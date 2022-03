Die Frage „Wie weit kann man mit den bestehenden Befugnissen für verdeckte Operationen gehen?“ ist in der gegenwärtigen geopolitischen Lage äußerst relevant. Die Untersuchung der Frage, inwieweit das geheime CIA-Programm zur russischen Invasion in der Ukraine geführt haben könnte, ist jetzt unerlässlich.

Laut Yahoo News haben CIA-Paramilitärs das ganze Jahr 2014 hindurch ukrainische Truppen an vorderster Front im Kampf gegen die von Russland unterstützten Separatisten im Donbas ausgebildet und wurden erst im letzten Monat unter der Regierung Biden abgezogen.

Als der Krieg in der Ostukraine 2014 ausbrach, schickte die CIA eine begrenzte Anzahl paramilitärischer Kräfte in die Region, was durch einen von den USA unterstützten Putsch in Kiew und die Ausrufung der Unabhängigkeit der Separatisten im Donbass von der Regierung nach dem Putsch ausgelöst wurde.

Die CIA-Paramilitärs brachten den ukrainischen Soldaten Scharfschützentaktiken bei, den Umgang mit den von den USA gelieferten Javelin-Panzerabwehrraketen und wie man sich der Überwachung auf dem Schlachtfeld durch geheime Kommunikationsmittel und andere Methoden entziehen kann. Nach Angaben ehemaliger Beamter war die CIA zunächst erstaunt über die Fähigkeiten Russlands und der Separatisten im Vergleich zu den US-Gegnern im Nahen Osten.

Vergleichbare Ausbildungsmaßnahmen für ukrainische Streitkräfte in der Westukraine wurden vom US-Militär bereits offiziell anerkannt. Yahoo News berichtete im Januar, dass die CIA ebenfalls einen in den USA angesiedelten Ausbildungskurs für ukrainische Militärs durchführt. Einem ehemaligen CIA-Beamten zufolge trainierte die US-Operation „einen Aufstand“ und brachte den Ukrainern bei, „Russen zu töten“.

Die geheime Ausbildungsmaßnahme der CIA in der Ostukraine war weitaus brisanter als die früheren Ausbildungsprogramme, da sie die USA effektiv in einen Stellvertreterkrieg an der russischen Grenze verwickelte. Nationale Sicherheitsbeamte bewerteten das Programm, das unter der Obama-Regierung begann, im ersten Jahr der Trump-Regierung, wie ehemalige Beamte berichten.

Die CIA-Paramilitärs waren angewiesen, Beratung und Ausbildung zu leisten, aber nicht in Kämpfe einzugreifen. Beamte in der Trump-Administration waren besorgt, dass die Befugnisse zu weit gefasst und das Ziel zu unklar war. Einem ehemaligen Beamten zufolge stellten sich Fragen wie „Wie weit kann man mit den bestehenden Befugnissen für verdeckte Aktionen gehen? Ist es ein Problem, wenn sie, Gott bewahre, ein paar Russen erschossen haben? Braucht man dafür besondere Befugnisse?“

Die Trump-Administration habe geprüft, welche Grenzen Russland ziehen würde, so der ehemalige Beamte, und sei zu dem Schluss gekommen, dass die Unterstützung der USA für das ukrainische Militär innerhalb der historisch zulässigen Parameter liege. Der Beamte erklärte: „Es gab eine Denkschule, dass die Russen die gute alte Sprache des Stellvertreterkriegs sprachen“.

Trotz dieser Befürchtungen wurde die geheime Initiative mehrere Jahre lang, bis Februar, geheim gehalten. Ehemalige Quellen behaupteten, dass die Regierung Biden, als die Bedrohung durch eine russische Spezialoperation „immer akuter“ wurde, alle CIA-Mitarbeiter, einschließlich der Paramilitärs, aus der Ukraine evakuierte. Die Biden-Administration hatte „Angst davor, dass selbst Geheimdienstler an der Frontlinie stehen könnten“, so ein ehemaliger Beamter.

Obwohl es schwierig ist, die militärische Lage in der Ukraine genau zu beurteilen, gehen die USA davon aus, dass die Ukraine einen weitaus stärkeren Widerstand leistet, als Russland erwartet hat. Ehemalige Beamte, die mit Yahoo News sprachen, erklärten, das CIA-Ausbildungsprogramm spiele eine Rolle bei der Opposition. Präsident Biden hat seit Beginn der Operation bereits mehr als 1 Milliarde Dollar an neuen Militärmitteln für die Ukraine angeboten, was darauf hindeutet, dass die USA den Kampf weiter anheizen wollen.