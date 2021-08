Callcenter, das von Apple, Amazon und Uber genutzt wird, will Mitarbeiter dazu zwingen, KI-gesteuerte Kameras in ihren Schlafzimmern zu installieren

RT.com: Remote-Mitarbeiter eines der weltweit größten Callcenter-Unternehmen werden Berichten zufolge unter Druck gesetzt, die Überwachung ihrer Arbeitsbereiche zu Hause durch KI-gesteuerte Kameras zuzulassen – sogar im Schlafzimmer.

Im März gab Teleperformance einen Zusatz zu seinen Arbeitsverträgen heraus, der von den Arbeitnehmern verlangte, dass sie dem Unternehmen gestatten, Kameras anzubringen – offenbar um ihre Arbeitsleistung zu Hause in Echtzeit aufzuzeichnen und zu verfolgen. Der Vertrag erlaubt auch die Speicherung von Daten, die von den Familienmitgliedern der Arbeitnehmer, einschließlich Minderjährigen, gesammelt werden, sowie die Durchführung von Video- und Sprachanalysen.

Darüber hinaus mussten die Beschäftigten der Weitergabe biometrischer Daten wie Fingerabdrücke und Fotos zustimmen. Berichten zufolge gibt es auch eine Klausel, die sie verpflichtet, sich Lügendetektortests zu unterziehen, wenn das Unternehmen dies verlangt. Nach Angaben von NBC News wurde der Vertrag an 95 % der 39.000 Teleperformance-Mitarbeiter in Kolumbien verschickt, die von zu Hause aus arbeiteten.

Eine Teleperformance-Mitarbeiterin aus Bogota, die anonym bleiben wollte, da sie nicht befugt war, mit den Medien zu sprechen, sagte dem Sender, dass sie das Dokument unterschrieben habe, weil ihr Vorgesetzter ihr gesagt habe, dass sie von ihrem Apple-Konto abgezogen würde, wenn sie es nicht täte.

Der Vertrag ermöglicht eine ständige Überwachung dessen, was wir tun, aber auch unserer Familie. Ich finde das wirklich schlimm. Wir arbeiten nicht in einem Büro. Ich arbeite in meinem Schlafzimmer. Ich möchte keine Kamera in meinem Schlafzimmer haben.

Eine andere Mitarbeiterin, die für das Amazon-Konto arbeitet, sagte, der einzige Raum in ihrer Wohnung, der ruhig genug sei, um nachts Kundenanrufe aus Spanien entgegenzunehmen, sei das Schlafzimmer. Sie sagte der Nachrichtenagentur, dass das Unternehmen noch keine zusätzlichen Kameras installiert habe, aber dass sie sich Sorgen mache, dass die Mikrofone das Schnarchen ihres Mannes aufzeichnen könnten.

„Das ist eine Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte und der Rechte meines Mannes und meiner Schwiegermutter, die mit mir zusammenleben“, sagte sie.

Als Antwort auf die Bedenken der kolumbianischen Arbeiter sagte ein Apple-Sprecher, dass das Unternehmen „den Einsatz von Video- oder Fotoüberwachung durch unsere Zulieferer verbietet“ und behauptete, „bestätigt zu haben, dass Teleperformance keine Videoüberwachung für seine Teams, die mit Apple zusammenarbeiten, einsetzt“.

Er fügte hinzu, dass ein Audit des Unternehmens bei Teleperformance in Kolumbien zu Beginn dieses Jahres keine „Kernverstöße gegen unsere strengen Standards“ ergeben habe.

In ähnlicher Weise bestritt eine Sprecherin von Amazon, dass das Unternehmen eine zusätzliche Überwachung von Fernarbeitern „verlangt oder gefordert“ habe. Sie sagte, das Unternehmen „toleriere keine Verstöße“ gegen seinen Verhaltenskodex für Lieferanten – einschließlich Bedingungen, die sich auf Arbeitsrechte beziehen – und „prüft routinemäßig unsere Lieferanten auf Einhaltung“.

Uber bestätigte jedoch, dass es das Unternehmen aufgefordert hatte, die Mitarbeiter, die mit seinem Konto arbeiten, zu überwachen, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Mitarbeiter auf private und sensible Nutzerdaten, einschließlich Kreditkartendaten und Reiseinformationen, zugreifen. Eine zusätzliche Überwachung sei nicht verlangt worden, so ein Sprecher.

Laut Teleperformance-Sprecher Mark Pfeiffer sucht das Unternehmen „ständig nach Möglichkeiten, das Teleperformance Colombia-Erlebnis sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Kunden zu verbessern, wobei Datenschutz und Respekt Schlüsselfaktoren bei allem sind, was wir tun.“

Christy Hoffman, Generalsekretärin von UNI Global Union, erklärte jedoch gegenüber The Guardian, dass dieses Ausmaß an häuslicher Überwachung „die Arbeitnehmer dazu zwingt, eine Wahl zwischen Bespitzelung und Beschäftigung zu treffen“.

Der britische Labour-Parteipolitiker und Prospect-Gewerkschaftsführer Andrew Pakes twitterte, dass „jeder, der glaubt, dass es bei Big Tech nicht um Macht geht“, umdenken müsse: „Wir normalisieren die Überwachung der Arbeit in unseren Häusern … Das ist nicht die #NewNormal, die uns versprochen wurde.“

Dem NBC-Bericht zufolge könnten 240.000 der rund 380.000 Mitarbeiter von Teleperformance in 34 Ländern von dem Problem betroffen sein. Auf seiner Website gibt das Unternehmen an, dass es eine ähnliche Überwachung über seine „TP Cloud Campus“-Software anbietet, mit der diese Mitarbeiter in über 19 Märkten von zu Hause aus arbeiten können.

Im Januar entschied der albanische Informations- und Datenschutzbeauftragte, dass das Unternehmen keine Webcams einsetzen darf, um seine Mitarbeiter zu Hause zu überwachen, einschließlich derjenigen, die das britische Apple-Konto verwalten.

In der Zwischenzeit wurde ein ähnlicher Überwachungsplan, der die Installation von „Spezial-Webcams“ vorsah, die mit einem KI-Netzwerk verbunden waren, um die Wohnungen einiger der 10.000 Mitarbeiter des Unternehmens im Vereinigten Königreich auf „Arbeitsverstöße“ zu überprüfen, Berichten zufolge nach Protesten von Gesetzgebern und Gewerkschaften wieder zurückgenommen.

Damals erklärte das in Frankreich ansässige Unternehmen gegenüber dem „Guardian“, dass die Fernüberwachungen im Vereinigten Königreich nicht eingesetzt würden, wies aber darauf hin, dass in anderen Ländern unterschiedliche Stufen der Fernüberwachung eingeführt würden.