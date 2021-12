Wie ein Faktencheck die Fakten vercheckt

Die Diskussion um die Coronapolitik ist auch ein Streit um Fakten, wissenschaftliche Erkenntnisse und Expertisen. Daher sind in dieser Zeit „Faktenchecker“ groß in Mode gekommen. Aber es ist eben nicht so einfach mit den Fakten. Und hinter manchem „Faktencheck“ verbirgt sich dann doch eher Meinungsmache. Auch der „Faktenfinder“ der Tagesschau scheint so seine Probleme mit den Fakten zu haben, wie sein Faktencheck zu meiner Wochenschau zeigt. Die komplette Wochenschau zum Thema Impfpflicht findet ihr übrigens hier: https://youtu.be/CAC9F3_pjjE