Wie die Regierung Ihre digitale Identität kontrollieren will.

Eine Bedrohung für die Privatsphäre und die Meinungsfreiheit.

In den USA führt der scheinbar unaufhaltsame Marsch zur Einführung digitaler Identitätsnachweise in einem Bundesstaat nach dem anderen – fest verwurzelt in der Ansprache einer stark konsumorientierten Gesellschaft mit dem Versprechen, ihr Konsumverhalten „noch besser“ (d.h. einfacher, bequemer) zu machen – dazu, dass Datenschützer und Sicherheitsverfechter weiterhin darauf drängen, dass verfassungsmäßige Rechte auf diesem Weg nicht über Bord geworfen werden.

Im Kern geht es darum, dass bei der weiteren Verbreitung digitaler Identitätsnachweise rechtlich und politisch sichergestellt werden muss, dass diejenigen, die diese Instrumente einsetzen, auch dafür Sorge tragen, dass sie im Einklang mit der Verfassung des Landes stehen.

Die schlechte Variante wäre, diese Instrumente einfach einzuführen und von den Bürgern zu verlangen, dass sie blind darauf vertrauen, dass „alles in Ordnung sein wird“ – weil ein Politiker das gesagt hat.

Die Kritiker argumentieren jedoch, dass die digitalen Ausweise zwar nach dem „Kodex der wahren Demokratie“ eingeführt werden könnten, dies aber derzeit einfach nicht der Fall sei.

Ein Beispiel dafür ist das scheinbar einfache System in Colorado. Seit vier Jahren wird den Menschen dort gesagt, dass der digitale Personalausweis genauso gut ist wie jeder andere (Lichtbild-)Ausweis. Alles, was sie machen müssen, ist, die App auf ihrem Handy zu installieren, und schon können sie loslegen.

(Natürlich erst, nachdem sie ihre echten, realen Fotos oder Videos der von der Regierung ausgestellten Ausweise bei den Behörden hochgeladen haben).

Aber an diesem Punkt kommt die ganze Industrie, die das Internet überwacht, Daten sammelt und monetarisiert ins Spiel.

Auch wenn die persönlichen Daten des fraglichen Ausweises verschlüsselt werden, sobald sie digital sind, spielen, wie es in den Berichten heißt, „viele Dienste, sowohl öffentliche als auch private“ das gleiche digitale Verifizierungsspiel, indem sie Regierungsserver „anpingen“.

Und dann – „Dieser Ping erzeugt einen Datensatz, der beschreibt, wer, was, wann und wo. Im Laufe der Zeit bilden diese Datensätze ein von der Regierung kontrolliertes Verzeichnis von Informationen über ihre Bürger.

Solange es „Drittanbieter“ gibt, gibt es keinen Grund, warum die Situation nicht schlimmer werden sollte. Aus Gründen, die nur der Colorado Digital ID („myColorado“) bekannt sind, ist die Sammlung riesiger Datenmengen von solchen Unternehmen abhängig.

Könnte der Staat, an den Sie Ihre Steuern zahlen, nicht die „Stärke“ aufbringen – ganz zu schweigen von der Schaffung legitimer Arbeitsplätze -, indem er sicherstellt, dass dieses sensible Geschäft tatsächlich vom Staat betrieben wird – und sich an die Gesetze, einschließlich der Verfassung, hält?

Die Antwort lautet: Nein. Man hat sich für private Unternehmen entschieden, die die „Drecksarbeit“ erledigen, einschließlich der Sammlung von IP-Adressen, Geräte- und Browser-IDs usw. Und warum?

Um nicht zu sehr auf den Punkt zu kommen, aber – sind diese staatlichen Politiker dumm? Die Antwort lautet: Im Gegenteil. Sie scheinen ihr Bestes zu geben, während sie jetzt scheinbar rechtlich einwandfrei sind, lassen sie sich in Wirklichkeit auf Dinge ein, die sich als sehr fragwürdig erweisen könnten, nicht zuletzt die Einbeziehung von „Dritten“ und ihre notorisch zentralisierten Datenmodelle.

Einerseits müssen die Bürger von Colorado ihrer Regierung weiterhin ihre Daten anvertrauen. Auf der anderen Seite aber vertrauen sie mit digitalen Ausweisen privaten Unternehmen, die kaum jemandem Rechenschaft schuldig sind außer dem Dollar und – den Versprechungen der Politiker.

Der „Datenschutz-Frosch“, wie er in Georgia gekocht wurde, scheint nicht weit – Anfang dieses Jahres wurde berichtet, dass dieser Staat erst der vierte in den USA war, der „Apple-kompatible digitale IDs“ einführte.

Hier ist die Überschneidung Regierung/Privatwirtschaft/Unternehmen sogar noch deutlicher.

Das betreffende Programm ist der Führerschein des Bundesstaates Georgia, ein „mobiler“ (d.h. digitaler) Führerschein.

Anfang des Jahres wurde berichtet, wie die US-Bundesstaaten dafür sorgen, dass mehr als 310 Millionen Handynutzer in ihre „digitale Zukunft“ gezwungen werden können.

Alles, was sich auf diesen Telefonen befinde – „Videokameras, Taschenrechner, GPS, Taschenlampen, Lesegeräte und (…) Führerscheine“ – sei den Strafverfolgungsbehörden zugänglich.

„Wir sammeln die Verifizierungsinformationen der Nutzer und senden sie verschlüsselt an das DMV. Nach der Freigabe durch das DMV wird der Führerschein verschlüsselt auf dem Gerät gespeichert und ist nur mit Zustimmung des Nutzers zugänglich“, sagte Dong Min Kim von Google Wallet im Februar dieses Jahres.

Für die Zivilgesellschaft, insbesondere für die digitalen Aktivisten, war es ein harter Kampf an vielen Fronten. Eine davon ist, dass der Berg von Anfang an, in den 1990er-Jahren, falsch aufgebaut wurde.

Während traditionell einige der fortschrittlichsten Technologien aus den USA kamen, führte dies nicht unbedingt zu einem hohen Maß an „digitaler Kompetenz“ in der Bevölkerung des Landes (einschließlich des Bewusstseins für Datenschutz und Sicherheit).

Und jetzt, wo es an der Zeit ist, zu erklären, warum die digitale Identität für den Durchschnittsbürger wirklich schlecht sein könnte, müssen die Aktivisten der Rechten bedauern, dass sie ihre Informations- und Aufklärungskampagnen nicht von Anfang an hartnäckig und beharrlich genug vorangetrieben haben.

Digitale ID-Systeme, die digitale Technologien zur Identifizierung und Authentifizierung von Personen nutzen, werden zunehmend als zweischneidiges Schwert betrachtet. Sie bieten zwar Lösungen für Verwaltungs- und Sicherheitsprobleme, lassen aber auch die Alarmglocken schrillen, wenn es darum geht, wie diese Systeme zur Förderung autoritärer Kontrolle eingesetzt werden können.

Eines der auffälligsten Beispiele ist das chinesische Sozialkreditsystem, das den Bürgern auf der Grundlage ihres digital überwachten Verhaltens Punkte zuteilt. Dieses System, das als Eingriff in die Privatsphäre kritisiert wird, könnte genutzt werden, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und Konformität zu erzwingen. Auch das indische Aadhaar-System, das weltweit größte biometrische Ausweissystem, ist aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der potenziellen Überwachung durch die Regierung in die Kritik geraten, wie Fälle von Datenlecks und Datenmissbrauch gezeigt haben.

Der Fall des chinesischen Sozialkreditsystems ist ein beunruhigendes Beispiel dafür, wie digitale ID-Systeme für autoritäre Zwecke missbraucht werden können. Das System, das mit dem Ziel eingeführt wurde, das Vertrauen in die Gesellschaft zu stärken, verfolgt und bewertet das Verhalten von Einzelpersonen und Unternehmen anhand einer Vielzahl von Daten, die dann zur Vergabe eines „Social Credit“-Wertes verwendet werden. Dieser Wert kann sich auf verschiedene Aspekte des Lebens eines Bürgers auswirken, von der Kreditwürdigkeit bis hin zur Reisefreiheit.

Das System funktioniert durch die Sammlung von Daten über ein umfassendes Netzwerk von Überwachungstechnologien, einschließlich Gesichtserkennung, Internetüberwachung und Transaktionsverfolgung. Verhaltensweisen wie das Überqueren einer Straße, der Kauf bestimmter Gegenstände, Postings in sozialen Medien und sogar das Verhalten von Freunden und Familie können sich auf den Score einer Person auswirken. Eine hohe Punktzahl kann zu Vorteilen wie einem leichteren Zugang zu Krediten und einer bevorzugten Aufnahme in Schulen führen, während eine niedrige Punktzahl zu Einschränkungen wie dem Verbot des Kaufs von Flug- oder Bahntickets führen kann.

Kritiker des Systems argumentieren, dass es über die Förderung der Vertrauenswürdigkeit hinausgeht und sich zu einer invasiven Überwachung und sozialen Kontrolle entwickelt. Durch die Überwachung und Bewertung eines so breiten Spektrums von Aktivitäten fördert das System effektiv eine Form der Selbstzensur und die Anpassung an staatlich genehmigtes Verhalten. Bedenken bestehen auch hinsichtlich der mangelnden Transparenz und der fehlenden Rechtsmittel für Personen, die sich ungerecht bewertet fühlen.

Weiterhin hat das Social Credit System Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und politische Meinungsverschiedenheiten. Die Möglichkeit, Online-Aktivitäten zu überwachen und Personen zu bestrafen, die Meinungen äußern, die nicht mit denen der Regierung übereinstimmen, gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Meinungsfreiheit. Dies hat weiterreichende Auswirkungen auf die bürgerlichen Freiheiten, da die Angst vor Bestrafung Menschen davon abhalten kann, sich an einem legitimen politischen Diskurs zu beteiligen.

Das System hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Privatsphäre. Da die Regierung Zugang zu großen Mengen persönlicher Daten hat, gibt es Bedenken, wie diese Informationen verwendet werden könnten, insbesondere wenn es keine strengen Datenschutzgesetze gibt. Die Möglichkeit des Missbrauchs dieser Daten, sei es für politische, soziale oder wirtschaftliche Zwecke, stellt eine ernsthafte Herausforderung für die Rechte des Einzelnen dar.

Das chinesische Sozialkreditsystem ist ein eklatantes Beispiel dafür, wie digitale Identifizierungssysteme, die eigentlich der Verwaltungseffizienz und dem gesellschaftlichen Vertrauen dienen sollen, zu Instrumenten autoritärer Kontrolle werden können. Es unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung zwischen technologischem Fortschritt und dem Schutz grundlegender Menschenrechte. Die Auswirkungen des Systems auf die Privatsphäre, das Recht auf freie Meinungsäußerung und die persönliche Autonomie verdeutlichen die potenziellen Gefahren einer unkontrollierten digitalen Überwachung und Datensammlung in jeder Gesellschaft.

In Russland wurde ein umfassendes Gesichtserkennungssystem, das angeblich der Sicherheit dienen sollte, Berichten zufolge dazu verwendet, politische Demonstranten zu identifizieren und zu verhaften, was das Potenzial digitaler Identifizierungssysteme zur Unterdrückung politischer Opposition verdeutlicht. Ein weiteres Beispiel ist das venezolanische „Carnet de la Patria“-System, das Bürger mit staatlichen Stellen verbindet. Es wurde beschuldigt, ein Instrument der sozialen Kontrolle zu sein, da die Regierung angeblich Sozialleistungen auf der Grundlage politischer Loyalität manipulierte.

Russlands Einsatz digitaler Identifizierungs- und Überwachungssysteme, insbesondere die weitverbreitete Nutzung von Gesichtserkennungstechnologie, ist ein weiteres signifikantes Beispiel dafür, wie solche Technologien zur Stärkung autoritärer Praktiken eingesetzt werden können.

In den vergangenen Jahren hat Russland eine Vorreiterrolle bei der Einführung von Gesichtserkennungstechnologie eingenommen, vornehmlich in Großstädten wie Moskau. Offiziell wird behauptet, das System erhöhe die öffentliche Sicherheit und helfe bei der Suche nach vermissten Personen und der Festnahme von Kriminellen. Es gibt jedoch wachsende Bedenken hinsichtlich der weiterreichenden Auswirkungen dieser Technologie, hauptsächlich auf die bürgerlichen Freiheiten und die politische Freiheit.

Der umstrittenste Aspekt war der Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie bei politischen Protesten. Es wurde berichtet, dass die russischen Behörden diese Systeme eingesetzt haben, um Demonstranten zu identifizieren, zu verfolgen und zu verhaften. Bei verschiedenen politischen Demonstrationen, einschließlich solcher gegen die Regierungspolitik oder zur Unterstützung der Opposition, soll Gesichtserkennung eingesetzt worden sein, um Personen zu identifizieren, noch bevor sie eine Protestaktion starteten. Dieser präventive Ansatz im Umgang mit Andersdenkenden hat erhebliche Bedenken hinsichtlich der Aushöhlung des Rechts auf friedliche Versammlung und freie Meinungsäußerung hervorgerufen.

Das Missbrauchspotenzial der Technologie geht über das Protestmanagement hinaus. In Russland, wo die politische Opposition und kritische Stimmen häufig von der Regierung unter Druck gesetzt werden, kann die Möglichkeit, die Bewegungen und Verbindungen von Personen durch Gesichtserkennung zu verfolgen, ein mächtiges Instrument der politischen Einschüchterung und Kontrolle sein. Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der mangelnden Transparenz und Kontrolle bei der Verwendung dieser Technologie, was zu Ängsten vor willkürlicher oder ungerechtfertigter Überwachung führt.

Die COVID-19-Pandemie hat die Einschränkung der persönlichen Freiheiten weiter ins Rampenlicht gerückt. Digitale Tracking- und Identifizierungssysteme, die für Gesundheitsmaßnahmen eingeführt wurden, haben gezeigt, wie leicht Regierungen ihre Überwachungsmöglichkeiten ausweiten und Freiheiten unter dem Vorwand der öffentlichen Gesundheit einschränken können.