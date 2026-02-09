Von Moon of Alabama

Heute ist der letzte Atomwaffenvertrag zwischen den Vereinigten Staaten und der Russischen Föderation ausgelaufen. Damit gibt es zum ersten Mal seit 64 Jahren keine Beschränkungen für die Atomstreitkräfte beider Seiten mehr.

Der New-START-Vertrag hatte die Anzahl der eingesetzten strategischen Atomwaffen und Waffenträger begrenzt. Andere Atomwaffenverträge wie der ABM-Vertrag, der Vertrag über mittelstreckige Nuklearwaffen und der Open-Skies-Vertrag wurden bereits zuvor von verschiedenen US-Präsidenten gekündigt.

Russland hatte eine Verlängerung des New-START-Vertrags angeboten und darum gebeten, aber die USA hatten bis heute nicht auf diese Bitte reagiert.

Die meisten dieser Verträge zielten darauf ab, die Anzahl der Waffensysteme auf beiden Seiten auf etwa die gleiche Zahl zu begrenzen. Sie verhinderten ein Wettrüsten, bei dem eine Seite eine überwältigende Menge an Waffen produzieren würde, um die andere Seite in einem Überraschungsangriff zu vernichten. Sie garantierten die gegenseitige gesicherte Zerstörung, da beide Seiten in einem totalen Atomkrieg vernichtet würden.

Der wahre Wert dieser Verträge lag jedoch in ihren Verifizierungselementen. Die Verifizierung ermöglichte es, Vertrauen zwischen beiden Seiten aufzubauen:

Um den [New START]-Vertrag durchzusetzen, musste jede Seite der anderen alle Aktivitäten im Zusammenhang mit ihren strategischen Waffen, einschließlich Raketenteststarts und Bewegungen schwerer Bomber, melden, Daten über die Anzahl der eingesetzten Raketen und Trägersysteme austauschen und Vor-Ort-Inspektionen zulassen.

Ein Beispiel dafür ist, dass gemäß dem Vertrag alle strategischen Bomber beider Seiten im Freien und nicht in Unterständen geparkt werden mussten, damit die andere Seite sie auf Satellitenbildern sehen konnte. Dadurch wurde sichergestellt, dass keine „geheimen Streitkräfte” irgendwo versteckt waren. (Die Ukraine hat diese Bestimmung missbraucht, als sie Drohnenangriffe gegen russische strategische Bomber startete.)

Die USA haben nie einen triftigen Grund genannt, warum sie die Verträge beenden wollten.

Die Bush-Regierung behauptete, der ABM-Vertrag behindere den Aufbau von Raketenabwehrsystemen gegen „Schurkenstaaten”. In Wirklichkeit wollte sie ein Raketenabwehrsystem aufbauen, das einen russischen Atomangriff unmöglich machen und damit den USA die Fähigkeit zu einem Erstschlag geben würde, auf den Russland nicht reagieren könnte.

Als Folge der Beendigung des Vertrags baute Russland neue Waffen wie das atomgetriebene Unterwasserfahrzeug Poseidon sowie die Sarmat-Rakete, die von Raketenabwehrsystemen nicht gestoppt werden können.

Als die erste Trump-Regierung aus dem Vertrag über mittelstreckige Raketen austrat, behauptete sie ohne Beweise vorzulegen, dass ein bestimmter russischer Raketentest die im Vertrag festgelegten Reichweitenbeschränkungen überschritten habe. Russland reagierte auf das Ende des Vertrags mit der Entwicklung und dem Einsatz des Oreshnik-Systems als neue Mittelstreckenrakete.

Die USA begründen ihren Ausstieg aus dem New-START-Vertrag damit, dass ein neuer Vertrag über strategische Waffen erforderlich sei, der auch Beschränkungen für die strategischen Raketenstreitkräfte Chinas enthalten müsse. China lehnt die Teilnahme an einem solchen Vertrag ab, da es weniger als 20 % der strategischen Atomwaffen besitzt, die Russland und die USA jeweils einsetzen.

Es ist derzeit unwahrscheinlich, dass das Ende des New-START-Vertrags zu einem Wettrüsten um immer mehr strategische Atomwaffen führen wird, auch wenn der militärisch-industrielle Komplex mehr Raketen fordern wird.

Das Ende des Vertrags wird jedoch dazu führen, dass weniger über die Aktivitäten der anderen Seite bekannt ist und mit der Zeit das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten schwinden wird, da die tatsächlichen Fähigkeiten des Gegners zunehmend unbekannt sein werden. Diese Unsicherheit und die möglichen Folgen sind die eigentliche Gefahr.

In der letzten Stunde wurde bekannt, dass die Parameter des New-START-Vertrags informell verlängert wurden:

Die Gesandten von Präsident Trump, Steve Witkoff und Jared Kushner, verhandelten am Rande der Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi mit russischen Vertretern über das New-START-Abkommen. Der Vertrag läuft weiterhin am Donnerstag offiziell aus, und die Verlängerung wird nicht rechtlich formalisiert, sagte ein US-Beamter. „Wir haben mit Russland vereinbart, in gutem Glauben zu handeln und Gespräche über Möglichkeiten zur Aktualisierung des Vertrags aufzunehmen“, sagte ein US-Beamter. Eine andere Quelle sagte, dass dies in der Praxis bedeute, dass beide Seiten sich darauf einigen würden, die Bedingungen des Abkommens für mindestens sechs Monate einzuhalten, währenddessen Verhandlungen über ein mögliches neues Abkommen stattfinden würden.

Wenn ich an Russlands Stelle wäre, würde ich nicht darauf vertrauen, dass die USA sich an eine solche informelle Verpflichtung halten. Jede solche Vereinbarung muss überprüft werden.

Russland sollte testen, ob die USA bereit sind, die Überprüfung ihrer informellen Verpflichtung zur Einhaltung der New-START-Grenzwerte zuzulassen.