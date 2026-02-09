EXKLUSIV: Was in den Epstein-Akten verborgen ist, wird Ihnen schlaflose Nächte bereiten | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Es gibt einen Grund, warum sie nicht wollen, dass Sie die Epstein-Akten lesen. Fast niemand spricht über den beunruhigendsten Teil.

Pam Bondi behauptete einmal, Epstein habe „Zehntausende von Videos” mit Kindern.

Sie sagte das nicht nur einmal, sondern zweimal. Zuerst vor einer versteckten Kamera. Dann erneut bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. „Es sind alles kleine Kinder.”

Dann kam die Kehrtwende.

Kurz darauf wurde ein Memo des Justizministeriums veröffentlicht, in dem behauptet wurde, es handele sich lediglich um heruntergeladene Pornos und dass Epstein und Maxwell allein gehandelt hätten.

Keine Mitverschwörer. Fall abgeschlossen.

Warum hat sie das dann überhaupt gesagt – und wer hat sie unter Druck gesetzt, alles zurückzunehmen?

Es ist noch nicht lange her, dass wir mit Nick Bryant, einem langjährigen Verfechter der Gerechtigkeit für Epstein, gesprochen haben, als die Empörung über die Weigerung der Regierung, die vollständigen Akten freizugeben, ihren Höhepunkt erreichte. Einige davon wurden inzwischen veröffentlicht – aber Millionen bleiben weiterhin unter Verschluss. Laut Nick ist es nicht nur falsch, sie zurückzuhalten. Es ist auch illegal.

Heute werden wir uns mit dem befassen, was bereits aufgedeckt wurde – und was noch immer verschwiegen wird. Einige der Dinge, die Sie hören werden, mögen zutiefst beunruhigend sein, aber wir glauben, dass sie zu wichtig sind, um sie zu ignorieren. Dieser Fall ist noch lange nicht abgeschlossen. Ganz im Gegenteil.

Nick Bryant ist jetzt bei uns, um uns alles zu erklären.

Pam Bondi once claimed Epstein had “tens of thousands of videos” with kids.



She didn’t just say it once—she said it twice. First, on hidden camera. Then again at a White House event. “It’s all with little kids.”



Then came the reversal.



A DOJ memo was released soon after,… pic.twitter.com/yYbgEVyArD — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 8, 2026

Nick begann damit, zu erklären, wie jahrelange beunruhigende Gerüchte über Epstein schließlich unbestreitbar geworden waren. Er hatte seit 2011 an dieser Geschichte gearbeitet und schreckliche Dinge gehört, die er nicht beweisen konnte – bis jetzt.

„Ich habe einige schreckliche Dinge gehört, aber ich konnte nie wirklich beweisen, was ich gehört hatte“, sagte er. „Jetzt liegt es offen vor uns.“

Was ihn jedoch am meisten schockierte, war nicht nur das, was die Akten enthüllten, sondern auch, wen sie schützten. Einige Opfer blieben schutzlos. Unterdessen wurden mutmaßliche Täter durch Schwärzungen geschützt.

„Ich habe gestern mit einem Opfer gesprochen … sie war verängstigt und entsetzt“, erzählte er Maria.

Nick hielt sich nicht zurück, wenn es um die Rolle der Regierung ging: „Wir wussten nicht, wie fahrlässig und ruchlos sie war, bis diese letzte E-Mail-Tranche veröffentlicht wurde.“

Noch schlimmer ist, dass drei Millionen weitere Dokumente immer noch zurückgehalten werden – ein klarer Verstoß gegen das Gesetz.

„Angesichts der unerbittlichen Dunkelheit in diesen Akten kann man sich nur vorstellen, was darin steht.“

@Nick__Bryant began by explaining how years of disturbing rumors about Epstein had finally become undeniable. He’d chased the story since 2011, hearing horrific things he couldn’t prove—until now.



“I heard some horrific stuff, but I could never quite prove what I was hearing,”… pic.twitter.com/Y13rdw2qt6 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 8, 2026

Was diese Dokumente offenbaren, ist nichts Neues. Laut Nick haben wir das schon einmal gesehen – in Großbritannien, Portugal und Belgien. Das gleiche Muster, die gleichen Leute. Spitzenpolitiker, Geheimdienstler und Medien arbeiten zusammen, um die Wahrheit zu vertuschen.

Aber diese Wahrheit anzuerkennen bedeutet, sich mit etwas viel Dunklerem auseinanderzusetzen: dass wir von Menschen regiert werden, die Kindernachschleusern nahestanden – wenn sie nicht sogar von ihnen geschützt wurden.

Selbst Nicks eigene Familie wollte seine Bücher nicht lesen. Für viele ist die Realität einfach zu düster, um sich ihr zu stellen. Maria brachte es auf den Punkt: „Wir haben Menschen, die entweder Pädophile sind oder sehr enge Beziehungen zu Pädophilen und Menschenhändlern unterhalten, die die Welt regieren.“

Und während die Öffentlichkeit über links gegen rechts streitet, schließen die Eliten ihre Reihen.

„Sie alle arbeiten mit der Person zusammen, die diesen Plan vorgeschlagen hat. Das ist der springende Punkt.“

What these documents reveal isn’t new. According to Nick, we’ve seen it before—in the UK, Portugal, Belgium. Same pattern, same kind of people. Top politicians, intelligence figures, and the media working together to bury the truth.



But acknowledging that truth means confronting… pic.twitter.com/Uio7VQHMgQ — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 8, 2026

Das Gespräch wandte sich dann einer der schockierendsten Kehrtwenden der jüngeren Geschichte zu.

Pam Bondi, Trumps langjährige Verbündete und ehemalige Generalstaatsanwältin von Florida, deutete nicht nur an – sie sagte ganz offen, dass es „Zehntausende von Videos“ gebe und „alle mit kleinen Kindern“. Sie sagte es zweimal: einmal vor einer versteckten Kamera im April 2025 und erneut während eines Auftritts im Weißen Haus.

Dann änderte sich alles.

Nick erklärte, wie Bondi alles zurücknahm, nachdem ein Memo des Justizministeriums und des FBI vom Juli behauptete, Epstein und Maxwell hätten „alleine gehandelt“ und das Videomaterial sei lediglich „heruntergeladene Kinderpornografie“ gewesen. Er bezeichnete das Memo als „so unaufrichtig, dass niemand darauf hereinfiel“.

Maria stellte die Kehrtwende direkt in Frage: „Was meinte sie mit ‚mit Kindern‘? Was meinte sie mit ‚kleinen Kindern‘? Und warum hat sie diese Dinge überhaupt gesagt?“

Nick zögerte nicht: „Sie dachten, sie könnten das vertuschen. Aber sie haben unterschätzt, wie sehr sich die Menschen dafür interessieren.“

„Wenn man einmal die Büchse der Pandora geöffnet hat, ist der Fluch nicht mehr aufzuhalten.“

The conversation then turned to one of the most shocking reversals in recent history.



Pam Bondi, Trump’s longtime ally and former Florida Attorney General, didn’t just hint—she flat out said there were “tens of thousands of videos,” and “it’s all with little kids.” She said it… pic.twitter.com/6w3VKNEaDo — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 8, 2026

Um die Dynamik aufrechtzuerhalten, verwies Nick die Zuschauer auf EpsteinJustice.com, die von ihm ins Leben gerufene Basisinitiative, die echte Rechenschaftspflicht fordert. Das Ziel ist eine vollständig unabhängige Kongresskommission, die keiner Zustimmung durch den Präsidenten bedarf und externe Ermittler hinzuzieht.

Er erklärte, dass die Bewegung Menschen in jedem Bundesstaat über Facebook-Gruppen organisiert und damit normalen Bürgern eine direkte Möglichkeit bietet, Druck auf ihre Vertreter auszuüben. „Wir wachsen jeden Tag“, sagte er.

Maria sprach dann eine der beunruhigendsten E-Mails aus dem gesamten Stapel an – einen Austausch, der sich offenbar auf die Jagd auf Menschen bezieht.

Die Betreffzeile sagte schon alles.

„Die Schnepfenjagd ist vorbei. Mondgrillen im Feldbeutel … ratet mal, was? Es sind N****rs.“

Sie drängte auf Antworten. Wurde dies als Falschmeldung behandelt? Wurde es überhaupt untersucht? „Ob sie nun entschieden haben, dass es eine Sackgasse ist oder nicht, die Öffentlichkeit verdient eine Antwort.“

Und das war noch nicht alles. Die Dateien enthalten auch Hinweise auf Babys auf dem Schwarzmarkt, verstörende Äußerungen über Kannibalismus und beiläufige Unterhaltungen, die unglaublich sind.

„Das sind Dinge, die wir untersuchen müssen.“

To keep the momentum going, @Nick__Bryant pointed viewers to https://t.co/I80x32Q201, the grassroots effort he launched to force real accountability. The goal is a fully independent congressional commission—one that doesn’t require presidential approval and brings in outside… pic.twitter.com/iY7VaRvk6h — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 8, 2026

Die Dunkelheit hörte damit nicht auf.

Nick enthüllte eine von Epsteins verdrehtesten Obsessionen – den Transhumanismus. Hinter dem Menschenhandel und den Waffenverkäufen verbarg sich eine tiefere Fixierung: Klonen, Genbearbeitung und die Manipulation von Menschen durch Traumata.

Er erklärte, dass das Klonen eines Menschen heute keine Science-Fiction mehr sei. „In New York kann man einen Hund für 65.000 Dollar klonen. Einen Menschen? Für etwa 1,5 Millionen Dollar.“

In einer E-Mail wurde beschrieben, wie Embryonen implantiert wurden und man neun Monate auf „ein großartiges Ende“ wartete. In einer anderen wurde eine Frau erwähnt, die nach sexuellem Missbrauch „übernatürliche Fähigkeiten“ entwickelte.

Nick brachte dies mit etwas noch Dunklerem in Verbindung – etwas, das er aus traumabasierten Gedankenkontrollprogrammen kannte. „Diese Dinge werden seit Jahrzehnten von Geheimdiensten untersucht“, sagte er.

Und jetzt sind sie in den Akten.

„Noch bevor ich zu Epstein kam, wusste ich, dass es Größenwahnsinnige gab, die sich selbst klonten. Weil sie es konnten.“

The darkness didn’t stop there.@Nick__Bryant unpacked one of Epstein’s most twisted obsessions—transhumanism. Behind the trafficking and arms deals was a deeper fixation: cloning, gene editing, and engineering human beings through trauma.



He explained that cloning a person… pic.twitter.com/z1AQeeLIFU — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 8, 2026

Das Interview endete mit einer Warnung – und einem Aufruf zum Handeln.

Nick machte deutlich, dass es hier nicht nur um einen einzelnen Täter geht. Es geht um ein System, das auf Erpressung basiert, von Institutionen geschützt wird und darauf ausgelegt ist, die Gesellschaft aus dem Hintergrund zu kontrollieren. Und dieser Moment, so sagte er, könnte unsere letzte echte Chance sein, dieses System zu Fall zu bringen.

„Dies ist wahrscheinlich die beste Chance, die wir in unserem Leben – vielleicht sogar jemals – haben werden, um unser Land zu retten.“

Er forderte die Öffentlichkeit auf, die unabhängige Kongresskommission zu unterstützen und sich über Epstein Justice zu mobilisieren. Dazu ist keine Unterschrift des Präsidenten erforderlich – nur Druck seitens der Bevölkerung.

„Wenn wir das Problem jetzt nicht lösen“, fügte er hinzu, „könnte es unwiderruflich sein.“

Der Weg nach vorne ist einfach: sich nach Bundesstaaten organisieren, Druck ausüben und sich weigern, wegzuschauen. Denn die Menschen, die dieses System aufgebaut haben, setzen auf Schweigen.

„Wir dürfen den Kampf nicht aufgeben … So pathologisch sind unsere Führer.“

The interview ended with a warning—and a call to action.



Nick made it clear this isn’t just about one predator. It’s about a system built on blackmail, protected by institutions, and designed to control society from the shadows. And this moment, he said, may be our last real… pic.twitter.com/bizPkLnU7E — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 8, 2026

Sehen Sie sich die gesamte Folge unten an: