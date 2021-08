Daniel Ellsberg: Der ursprüngliche Whistleblower der die Pentagon-Papiere veröffentlichte, die das Ausmaß der US-Beteiligung in Vietnam während fünf Präsidentschaften enthüllten, spricht mit Index

Der Whistleblower Daniel Ellsberg, dessen Enthüllungen in diesem Sommer vor 50 Jahren die geheime Eskalation des Vietnamkonflikts durch die US-Regierung im Laufe von fünf Präsidentschaftsperioden ans Licht brachten, ist der Meinung, dass solch erschütternde Enthüllungen nicht nur einmal in einer Generation geschehen sollten.

„Etwas in der Größenordnung der Pentagon-Papers sollte es einmal im Jahr geben, wenn nicht öfter“, sagte er.

Ellsberg spricht mit mir über Zoom von seinem Haus in der kalifornischen Bay Area aus, kurz nachdem er seinen 90. Geburtstag gefeiert hat. Geburtstag. Sein Verstand ist so scharf wie eh und je und seine Überzeugung, dass Fehlverhalten der Regierung aufgedeckt werden sollte, ist so stark wie vor mehr als fünf Jahrzehnten. Seine Veröffentlichung von Tausenden von Seiten mit kritischen Fehlern der Präsidenten von John F. Kennedy bis Richard Nixon im Zusammenhang mit dem US-Engagement in Vietnam – die Pentagon Papers – erwies sich als vernichtend und führte schließlich zur Amtsenthebung von Tricky Dicky.

Anstelle dieser jährlichen Enthüllungen von zu Unrecht zurückgehaltenen Informationen dauerte es laut Ellsberg 39 Jahre, bis es ein Leck ähnlichen Ausmaßes gab – Chelsea Mannings Offenlegung von Hunderttausenden von US-Diplomatenkabeln und ihre anschließende Veröffentlichung durch Julian Assange auf Wikileaks im Jahr 2010.

Über die US-Außenpolitik

Ellsberg ist der Meinung, dass die Welt eine neue Generation von Whistleblowern braucht, um seine Regierung in Schach zu halten.

„Die US-Außenpolitik wird größtenteils als verdeckte, plausibel geleugnete, imperiale Politik betrieben“, sagte er.

„Wir leugnen, dass wir ein Imperium sind, und wir leugnen die Mittel, die wir einsetzen, die Mittel, die jedes Imperium einsetzt, um seine Hegemonie aufrechtzuerhalten – Folter, paramilitärische Invasion, Ermordung. Das ist der Standard für alle, die einen globalen Einfluss auf Länder anstreben und sich an Regimewechseln beteiligen, wie wir es tun.“

Aber eine Karriere als Whistleblower wird jungen Leuten, die aus der Ausbildung kommen, in nächster Zeit wohl kaum empfohlen.

„Ich habe noch nie gehört, dass jemand Whistleblower werden wollte“, sagte Ellsberg. „Die Leute bewundern es, wenn sie es sehen, aber es ist eine merkwürdige Karriere, die man anstrebt – und es ist keine Karriere, weil man sie im Allgemeinen nur einmal machen kann. Die Arbeitgeber glauben, dass Sie ihre schmutzigen Geheimnisse nicht ausplaudern werden, egal wie kriminell, illegal, unrechtmäßig oder gefährlich Ihre Chefs auch sein mögen.“

Er sagt, dass Menschen, die zum ersten Mal in die Arbeitswelt eintreten, verstehen müssen, worauf sie sich einlassen.

„Wenn junge Menschen Verträge [mit ihren Arbeitgebern] unterzeichnen, in denen sie aufgefordert werden, keine Geheimnisse preiszugeben, in die sie bei ihrer Arbeit eingeweiht werden, sollten sie bedenken, dass sie nicht wirklich das Recht haben, dieses Versprechen unter allen Umständen einzuhalten“, sagte er. „Es können durchaus Umstände eintreten, unter denen es falsch ist, über Informationen zu schweigen, von denen man Kenntnis erlangt hat, weil andere Leben auf dem Spiel stehen, oder vielleicht wird die Verfassung verletzt und es ist falsch, dieses Versprechen zu halten.

„Es kommt Ihnen nicht in den Sinn, dass Sie aufgefordert werden könnten, sich an sehr unrechtmäßigen oder kriminellen Aktivitäten zu beteiligen. In Ihren Augen treten Sie nicht der Mafia bei, aber Sie versprechen eine Geheimhaltung wie die Mafia, ohne zu wissen, was von Ihnen verlangt wird. Deshalb sollten Sie die Daumen drücken, wenn Sie dieses Versprechen geben.“

Ellsberg berichtet, dass er zu einem Treffen in Stockholm eingeladen wurde, um Ingvar Bratt auszuzeichnen, der illegale Verkäufe des Waffenhändlers Bofors aufgedeckt hatte.

„Bratt erzählte mir, dass er seinem kleinen Sohn – der etwa 10 Jahre alt war – erklärte, dass er mich treffen würde und ihm erklärte, was ich getan hatte. Er sagte zu seinem Sohn: ‚War das nicht eine gute Sache?‘ Sein Sohn sagte ganz nüchtern: ‚Oh nein. Das hätte er nicht tun sollen; man sollte niemals ein Versprechen brechen. So sind wir alle erzogen worden.

„Junge Menschen sollten offen bleiben für den Gedanken, dass sie ihren Job, ihre Karriere, ihre Beziehungen zu anderen Menschen riskieren können, indem sie die Wahrheit sagen, auch wenn sie versprochen haben, dies nicht zu tun. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Ratschlag für junge Menschen; er wird ihre Karriereaussichten nicht verbessern, aber er wird möglicherweise viele Leben retten.“

Was Whistleblower auszeichnet

Ellsberg steht in regelmäßigem Kontakt mit anderen Whistleblowern – ein Club mit einer sehr exklusiven Mitgliedschaft.

„Whistleblower halten sich selbst für ganz normal“, sagte er. „Sie denken nicht, dass das, was sie getan haben, besonders ungewöhnlich ist. Sie denken, dass sie das getan haben, was jeder unter den gegebenen Umständen getan hätte.

„Aber wenn man von ihren Ansichten absieht, ist es sehr ungewöhnlich, dass Menschen unter diesen Umständen tun, was sie getan haben. In fast allen Fällen wussten ihre Kollegen, was vor sich ging und dass [das Fehlverhalten] bekannt sein sollte, aber sie fragten sich nicht, ob sie derjenige sein sollten, der es erzählt.

„Whistleblowing ist leider eine Seltenheit, und das ist nicht gut für die Zukunft unserer Spezies. Das bedeutet, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass sich Menschen melden und uns sagen, was wir wissen müssen, wenn schrecklich gefährliche Prozesse im Gange sind, wie ungerechte Kriege oder die Klimakrise.

„Nur sehr wenige Menschen kommen über den Punkt hinaus, an dem sie sagen: ‚Das sollte man wissen‘, bis zu dem Punkt, an dem sie sagen: ‚Niemand sonst wird es tun, also muss ich es tun‘. Das ist eine fast unvorhersehbare Reaktion. Es ist eine Frage der persönlichen Verantwortung und der Zivilcourage.

Zivilcourage ist eine wichtige Eigenschaft eines Whistleblowers, denn die Ächtung ist eine häufige Folge.

„Die Menschen tun lieber fast alles und machen alles mit, als aus einer Gruppe, die sie schätzen, ausgeschlossen zu werden“, so Ellsberg.

Über Assange und Manning

Aber der Rauswurf ist oft die geringste Sorge von Möchtegern-Whistleblowern, denn die Tat ist mit erheblichen Kosten verbunden.

„Chelsea Manning sagte, sie sei bereit, lebenslänglich im Gefängnis oder sogar den Tod zu riskieren“, so Ellsberg. „Edward Snowden sagte einmal, es gäbe Dinge, für die es sich zu sterben lohne, und er sei dafür noch nicht getötet worden, aber das Risiko sei beträchtlich – und es könne immer noch passieren.

„Die Regierung tut alles, was sie kann, um diese Kosten sowohl für den Whistleblower als auch für jeden, der es ihm nachmachen will, zu erhöhen. Es gibt das Stigma, als verrückt oder kriminell bezeichnet zu werden. Die Regierung versucht wirklich, den Whistleblower auf verschiedene Weise zu diffamieren, und das oft recht erfolgreich.

„Assange und Snowden sind zu echten Parias gemacht worden. Ich wurde damals mit vielen Namen beschimpft, und wenn man nicht bereit ist, sich schmerzhafte, aber unangebrachte und unverdiente Namen geben zu lassen, dann sollte man sich nicht auf so etwas einlassen.“

Über Reality Winner

Ein Whistleblower zu sein, ist heute anders als vor 50 Jahren. Die Technologie hat es einfacher gemacht, Informationen weiterzugeben, aber sie hat auch dazu geführt, dass undichte Stellen leichter aufgespürt werden können.

„Der Fall von Reality Winner ist ein klassisches Beispiel für die technische Möglichkeit, die Quelle zurückzuverfolgen. Sie waren in der Lage zu sehen, wer sie wahrscheinlich veröffentlicht hatte. Es zeigt, dass es leicht ist, die Informationen zu verbreiten, aber es ist relativ schwer, die Tatsache zu verbergen, dass man selbst die Quelle war.

Ellsberg sagt, dass Winner, die geheime Informationen über die russische Beteiligung an den US-Präsidentschaftswahlen 2016 weitergegeben hat, „das getan hat, was sie hätte tun müssen“.

Hätte sie ins Gefängnis gehen müssen? „Auf keinen Fall.“

„Es gab Beweise für eine russische Beteiligung [an der Wahl], die von der Regierung geleugnet wurden. Es war wichtig, dass die Öffentlichkeit das erfährt“, sagte er.

Winner ist inzwischen wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden, darf aber immer noch nicht über den Fall sprechen.

Ellsberg hält eine Begnadigung von Winner durch Präsident Joe Biden für unwahrscheinlich, zumal er dasselbe nicht für Julian Assange getan hat.

„Biden oder jemand unter ihm, der ein Überbleibsel der Trump-Administration war, hat den Aufruf zur Auslieferung von Julian Assange erneuert, und das ist nicht völlig überraschend. Biden nannte Assange zum Zeitpunkt der Veröffentlichungen, für die er 2010 angeklagt wurde, einen ‚Hi-Tech-Terroristen'“, sagte er.

„Es widerspricht der Tatsache, dass die Obama-Regierung es abgelehnt hat, Assange anzuklagen, weil sie der Meinung war, er sei ein Journalist, der Informationen an die amerikanische Öffentlichkeit weitergibt. Biden hätte sich dem anschließen können. Ich habe immer noch eine kleine Hoffnung, dass er [ihn] begnadigen wird, wie er es sollte, aber ich rechne nicht damit.

Ellsberg ist überzeugt, dass Assange für die Weitergabe der Manning-Kabeln Schutz verdient.

„Er hat sicherlich als Journalist gehandelt, insbesondere als Verleger – genauso wie jeder andere Verleger, mit dem er die Chelsea Manning-Dokumente geteilt hat. [Assanges] Philosophie von Journalisten ist tatsächlich weiter gefasst als die mancher anderer und spiegelt eine relativ neue Philosophie des digitalen Zeitalters wider, die ich nicht ganz teile. Er glaubt an fast absolute Transparenz gegenüber der Regierung, aber nicht gegenüber Privatpersonen. Obwohl ich denke, dass es Geheimnisse gibt, die ich nicht preisgeben möchte, gilt das nicht für das Material, für das er 2010 angeklagt wurde.“

Ich frage Ellsberg, ob er heute genauso handeln würde wie vor 50 Jahren, und er sagt, er wäre nicht glücklich damit, monatelang herumzusitzen und darauf zu warten, dass sich eine Zeitung traut, es zu veröffentlichen.

„Ich würde mich immer noch zuerst an die New York Times wenden, aber wenn ich nichts von ihnen hören würde, würde ich mich an eine andere Zeitung wenden. Wenn ich das Gefühl hatte, dass die Times sich zurückhielt, was sie über mehrere Monate hinweg zu tun schien, als ich mit [dem damaligen NYT-Reporter] Neil Sheehan zu tun hatte, musste ich einen anderen Kanal wie Wikileaks oder direkt das Internet nutzen. Das gab es damals natürlich noch nicht.“

Er sagt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass man uns auf die Schliche kommt, ist größer als früher“, aber er sagt auch, dass er es wieder tun würde.

In gewisser Weise hat er das bereits getan, denn 2017 wurde das Buch The Doomsday Project über die US-Atompolitik veröffentlicht, das auf weiterem Material basiert, das er während seiner Zeit bei der staatlich finanzierten Militärforschungsorganisation Rand Corporation in den 1960er Jahren kopiert hatte.

Das macht Ellsberg zu etwas sehr Seltenem: einem Karriere-Whistleblower.

Daniel Ellsberg und die Pentagon Papers

Daniel Ellsberg wurde 1931 in Chicago geboren. Nach seinem Abschluss in Harvard im Jahr 1952 mit einem BA summa cum laude in Wirtschaftswissenschaften studierte er ein Jahr lang mit einem Woodrow-Wilson-Stipendium am King’s College in Cambridge.

Von 1954 bis 1957 diente er im US Marine Corps und promovierte 1962 in Harvard in Wirtschaftswissenschaften.

Ellsberg trat 1959 als strategischer Analyst in die Rand Corporation ein, eine politische Denkfabrik, die den US-Streitkräften Forschung und Beratung bietet. In dieser Funktion war er als Berater des Weißen Hauses und des US-Verteidigungsministeriums tätig und spezialisierte sich auf Probleme der Führung und Kontrolle von Atomwaffen sowie auf die Ausarbeitung von Einsatzplänen für einen allgemeinen Atomkrieg.

Mitte der 1960er Jahre wechselte er für ein Jahr ins Verteidigungsministerium, wo er als Sonderassistent des stellvertretenden Verteidigungsministers John McNaughton an der Eskalation des Krieges in Vietnam arbeitete, bevor er zwei Jahre im US-Außenministerium in Saigon tätig war.

1967 kehrte er zur Rand Corporation zurück, wo er an der streng geheimen McNamara-Studie arbeitete, die die Entscheidungsfindung der USA in Vietnam zwischen 1945 und 1968 untersuchte.

Ellsberg sagt, dass das Material, das weltweit als Pentagon-Papiere bekannt wurde, auf den ersten Blick nichts Besonderes zu sein schien.

„Sie sahen nicht so effektiv aus, als sie 1968 endeten. Ich nahm an, dass der Präsident [Richard Nixon] sagen würde: ‚Das ist alte Geschichte und hat nichts mit mir zu tun‘. Es war nur ein fünfter Präsident, der in die Fußstapfen von vier früheren Präsidenten trat“, so Ellsberg.

Der 7000-seitige Bericht wurde mit Hilfe seines Rand-Kollegen Anthony J. Russo auf einem Xerox-Fotokopierer vervielfältigt.

„Damals war das ein ziemlich langsamer Prozess, bei dem nur eine Seite nach der anderen kopiert wurde“, sagte er. „Es geheim zu halten, war kein Problem. Damals durften die Wachen der Rand Corporation, die jeden ein- und auscheckten, nicht in deine Aktentasche schauen. Ich hatte Herzklopfen, als ich die ersten paar Male mit einer Aktentasche voller streng geheimer Dokumente an ihnen vorbeiging.“

Als wären 7000 Seiten nicht genug, kopierte er auch noch Tausende von Seiten mit Dokumenten zur US-Atompolitik, die er in seinem 2017 erschienenen Buch The Doomsday Machine veröffentlichte.

Die Entscheidung, die Dokumente zu veröffentlichen, fiel, nachdem er dem Anti-Vietnamkrieg-Aktivisten Randy Kehler zugehört hatte.

„Ich sah jemanden, mit dem ich mich identifizieren konnte, der Karriere gemacht hat und bereit war, ins Gefängnis zu gehen“, sagte er. „Ich fragte mich: ‚Was kann ich jetzt tun, wo ich bereit bin, ins Gefängnis zu gehen?'“

Ellsberg ließ den Bericht 1971 der New York Times, der Washington Post und 17 weiteren Zeitungen zukommen, aber es war die Times, die den Sprung wagte, nachdem sie monatelang auf dem brisanten Material gesessen hatte. Am Sonntag, den 13. Juni 1971, veröffentlichte sie die ersten Auszüge aus dem Bericht, doch die weitere Verbreitung wurde aufgrund einer von der Nixon-Regierung beantragten gerichtlichen Verfügung 15 Tage lang verzögert.

Die Veröffentlichung der Informationen zeigte, dass die USA den Umfang des Vietnamkriegs illegal ausgeweitet hatten und dass die Regierung von Präsident Lyndon Johnson die Öffentlichkeit und den Kongress belogen hatte.

Anfang 1973 stellte sich Ellsberg den Behörden und sah sich mit acht Anklagen wegen Spionage, sechs wegen Diebstahls und einer wegen Verschwörung konfrontiert, die im Falle einer Verurteilung zu einer Haftstrafe von 115 Jahren führen konnten.

Ellsberg musste jedoch nicht ein einziges Jahr ins Gefängnis gehen.

Nach einem viereinhalbmonatigen Prozess wurden die Anklagen gegen ihn fallen gelassen, nachdem der vorsitzende Richter William Matthew Byrne Jr. wegen „unangemessenen Verhaltens der Regierung“ im Zusammenhang mit der illegalen Beschaffung von Beweisen einen Fehlprozess angeordnet hatte.

Während des Prozesses wurde bekannt, dass Vertreter der Regierung illegal in das Büro von Ellsbergs Psychiater eingebrochen waren und versucht hatten, Akten zu stehlen, um ihn zu diskreditieren. Das FBI hatte auch das Haustelefon des Sicherheitsberaters Morton Halperin illegal abgehört, so dass das FBI dessen Gespräche mit Ellsberg über die Papiere mitbekam.

Indirekt sollten die Pentagon Papers zu Nixons Amtsenthebung führen. Seine Wut über die ständigen Indiskretionen führte zu den illegalen Abhörmaßnahmen und Einbrüchen, die mit seinem Sturz im Watergate-Skandal endeten.