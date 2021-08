Lehnen Sie ALLE Angsterzählungen ab

off-guardian.org: Während der Kampf um Wahrheit und Freiheit immer härter wird, müssen wir uns vor verworrenen Botschaften und einer abgestuften Sprache hüten, die uns wichtige Punkte vorenthält.

Wir müssen uns bei allem, was wir Freunden, Familienangehörigen oder der Weltöffentlichkeit mitteilen, auf ein paar entscheidende Punkte konzentrieren.

Die Pandemie ist FALSCH. Nicht übertrieben oder opportunistisch ausgenutzt – FALSCH. Die PCRs FUNKTIONIEREN NICHT, um eine Infektion zu diagnostizieren, also sind Ihre endlosen „Tests“ größtenteils nur Geldmacherei und die „Fälle“ sind bedeutungslos. Bei den meisten Covid-Diagnosen handelt es sich lediglich um Erkältungen oder Grippe plus bedeutungslose PCR-Tests, und 99,9 % der Menschen, die sich „anstecken“ oder denen gesagt wird, dass sie es haben, werden gesund sein, und diejenigen, die daran sterben, sind fast alle sehr alt und sehr krank und sterben bereits an etwas anderem. Genau wie vor 2020, als „Covid“ nur eine Grippe oder Lungenentzündung war.

4) Die Impfung ist völlig unnötig, funktioniert nicht und könnte Sie schädigen oder töten.

5) Ihre Nachgiebigkeit wird niemals dazu führen, dass diese Krankheit verschwindet. Nur Widerstand kann das bewirken.

Wie ich in einem kürzlich erschienenen Artikel sagte, können wir alle dazu neigen, diese grundlegenden Fakten zu vergessen und Teile des Narrativs zu übernehmen, ohne es zu merken.

Dies gilt umso mehr, als diejenigen, die diesen Betrug verkaufen, sehr gut darin sind, neue Geschichten zu liefern, die oberflächlich betrachtet unserer Seite zu helfen scheinen, aber bei genauerer Analyse nur die Viren-Angst-Pornographie durch eine Hintertür fördern.

Seien Sie misstrauisch gegenüber allen Mainstream- oder sogar „alternativen“ Nachrichten, die am Ende für einen tödlichen Virus werben – auf welchem Weg auch immer.

Dazu zähle ich alle Geschichten über das „Laborleck“ in Wuhan, alle angeblichen Forschungen zum „Funktionsgewinn“, die Ausscheidung von „Spike-Proteinen“, „bahnbrechende Infektionen“, durch Impfung erzeugte Superviren und sogar die Behauptungen, dass Ivermectin und HCQ „Covid“ heilen können.

All diese Geschichten, ob sie nun ein Körnchen Wahrheit enthalten oder völlig frei erfunden sind und wie ehrlich sie auch beworben werden, dienen alle demselben Ziel: Sie sollen Sie davon überzeugen, dass es ein neues und tödliches Virus gibt, das entweder natürlich vorkommt, in einem Labor hergestellt wurde oder im Körper der Geimpften mutiert ist.

Selbst wenn sie in gutem Glauben verbreitet werden, dienen sie alle dem ultimativen Ziel der Angst, Entfremdung und Kontrolle.

Den Machern dieses Narrativs ist es egal, wie man Angst bekommt. Es ist ihnen egal, durch welche Art von Infektion Sie sich angesteckt haben. Sie wollen nur, dass Sie sich vor einem vagen, furchterregenden Virus und den Menschen, die ihn möglicherweise in sich tragen, fürchten.

Wenn Sie also von einer bestimmten Erzählung zum felsigen und wellengepeitschten Punkt der Angst geführt werden, sollten Sie innehalten und nachdenken, bevor Sie dort ankommen.

Denken Sie daran, dass die Pandemie eine Lüge ist, dass die PCRs keine aktive Infektion diagnostizieren können und dass 96 % der Menschen, die „an Covid“ starben, bereits sehr alt waren und/oder an etwas anderem starben, als sie einen wissenschaftlich bedeutungslosen PCR-Test erhielten und zu einer weitgehend bedeutungslosen Statistik wurden.

Der Rest – alles, was auf einem Umweg zurück zur „tödlichen Wanze“ führt, ist nur ein geschicktes Ablenkungsmanöver.

Klammern Sie sich nicht an einen Felsen am Point Fear und schreien Sie nicht über das Virus oder die Varianten oder die super-duper bahnbrechenden Killerkäfer. Genau da wollen sie dich haben. Verängstigt, wirkungslos und ein Sklave von allem, was Ihre Angst mildert.

Bleiben Sie auf festem Boden. Bleiben Sie bei Verstand. Bleiben Sie bei der einzigen Botschaft, die zählt.

Es gibt nichts zu fürchten, außer den Angstmachern, ihren „großen Reset“-Sozialreformen und ihrem Schlangenöl, ihren „experimentellen“, völlig unnötigen „Heilmitteln“.