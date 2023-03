Wie die Pharmaindustrie gegen die sinkende Akzeptanz von Impfstoffen vorgeht

Obwohl es keinerlei Beweise gibt, wird behauptet, diese 3 Impfstoffe könnten vor COVID-19 schützen. Doch wenn Sie sehen, worauf das beruht, werden Sie darüber lachen, wie lächerlich das ist.

Da die Menschen wegen der Abriegelungen zu Hause bleiben und keine medizinischen Einrichtungen aufsuchen, sind die Impfraten bei Kindern gesunken. Dies könnte der Grund dafür sein, dass sie begonnen haben, unbegründete Behauptungen zu verbreiten, wonach gängige Kinderimpfungen COVID-19-Todesfälle verhindern könnten

Obwohl es keine Beweise gibt, behaupten die Medien, dass der Tuberkulose-Impfstoff, die Masern-Mumps-Röteln (MMR) und die Schluckimpfung gegen Polio vor COVID-19 schützen könnten.

Eine Studie aus Singapur kommt zu dem Ergebnis, dass Erkältungen, die durch häufig vorkommende Betacoronaviren verursacht werden, eine höhere Resistenz gegen SARS-CoV-2-Infektionen bewirken können und dass die daraus resultierende Immunität bis zu 17 Jahre anhalten kann

Wenn Sie in der Vergangenheit eine durch ein OC43- oder HKU1-Betacoronavirus verursachte Erkältung besiegt haben, besteht eine 50/50-Chance, dass Sie über T-Zellen verfügen, die SARS-CoV-2 erkennen und abwehren können

In anderen Studien wurde auch festgestellt, dass viele Menschen offenbar eine frühere Resistenz gegen SARS-CoV-2 haben. In einer Studie wurde festgestellt, dass 70 % der Patienten, die sich von leichten Fällen von COVID-19 erholt hatten, sowie 40 bis 60 % der Menschen, die dem Virus nicht ausgesetzt waren, eine Resistenz gegen SARS-CoV-2 auf der Ebene der T-Zellen aufwiesen

Seit dem Auftauchen von COVID-19 ist der Gedankenaustausch im Grunde genommen verboten worden. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind die Hauptakteure und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog. Ursprünglich veröffentlicht: 26. Juni, 2020

Da die Menschen wegen der Abriegelungen zu Hause bleiben und keine medizinischen Einrichtungen aufsuchen, sind die Impfraten bei Kindern gesunken. Wie nicht anders zu erwarten, ist dies eine schlechte Nachricht für die Pharmaindustrie. Wahrscheinlich hat sie deshalb damit begonnen, unbegründete Behauptungen aufzustellen, dass Impfungen im Kindesalter COVID-19-Todesfälle verhindern könnten.

Unbegründete Behauptungen sollen die Akzeptanz von Impfstoffen fördern

Dafür gibt es keinerlei Beweise, doch im März 2020 wurde der Tuberkulose-Impfstoff mit der Behauptung beworben, er könne das Immunsystem gegen SARS-CoV-2 „stählen“. Wie in Science berichtet:

„Forscher in vier Ländern werden demnächst eine klinische Studie mit einem unorthodoxen Ansatz gegen das neue Coronavirus starten. Sie werden testen, ob ein jahrhundertealter Impfstoff gegen Tuberkulose (TB), eine bakterielle Krankheit, das menschliche Immunsystem auf breiter Basis ankurbeln kann, so dass es das Virus, das die Coronavirus-Krankheit 2019 verursacht, besser bekämpfen und eine Infektion damit vielleicht sogar ganz verhindern kann.“

Im April 2020 wurde der Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff (MMR) als „großer Durchbruch“ gegen COVID-19 angepriesen. Der britische Express berichtete:

„Forscher der Universität Cambridge sagten, dass die Injektion schwere Symptome bei Menschen, die sich infiziert haben, verhindern könnte, weil das Rötelnvirus eine ähnliche Struktur wie das Coronavirus hat … Als sie das Rötelnvirus und das Coronavirus verglichen, stellten die Forscher fest, dass sie zu 29 Prozent identisch waren … Die Forscher haben keine Beweise dafür, dass der MMR-Impfstoff bei COVID-19-Patienten wirkt, aber sie versicherten, dass ‚eine Studie gerechtfertigt ist.'“

Im Juni 2020 war der Polio-Impfstoff an der Reihe, im Rampenlicht zu stehen. Nach Angaben von The Hill, werden Tuberkulose- und Polioimpfstoffe „auf einen möglichen Schutz gegen COVID-19“ untersucht.

Jeffrey D. Cirillo, Professor für mikrobielle Pathogenese und Immunologie am Texas A&M Health Science Center, ging sogar so weit zu behaupten: „Dies ist der einzige Impfstoff der Welt, der derzeit gegen COVID-19 eingesetzt werden kann.“

Auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage von Impfraten in Ländern wie Pakistan, „wo der größte Teil der Bevölkerung gegen Tuberkulose geimpft ist und die Todesraten bei COVID-19 extrem niedrig sind“. Das war’s.

In der Zwischenzeit werden Diskussionen und Beweise für den Nutzen von Vitamin C und Vitamin D – wie auch für viele andere Therapien – verboten und zensiert. Und das, obwohl es bedeutende wissenschaftliche Beweise gibt, die ihre Verwendung unterstützen und die zeigen, wie diese Nährstoffe und Therapien diese spezielle Infektion verhindern und/oder behandeln können. Das ist eine Travestie.

Der orale Polio-Impfstoff ist übrigens heute die Hauptursache für Polio-Lähmungen in der Welt, nicht die wilde Kinderlähmung. Dies ist eine unbequeme Tatsache, die von den meisten Mainstream-Medien völlig ignoriert wird.

Erkältung kann langfristige Immunität gegen COVID-19 bewirken

Am 12. Juni 2020 veröffentlichte die Daily Mail, Science Times und andere über die Ergebnisse einer Studie aus Singapur unter der Leitung von Professor Antonio Bertoletti, Immunologe an der Duke-NUS Medical School, die zeigt, dass Erkältungskrankheiten, die durch die Betacoronaviren OC43 und HKU1 verursacht werden, den Menschen resistenter gegen eine SARS-CoV-2-Infektion machen können und dass die daraus resultierende Immunität bis zu 17 Jahre anhalten kann.

„Die Exposition gegenüber Coronaviren, die für die Erkältung verantwortlich sind, scheint es dem Immunsystem zu ermöglichen, auch SARS-CoV-2 zu erkennen und abzuwehren.“

Neben der Erkältung sind OC43 und HKU1 – zwei der am häufigsten vorkommenden Betacoronaviren – auch Bronchitis, die akute Verschlimmerung einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung und Lungenentzündung in allen Altersgruppen verursachen. Wie die Daily Mail berichtet:

„Sie haben viele genetische Merkmale mit den Coronaviren Covid-19, MERS und SARS gemeinsam, die alle vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Man geht davon aus, dass bis zu 30 Prozent aller Erkältungen auf Coronaviren zurückzuführen sind, aber es ist nicht genau bekannt, wie viele davon durch die Betacoronavirus-Typen verursacht werden. Jetzt haben Wissenschaftler Beweise dafür gefunden, dass eine gewisse Immunität über viele Jahre hinweg vorhanden sein kann, weil die körpereigenen T-Zellen sich an frühere Angriffe durch Viren mit ähnlichem genetischen Aufbau erinnern – selbst bei Menschen, die bekanntermaßen nicht mit Covid-19 oder SARS in Berührung gekommen sind … 24 Patienten, die sich von Covid-19 erholt hatten, 23, die an SARS erkrankt waren, und 18, die weder mit SARS noch mit Covid-19 in Berührung gekommen waren, wurde Blut abgenommen … Die Hälfte der Patienten in der Gruppe, die weder mit Covid-19 noch mit SARS in Berührung gekommen war, besaß T-Zellen, die eine Immunantwort auf die tierischen Betacoronaviren, Covid-19 und SARS, zeigten. Dies deutet darauf hin, dass sich die Immunität der Patienten nach einer Exposition gegenüber Erkältungskrankheiten entwickelt hat, die durch Betacoronaviren oder möglicherweise durch andere, noch unbekannte Erreger verursacht werden.“

Mit anderen Worten: Wer in der Vergangenheit eine durch ein OC43- oder HKU1-Betacoronavirus verursachte Erkältung besiegt hat, hat eine 50/50-Chance, dass er über defensive T-Zellen verfügt, die SARS-CoV-2, das neue Coronavirus, das COVID-19 verursacht, erkennen und abwehren können. Das sagen die Forscher:

„Diese Ergebnisse zeigen, dass virus-spezifische Gedächtnis-T-Zellen, die durch eine Infektion mit dem Betacoronavirus induziert werden, lange bestehen bleiben, was die Vorstellung unterstützt, dass Covid-19-Patienten eine langfristige T-Zell-Immunität entwickeln würden. Unsere Ergebnisse lassen auch die faszinierende Möglichkeit zu, dass eine Infektion mit verwandten Viren auch vor der durch SARS-Cov-2 verursachten Pathologie schützen oder diese modifizieren kann“.

Andere Studien zeigen ähnliche Ergebnisse

In anderen Studien wurde auch festgestellt, dass viele von ihnen offenbar eine frühere Resistenz gegen SARS-CoV-2 aufweisen. Zum Beispiel fand eine Studie die am 14. Mai 2020 in der Fachzeitschrift Cell veröffentlicht wurde, ergab, dass 70 % der vom La Jolla Institute for Immunology entnommenen Proben von Patienten, die sich von leichten Fällen von COVID-19 erholt hatten, sowie 40 bis 60 % der Personen, die dem Virus nicht ausgesetzt waren, eine Resistenz gegen SARS-CoV-2 auf der Ebene der T-Zellen aufwiesen.

Den Autoren zufolge deutet dies darauf hin, dass es „eine kreuzreaktive T-Zell-Erkennung zwischen zirkulierenden ‚Erkältungs‘-Coronaviren und SARS-CoV-2 gibt“. Wie die obige Studie von Bertoletti ergab auch die Cell-Studie, dass die Exposition gegenüber Coronaviren, die für die Erkältung verantwortlich sind, es dem Immunsystem offenbar ermöglicht, auch SARS-CoV-2 zu erkennen und abzuwehren.

Am 14. Mai 2020 berichtete die Zeitschrift Science über diese Cell-Ergebnisse und zog Parallelen zu einer anderen früheren Arbeit von deutschen Forschern, die zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gekommen waren.

Diese deutsche Arbeit, deren Vorabdruck am 22. April 2020 auf Medrxiv veröffentlicht wurde, fand Helfer-T-Zellen, die sich gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein richteten, bei 15 von 18 mit COVID-19 hospitalisierten Patienten. Wie in Science berichtet:

„Die Teams fragten auch, ob Menschen, die nicht mit SARS-CoV-2 infiziert waren, ebenfalls Zellen zur Bekämpfung des Virus produzieren. Thiel und Kollegen analysierten das Blut von 68 nicht infizierten Personen und fanden heraus, dass 34 % Helfer-T-Zellen besaßen, die SARS-CoV-2 erkannten. Das Team aus La Jolla entdeckte diese Kreuzreaktivität in etwa der Hälfte der gelagerten Blutproben, die zwischen 2015 und 2018 entnommen wurden, also lange vor Beginn der aktuellen Pandemie … Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass „ein Grund dafür, dass ein großer Teil der Bevölkerung in der Lage ist, mit dem Virus umzugehen, darin besteht, dass wir möglicherweise eine kleine Restimmunität haben, weil wir Erkältungsviren ausgesetzt sind“, sagt der Virusimmunologe Steven Varga von der University of Iowa. In keiner der beiden Studien wurde jedoch der Nachweis erbracht, dass Menschen mit Kreuzreaktivität weniger stark an COVID-19 erkranken. Vor diesen Studien wussten die Forscher nicht, ob T-Zellen bei der Beseitigung von SARS-CoV-2 eine Rolle spielen oder ob sie sogar eine gefährliche Überreaktion des Immunsystems auslösen können. Diese Arbeiten sind wirklich hilfreich, weil sie die T-Zellen-Komponente der Immunreaktion zu definieren beginnen“, sagt [die Virologin Angela] Rasmussen von der Columbia University.“

Statistiker glaubt, dass die Mehrheit resistent gegen COVID-19 ist

Diese Studien stützen die jüngsten COVID-19-Mortalitätsmodelle, die auf eine weit verbreitete Resistenz und vorherige Immunität hindeuten. Freddie Sayers, leitender Redakteur von UnHerd, interviewte kürzlich Professor Karl Friston, einen Statistiker, dessen Fachgebiet die mathematische Modellierung ist und der glaubt, dass die Vorimmunität in der Weltbevölkerung bis zu 80 % betragen könnte. Sayers berichtet:

„[Friston] erfand die heute übliche Technik des ’statistischen parametrischen Mappings‘ zum Verständnis der Bildgebung des Gehirns – und seit einigen Monaten wendet er seine spezielle Methode der Bayes’schen Analyse, die er ‚dynamische Kausalmodellierung‘ nennt, auf die verfügbaren Covid-19-Daten an … Seine Modelle deuten darauf hin, dass der krasse Unterschied zwischen den Ergebnissen im Vereinigten Königreich und in Deutschland nicht in erster Linie auf unterschiedliche Regierungsmaßnahmen (wie … frühere Schließungen) zurückzuführen ist, sondern sich besser durch intrinsische Unterschiede zwischen den Bevölkerungen erklären lässt, die dazu führen, dass die „anfällige Bevölkerung“ in Deutschland … viel kleiner ist als im Vereinigten Königreich … Selbst innerhalb des Vereinigten Königreichs deuten die Zahlen auf dasselbe hin: dass die ‚effektiv gefährdete Bevölkerung‘ nie 100 % betrug, sondern höchstens 50 % und wahrscheinlich eher nur 20 % der Bevölkerung.“

Diese Statistiken stellen die Idee, dass soziale Distanzierung ein unvermeidlicher Teil der „neuen Normalität“ nach COVID-19 ist, in Frage. Hinzu kommt, dass die Wirkung von Abriegelungsmaßnahmen gänzlich verschwindet, sobald vernünftige Verhaltensweisen, wie z. B. bei Krankheit zu Hause zu bleiben, in Fristons Modell einbezogen werden, so dass globale Abriegelungen wahrscheinlich von vornherein völlig unnötig waren.

Nobelpreisträger entlarvt Wachstumsprognosen

Michael Levitt, ein Professor für Strukturbiologie an der Stanford School of Medicine, der 2013 den Nobelpreis für seine Entwicklung von Multiskalenmodellen für komplexe chemische Systeme erhielt, hat ebenfalls starke Beweise vorgelegt, die Fristons Modell unterstützen.

Levitt zufolge zeigen die statistischen Daten ein mathematisches Muster, das unabhängig von den staatlichen Eingriffen immer gleich geblieben ist. Während frühe Modelle eine exponentielle Explosion der COVID-19-Todesfälle vorhersagten, sind diese Vorhersagen nie eingetreten. Wie Sayers in dem obigen Video berichtet:

„Nach einem etwa zweiwöchigen exponentiellen Wachstum der Fälle (und in der Folge der Todesfälle) tritt eine Art Bruch ein, und das Wachstum beginnt sich zu verlangsamen. Die Kurve wird schnell „subexponentiell“. Dies mag wie eine technische Unterscheidung erscheinen, aber die Auswirkungen sind tiefgreifend. Die „ungemilderten“ Szenarien, die (unter anderem) vom Imperial College modelliert wurden und die Regierungen in aller Welt zu drastischen Maßnahmen veranlassten, gingen von einem anhaltenden exponentiellen Wachstum aus … Professor Levitt weist jedoch darauf hin, dass dies nirgendwo der Fall war, nicht einmal in Ländern, die relativ lax reagiert haben.“

Levitt ist der Ansicht, dass eine frühere Immunität eine wichtige Rolle dabei spielt, warum die Zahl der COVID-19-Todesfälle nicht exponentiell ansteigt, und das scheint durchaus sinnvoll zu sein. Die Mehrheit der Menschen ist (und war) einfach nicht anfällig für diese Krankheit.

Er sagt Sayers, dass die wahllosen Abriegelungen auf der ganzen Welt „ein großer Fehler“ waren. Ein vernünftigerer Ansatz wäre es gewesen, die älteren Menschen zu schützen und zu isolieren, die bei weitem am anfälligsten sind und den Großteil der COVID-19-Todesfälle in der Welt ausmachen.

Es bleibt zu hoffen, dass diese Daten nicht unter den Teppich gekehrt werden, wenn in diesem Herbst eine zweite Welle von COVID-19 auftritt. Diesen Fehler einmal zu machen, ist schlimm genug. Wir sollten ihn nicht wiederholen.

Zu guter Letzt: Um Ihr Immunsystem zu stärken und Ihr Risiko einer COVID-19-Infektion in Zukunft zu senken, sollten Sie unbedingt die Anweisungen in „Ihr Vitamin-D-Spiegel muss vor der zweiten Welle 60 ng/ml erreichen“ befolgen.

