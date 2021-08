Italien will Impfpässe auf öffentliche Verkehrsmittel und Schulen ausweiten

Trotz massiver Proteste gegen die Maßnahmen wird Italien sein Impfpasssystem ab 1. September auf öffentliche Verkehrsmittel und Schulen ausweiten.

Die Behörden kündigten an, dass die Liste der Orte, an denen der Pass verlangt wird, erweitert werden soll, was die wachsende öffentliche Verachtung gegenüber den drakonischen Vorschriften noch verstärken könnte.

Ab Anfang nächsten Monats werden Lehrer arbeitslos, wenn sie sich nicht impfen lassen und den Pass nicht erhalten, während Universitätsstudenten ohne den Pass nicht mehr am Unterricht teilnehmen können.

Ungeimpfte dürfen auch keine öffentlichen Fernverkehrsmittel mehr benutzen, was bedeutet, dass Urlaube, Reisen zur Arbeit und Verwandtenbesuche für viele unmöglich werden.

Seit letzter Woche ist an Veranstaltungsorten wie Museen, Stadien, Theatern, Turnhallen und Sitzplätzen in Bars und Restaurants ein Impfausweis erforderlich.

„Kunden und Veranstaltungsorte können mit Geldstrafen zwischen 400 und 1000 Euro bestraft werden, wenn die Unternehmen die Verordnung nicht umsetzen. Einrichtungen, die häufig gegen die Vorschrift verstoßen, riskieren eine behördliche Schließung für bis zu zehn Tage“, berichtet Reclaim the Net.

Gesundheitsminister Roberto Speranza erklärte in einer orwellschen Erklärung, die Ausweitung der Regelung auf Schulen und öffentliche Verkehrsmittel sei notwendig, um „Schließungen zu vermeiden und die Freiheit zu schützen“.

Wie wir letzten Monat berichteten, kam es im italienischen Parlament zu Protesten gegen die Inlandspässe, als Abgeordnete, die Schilder mit der Aufschrift „Kein grüner Pass“ hochhielten, aus dem Gebäude gejagt wurden.

Auch in zahlreichen anderen Städten gingen Italiener auf die Straße, um gegen den Plan zu demonstrieren. In Turin skandierten die Demonstranten: „Keine Diktatur!

Überall in Europa sind die Regierungen dabei, eine Zweiklassengesellschaft zu schaffen, die die totale Diskriminierung der Ungeimpften festschreibt, die de facto auf unbestimmte Zeit unter Verschluss gehalten werden sollen.

Wie wir bereits berichtet haben, kontrolliert die Polizei in Frankreich, das eines der drakonischsten Systeme eingeführt hat, die Impfpässe von Personen, die in Cafés im Freien sitzen.