Die Weltgesundheitsorganisation hat gerade weltweit 38 geheime Impfstoff-Tracking-Codes aktiviert

In Partnerschaft mit der Welthandelsorganisation und der Weltzollorganisation festigt die WHO die Infrastruktur, die sie für ihre globalen Gesundheitsüberwachungsziele benötigt.

Tamara Ugolini

Die 38 neuen Codes der Weltgesundheitsorganisation werden im Januar 2028 in das Internationale Harmonisierte System zur Warenbeschreibung und -codierung aufgenommen – unter dem Vorwand der „Stärkung der Notfallvorsorge“.

Das mag nach langweiligen, technischen Handelsvorgängen klingen, doch in Wirklichkeit wirkt es wie ein direkter Schlag gegen die Vereinigten Staaten und deren Umwälzungen im Handel, da sie der WHO gerade offiziell die Finanzierung entzogen haben.

Die WHO ist schließlich eine privat interessengeleitete, unternehmerische Organisation, und sie würde nichts Kleines tun – oder etwas, das ihr und ihren pharmazeutischen Partnern nicht mehr Macht, mehr Nachverfolgung und mehr Kontrolle verschafft.

Diese neuen Codes werden der Öffentlichkeit als Mittel verkauft, um es „einfacher zu machen, Impfstoff- und Medizinproduktlieferungen weltweit zu verfolgen“ und „schnellere, besser koordinierte Reaktionen bei künftigen Gesundheitsnotfällen“ zu ermöglichen. Aber lass dich nicht täuschen. Hier wird ein globales Überwachungsnetz für Dinge wie Impfstoffe aufgebaut. Jede Dosis, jede Charge, jeder Grenzübertritt soll erfasst, kategorisiert und überwacht werden. In Echtzeit.

Und die WHO erhält alle Daten.

Sie werden ihre MI4A-Plattform nutzen, ein „Market Information for Access“-Peersystem, das Daten direkt aus den Mitgliedstaaten bezieht. Im Grunde übergeben Regierungen ihre Impfstoff-Handelszahlen, erwarteten Mengen und welche Krankheiten als „wichtig“ zum Impfen gelten – und plötzlich hat die WHO ein noch klareres Bild von den Impfprogrammen, Lagerbeständen und … Lücken jedes Landes.

MI4A ist im Wesentlichen das zentralisierte Impfstoff-Markt-Intelligenzsystem der WHO – aufgebaut auf von Ländern gemeldeten Einkaufsdaten, angereichert durch Herstellerangaben und umgewandelt in öffentliche Datensätze, Berichte und Studien, die die globale Impfstoffpolitik, Preisdiskussionen und Zugangsstrategien prägen.

Während also „gerechter Zugang“ die Marketing-Parole ist, geht es hier vielmehr um Datenerhebung in globalem Maßstab.

Es wird genau zeigen, wo der Widerstand ist, wo die Akzeptanz niedrig ist und wo Menschen Nein sagen. Sobald sie diese granularen Handelsdaten haben, abgestimmt auf Zölle und Notfall-„Beschleunigungsverfahren“, können sie Länder noch stärker unter Druck setzen – insbesondere jene, die bei den Impfzielen der WHO zurückliegen.

Sie sagen es ganz offen: „den Zugang zu globalen Impfstoff-Handelsdaten verbessern, die Transparenz erhöhen und auf die langfristige Mission der WHO eines gerechten Zugangs zu Impfstoffen weltweit hinarbeiten“.

Nach den letzten Jahren klingt gerechter Zugang eher nach orwellschem Doppeldenk für verpflichtende Kampagnen, digitale Pässe und verhaltensbasierte Nötigung, verkleidet als „Ziele der öffentlichen Gesundheit“.

Und jetzt haben sie das zolltechnische Rückgrat, um all das schneller umzusetzen.

Erinnerst du dich daran, wie die WHO in der letzten „Notlage“ half, experimentelle mRNA-Impfungen als essenziell durchzudrücken? Sie spielten Verletzungen herunter, brachten Fragen zum Schweigen und befürworteten diese Produkte bei Kindern ohne langfristige Daten. Nun bauen sie still und leise die Infrastruktur auf, um es erneut zu tun – nur reibungsloser, schneller, mit besserer Nachverfolgung, sodass kein Land beim nächsten Mal unauffällig aussteigen oder verzögern kann.

Es ist Notfallvorsorge mit permanenter Pandemie-Infrastruktur. 38 neue Codes nur für Impfstoffe und zugehörige Ausrüstung sind kein kleines Update, sondern vielmehr das Verlegen der Schienen (Wortspiel beabsichtigt) für die nächste globale Injektionskampagne.

Das kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da diese Arbeit mit dem neuen Pandemie-Vertrag der WHO und den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften einhergeht, die ihr mehr Autorität über nationale Gesundheitsentscheidungen verleihen.

Deshalb ist informierte Entscheidung wichtiger denn je. Wenn jede Impfstofflieferung digitalisiert und nachverfolgt wird, kann die Einhaltung überwacht werden wie nie zuvor. In dieser Zeit ist informierte Entscheidung nicht verhandelbar – egal, wie viele schicke neue Codes erfunden werden.