Sonja van den Ende

Europa versucht nun, sein Gesicht zu wahren, nachdem Amerika zu einem Land geworden ist, das nicht mehr zu retten und unzuverlässig ist.

Der russische Präsident Putin ist derzeit der größte geopolitische Feind der EU. Bis vor Kurzem war die Weltanschauung der EU mit der der USA deckungsgleich – bis Trump als neuer, von der MAGA-Bewegung geprägter Machthaber die Macht in den USA übernahm und das neue MAGA-Amerika einläutete. Die „Liebe“ zwischen den beiden Brüdern, Amerika und Europa, ist damit beendet. Die Europäer leben nun auf einer selbstgewählten Insel der Isolation, wo der Schein eines guten Lebens und einer Demokratie durch politisch finanzierte Medien aufrechterhalten wird.

Nach dem Vorbild Amerikas schaffen sich die EU-Staaten unzählige Feinde, um ihre Inkompetenz auf der Weltbühne zu kaschieren. Inzwischen ist praktisch jeder ein Feind – selbst ihr leuchtendes Vorbild und „atlantischer Bruder“ seit 1945, die USA –, die manche, insbesondere viele Deutsche (ehemalige DDR-Bürger), als Besatzer Europas betrachten. Man kann also sagen, dass Amerika, Donald Trump und Putin (Russland), die neuesten und größten Feinde der Europäischen Union sind, insbesondere der westeuropäischen und baltischen Staaten.

Für diese verblendeten EU-Politiker ist also jeder ein Feind – von Putin bis Trump. Sie bezeichnen Maduro, der brutal entführt wurde, als Feind; Khamenei als Feind; Putin als Feind; Xi als Diktator; und China als gefährliches Land mit einem Sozialkreditsystem (das die EU selbst einführen will). In dieser Frage folgen sie sklavisch Trumps Politik einer Welt ohne Regeln, während Trump – zusammen mit Putin – laut denselben Politikern und Medien der mit Abstand größte Feind dieser liberalen EU-Politiker ist. Können Sie noch folgen?

Doch im inneren Zirkel der Europäischen Union selbst vollzieht sich etwas Neues und Bemerkenswertes: Das Verhältnis zwischen Führerin Ursula von der Leyen und der Russlandkritikerin Kaja Kallas ist angespannt. So entstehen innerhalb der EU neue Feinde, was in der Regel das Ende eines Blocks, einer Organisation oder eines Landes bedeutet.

Laut einem hochrangigen EU-Beamten bezeichnete Kaja Kallas, die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen intern als „Diktatorin“. Kallas „beschwert sich intern darüber, dass sie (von der Leyen) eine Diktatorin sei, kann aber wenig bis gar nichts dagegen tun“, sagte der anonyme Beamte gegenüber der Presse.

Laut EU-Insidern und Informationen, die dem Nachrichtenportal Politico zugespielt wurden , ist das Verhältnis zwischen von der Leyen und Kallas noch angespannter als zu ihrem Vorgänger Josep Borrell. Das Verhältnis zwischen Borrell und von der Leyen galt bereits als schwierig, doch laut mehreren EU-Insidern hat sich die Situation nun „noch weiter verschlechtert“. Der Hauptgrund dafür ist ein Konflikt um Macht und Einfluss.

Im vergangenen Jahr entzog die EU-Kommission unter Führung von Führerin von der Leyen Kallas die Zuständigkeit für den Mittelmeerraum und schuf stattdessen eine neue Generaldirektion für den Nahen Osten, Nordafrika und den Golf, die direkt der Kommission – also Ursula – untersteht.

Auch Mark Rutte, ehemaliger Ministerpräsident der Niederlande und jetziger NATO-Generalsekretär, ist bei den Ultraliberalen in der Europäischen Union nicht mehr beliebt. Er gilt als zu freundlich zu Trump. Nach seinen Äußerungen über einen bevorstehenden großen Krieg mit Russland – den er so formulierte: „NATO-Mitgliedstaaten könnten Russlands nächstes Ziel sein, wenn die Aggression nicht gestoppt wird“ – betonte er, der Konflikt stehe buchstäblich „vor unserer Haustür“ und Europa müsse sich auf einen möglichen Krieg vorbereiten. Die gesamte westliche Presse und die sozialen Medien reagierten empört auf seine Behauptung, ein kommender (vermeintlicher) Krieg wäre schlimmer als der Krieg unserer Großeltern oder Eltern.

In einem kürzlich geführten Interview mit einem niederländischen Sender verweigerte Rutte eine Stellungnahme zu den amerikanischen Ansprüchen auf Grönland. Das Thema drohte jedoch, die NATO zu spalten. Dänemark und seine europäischen Verbündeten reagierten schockiert auf Trumps Beharren, insbesondere darauf, dass er eine militärische Intervention nicht ausschloss. Rutte hätte Dänemark verteidigen sollen, hieß es in Kopenhagen. Er setzte das Interview fort, indem er Trumps diplomatisches Vorgehen verteidigte, erklärte, Trump arbeite effektiv, und ihn für die Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Europa lobte – was insbesondere von vielen südlichen EU-Ländern, die sich ohnehin in einer schwierigen finanziellen Lage befinden, naturgemäß nicht begrüßt wurde.

Mark Rutte ging sogar noch weiter und wies bei seinem jüngsten Auftritt vor dem Europäischen Parlament in Brüssel die Forderungen nach einer großen europäischen Armee entschieden zurück . An die Befürworter einer von der US-geführten NATO unabhängigen europäischen Armee gewandt, sagte Rutte: „Europa ist ohne die US-Armee nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Wer hier noch glaubt, die Europäische Union oder Europa als Ganzes könne sich ohne die USA verteidigen, der ist naiv.“ „Ich wünsche Ihnen viel Glück, falls Sie das durchziehen wollen, denn Sie werden erst einmal die Männer und Frauen in Uniform finden müssen“, sagte er. Er räumte ein, dass die meisten Europäer, selbst nach aggressiver Propaganda in Ländern wie den Niederlanden, die zum Militärdienst und zum Kampf gegen Putins Russland aufruft, dies entschieden ablehnen. „Ich glaube, Putin wird das gefallen“, sagte er über die Idee einer europäischen Armee. „Überlegen Sie es sich also gut, bevor Sie diesen Weg gehen.“

Man kann viel über Mark Rutte sagen, und ich tue das regelmäßig, weil ich ihn durch meine niederländischen Wurzeln kenne und selbst seit über dreizehn Jahren in der niederländischen Politik aktiv bin. Diesmal wählte er einen raffinierten Ansatz (er ist sehr gerissen und hinterlistig). Er versuchte, einen Keil zwischen Trumps und Putins Position zur Ukraine zu treiben, und leider gelang ihm das. Das Ziel war, die USA mit der radikalisierten EU und ihrem Krieg gegen Russland zu verbünden. Trump, politisch ahnungslos (er ist Geschäftsmann) und leicht zu beschwichtigen, hat seine Strategie gegenüber der Ukraine bereits geändert. Dies geschah nach dem Alaska-Gipfel und dem Gipfel in Den Haag.

Der Wendepunkt kam beim NATO-Gipfel im Juni 2025 in Den Haag, einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der 32 NATO-Mitgliedstaaten. Trump war als Ehrengast eingeladen, und Rutte nannte ihn „Daddy“ und wurde so zu Trumps engstem Vertrauten. Diplomatie und politisches Geschick sind heutzutage überflüssig; es geht nur noch um Speichelleckerei und persönliche Aufmerksamkeit, was an sich schon verwerflich ist, aber die Welt ist zu einem Dschungel geworden, in dem nur die Stärksten überleben! Diese Kehrtwende wurde beim Gipfel in Den Haag im Juni 2025 besiegelt, dem im August 2025 der Gipfel in Alaska zwischen Putin und Trump folgte. Der Schaden war jedoch bereits angerichtet – durch die Europäische Union, die NATO und natürlich Mark Rutte selbst.

Leider gibt es in Trumps Regierung auch Störfaktoren wie Marco Rubio und Lindsey Graham, die vehemente Russland-Gegner sind. Trump hört ihnen natürlich zu. Zudem hat die Ukraine in den USA an Bedeutung verloren; der Fokus liegt nun auf dem Iran und Südamerika. Doch diese Versuche des Regimewechsels und die Kriege in den genannten Ländern zielten – oder zielen immer noch – auf Verbündete Russlands ab, um dieses zu schwächen. Deshalb stimmen viele Politiker der Europäischen Union und anderer europäischer Länder Trumps Politik des Regimewechsels zu, die auf altbekannten US-Strategien beruht. Schließlich sagen diese verblendeten EU-Politiker: Solange Russland zerstört werden kann, sind wir zufrieden, koste es, was es wolle. Um es mit den Worten der verstorbenen Madeleine Albright (über die toten Kinder im Irak) zu sagen: „Das ist nur Kollateralschaden.“

Ende Januar fand in Davos, Schweiz, das Weltwirtschaftsforum (WEF) statt. Dabei wurde schmerzlich deutlich, dass Europa an Glanz verloren hat. Macron, mit Sonnenbrille, scherzte über den Verlust Amerikas und der „regelbasierten Ordnung“ – einer Ordnung , die im Wesentlichen auf westliche Vorherrschaft oder, wie manche argumentieren, auf das Ende des Kolonialismus hinauslief. Der kanadische Premierminister Mark Carney teilte diese Ansicht in seiner Rede.

Europa versucht nun, sein Gesicht zu wahren, da Amerika zu einem hoffnungslosen und unzuverlässigen Land geworden ist – mit Ausnahme von Mark Rutte, der Trump vollkommen im Griff hat. Leider muss man ihm das zugestehen. Doch Trump ist unzuverlässig, und seine Regierung ist unerfahren, engstirnig und weltfremd. Im Grunde ist es eine Regierung der Reichen, die allesamt irrsinnige Pläne für die Reichen schmiedet, wie die futuristische Stadt, in die sie Gaza verwandeln wollen – natürlich für die Reichen, nicht für die armen Palästinenser.

In seiner Dummheit verwechselt er Frieden mit Geld und hält eine futuristische Stadt für die Lösung. Das zeigt, dass er – genau wie seine Regierung – absolut keine Ahnung hat, was in den Ländern, die er erobern will, wirklich vor sich geht oder was in der Ukraine, also im Donbas, tatsächlich passiert ist. Es werden Social-Media-Kampagnen gestartet, wie beispielsweise die auf X zum Sturz der iranischen Regierung, und Deepfakes über angebliche große Aufstände werden verbreitet, die in Wirklichkeit nichts als heiße Luft sind. Hoffen wir, dass die Trump-Regierung ebenfalls nur heiße Luft ist, aber weitere drei Jahre sind eine lange Zeit – viel zu lang, wenn Sie mich fragen. Sie werden die Welt ins Chaos stürzen, unter die Herrschaft des Dschungels, und, wie wir bereits sehen, in Kriege.