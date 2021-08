Die Vereinigten Staaten stehen vor einer katastrophalen Perspektive im Südchinesischen Meer

Von James O’Neill: Er ein in Australien lebender ehemaliger Rechtsanwalt, schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Im Südchinesischen Meer bahnt sich eine gefährliche Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und China an. Der Grund für diese Konfrontation ist die Insel Taiwan. Die Amerikaner haben kürzlich militärische Ausrüstung im Wert von mehreren hundert Millionen Dollar an Taiwan verkauft. Dieser Verkauf ist zwar beträchtlich, dürfte aber nicht ausreichen, um die Chinesen abzuschrecken, sollten sie sich für eine militärische Aktion gegen die Insel entscheiden. Dies scheint immer wahrscheinlicher zu werden.

Die Amerikaner wären gut beraten, die Ergebnisse ihrer eigenen, kürzlich abgeschlossenen Kriegsspiele zu beachten, bei denen China der designierte Gegner war. Das Ergebnis war eine völlige Vernichtung der amerikanischen Streitkräfte.

Einer der Gründe für die Niederlage der USA war die Veralterung ihres militärischen Kampfsystems. Sowohl die Russen als auch die Chinesen haben die militärischen Taktiken der Vereinigten Staaten in den letzten Jahrzehnten studiert. Sie kamen zu dem Schluss, dass diese Taktiken im Wesentlichen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs unverändert geblieben sind.

Diese Taktiken sind im Wesentlichen risikoscheu, und das macht sie völlig berechenbar. Zu den vielen Nachteilen dieser Taktiken gehört das völlige Fehlen von Überraschungen. Die Taktik der Vereinigten Staaten stützt sich außerdem in hohem Maße auf eine ausgeklügelte Kommunikation. Sowohl die Russen als auch die Chinesen haben fortschrittliche Techniken entwickelt, um diese Technologie zu bekämpfen.

Ein Beispiel für den Einsatz dieser Technologie wurde kürzlich bei den von den Vereinigten Staaten inspirierten Kriegsspielen im Schwarzen Meer gezeigt. Die Vereinigten Staaten beschlossen in einer typisch unbedachten und provokativen Aktion, ihre Kriegsspiele im Schwarzen Meer durchzuführen. Dabei ignorierten sie die Tatsache, dass das Schwarze Meer eigentlich ein russischer See ist. Die Russen sehen es nicht gern, wenn ausländische Militärübungen in ihrem Hinterhof stattfinden.

Ein Opfer des russischen Unmuts war ein niederländisches Kriegsschiff. Die Fregatte wurde von den russischen Abwehrkräften ins Visier genommen. Ihre elektronische Ausrüstung wurde effektiv ausgeschaltet, so dass das Schiff nicht mehr ordnungsgemäß an den Militärübungen teilnehmen konnte.

Die Vereinigten Staaten sind sich des Problems bewusst, haben aber keine Lösung parat. Sie sind in hohem Maße von ihrer Kommunikationsstrategie abhängig und daher anfällig für das Abfangen der überlegenen russischen Technologie.

Vor dem gleichen Problem stehen die Vereinigten Staaten bei jeder Konfrontation mit den Chinesen in den Gewässern nahe dem chinesischen Festland. Die Strategie der Vereinigten Staaten besteht darin, sich auf Raketen zu verlassen, für die die Chinesen eine wirksame Gegenstrategie entwickelt haben. Die Chinesen haben außerdem den Vorteil, dass sie über eine beeindruckend große Anzahl von Raketen verfügen, die in einer Gegenstrategie sowohl gegen amerikanische Marineschiffe als auch gegen Stützpunkte, in denen sich amerikanische Schiffe befinden könnten, eingesetzt werden können.

Dies ist einer der Hauptgründe, warum fast alle Länder der Region die Stationierung von US-Kriegsschiffen in ihren Hoheitsgewässern nur ungern dulden. Eine Ausnahme bilden die Japaner, obwohl es eine offene Frage ist, ob die japanische Handlungsfreiheit tatsächlich gegeben ist. Sechsundsiebzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist das Ausmaß der militärischen Unterwerfung Japans unter die Vereinigten Staaten erstaunlich.

Es ist nicht nur die Angst, Ziel chinesischer Vergeltungsmaßnahmen zu werden, falls US-Raketen auf dem japanischen Territorium stationiert werden. Alle asiatischen Staaten, die in der Nähe Chinas liegen, haben enge wirtschaftliche Beziehungen zu China aufgebaut und profitieren nicht nur vom Handel, sondern auch von erheblichen chinesischen Investitionen in ihren Ländern. Es widerstrebt ihnen natürlich, diese Beziehungen zu gefährden, indem sie militärische Waffen der Vereinigten Staaten beherbergen.

Daher der Druck der Vereinigten Staaten auf Taiwan und die jüngste Zunahme der militärischen Kontakte der Vereinigten Staaten mit der Insel. In den letzten Wochen hat die chinesische Kriegsrhetorik gegenüber Taiwan deutlich zugenommen. Diese Rhetorik geht einher mit einer Zunahme der chinesischen Marineaktivitäten in Taiwans Gewässern.

Es wird immer deutlicher, dass die chinesische Geduld mit Taiwan am Ende ist. Lange Zeit hatten die Chinesen die Hoffnung, dass es zu einer friedlichen Versöhnung zwischen den beiden Ländern kommen könnte. Diese Hoffnung scheint nun rapide zu schwinden. Jeder weitere Schritt der Vereinigten Staaten, Taiwan sowohl militärisch als auch politisch zu ermutigen, scheint ein Wendepunkt zu sein, an dem Chinas Geduld in der Hoffnung auf eine friedliche Wiedervereinigung zu Ende geht.

Sollte sich das Verhältnis so weit verschlechtern, dass die Chinesen militärisch gegen Taiwan vorgehen, stellt sich die Frage, ob sich die Vereinigten Staaten in der Lage sehen, einzugreifen. Dann wäre ein Krieg zwischen China und den Vereinigten Staaten unausweichlich. Wenn der Krieg konventionell geführt würde, bestünde kaum ein Zweifel daran, dass China den Sieg davontragen würde.

Wären die Vereinigten Staaten so dumm, auf den Einsatz von Atomwaffen zurückzugreifen, wäre der Ausgang weniger sicher. Die Chinesen könnten sich im Falle eines umfassenden Krieges mit den Amerikanern auf die Unterstützung Russlands verlassen. Es besteht kein Zweifel, dass die russische Nukleartechnologie wesentlich fortschrittlicher ist als die der Vereinigten Staaten. Die unsichere Frage ist, ob die nukleare Unterlegenheit ausreichen würde, um die Vereinigten Staaten von der nuklearen Option abzuhalten.

Die rationale Antwort lautet, dass sie natürlich ausreichen sollte. Die große Befürchtung bei den Amerikanern ist jedoch, dass sie nicht zuverlässig rational sind. Innerhalb der US-Regierung gibt es starke Elemente, deren Kriegslust gegenüber Russland und China so groß ist, dass sie die rationale Abwägung der Risiken überwiegen könnte.

Ein Beispiel für die Realitätsferne der Vereinigten Staaten in jüngster Zeit war der Besuch von Wendy Sherman, der stellvertretenden Außenministerin der Vereinigten Staaten, in China. Aus der Berichterstattung der Vereinigten Staaten über diesen Besuch geht hervor, dass sie nicht begriffen haben, wie sehr sich die Welt in den letzten 20 Jahren verändert hat. Die Vereinigten Staaten sind nicht mehr in der Lage, ihr Gewicht in der Welt in die Waagschale zu werfen, und das gilt insbesondere für die Beziehungen der Vereinigten Staaten zu China, die sich zu einem offenen Wirtschaftskrieg ausgeweitet haben. Es gibt zahlreiche Beispiele für das Vorgehen der Vereinigten Staaten gegen China, die von der realen Befürchtung zeugen, dass die Vereinigten Staaten ihre einst dominierende wirtschaftliche Position verloren haben und dass sich trotz aller Bemühungen der Vereinigten Staaten, diese zu sabotieren, eine neue wirtschaftliche Weltordnung abzeichnet.

Die große Herausforderung wird darin bestehen, zu verhindern, dass sich dieser Wirtschaftskrieg zu einem echten Krieg ausweitet. Die jüngsten militärischen Spielchen der Vereinigten Staaten zeigen, dass die USA auch diesen Krieg verlieren. Die große Frage wird sein, ob sie diese Realität anerkennen oder uns in einen katastrophalen Krieg stürzen werden, in dem vergeblichen Versuch, eine längst verlorene Hegemonie wiederzuerlangen.