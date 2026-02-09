Warum Brüssel früh auf Zensur setzte – und nicht auf Evidenz

Noch bevor verlässliche Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe vorlagen, beschäftigte sich die Europäische Kommission bereits intensiv mit einer ganz anderen Frage: Wie lässt sich die öffentliche Debatte kontrollieren?

Ein internes Schreiben aus dem Oktober 2020, adressiert an die größten Tech-Plattformen der Welt, zeigt, dass auf höchster Ebene Strategien gegen sogenannte „Des- und Fehlinformationen“ zur Impfung entwickelt wurden – inklusive Bitten um Daten, Narrative, Trendprognosen und Hinweise zu geplanten Änderungen der Content-Moderation. Explizit ging es um Promotion und Demotion von Inhalten, nicht um deren wissenschaftliche Widerlegung. Das Schreiben erfolgte mit Wissen und Billigung der politischen Führung.

Genau mein Humor: Noch bevor klar war, ob und wie die #Covid-Impfstoffe wirkten, plante man in Brüssel, wie man gegen „Desinformation und Fehlinformationen“ dazu vorgehen könnte. Doch auf die Kontrolle der klinischen Studien der Hersteller vor Ort verichtete man lieber👇 pic.twitter.com/aJdMIDzF2n — Elke Bodderas (@EBodderas) February 8, 2026

Ein bemerkenswerter Prioritätenkonflikt

Zu diesem Zeitpunkt waren:

keine Langzeitdaten verfügbar

die Phase-III-Studien noch nicht abgeschlossen oder ausgewertet

unabhängige Vor-Ort-Kontrollen der Herstellerstudien kaum erfolgt

Statt diese offensichtliche Unsicherheit transparent zu kommunizieren und die strikte Überprüfung der klinischen Daten in den Mittelpunkt zu stellen, lag der Fokus auffallend früh auf der Steuerung des öffentlichen Diskurses.

Das wirft eine zentrale Frage auf:

Warum bekämpft man Kritik, bevor man Gewissheit hat?

Ein rationaler Erklärungsversuch – und seine Konsequenzen

Aus journalistischer Sicht drängt sich eine unbequeme, aber logische Interpretation auf:

Wenn politische Akteure davon ausgegangen wären, dass die Impfstoffe ihre Versprechen eindeutig und robust einlösen, hätte es keinen Grund gegeben, die Debatte vorab infrastrukturell zu lenken. In diesem Fall hätte man Kritik gelassen entkräften können – durch Daten, Transparenz und unabhängige Überprüfung.

Stattdessen wurde offenbar mit dem Risiko gerechnet, dass:

Wirksamkeit begrenzt oder kurzlebig sein könnte

Nebenwirkungen politisch heikel würden

abweichende Bewertungen die Impfkampagne gefährden könnten

Das allein beweist kein Vorwissen, aber es legt nahe, dass man Unsicherheit einkalkulierte – und sich entschied, diese Unsicherheit kommunikativ zu managen, statt sie offen auszutragen.

Von Wissenschaft zu Governance

Damit verschob sich der Schwerpunkt von Wissenschaft zu Governance:

Nicht mehr die Frage „Stimmen die Daten?“ stand im Zentrum, sondern „Wie verhindern wir Akzeptanzverlust?“

Diese Logik ist politisch nachvollziehbar, aber demokratisch problematisch. Denn sie bedeutet:

Vorverlagerung von Diskurskontrolle

Privatisierung staatlicher Einflussnahme über Plattformen

Umgehung parlamentarischer und öffentlicher Kontrolle

Die Definitionsmacht darüber, was als „Desinformation“ gilt, lag damit nicht mehr primär bei der offenen wissenschaftlichen Debatte, sondern bei exekutiven Stellen in Kooperation mit Tech-Konzernen.

Der eigentliche Schaden

Unabhängig davon, wie man die Impfstoffe heute bewertet, ist der langfristige Schaden offensichtlich:

Vertrauen in Institutionen wurde untergraben

wurde untergraben Wissenschaftliche Debattenkultur beschädigt

beschädigt Demokratische Transparenz ersetzt durch informelle Steuerung

Die entscheidende Erkenntnis lautet daher nicht: „Man wusste sicher, dass es nicht wirkt“ –

sondern: Man handelte so, als könne man sich eine offene Debatte nicht leisten.

Und genau das ist der eigentliche Skandal.