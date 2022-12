Wie die Menschen in 50 Jahren über uns denken würden, wenn wir den Biotechnologie-Wahnsinn heute stoppen würden

Wir schreiben das Jahr 23 PB (Post-Biotechnologie), oder 2076 n. Chr. in jener alten Zeitrechnung, die heutzutage nur noch wenige von uns verwenden …

Die meisten Historiker meiner Generation, die lange nach der Entdeckung der DNA-Doppelhelix geboren wurden, sind sich darüber im Klaren, dass die Aufarbeitung der Ereignisse aus der nun beendeten Biotech-Ära nicht nur bedeutet, dass wir darum kämpfen müssen, zu begreifen, wie unsere kollektive Vergangenheit so zerstörerisch wurde, sondern dass wir auch unsere eigene persönliche Reise durch das Minenfeld der verführerischen Ideen verstehen müssen. Ein Prozess, in dem wir versuchen, die soziale Dynamik und die wissenschaftlichen Sackgassen zu verstehen, die zu einer derartigen Vernachlässigung des Lebens geführt haben. Ein Prozess des Erkennens der völligen und doch beiläufigen Kriminalität vermeintlicher medizinischer Praktiken und der Produktion synthetischer Lebensmittel, die dennoch die Vorstellungskraft des Volkes ergriffen.

Für die nächste Generation von Historikern und für das, was von der Menschheit übrig geblieben ist, stellen die Zeichen dieser unruhigen Zeiten – die sogenannte Übernahme durch die Technokraten, das Schicksal der wenigen Abweichler, die sich weigerten, am biotechnologischen Traum teilzunehmen, die Zahl der Verletzten oder der Toten – keine gemeinsame Erinnerung dar.

Um die Ereignisse zu rekonstruieren und neu zu interpretieren, müssen wir daher nicht nur die Chronologie und die Entscheidungen der Führer berücksichtigen, die dazu bestimmt waren, die Nationen in die Vergessenheit zu führen, sondern auch die persönlichen Aufzeichnungen der Betroffenen heranziehen. Die Menschen, die gelitten haben, die Verzweiflung derer, die von den Ereignissen, die sich ihrer Kontrolle entzogen, überrollt wurden, und die blutige Entschlossenheit einiger weniger Eliten, die Biotechnologie bis zum bitteren Ende durchzusetzen – ein Prozess, der jede Lüge sanktionierte und jede Vertuschung duldete, egal wie groß oder wie offensichtlich sie von den Tatsachen abwich.

Es sind diese Stimmen, die in den noch erhaltenen schriftlichen Aufzeichnungen enthalten sind, die offenbaren, was während des Aufruhrs und der wachsenden Angst bekannt oder vermutet wurde. Sie offenbaren auch die völlige Blindheit fast der gesamten Menschheit gegenüber den potenziellen Endresultaten des Gene Editing. Ohne Zugang zu einer kritischen und offenen Diskussion wurden die Menschen völlig neuartigen genetischen Eingriffen unterworfen, ohne ausreichend informiert zu sein. In teilweiser Unkenntnis oder unter Druck haben sie sich mit der Teilnahme abgefunden, viele taten dies sogar stolz und freudig, aber alle waren im Begriff, mit einer schrecklichen Realität konfrontiert zu werden.

Das Zeitalter der Biotechnologie begann 1953 AD, nur wenige Jahre nach dem Blutbad des Zweiten Weltkriegs. Zu dieser Zeit und mehr als vierzig Jahre lang konnte sich niemand vorstellen, dass sich der Vorhang für eine weitere tödliche Periode des Verlustes von Menschenleben heben würde. In versteckten Laboratorien und unter dem Deckmantel der Geheimhaltung wurden die verwobenen Fäden des Lebens aufgetrennt und zu anderen, fremden Formen zusammengesetzt.

Entscheidend für das Verständnis des selbstmörderischen Ansturms auf die kollektive Vernichtung, der die späteren Perioden der 100 Jahre biotechnologischer Experimente kennzeichnete, ist die Erkenntnis, dass unsere genetische Ausstattung nur die eine Seite der Medaille des Lebens ist. Die andere ist unser eigenes Bewusstsein, das all das beinhaltet, was uns zu Menschen macht – Empathie, Selbstreflexion, Unterscheidungsvermögen, Moral, Wahrheit, Heiligkeit und ein Gefühl für das kollektive Schicksal. Geist und Körper sind untrennbar miteinander verbunden. All dies wurde auf naive Weise aufs Spiel gesetzt, um die gleichermaßen gottähnlichen Einmischungsbestrebungen der Biotechnologen, der wahnsinnig profitablen Pharmalobby und der machtgierigen Verfechter einer neuen Weltordnung zu befriedigen. Wie sie die Welt in die Knie gezwungen und die Zivilisation – sofern sie überhaupt jemals existierte – fast zerstört haben, ist Gegenstand dieser Geschichte.

Es ist erschütternd, die zeitgenössischen Chroniken zu lesen und zu erkennen, dass sich körperliche Krankheiten und das Versagen der Intelligenz schleichend und zunächst unerkannt an die Beteiligten heranschlichen, bis es fast zu spät war. Kaum jemand verstand, dass der Eckpfeiler der Stabilität höherer menschlicher Fähigkeiten und der Gesundheit so zerbrechlich war, so abhängig von der absoluten Unversehrtheit des menschlichen Genoms – einem Wunderwerk einer fein ausbalancierten Struktur mit praktisch unendlich vielen Verbindungen, das dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, dem Gesetz des universellen Zerfalls, trotzen kann.

Als die Genmanipulation zum Zeitvertreib der Menschheit wurde, gingen edle Gefühle, kreative Intelligenz und altruistische Impulse, die von der genetischen Struktur abhingen, allmählich zurück und wichen Grobheit, Wut, Gewalt, Kurzsichtigkeit, Dumpfheit, Verwirrung und gefühlloser Missachtung der Konsequenzen. Wesentliche physiologische homöostatische Rückkopplungsschleifen, Organsysteme, Fortpflanzungsprozesse und das Immunsystem funktionierten nicht mehr wie früher, selbst bei jungen Menschen. Langlebigkeit wurde plötzlich selten.

Trotz der Warnungen einiger weniger versäumte es die große Mehrheit, dem nachzugehen oder sich mit dem auseinanderzusetzen, was wir heute naiverweise für selbstverständlich halten. Sie blieben uninformiert oder schwiegen absichtlich, in der Gewissheit, dass sie mit dem Strom schwimmen würden. Wir vergessen, wie es war, mit der unerbittlichen Sättigungswerbung, der Kontrolle, der Zensur, der Ablenkung und dem Gruppenzwang zu leben, die in jeden Winkel der Gesellschaft eindrangen. Diese vermittelten das Verständnis, dass die Biotechnologie eine glorreiche Zukunft ankündigte. Es war das Richtige zu tun. Es war unvermeidlich, dass den Geschädigten nicht geholfen wurde, sondern dass man sie in ein schlechtes Licht rückte und ihnen sagte, dass sie sich für das Team einsetzen würden.

Das globale Erwachen der Gefahr, das im letzten Jahrzehnt der Biotech-Ära stattfand, ist nun allen bekannt und hat sich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Der Verlust der Kontinuität des Lebens ist noch nicht überwunden. Der Kampf um die Sicherheit und den Schutz unseres genetischen Erbes ist heute das Fundament unseres Glaubens. Wir haben den Abgrund überwunden, aber wir haben bereits einen hohen Preis dafür gezahlt.

Was passiert wäre, wenn wir nicht rechtzeitig gehandelt hätten, um die Biotechnologie vollständig zu stoppen, lässt sich nur erahnen. Jetzt, in diesem sicheren Abstand von Jahren, ist es unvorstellbar. Die Geschichte, wie wir unsere Gesundheit und Vernunft zurückgewonnen haben, kann nun mit der Weisheit des Rückblicks und durch die Worte der Beteiligten, der Opfer, der Täter und der Wahrheitssprecher erzählt werden.

Natürlich ist das alles fiktiv, in einer imaginären Zukunft, aber die extremen Risiken der Biotechnologie sind real und der Wissenschaft auch heute, im Jahr 2022 n. Chr., bekannt.

