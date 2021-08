Wie ein Netzwerk britischer Geheimdienstler dazu beigetragen hat, jeden mutmaßlichen syrischen Chemiewaffenangriff zu verkaufen

thegrayzone.com: Während westliche Medien ihre Glaubwürdigkeitsprobleme vertuschen, haben diese Pseudo-Experten und Spuks dazu beigetragen, den schmutzigen Krieg gegen Syrien voranzutreiben.

Eine engmaschige Besetzung von Charakteren hat versucht, die syrische Regierung zu destabilisieren, indem sie Syrer, westliche Bürger, ausländische Staaten und internationale Organisationen davon überzeugt hat, dass die von der CIA unterstützte Freie Syrische Armee eine legitime, „moderate“ Alternative ist, während sie die Nachrichten auf der ganzen Welt überschwemmt mit Oppositionspropaganda.

Ihre Hauptakteure haben auch eine zentrale Rolle bei hochkarätigen Täuschungen mit chemischen Waffen gespielt, an der Inszenierung der Angriffe teilgenommen, Medienberichterstattung erzeugt, offizielle Ermittlungen und sogar rechtliche Schritte organisiert, alles mit dem klaren Ziel, westliche Unterstützung für einen Regimewechsel zu kultivieren.

Obwohl sie offiziellen Ermittlungen wegen korrupter Praktiken ausgesetzt waren und wegen ernsthafter Glaubwürdigkeitsprobleme entlarvt wurden, wurden diese Zahlen von westlichen Mainstream-Medien, die genauso entschlossen zu sein scheinen, Syrien zu destabilisieren, mit Bewunderung behandelt wie sie es waren.

Einer der prominentesten in dieser Gruppe selbsternannter Experten ist der vermeintliche Chemiewaffenspezialist Hamish de Bretton-Gordon. Zuvor war er Kommandierender Offizier des britischen CBRN-Regiments und des Schnellreaktions-CBRN-Bataillons der NATO. Zu seinen früheren Einsätzen gehörten Einsätze in Afghanistan, Bosnien, Zypern, im Kosovo und im Irak.

Es ist einmal, de Bretton Gordon Twitter – Profil ihn als Mitglied der 77. Brigade identifiziert, die schemenhaft der britischen Armee psychologischer Kriegsführung Abteilung , die unterhält eine große Miliz von real, Fälschung und automatisierten Social – Media – Konten , die sie zur Verbreitung von Propaganda zur Unterstützung setzen die Ziele des britischen Außenministeriums und Diskreditierung von Regierungskritikern.

Chillingly, offizielle Armee Lehre führt die Brigade , dass informiert UK militärisches Denken im 21. Jahrhundert „vor allem“ Schlüssel für die angeblich „zwischen Frieden und Krieg Grauzone“ ist. Die Bezeichnung wurde aus dem Twitter-Account von de Bretton-Gordon entfernt, nachdem dieser Journalist darauf aufmerksam gemacht hatte.

In britischen Medien ist de Bretton-Gordon als tapfere Menschenrechte Held dargestellt, der dafür verantwortlich ist „ t regnet lokale Ärzte , wie man behandeln Gasangriffe und riskiert sein Leben auf dem Schlachtfeld, zu überzeugen , Führer der Welt ernsthaft Bedrohungen zu nehmen.“

Ein leuchtendes Times of London-Profil zeigt ein Foto von de Bretton-Gordon, der neben einer Jagdtrophäe und einer gut sortierten Bar in seinem eleganten Landhaus posiert, gekleidet in eine wüstentarnfarbene Smokingjacke. Der Artikel beginnt mit folgender Passage: „ Unter dem rauchverhangenen Sternenlicht der Wüstennacht wartete ein junger Panzerkapitän auf seinen Moment des Krieges. Er war ein romantischer Mann und es war sein erster Konflikt.“

Hinter der legendären Aura der britischen Medien lauern Fragen zu de Bretton-Gordons Feldarbeit. Er wird oft als Gründer oder Direktor von Doctors Under Fire, einer NGO oder humanitären Gruppe, bezeichnet . Allerdings ist kein Betrieb dieses Namens als kommerzielle oder wohltätige Einrichtung im Vereinigten Königreich oder anscheinend irgendwo anders auf der Welt registriert – offensichtlich hat kein Mainstream-Reporter jemals dies überprüft. Er wurde auch für seine Sammlung von Bodenproben in Syrien gelobt, die von einer anderen verdächtigen Organisation namens CBRN Taskforce durchgeführt wurde, die er in Aleppo gegründet hat.

Die entscheidende Frage, wie und warum de Bretton-Gordon in eine so gefährliche und sensible Aktivität verwickelt wurde, ist unerforscht geblieben. Dies ist ein außergewöhnliches Versagen der Medien, da die Arbeit notwendigerweise von ihm erfordern würde, in Gebieten zu operieren, die von salafistisch-dschihadistischen Aufständischen besetzt sind. Er hätte möglicherweise auch mit diesen Elementen kollaboriert oder zumindest in extremer Nähe gestanden, die allen Grund haben, der syrischen Regierung fälschlicherweise den Einsatz von Chemiewaffen vorzuwerfen.

Darüber hinaus gibt es starke Hinweise darauf, dass de Bretton Gordons Aktivitäten ausdrücklich zur Unterstützung des Regimewechsels und im Namen mindestens eines kriegsführenden Staatsteilnehmers am syrischen Konflikt geführt wurden.

‚Anzeichen schwerer Bearbeitung‘

In einem Guardian- Op-ed vom April 2015 gab de Bretton-Gordon bekannt, dass seine Aktivitäten zum Sammeln von Proben zwei Jahre zuvor begonnen hatten. Zeitgenössische Medienberichte weisen darauf hin , dass der britische Auslandsgeheimdienst MI6 genau zu diesem Zeitpunkt Operationen durchführte, um heimlich Bodenproben aus Syrien zur Analyse in Porton Down zu schmuggeln, was stark auf seine Beteiligung an dem Plan hindeutet.

Ein Artikel aus dem Jahr 2016 charakterisiert ihn auch als „ehemaligen Spion“, eine einzigartige Bezeichnung, die in keiner Online-Biografie von de Bretton Gordon oder anderen Nachrichtenartikeln, in denen er erwähnt wird, auftaucht.

Ein Bericht über das MI6-Programm zitierte eine anonyme „hochrangige westliche Quelle“, die darauf hinwies, dass ein Ziel dieser Operationen darin bestehe, die US-Intervention zu fördern.

„Der MI6 spielte die führende Rolle, aber das amerikanische Militär will mehr Beweise, bevor es zustimmt, dass Assad die Grenze beim Einsatz von Chemiewaffen überschritten hat. Die Frage ist, was macht der Westen jetzt? Wenn niemand reagiert, hat es wenig Sinn, die Tests durchzuführen“, sagten sie.

Dementsprechend wurden einige dieser Proben direkt nach Washington geliefert. Im April 2015 wurden Beweise, die de Bretton-Gordon von einem mutmaßlichen Chlorangriff in Sarmin, Syrien, gesammelt hatte , dem UN-Sicherheitsrat von Samantha Power, der damaligen US-Botschafterin und einer der berüchtigtsten Interventionisten in der Regierung , vorgelegt .

Im September 2016 sprach de Bretton-Gordon vor der inzwischen aufgelösten All-Party Friends of Syria Group des britischen Parlaments. In seinen Bemerkungen prahlte er damit, wie Dokumente zu einem mutmaßlichen Fassbombenanschlag vom 21. schlüssiger Beweis“, dass Regierungstruppen hinter dem Streik standen.

Der JIM- Bericht über den Vorfall in Talmenes hat diese Anschuldigung tatsächlich erhoben. Es wies jedoch auch darauf hin, dass das von der CBRN-Taskforce vorgelegte Material eindeutige Anzeichen von Fälschung aufwies. Insgesamt lieferte ein namenloser Zeuge, der mit der Organisation in Verbindung stand, Zeugenaussagen, 42 Videos von mutmaßlichen Einschlagstellen und Bodenproben an das JIM. Die Ergebnisse, die in dem Bericht erwähnt, wurden veröffentlicht von dem konservativen Daily Telegraph in einem Artikel Malerei de Bretton Gordon als tapferen Ermittler.

Obwohl das JIM letztendlich nicht von den von CBRN gelieferten Proben abhängig war, wurden die Videos zu einer wichtigen Beweisquelle. Clips, die sich auf die erste Site, „Location #1“, bezogen, konnten die Musterung jedoch nicht bestehen.

Zwei Videos zeigten eine Person, die einen drei Meter breiten und einen Meter tiefen Krater in einem Hinterhof vermisste, ohne dass Überreste der Bombe zu sehen waren. Die Untersuchung des JIM ergab, dass die Folgen eines Fassbombenangriffs nicht auftraten, sondern dass die abgebildete Grube „wahrscheinlich“ durch einen im Boden vergrabenen kleinen Sprengstoff („TNT-Äquivalent“) verursacht wurde.

Ein weiterer Clip des gleichen Kraters, der von „lokalen“ Medien ausgestrahlt worden sein soll, zeigte die beschädigte Außenhülle einer Fassbombe, die neben dem oben genannten Krater lag, in der Nähe verstreute Tierkadaver. Die fachmännische Prüfung des Clips bestätigte die Entscheidung des JIM, dass kein Fassbombenangriff stattgefunden hatte. Tatsächlich wurden die Körper der Tiere als „sauber und intakt“ bezeichnet, was es „sehr unwahrscheinlich“ macht, dass sie sich in unmittelbarer Nähe des Kraters befanden, der tatsächlich explodierte. Darüber hinaus ergab die Analyse der Metadaten des Videos, dass es einen Tag vor dem mutmaßlichen Vorfall erstellt wurde – und ein weiterer Clip, der denselben Innenhof zeigt, wurde aufgrund von „Anzeichen starker Bearbeitung“ nicht berücksichtigt.

Aufgrund dieser „Unstimmigkeiten“ wurde Standort Nr. 1 vollständig von der Untersuchung des JIM ausgeschlossen. Warum alle anderen Einreichungen der CBRN Taskforce nicht automatisch rabattiert wurden, bleibt unklar.

Darüber hinaus bleibt es ein höchst beunruhigendes Rätsel, wie es einer Person oder Organisation, die nachweislich betrügerisches Material geliefert hat, bei mehreren Untersuchungen zu mutmaßlichen Chemiewaffenangriffen in Syrien durch internationale Gremien irgendeine Rolle spielen darf.

Bürgerjournalismus und zivile Retter, erstellt vom britischen Außenministerium

Der Hinweis des Berichts auf „lokale“ – oder oppositionelle – Medien, die eines der gefälschten Videos ausgestrahlt haben, die von de Bretton Gordons Taskforce bereitgestellt wurden, ist auch auffällig, wenn man bedenkt, dass der britische Geheimdienst das Outlet möglicherweise geschaffen hat und zusätzlich dazu beiträgt, die Clips zu verspotten.

Interne Akten des britischen Außenministeriums, die im September 2020 von einem selbsternannten Hacktivisten-Kollektiv Anonymous veröffentlicht wurden, zeigen, dass ARK, eine zwielichtige „Konflikttransformations- und Stabilisierungsberatung“ unter der Leitung des mutmaßlichen MI6-Agenten Alistair Harris, Hunderte von Bürgerjournalisten in Syrien über viele Jahre hinweg ausgebildet und ausgestattet hat .

„Aktivisten“ wurden in „Kamerahandhabung, Beleuchtung, Ton, Interviews, Filmen einer Geschichte“, Postproduktionstechniken wie „Video- und Tonbearbeitung und Software, Voice-Over, Drehbuchschreiben“ und „Grafik und 2D- und 3D-Animationsdesign“ unterrichtet und Software.“

ARK Schüler wurden auch angewiesen , in der praktischen Propaganda Theorie – nämlich „Zielgruppe Identifizierung, qualitative und quantitative Techniken, Medien und Medien narrative Analyse und Überwachung“, „Verhalten Identifizierung / Verständnis“, „Kampagnenplanung“, „Verhalten, Verhaltensänderung und wie Kommunikation kann es beeinflussen [Hervorhebung hinzugefügt]“ und mehr.

Inhalte, die diese „Stringer“ erstellt haben, wurden über „TV, UKW-Radio, soziale Medien [Plattformen] und Printmaterial [einschließlich] Poster, Zeitschriften und Comics“ von ARK verbreitet, um „die gemäßigte Opposition“ innerhalb und außerhalb des Landes zu fördern .

Das Unternehmen gab an, dass es „internationale Journalisten – die unter anderem für BBC, CNN, Guardian, New York Times und Reuters arbeiten“ „häufig angeleitet und vernetzt“ werden, „mit geeigneten Oppositionellen“. Im Gegenzug wurde ARK „regelmäßig“ vom oppositionellen Syrischen Nationalrat um „Ratschläge zum Umgang mit den Medien“ gebeten, auch nach dem höchst verdächtigen Chemieangriff im August 2013 in Ghuta.

Die bekannteste Kreation von ARK war die angebliche Rettungsgruppe, die als White Helmets bekannt ist. Der Auftragnehmer leitete eine „international ausgerichtete Kommunikationskampagne zur weltweiten Sensibilisierung“ für die vermeintlichen Ersthelfer und für mehrere Jahre „syrien in den Nachrichten zu halten“.

Dies war, bevor die Leitung des Unterfangens an Mayday Rescue übergeben wurde, die Idee des verstorbenen britischen Söldners James Le Mesurier, eines ehemaligen ARK-Mitarbeiters, der 2019 offenbar inmitten einer Korruptionsuntersuchung staatlicher Geldgeber in der Buchführung der Weißhelme Selbstmord beging .

Le Mesuriers dritte Frau, Emma Winberg, war über ein Unternehmen namens Innovative Communications and Strategy (Incotrat) ebenfalls stark an Whitehalls Informationskriegsoperationen in Syrien beteiligt. Sie gründete das Team 2014 zusammen mit dem Veteranen des Militärgeheimdienstes Paul Tilley , dem ehemaligen Direktor für strategische Kommunikation des britischen Verteidigungsministeriums für den Nahen Osten und Nordafrika, der wie Le Mesurier die Elite-Militärakademie Sandhurst besucht hatte.

Ähnlich wie ARK produzierte das Unternehmen raffinierte Propaganda, die extremistische Gruppen als glaubwürdige Alternativen zur syrischen Regierung bewarb, während es die barbarischen Taten, die in den von ihnen besetzten Gebieten zu ihrer Visitenkarte wurden, beschönigte. Eine solche dschihadistische Einheit könnte der fundamentalistische, von Saudi-Arabien unterstützte Jaysh Al-Islam (die Armee des Islam) gewesen sein, der in den von ihm besetzten Gebieten eng mit den Weißhelmen zusammengearbeitet hat, einschließlich Douma zur Zeit der jetzt berüchtigten Chemie im April 2018 Waffentäuschung.

Es ist kein Zufall, dass ARK, die Weißhelme, Le Mesurier, Mayday Rescue und de Bretton-Gordon jeweils eine grundlegende Rolle bei der Propaganda-Operation spielen, die den Douma-Vorfall an die Welt verkauft hat – und die anschließende Sabotage der OPCW-Untersuchung in was ist passiert.

Ein unversöhnlicher Widerspruch

Im März 2019 veröffentlichte die OPCW einen Abschlussbericht über Douma, der zu dem Schluss kam, dass es „angemessene Gründe“ für die Annahme eines Chemiewaffenangriffs gebe und „die giftige Chemikalie wahrscheinlich molekulares Chlor war“. Durchgesickerte Akten haben ergeben, dass diese Ergebnisse ausdrücklich den Beweisen widersprachen, die von Ermittlern gesammelt wurden, die die Stadt tatsächlich besuchten, was stark auf einen Vorfall unter falscher Flagge hinwies.

Ein Konsortium britischer Wissenschaftler namens Working Group on Syria, Propaganda, and Media hat akribisch dokumentiert, wie die Ermittlungen „veredelt“ wurden. Nach Angaben der Arbeitsgruppe entsandte die OPCW zwei Teams; eine nach Syrien, eine in die Türkei, wobei letztere Proben von den Weißhelmen sammelten und Zeugen befragten, die allesamt auf einen Chemiewaffenangriff hindeuteten. Der Abschlussbericht stützte sich fast ausschließlich auf diese falschen Beweise.

Es gab auch starke Hinweise darauf, dass Len Phillips, ein ehemaliger Leiter des OPCW-Inspektionsteams, der im April 2018 freiberuflich tätig wurde und sich Berichten zufolge häufig mit Le Mesurier getroffen hat, maßgeblich an der Beeinflussung der Untersuchung beteiligt war.

Bevor er die OPCW verließ, leitete Phillips zwischen 2015 und 2017 vier weitere Untersuchungen zu mutmaßlichen Chemiewaffenangriffen in Syrien, die alle stark von den Beweisen der Weißhelme abhängig waren. Die Arbeitsgruppe stellte fest, dass mindestens drei der Untersuchungen ausgeschlossen oder eindeutige Anzeichen für die Inszenierung der Ereignisse ignoriert wurden.

Im April 2019 registrierte Phillips ein Unternehmen in Großbritannien, PHBG Consultants Ltd. Obwohl es als alleiniger Direktor und Aktionär aufgeführt ist, deutet der Name des Unternehmens darauf hin, dass andere beteiligt sind.

Wenn der ‚PH‘ Phillips ist, ist es dann die BG de Bretton-Gordon?

Als „Geschäftsgegenstand“ des Unternehmens wird die „Risiko- und Schadensbewertung“ in Bezug auf „ingenieurwissenschaftliche und technische Beratungstätigkeiten“ bezeichnet.

Der Abschlussbericht der OVCW auf Douma bezieht sich auf „Konsultationen mit Engineering – Experten“, was sicher ist , wie das Problem der Vor-Ort-Ermittler zu finden , gab es eine „höhere Wahrscheinlichkeit“ , dass Zylinder angeblich waren von der syrischen Luftwaffe Hubschrauber fallen gelassen wurden „manuell platziert…anstatt von Flugzeugen geliefert zu werden“ wurde gelöst.

Der Abschlussbericht hing auch von externen Konsultationen mit Toxikologieexperten ab, um zu dem Ergebnis zu gelangen, dass eine chemische Waffe eingesetzt wurde. Diese Spezialisten konnten jedoch das Problem der von Weißhelmen verbreiteten Fotos und Videos von Leichen, darunter Kinder, die in einer Wohnanlage aufgeschichtet und aus dem Mund schäumen, nicht in Einklang bringen – klare Anzeichen für eine Exposition gegenüber einem Nervengas, wenn keines war entweder in Syrien oder in der Türkei gefunden.

Ein unterdrückter Entwurf eines Zwischenberichts zu dem Vorfall enthielt einen ausführlichen Abschnitt, in dem ausführlich dargelegt wurde, warum eine Chlorbefall bei den Opfern undenkbar war und wie kein anderer alternativer chemischer Täter identifiziert werden konnte. Dieser Widerspruch wurde in der Tat als so bemerkenswert erachtet, dass er in der einleitenden Zusammenfassung des 116-seitigen Dokuments wiederholt erwähnt wurde, die als „Inkonsistenz“ beschrieben wurde, die „nicht rationalisierbar“ ist.

Die Bewertung spiegelte die Ansichten von vier Chemiewaffenspezialisten wider, die den Ermittlern der OPCW im Juni 2018 zum Ausdruck gebracht wurden . Der Abschlussbericht nimmt weder auf diese Ergebnisse noch auf das Treffen Bezug und kommt schlicht zu dem Schluss, dass es „derzeit nicht möglich“ sei, die Symptome „genau mit einer „spezifischen Chemikalie“ zu verknüpfen“, während die stark divergierenden Eigenschaften und Indikatoren von Sarin und Chlor schlau zusammengeführt werden .

Enthusiasten des Regimewechsels haben eine Reihe eigenartiger Erklärungen für die gravierende Inkongruenz im Kern des Douma-Vorfalls angeboten.

Doch Mainstream-Medienberichte, die unmittelbar nach dem Ereignis und vor dem Eintreffen der OPCW-Ermittler in der Stadt veröffentlicht wurden, zeigen, dass Chemiewaffenspezialisten zunächst einstimmig erklärten, dass die Opfer von einem Nervengift heimgesucht wurden.

„Sie hätten entkommen können“

Am 10. April wies der langjährige Chemiewaffenforscher Alastair Hay, damals Mitglied des Ausschusses für Bildung und Öffentlichkeitsarbeit der OPCW und Empfänger des Haager Preises der Organisation im Jahr 2015, energisch die Vorstellung zurück, dass Leichen in dem von den Weißhelmen gelieferten Filmmaterial zu sehen sein könnten von Chlor befallen, da ihre Symptome „viel, viel mehr im Einklang mit der Exposition gegenüber Nervengiften“ waren.

„Es sind nur Leichen aufgetürmt… Da ist ein kleines Kind mit Schaum in der Nase und ein Junge mit Schaum im Mund. Chloropfer schaffen es normalerweise, an einen Ort zu gelangen, an dem sie sich behandeln lassen können“, sagte er. „Nervenagent tötet ziemlich augenblicklich… Die Leute sind so ziemlich dort gestorben, wo sie waren, als sie den Agenten eingeatmet haben. Sie sind gerade tot umgefallen.“

Ein konsequenter Artikel der Washington Post untermauerte Hays Analyse und berichtete, dass „externe Experten“ zu dem Schluss gekommen seien, „die Geschwindigkeit, mit der die Opfer starben, deutete darauf hin, dass ein Nervengift verwendet wurde“, da „Chlor normalerweise länger braucht, um zu wirken“. Am selben Tag erschien jedoch de Bretton-Gordon in der Financial Times und bot eine neue Theorie an.

„Die große Frage ist, ob es Chlor oder Sarin war. Ich bevorzuge eine Mischung aus beiden“, vermutete er. De Bretton-Gordon argumentierte dann, dass ein anschließender Luftangriff Washingtons auf Damaskus – was drei Tage später geschah – „ein Hinweis auf unwiderlegbare Beweise“ für die Schuld der syrischen Regierung für den Angriff wäre.

Am 16. April wiederholte er diese Ansicht gegenüber der Daily Mail. Derselbe Artikel zitierte auch die strikte Abweisung von Chlor durch einen Weißhelm-Agenten als verantwortlichen Agenten.

„Sarin, du atmest und es bringt dich um. Es gab viele, die auf der Treppe starben. Wenn es Chlor war, hätten sie entkommen können. Aber sie starben, nachdem sie nur ein paar Schritte gemacht hatten“, sagten sie.

Chemisch gesehen macht eine Kombination von Chlor und Sarin als Waffe keinen Sinn, da Chlorverbindungen das Nervengift einfach komplett zersetzen würden, falls sie erfolgreich im selben Behälter gelagert würden.

Natürlich kann de Bretton-Gordon aus reiner Unwissenheit gesprochen haben. Er hat eine lange Geschichte von schlagzeilenträchtigen, unwissenschaftlichen Behauptungen, einschließlich der Warnung vor der potenziellen Bedrohung durch Dschihadisten, die aus Syrien nach Großbritannien zurückkehren und Komponenten aus Haushaltskühlschränken zum Bau von IEDs verwenden. Es war auch die Zeit er das russische Militär behauptet , konnte beschäftigen Novichok Handgranaten auf dem Schlachtfeld.

Eine andere Interpretation könnte sein, dass de Bretton-Gordon versuchte, die drohende, unauflösbare Diskrepanz zwischen den Symptomen der Opfer des angeblichen Angriffs und den tatsächlichen chemischen Ergebnissen der FFM wegzuerklären. Angesichts des unvermeidlichen Paradoxons, das durch diese massive Diskrepanz verursacht wurde, war die Lösung dieses Dilemmas sicherlich von größter Bedeutung für alle, die in die Inszenierung der Veranstaltung investiert haben.

Alternativ stellt sich die Frage, ob de Bretton-Gordon selbst Proben mit Chlor und Sarin hergestellt hat. Die Ergebnisse einer Untersuchung des OPCW Investigation and Identification Team (IIT) zu einem mutmaßlichen chemischen Angriff in der syrischen Stadt Saraqib im Februar 2018 machten deutlich, dass jemand auf diese Weise Beweise zusammenstellte.

Die Untersuchung , die feststellte , dass die syrische Regierung „mindestens“ eine chlorhaltige Flasche in der Stadt abgeworfen hatte, hing vollständig von einer Untersuchung des Vorfalls durch die OPCW FFM im Mai 2018 ab , die zu demselben Ergebnis kam.

FFM-Mitarbeiter besuchten den Ort des angeblichen Streiks nicht wirklich, und alle überprüften Proben wurden von den Weißhelmen zur Verfügung gestellt. Der IIT-Bericht behauptet, dass sie sowohl chlor- als auch sarinbezogene Chemikalien enthielten.

Bemerkenswerterweise stellte das IIT fest, dass es „schwierig“ wäre, einen Zylinder mit beiden Chemikalien zu füllen, und untersuchte daher die Frage, ob möglicherweise eine „Kreuzkontamination“ während des Probenahmeprozesses „oder zu einem späteren Zeitpunkt bei der Handhabung“ aufgetreten ist die Proben selbst.“

Die Ergebnisse ließen die Möglichkeit offen, dass „eine Kontamination vor der Probenahme oder nach der Entnahme der Proben auftrat, aber bevor sie von der OPCW in einer versiegelten Verpackung gesichert wurden“. Dennoch, „da die FFM keine Erkenntnisse über die Verwendung von Sarin in Saraqib gemacht hat … hat das IIT davon Abstand genommen, diesen Aspekt des Vorfalls weiter zu verfolgen [Hervorhebung hinzugefügt].“

Nach jedem objektiven Maßstab war das Versäumnis des IIT, diese verlockende Spur zu untersuchen, eine absolut erschütternde Verletzung seiner Ermittlungspflichten, die in rechtlicher Hinsicht einer vorsätzlichen Blindheit gleichkommt.

Auch andere Bereiche des Berichts unterstreichen die Entschlossenheit der Inspektoren, nichts Böses zu hören, nichts Böses zu sehen und nichts Böses zu sagen. Einer der Zylinder, der Berichten zufolge an dem Angriff beteiligt war, wurde von der Prüfung durch das IIT ausgeschlossen, obwohl „konsistente“ Zeugenaussagen darauf hinwiesen, dass beide von einem einzigen Hubschrauber der syrisch-arabischen Armee abgeworfen wurden, weil „nicht sicher“ war, ob er an einen Ort gebracht wurde „weiter weg“ von dem Krater, den er angeblich „ohne klare Erklärung“ geschaffen hat.

Nichtsdestotrotz behauptete das IIT, dass diese eklatante Inkongruenz in keiner Weise implizierte, dass der Vorfall inszeniert war, und argumentierte, dass es „schwer zu verstehen“ sei, warum der Zylinder so weit entfernt von seiner Begleitung platziert und auf Video aufgezeichnet wurde, wenn er von oppositionellen Akteuren inszeniert worden wäre Krater, „was zu Unsicherheiten hinsichtlich seiner Bedeutung für diesen Vorfall führt“.

Mit anderen Worten, wenn dies ist ein falscher Flagge, würden die von ihrem choreografierte sicherlich eine bessere Arbeit geleistet haben. Das Vertrauen der Inspektoren auf von den Weißhelmen gesammelte „Beweise“ ist umso fragwürdiger, da das langjährige OPCW-Protokoll besagt, dass eine Verwahrungskette für alle physischen Beweise „100% kritisch“ ist.

„Die OPCW würde sich niemals an der Untersuchung von Proben beteiligen, die unsere eigenen Inspektoren nicht vor Ort sammeln, weil wir die Verwahrungskette der Proben vom Feld bis zum Labor aufrechterhalten müssen, um ihre Integrität zu gewährleisten“, sagte ein Sprecher der OPCW im April 2013.

„Ready for Trial“: Britische Informationskrieger wechseln von der Kriegsführung zur Rechtsführung

Die eindeutige Rolle des britischen Geheimdienstes bei der Materialfälschung hat die globale Medienberichterstattung stark beeinflusst. Infolgedessen hat es die öffentliche Unterstützung für den Regimewechsel im ganzen Westen gefördert, offizielle Ermittlungen internationaler Gremien korrumpiert und destruktive Militärinterventionen ausgelöst.

Dieselben gefälschten Erkenntnisse, die von britischen Informationskriegern erfunden wurden, könnten in zukünftigen Känguru-Anklagen gegen syrische Beamte wegen Kriegsverbrechen verwendet werden, was die Wahrnehmung verstärkt, dass der seit langem andauernde schmutzige Krieg des Westens gegen Damaskus eine aufrichtige Mission war.

Die Verlagerung der Zielsetzung von der Kriegsführung zur Rechtsführung machte Emma Winberg im Juni 2018 bei einer Veranstaltung zum Thema „Archivierung von Gräueltaten“ deutlich, die von der inoffiziellen Denkfabrik der NATO in Washington, The Atlantic Council, ausgerichtet wurde.

„Wir befinden uns in einer Phase des Konflikts, in der wir nach vorne schauen und für die nächste Phase planen müssen, in der es weniger darum geht, sich für Syrien einzusetzen, sondern wie wir das, was wir haben, am besten bewahren, wie wir es einfangen.“ auf die sinnvollste und effektivste Weise, die bei zukünftigen Dokumentationen und Prozessen hilft“, sagte sie.

Diese Bemühungen reichen jedoch bis in den Anfang der Krise zurück. Durchgesickerte Dokumente zeigen, dass der britische Geheimdienstmitarbeiter ARK 2011 mit einer zwielichtigen Beratungsfirma namens Tsamota zusammengearbeitet hat, um „zeitgenössische Dokumentation aus der Konfliktzone zu extrahieren“ und so „[sicherzustellen], dass, wenn der Konflikt endet, das Rohmaterial eines Postens“ -Konflikt-Kriegsverbrechen-Prozess steht vor Gericht, was wiederum einen entscheidenden Beitrag zur Wahrheitsfindung, Versöhnung und der Zukunft Syriens leistet.“

Zu diesem Zweck hat eine von Tsamota ins Leben gerufene und benannte Kommission für Internationale Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht (CIJA) Tausende Kilos an Dokumenten aus verlassenen Regierungsgebäuden in von der Opposition besetzten Gebieten des Landes gesammelt. Wie Grayzone im Jahr 2019 dokumentierte , erforderten diese Operationen, dass die CIJA den Schutz und die Unterstützung zahlreicher islamistischer Milizen sicherte, die in diesen Gebieten aktiv sind, einschließlich der al-Qaida-Tochter Jabhat al-Nusra.

Während die Organisation erhalten haben zig Millionen in der Finanzierung von den Regierungen von Kanada, Dänemark, Deutschland, Niederlanden, Norwegen, Großbritannien und USA für ihre Bemühungen, einige Anklagen folgt. Eine seltene Ausnahme war der Koblenzer Prozess im April 2020 in Deutschland, in dem zwei ehemalige syrische Sicherheitsdienstmitarbeiter, die 2012 übergelaufen waren, wegen Folter angeklagt wurden. Der eine versorgte seine westlichen Kollegen bereitwillig mit sensiblen Informationen, der andere wurde Mitglied der Oppositionsdelegation.

Ein Angeklagter wurde inzwischen wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig befunden und zu etwas kümmerlichen viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Verurteilung hing stark von Dokumenten ab, die die Sitzungen und Anweisungen der „Zentralen Krisenmanagementzelle“ dokumentierten, die die syrische Regierung Ende März 2011 als Reaktion auf den Aufstand eingerichtet hatte.

Bemerkenswert ist, dass die Akten dokumentieren, dass fast unmittelbar nach Beginn der angeblich friedlichen Proteste tödliche Angriffe auf syrische Sicherheitskräfte begannen. Die Soldaten hatten jedoch von Anfang an den klaren Befehl, nur diejenigen „mit Waffen zu kontern“, „die Waffen gegen den Staat tragen“, während gleichzeitig garantiert wurde, „dass Zivilisten nicht zu Schaden kommen“.

„Stellen Sie sicher, dass kein Blutstropfen vergossen wird, wenn Sie friedlichen Demonstrationen entgegentreten und sie zerstreuen“, heißt es in einer Direktive vom August 2011 unmissverständlich.

Die Frage, wo die enormen Summen, die CIJA erhalten hat, letztendlich gelandet sind, ist besonders dringlich, da das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) es formell des Betrugs und der „Einreichung falscher Dokumente, unrechtmäßiger Rechnungsstellung und Profitmacherei“ beschuldigt .

OLAF erhob die Anschuldigung in Bezug auf ein Projekt, das von CIJA im Rahmen des EU-Projekts „Rechtsstaatlichkeit“ in Syrien durchgeführt wurde, und empfahl den Behörden im Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Belgien, die Gruppe strafrechtlich zu verfolgen.

Im Vorstand von CIJA sitzt Toby Cadman, ein Anwalt, der „Mandanten berät, wie sie die wichtigsten Entscheidungsträger in Westminster, Washington DC, Brüssel und darüber hinaus am besten identifizieren, ansprechen und beeinflussen können“. 2016 gründete er die „International Justice Chambers“ Guernica 37, zu deren Mitarbeitern die britische Informationskriegerin Emma Winberg zählt .

Im selben Jahr verfasste Cadman einen Kommentar für die Huffington Post, in dem er bekannt gab, dass er sich einer „gemeinnützigen Gruppe, die Ärzte, Militär- und humanitäre Spezialisten und Anwälte vereint“ angeschlossen habe, Medics Under Fire – der ursprüngliche Name von de Bretton-Gordons fiktive Ärzte unter Beschuss.

Für die Zukunft könnte es zu einer Abwesenheitsverfolgung wegen inszenierter Chemiewaffenangriffe kommen.

Im Oktober 2020 erwischte Aaron Maté von The Grayzone die von der US-Regierung und der britischen Regierung finanzierte Propagandaplattform Bellingcat , die einen gefälschten Briefentwurf an einen OPCW-Whistleblower veröffentlichte, der nie gesendet wurde.

Nach dem Debakel versuchte Chris York, ein ehemaliger Huffington Post-Journalist mit einer Vorgeschichte von fanatischen Verleumdungen der Arbeitsgruppe für Syrien, Propaganda und Medien, die Authentizität des Briefes in privaten Kommunikationen mit diesem Journalisten zu verteidigen.

Dabei machte er eine faszinierende Enthüllung.

„Es gibt eine ganze Reihe von Sachen über Douma, die noch nicht öffentlich sind, weil sie zukünftige Ermittlungen und mögliche Strafverfahren gefährden würden“, behauptete York.

Vielleicht hat er geblufft und versucht, einen offensichtlichen Betrug zu legitimieren, auf den er selbst Monate zuvor für gute und richtige hereingefallen war und kurz vor der Veröffentlichung stand . Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass York etwas weiß, was der Rest von uns nicht weiß.