Wie die starke Immunität von Kindern uns vor COVID retten kann

Eine Reihe von Studien, in denen die geringe Inzidenz von Infektionen, schweren Erkrankungen und Todesfällen bei Kindern, die COVID ausgesetzt waren, untersucht wurde, hat deutlich gemacht, wie auffallend unterschiedlich die menschliche Immunabwehr in den verschiedenen Lebensphasen ist.

Forschungsarbeiten aus der ganzen Welt haben beleuchtet, wie die unterschiedliche zelluläre Zusammensetzung, Interferonproduktion, ACE-2-Rezeptorfunktion, T-Zell-Reaktionen und andere biologische Merkmale von Kindern vor dem Coronavirus schützen.

Forschung über die natürliche Immunität von Kindern

Zu den Studien über die kindliche Immunität gehören Arbeiten der Charité – Universitätsmedizin Berlin, der Universitäten Heidelberg, Tübingen, Ulm, Freiburg und Leipzig sowie von Nature. Dutzende von internationalen Studien – von England bis Italien, von China bis zu den USA – geben Einblick in das überraschend einzigartige Abwehrsystem von Kindern

Die Arbeiten deuten darauf hin, dass die starke natürliche Immunität von Kindern ihre Impfung fragwürdig macht und dass Kinder eine „Generationen-Immunbarriere“ bilden, die eine breitere Übertragung unterbricht.

Die meisten Kinder sind mit dem Coronavirus in Berührung gekommen

Trotz der niedrigen Fallzahlen und der relativ unbedeutenden Todesfälle, die ausschließlich auf eine COVID-Infektion zurückzuführen sind, waren Kinder dem Virus genauso stark ausgesetzt wie Erwachsene. Nach zwei Jahren der Pandemie haben die meisten Kinder in den Vereinigten Staaten eine natürliche Immunität durch leichte Infektionen entwickelt, die entweder symptomlos verliefen oder eine leichte Erkältung zur Folge hatten.

Dies bedeutet, dass Kinder bereits einen weitaus besseren Schutz gegen COVID haben, als ihn eine Impfung bieten kann.

Kinder bilden eine „Generationsimmunitätsbarriere“

Die Immunität von Kindern, einer Bevölkerung von 73 Millionen Menschen, könnte aufgrund ihres angeborenen Schutzes und ihrer natürlichen kollektiven Immunität eine besondere Rolle bei der Eindämmung der Auswirkungen von COVID spielen, wenn es zu einer endemischen Krankheit wird.

Diese derzeitige Generation früher infizierter Kinder wird mit einer zunehmend angepassten Abwehr gegen das Virus ins Erwachsenenalter hineinwachsen und zusammen eine bedeutende COVID-resistente Bevölkerungsgruppe bilden. Die Studien deuten darauf hin, dass sich diese Trends bei den Kindern ohne Einwirkung des aktuellen oder künftigen COVID-Impfstoffs oder -Verstärkers der Pharmaunternehmen entwickeln werden.

Wie sich das Immunsystem von Kindern gegen COVID wehrt

Als Beispiel wird eine Passage aus einer der Kinderstudien zitiert:

In einem Artikel aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „Children’s Upper Airways Primed to Combat SARS-CoV-2 Infection“ in der medizinischen Fachzeitschrift MedScape heißt es: „…Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Epithel- und Immunzellen der oberen Atemwege von Kindern voraktiviert und darauf vorbereitet sind, eine SARS-CoV-2-Infektion zu erkennen, was zu einer stärkeren frühen Immunreaktion auf eine SARS-CoV-2-Infektion führt, als dies bei Erwachsenen der Fall ist.“

Zahlreiche Studien zeigen, dass Kinder ein deutlich geringeres Risiko haben, sich mit COVID zu infizieren. Das geringste Risiko einer Krankenhauseinweisung besteht in der Altersgruppe von 5-11 Jahren. In diesem Alter gibt es praktisch keine Covid-Todesfälle ohne Vorerkrankungen, wobei Kinder mit chronischen Komorbiditäten eine Ausnahme bilden.

Kinder haben eine andere Zellzusammensetzung in der Nase und der Mundhöhle als Erwachsene. Sie haben viel mehr Immunzellen in ihren Schleimhäuten, und sie produzieren auch schneller Typ-1-Interferone, die für die Bekämpfung von Viren wichtig sind.

Kinder bis zum Alter von 10 Jahren haben auch eine geringere Anzahl von ACE2-Rezeptoren als Erwachsene. Die Viren können weniger binden. Ab dem 10. und 11. Lebensjahr steigt die Zahl dann an.

Kinder haben ein breites genetisches Spektrum an Abwehrkräften in ihren T- und B-Gedächtniszellen. Sie sind in der Lage, eine große Anzahl von viralen Gensequenzen über Jahre hinweg zu speichern.

Die Spike-spezifischen T-Zellen-Antworten von Kindern waren mehr als doppelt so hoch wie die von Erwachsenen.

Die Rolle der natürlich erworbenen Immunität

Insgesamt rückt die Rolle der natürlich erworbenen Immunität gegen Coronaviren in internationalen staatlichen Bewertungen zunehmend in den Vordergrund. Zahlreiche Studien belegen die Überlegenheit der natürlichen Immunität gegenüber der durch mRNA-Impfstoffe verliehenen Immunität in Bezug auf Reichweite und Haltbarkeit. Dies gilt sowohl für genesene Erwachsene als auch für Kinder mit und ohne Symptome der Infektion.

Omikron: Ein hochansteckender, weniger gefährlicher Wirkstoff für die natürliche Immunität

Omicron setzt sich nun gegen die ersten Verteidigungslinien des kindlichen Immunsystems durch. Hohe Inzidenzdaten bedeuten jedoch nicht, dass es zu einem Übermaß an Krankheiten oder Sterblichkeit kommt. Die neuesten Daten aus dem Vereinigten Königreich zeigen, dass die Infektionsraten bei Säuglingen und Kindern bis zu 6 Jahren am höchsten sind, aber der Tagesdurchschnitt der Omicron-Fälle bei Kindern in Krankenhäusern liegt in England bei weniger als 100, verglichen mit vier Millionen Kindern unter fünf Jahren.

Von den ins Krankenhaus eingelieferten COVID-Fällen bei Kindern sagten Regierungsexperten, dass die meisten von ihnen wegen anderer Krankheiten eingeliefert wurden und zufällig positiv auf Omikron getestet wurden. In den letzten 5 bis 11 Jahren ist die Zahl der Krankenhauseinweisungen gegen Null gegangen. Bei Menschen unter 24 Jahren wurden keine COVID-bedingten Todesfälle verzeichnet.

Pfizer-Pädiatrie-Impfstoff meist unwirksam gegen Omikron

Angesichts der raschen Dominanz der Omikron-Variante ist der Nutzen einer Serienimpfung von Kindern im Alter von 5-11 Jahren mit der pädiatrischen Dosis von Pfizer BioNTech nahezu gleich Null. Die wöchentliche Aktualisierung für Europa zeigt den gleichen Trend wie für Kanada, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Schottland, Dänemark und Südafrika: Omikron verhindert die Infektion bei Erwachsenen nicht. Und während doppelt oder dreifach geimpfte Erwachsene anfangs schwere Erkrankungen vermeiden können, lässt die Wirksamkeit nach 4 oder 5 Monaten nach.

Kinder zwischen 5 und 11 Jahren haben jedoch das geringste Risiko einer Krankenhauseinweisung aller Altersgruppen und praktisch keine Covid-Mortalität. Aufgrund ihrer schnellen und wirksamen Immunabwehr ist es für Kinder auch weniger wahrscheinlich, das Virus zu übertragen. Infizierte Erwachsene stecken im Durchschnitt fünf andere Menschen an, während Kinder nur eine weitere Person infizieren. Und COVID-Impfstoffe haben sich insgesamt als wenig geeignet erwiesen, um eine Infektion zu verhindern.

Risiken und Nutzen der Impfung von Kindern

Angesichts der starken Immunität von Kindern gegen COVID sollten politische Entscheidungsträger und Eltern über die Risiken nachdenken, die mit der Verabreichung von experimentellen mRNA-Impfstoffen an Kinder verbunden sind. Es hat sich gezeigt, dass diese Medikamente bei jungen Menschen unerwünschte Wirkungen haben, sodass das Risiko für sie ein anderes ist als für ältere Menschen, die mehr Nutzen aus der Impfung ziehen könnten. Es ist auch nicht bekannt, wie sich die Impfung von Kindern auf ihre dauerhafte, breite natürliche Immunität auswirken könnte, die als persönlicher Schutzschild gegen Krankheiten wirkt, aber auch zu einem generationenübergreifenden Schutz werden kann.