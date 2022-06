Wie die Rekordlebenserwartung von Japan sank, nachdem es den westlichen Lebensstil angenommen hatte

Okinawa ist bekannt dafür, dass die Menschen dort bis ins hohe Alter leben, aber das begann sich in den Nachkriegsjahren zu ändern. Wie Japans Rekord-Lebenserwartung sank, nachdem es einen westlichen Lebensstil angenommen hatte, ist ein abschreckendes Beispiel für alle.

Die Einwohner der japanischen Präfektur Okinawa sind dafür bekannt, dass sie seit Generationen zu den am längsten lebenden Menschen der Welt gehören.

Mediziner und Gerontologen sind auf diese halbtropischen Inseln vor der Küste Südjapans geströmt, um das Geheimnis der Langlebigkeit der einheimischen Bevölkerung zu ergründen, wobei die meisten feststellten, dass es sich um eine Mischung aus ausgewogener Ernährung, regelmäßiger Bewegung und Unterstützung durch Familie und Gemeinschaft handelt.

Das ändert sich jetzt leider. Während die japanische Bevölkerung insgesamt länger lebt als je zuvor, sterben die Okinawaner immer jünger. Die jüngeren Generationen werden dafür verurteilt, dass sie der traditionellen Lebensweise der Inseln den Rücken gekehrt haben.

Okinawa hatte 1980 die höchste durchschnittliche Lebenserwartung sowohl für Männer als auch für Frauen, wobei Männer voraussichtlich mindestens 84 Jahre und Frauen mindestens 90 Jahre alt werden würden.

Lebenserwartung sinkt

Diese hervorragende Bilanz hat sich jedoch zu verschlechtern begonnen. Im Jahr 1990 hatten die Männer Okinawas die fünfthöchste durchschnittliche Lebenserwartung aller 47 Präfekturen Japans, und bis 2020 waren sie auf Platz 36 zurückgefallen. Bis 2005 standen die Frauen Okinawas an der Spitze der Präfekturliste, doch bis 2020 sind sie auf den siebten Platz zurückgefallen.

Laut der Volkszählung 2020 des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales wurden okinawanische Männer im Durchschnitt 80,27 Jahre und Frauen 87,44 Jahre alt.

Makoto Suzuki ist 89 Jahre alt und hat sein ganzes Leben damit verbracht, die Faktoren zu erforschen, die zur Langlebigkeit seiner Inselbewohner beitragen.

Suzuki, der noch immer in Teilzeit als klinischer Kardiologe arbeitet und Mitbegründer des in Naha ansässigen Okinawa Research Center for Longevity Sciences ist, sagte: „Die Lebenserwartung der Menschen in Okinawa sinkt ziemlich schnell, und wir glauben, dass das Problem darin liegt, dass die jüngeren Menschen es versäumt haben, in die Fußstapfen der früheren Generationen zu treten.“

„Die Menschen auf Okinawa sind von der Ernährung und dem Lebensstil anderer Gesellschaften, insbesondere der USA, beeinflusst worden“, sagte er der DW.

Okinawa beherbergt seit der Kapitulation Japans am Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 eine große Anzahl von US-Militärstandorten und Zehntausende von Truppen. Die Einheimischen hätten eine Kultur des Fast Food und des Fernsehens anstelle von körperlicher Betätigung angenommen, und die Auswirkungen seien jetzt zu sehen.

„Typischerweise bestand die okinawanische Ernährung aus viel Gemüse, einheimischem Obst, Gerichten wie Tofu, Fisch und Fleisch, wenn auch in kleinen Portionen“, sagt er und fügt hinzu: „Als ich ein Junge war, gab es bei uns etwa einmal pro Woche Fleisch, und diese Gewohnheit habe ich bis heute beibehalten.

„Als ich jünger war, bin ich auch viel gewandert, geklettert und habe Bogen geschossen, aber jetzt tue ich das nicht mehr so oft, vor allem, weil ich einfach keine Zeit mehr für diese Hobbys habe.

Die Bedeutung von ‚ikigai‘

„Ich glaube auch, dass das Konzept des ‚ikigai‘ wichtig für unser Leben ist, vor allem für ältere Menschen“, erklärte Suzuki und bezog sich dabei auf das herkömmliche Konzept des Lebenssinns.

„Meine Arbeit im Krankenhaus ist sehr arbeitsreich und das ist mein ikigai“, sagte er. „Es ist wichtig für mich, kranken Menschen zu helfen, und ich betrachte sie nicht als meine Patienten, sondern als meine Freunde. Aber es hilft mir auch, mit ihnen zusammen zu sein, denn Isolation und Einsamkeit sind für alte Menschen sehr gefährlich.

„Meine Frau ist vor zwei Jahren gestorben, deshalb gehe ich jetzt oft nachts ins Krankenhaus, um mit anderen Menschen zusammen zu sein, da meine Freunde dort sind.“

Nach Ansicht von Tomoko Owan, einer außerordentlichen Professorin an der medizinischen Fakultät der Universität der Ryukyus, haben externe Faktoren das Wohlbefinden der Inselbewohner derart beeinträchtigt.

„Okinawa war als Ort bekannt, an dem die Menschen bis ins hohe Alter leben, aber das begann sich in den Jahren nach dem Krieg zu ändern“, sagte sie. „Menschen aus Übersee zogen hierher und brachten ihre eigene Kultur mit. Nach und nach vermischten sich die Einheimischen mit den Neuankömmlingen, und unsere Ernährung und unsere Traditionen veränderten sich.“

Sie nennt das Essen als einen wichtigen Faktor, der sich verändert hat, aber es gibt noch andere.

Die Lektionen des Karate

„Dies war eine Inselgesellschaft, in der die Familie und die Gemeinschaft immer sehr wichtig waren“, sagt sie. „Es war friedlich, und in der Vergangenheit hatten die Menschen wenig Stress“.

In letzter Zeit haben viele Okinawaner den „Eile mit Weile“-Lebensstil angenommen, der eher ein Synonym für das japanische Festland ist, so Owan, während die zunehmenden Arbeitsverpflichtungen dazu führen, dass es weniger Möglichkeiten für Freizeit, Freunde und Familie sowie Hobbys gibt.

Karate ist unverkennbar mit Okinawa verbunden, und viele ältere Okinawaner üben diese Kampfsportart noch immer aus. Owan unterrichtet Karate an ihrer Universität und betrachtet es als ein wesentliches Element ihrer täglichen Übungsroutine. Sie betont, dass es ein Training für Körper, Geist und Seele ist.

Die jüngeren Okinawaner scheinen jedoch mit ihrem derzeitigen Lebensstil zufrieden zu sein, auch wenn dies bedeutet, dass sie nicht so lange leben werden wie ihre Vorfahren.

„Das ist der moderne japanische Lebensstil“, sagt Shuhei Kohagura, ein 39-jähriger Beamter der Tourismusbehörde der Präfektur, und gesteht, dass er jede Woche viele Überstunden macht, mittags einen Imbiss in einem örtlichen Supermarkt kauft und nach dem Büro mit Kollegen etwas trinken geht.

„Ich bin mit dieser Lebensweise aufgewachsen und fühle mich jetzt wohl, auch wenn ich mich oft darüber beschwere, dass ich zu viel zu tun habe“, sagt er. „Die traditionelle Lebensweise hier mag verlockend klingen, aber ich glaube, es würde mir sehr schwer fallen, mich daran zu gewöhnen, weil es einfach so anders ist als alles, woran ich mich gewöhnt habe.“

Suzuki erzählte, dass seine Mutter 105 Jahre alt wurde und dass er so lange wie möglich als Arzt arbeiten möchte.

„Ich glaube, die jungen Leute in Okinawa haben es versäumt, von den Älteren zu lernen“, sagte er. „Es ist bedauerlich, dass sie nicht so lange leben, aber unsere Gesellschaft hat sich in kurzer Zeit stark verändert.“