen, die von einem Zahlungsausfall der Regierung, der zu einem möglichen Stillstand führen würde, nicht betroffen sein werden, und Sie erhalten einen klareren Eindruck von den Prioritäten der Regierung, die wenig mit dem Dienst am Steuerzahler und alles mit der Anhäufung von Geld, Macht und Kontrolle zu tun haben.

Die Überwachung wird unvermindert fortgesetzt. Egal, ob Sie an einem beliebigen Tag durch ein Geschäft gehen, mit dem Auto fahren, Ihre E-Mails abrufen oder mit Freunden und Verwandten telefonieren, Sie können sicher sein, dass eine Regierungsbehörde, sei es die NSA oder eine andere Einrichtung, Ihr Verhalten abhört und verfolgt. Die Polizei ist mit einer ganzen Reihe von Überwachungsgeräten ausgestattet, von Nummernschildlesern über Handyortungsgeräte bis zu biometrischen Datenaufzeichnungsgeräten. Die Technologie ermöglicht es der Polizei nun, Passanten zu scannen, um den Inhalt ihrer Taschen, Geldbörsen, Aktentaschen usw. zu ermitteln. Ganzkörperscanner, die bei Flugreisen virtuelle Leibesvisitationen von Amerikanern durchführen, sind inzwischen mobil, mit umherfahrenden Polizeifahrzeugen, die sowohl Fahrzeuge als auch Gebäude – einschließlich Wohnungen – durchleuchten. In Verbindung mit dem wachsenden Netz von Echtzeit-Überwachungskameras und Gesichtserkennungssoftware wird es bald keinen Platz mehr zum Weglaufen und kein Versteck mehr geben.

Die globale Spionage wird unvermindert weitergehen. Das riesige Überwachungsnetz der NSA, das die Washington Post als 500 Milliarden Dollar schweres „Spionageimperium“ bezeichnet, wird sich weiterhin über den gesamten Globus erstrecken und jede einzelne Person auf dem Planeten ins Visier nehmen, die ein Telefon oder einen Computer benutzt. Das Echelon-Programm der NSA fängt praktisch jeden Telefonanruf, jedes Fax und jede E-Mail ab, die auf der Welt verschickt werden, und analysiert sie. Echelon überwacht nicht nur friedliche politische Gruppen wie Amnesty International, Greenpeace und verschiedene religiöse Gruppen, sondern ist auch ein Schlüssel zu den Versuchen der Regierung, Politik und Unternehmen auszuspionieren.

Die ungeheuerlichen Durchsuchungen werden unvermindert fortgesetzt. Unter dem Vorwand, die Infrastruktur der Nation (Straßen, Nahverkehrssysteme, Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikationssysteme usw.) vor kriminellen oder terroristischen Angriffen zu schützen, werden die Task Forces der Transportation Security Administration (TSA) (bestehend aus Federal Air Marshals, Sicherheitsinspektoren für den Landverkehr, Beamten für Transportsicherheit, Beamten für Verhaltensdetektion und Hundeteams für Sprengstoffdetektion) weiterhin stichprobenartige Sicherheitskontrollen an Knotenpunkten des Transportwesens durchführen, einschließlich Häfen, Bahnhöfen und Busstationen, Flughäfen, Fähren und U-Bahnen. Zu den Durchsuchungstaktiken gehören u. a. der Einsatz von Röntgentechnik, Abtasten und Drogenspürhunden.

Die Aushöhlung der Verfassung wird unvermindert fortgesetzt. Amerikas sogenannter Krieg gegen den Terror, der seit dem 11. September 2001 unerbittlich geführt wird, hat unsere Freiheiten ausgehöhlt, unsere Verfassung ausgehebelt und unsere Nation in ein Schlachtfeld verwandelt, was zum großen Teil auf subversive Gesetze wie den USA Patriot Act und den National Defense Authorization Act zurückzuführen ist. Diese Gesetze – die die Rechtsstaatlichkeit und die verfassungsmäßigen Rechte der amerikanischen Bürger vollständig aushebeln und unsere Rechtslandschaft so umgestalten, dass das Kriegsrecht und nicht die Rechtsstaatlichkeit, unsere US-Verfassung, zur Landkarte wird, an der wir uns im Leben der Vereinigten Staaten orientieren – werden auch weiterhin durchgesetzt werden.

Die militarisierte Polizeiarbeit wird unvermindert fortgesetzt. Dank bundesstaatlicher Zuschussprogramme, die es dem Pentagon ermöglichen, überschüssige militärische Ausrüstungen und Waffen kostenlos an örtliche Strafverfolgungsbehörden abzugeben, werden sich die Polizeikräfte weiterhin von Friedensbeamten in schwer bewaffnete Ableger des Militärs verwandeln, komplett mit Springerstiefeln, Helmen, Schutzschilden, Schlagstöcken, Pfefferspray, Betäubungsgewehren, Sturmgewehren, Schutzwesten, Miniaturpanzern und bewaffneten Drohnen. Nachdem sie grünes Licht erhalten haben, jeden, den sie für geeignet halten, unter fast allen Umständen zu durchsuchen, zu pieksen, zu kneifen, zu betäuben, zu durchsuchen, zu beschlagnahmen, zu entkleiden und generell zu misshandeln, und das alles mit dem allgemeinen Segen der Gerichte, werden Amerikas Strafverfolgungsbeamte, die nicht mehr nur Diener des Volkes sind, das mit der Wahrung des Friedens betraut ist, weiterhin die Massen einsperren, unter Kontrolle halten und wie Verdächtige und Feinde statt wie Bürger behandeln.

Die Razzien der SWAT-Teams werden unvermindert fortgesetzt. Mit mehr als 80.000 SWAT-Team-Razzien, die jedes Jahr bei ahnungslosen Amerikanern wegen relativ routinemäßiger polizeilicher Angelegenheiten durchgeführt werden, und Bundesbehörden, die ihre eigenen Strafverfolgungsabteilungen einrichten, wird die Zahl der verpfuschten Razzien und der damit verbundenen Opfer weiter steigen. Landesweit werden SWAT-Teams weiterhin eingesetzt, um gegen eine erstaunlich triviale Reihe von kriminellen Handlungen oder bloße Belästigungen der Gemeinschaft vorzugehen, wie z. B. wütende Hunde, häusliche Streitigkeiten, unsachgemäß eingereichte Papiere eines Orchideenzüchters und unerlaubten Marihuanabesitz.

Die Überkriminalisierung wird unvermindert weitergehen. Die Regierungsbürokratie wird weiterhin Gesetze, Satzungen, Verordnungen und Vorschriften erlassen, die ihre Macht und ihr Wertesystem sowie das des Polizeistaats und seiner Verbündeten aus der Wirtschaft stärken und den Rest von uns zu Kleinkriminellen machen. Der durchschnittliche Amerikaner begeht heute unwissentlich drei Straftaten pro Tag, dank dieser Überfülle an vagen Gesetzen, die ansonsten unschuldige Aktivitäten illegal machen. Folglich werden Kleinbauern, die es wagen, unpasteurisierten Ziegenkäse herzustellen und ihn mit Mitgliedern ihrer Gemeinschaft zu teilen, weiterhin mit Razzien überzogen.

Die Schattenregierung – auch bekannt als der tiefe Staat, der Polizeistaat, der militärisch-industrielle Komplex und der Überwachungsstaat – wird unvermindert fortbestehen. Diese korporatistische, militarisierte, verschanzte Bürokratie, die voll funktionsfähig und mit nicht gewählten Beamten besetzt ist, wird in Washington DC weiterhin das Sagen haben, egal wer im Weißen Haus sitzt oder den Kongress kontrolliert. Mit „Regierung“ meine ich nicht die hochgradig parteiische Zweiparteien-Bürokratie der Republikaner und Demokraten. Vielmehr beziehe ich mich auf die „Regierung“ mit einem großen „G“, den tief verwurzelten „Deep State“, der sich von Wahlen nicht beeindrucken lässt, von populistischen Bewegungen nicht beeinflusst wird und sich selbst außerhalb der Reichweite des Gesetzes gestellt hat.

Diese Probleme werden nicht verschwinden.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich gemacht habe, sind sie das Rückgrat einer zunehmend aggressiven autoritären Regierung, die aus einer unheiligen Allianz zwischen Megakonzernen, die sich wenig um die Verfassung scheren, und gewählten Beamten und Bürokraten besteht, die unfähig oder nicht willens sind, die besten Interessen ihrer Wähler zu vertreten.

Unabhängig davon, ob der Regierung das geliehene Geld ausgeht oder nicht, wird das unaufhörliche Streben des Polizeistaats nach mehr Macht und Kontrolle wie gewohnt weitergehen.